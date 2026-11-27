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Grazie a un sensore solare da 0,06 grammi che sfrutta gli smartphone comuni come antenne, i ricercatori hanno documentato il viaggio record di un colibrì: 6.526 km dall'Alabama all'Alaska.

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Un colibrì rossiccio ha volato dall’Alabama all’Alaska per 6.526 chilometri in 38 giorni, un record documentato grazie a un minuscolo trasmettitore solare.

Il dispositivo BlūMorpho pesa appena 0,06 grammi e sfrutta gli smartphone vicini come antenne, raccogliendo migliaia di localizzazioni senza GPS o batterie ingombranti.

La ricerca ha rivelato rotte migratorie inattese, ma serviranno ulteriori studi per valutare gli effetti del sensore sugli uccelli e la sua adesione al piumaggio.

Grazie a un trasmettitore solare da 0,06 grammi che sfrutta gli smartphone comuni come antenne, i ricercatori hanno documentato il viaggio record di un colibrì: 6.526 km dall’Alabama all’Alaska in soli 38 giorni.

Le migrazioni dei colibrì

Pesano meno di una moneta da un centesimo, eppure affrontano traversate continentali che metterebbero a dura prova un velivolo da turismo.

Per decenni, seguire gli spostamenti esatti dei colibrì ha rappresentato un vicolo cieco per l’ornitologia: qualsiasi localizzatore GPS tradizionale risultava troppo ingombrante per uccelli che spesso non superano i cinque grammi di peso.

Oggi, grazie alla miniaturizzazione elettronica, il limite tecnico è stato finalmente superato, rivelando un’impresa biologica straordinaria.

Il trasmettitore Bluetooth ultraleggero BlūMorpho

Un gruppo di scienziati guidato da Emma M. Rhodes dell’Università di Memphis ha progettato e testato un dispositivo di tracciamento rivoluzionario chiamato BlūMorpho.

Si tratta di un trasmettitore Bluetooth ultraleggero, alimentato esclusivamente a energia solare, dal peso irrisorio di appena 0,06 grammi.

Nella primavera del 2025, i ricercatori hanno applicato questi minuscoli sensori su undici esemplari catturati lungo le coste dell’Alabama e della Florida: quattro colibrì rossicci (Selasphorus rufus) e sette colibrì golarubino (Archilochus colubris).

Per garantire che il carico non interferisse con l’aerodinamica o il dispendio energetico del volo, ogni dispositivo è stato incollato su una piccola area di piume accorciate tra le scapole dell’animale, mantenendo il peso totale dell’apparato rigorosamente al di sotto del 3% della massa corporea del singolo volatile.

Come gli smartphone diventano antenne per la ricerca

L’intuizione ingegneristica più brillante dietro il sistema BlūMorpho riguarda la trasmissione dei dati.

Integrare un modulo satellitare o una batteria capiente in 0,06 grammi sarebbe stato fisicamente impossibile.

Il dispositivo aggira l’ostacolo emettendo un segnale radio univoco ogni tre secondi e appoggiandosi alle reti di dispositivi elettronici già presenti sul territorio.

Quando uno smartphone, un tablet o un computer compatibile si trova entro un raggio di circa 200 metri da un uccello equipaggiato con il sensore, capta il segnale e inoltra automaticamente e in modo del tutto anonimo le coordinate geografiche a un database online.

Questo meccanismo di crowdsourcing passivo ha permesso al team di monitorare la migrazione dei colibrì quasi in tempo reale, trasformando milioni di dispositivi quotidiani in una gigantesca rete di ricevitori scientifici a costo zero.

6.526 chilometri in 38 giorni e rotte impreviste

I risultati della sperimentazione, pubblicati sulla rivista scientifica Ecology and Evolution, hanno superato le aspettative.

I trasmettitori hanno registrato complessivamente 23.784 punti di localizzazione distribuiti tra 23 stati degli Stati Uniti, il Messico e il Canada, fornendo dati per una media di 47 giorni e raggiungendo un picco massimo di 128 giorni consecutivi per un singolo esemplare.

Il dato più clamoroso riguarda un maschio di colibrì rossiccio che ha coperto la distanza record di 6.526 chilometri, volando dall’Alabama fino all’Alaska in appena 38 giorni.

Accanto a questo primato, il tracciamento uccelli migratori ad alta risoluzione ha svelato comportamenti inattesi che sfuggono alle osservazioni tradizionali.

Un altro colibrì rossiccio, ad esempio, dopo aver puntato verso nord ha invertito la rotta completando un ampio anello di 345 chilometri verso sud prima di virare definitivamente a est.

Un esemplare di golarubino, invece, ha scelto di volare verso sud-est dall’Alabama alla Florida, ignorando le consuete direttrici migratorie settentrionali.

Nonostante l’entusiasmo per la precisione dei dati raccolti, gli autori dello studio sottolineano che la sfida principale non riguarda l’autonomia della batteria solare, bensì il tempo di adesione del dispositivo sul piumaggio prima che si stacchi naturalmente.

Saranno inoltre necessarie ulteriori indagini per verificare eventuali effetti fisiologici o comportamentali a lungo termine legati alla presenza del sensore sul dorso dei volatili.