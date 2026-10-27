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Prendere appunti sul tablet durante una lezione può essere comodo, almeno finché non bisogna scrivere a lungo. La tastiera virtuale occupa una parte dello schermo, lasciando meno spazio per consultare i documenti. Sullo smartphone, poi, preparare un testo articolato può diventare piuttosto faticoso. Una tastiera Bluetooth permette di scrivere più comodamente, sfruttando anche dispositivi che normalmente utilizzeremmo per attività più semplici.

Per uno studente universitario può essere un accessorio particolarmente utile, soprattutto quando si passa dalle lezioni in aula alle ore di studio in biblioteca.

Perché acquistare una tastiera Bluetooth e come scegliere il modello giusto

Prima di acquistare una tastiera Bluetooth, conviene chiedersi dove verrà utilizzata più spesso. Chi trascorre buona parte della giornata fuori casa dovrebbe puntare su un modello facile da infilare nello zaino, che trovi posto anche sui banchi universitari più piccoli. Se invece si studia principalmente alla scrivania, vale la pena considerare una tastiera più grande, soprattutto quando si scrivono spesso documenti lunghi.

Le dimensioni incidono anche sulla comodità di digitazione. I modelli compatti occupano meno spazio, ma la disposizione ravvicinata dei tasti può richiedere un po’ di abitudine. Le tastiere di dimensioni standard risultano generalmente più familiari a chi utilizza un computer. Alcune hanno anche il tastierino numerico, comodo soprattutto per lavorare con i fogli di calcolo.

Un altro aspetto da valutare è il meccanismo dei tasti. Quelli a forbice, presenti anche su molti notebook, hanno generalmente una corsa breve. Attenzione alla rumorosità, specialmente se si pensa di utilizzare la tastiera in biblioteca: durante una lunga sessione di studio, il rumore della digitazione potrebbe disturbare le persone sedute vicino.

La connettività merita qualche attenzione in più, soprattutto se si utilizzano diversi dispositivi. Alcuni modelli permettono di memorizzare più abbinamenti Bluetooth e passare rapidamente dal tablet al computer. Altri offrono anche il collegamento tramite ricevitore USB, che richiede però una porta compatibile.

Prima di scegliere, è bene controllare anche il sistema operativo supportato e il layout dei tasti. Per chi scrive abitualmente in italiano, quest’ultimo dettaglio è particolarmente importante. Le eventuali funzioni di personalizzazione, invece, potrebbero richiedere programmi disponibili soltanto su determinati sistemi.

C’è infine la questione dell’alimentazione. Alcune tastiere funzionano con batterie sostituibili, mentre altre hanno una batteria integrata da ricaricare periodicamente.

Logitech Pebble Keys 2 K380s

Chi cerca una tastiera da portare ogni giorno all’università dovrebbe prendere in considerazione Logitech Pebble Keys 2 K380s. Il formato sottile permette di infilarla facilmente nello zaino, senza occupare troppo spazio. Una volta arrivati in aula, basta appoggiarla sul banco per avere una postazione di scrittura più comoda rispetto alla tastiera virtuale del tablet.

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I tasti arrotondati sono progettati per essere silenziosi, una caratteristica apprezzabile soprattutto quando si studia insieme ad altre persone. Interessante anche il sistema Easy-Switch, che permette di associare fino a tre dispositivi Bluetooth e passare dall’uno all’altro premendo il pulsante corrispondente.

La tastiera dispone di dieci tasti funzione personalizzabili attraverso il software Logi Options+, sui sistemi supportati. L’alimentazione è affidata alle batterie incluse, con un’autonomia fino a tre anni. Per chi preferisce una tastiera compatta da utilizzare su più dispositivi, è una delle proposte più interessanti.

Perché acquistarla?

Design sottile e compatto, comodo da trasportare ogni giorno all’università.

Collegamento Bluetooth con tre dispositivi e passaggio rapido tramite Easy-Switch.

Tasti arrotondati e silenziosi, particolarmente adatti alle biblioteche.

Autonomia fino a tre anni con le batterie incluse.

Amazon Basics Tastiera wireless

Molti studenti prendono appunti sul tablet durante le lezioni, per poi sistemarli sul computer una volta tornati a casa. La tastiera wireless Amazon Basics può essere adatta a questa abitudine, grazie alla possibilità di scegliere tra Bluetooth e collegamento wireless a 2,4 GHz.

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Quest’ultimo funziona attraverso un ricevitore USB-C, che può essere riposto nell’apposito scomparto sul retro della tastiera. È una possibilità utile soprattutto quando si vuole utilizzare un computer compatibile privo di Bluetooth, senza dover acquistare ulteriori accessori.

Il formato sottile ne facilita il trasporto, mentre i tasti a forbice sono pensati per contenere il rumore durante la digitazione. Funziona con due batterie AAA, già presenti nella confezione. Chi intende utilizzare il ricevitore a 2,4 GHz deve però verificare che il proprio dispositivo disponga di una porta USB-C compatibile.

Perché acquistarla?

Doppia connessione wireless: Bluetooth e ricevitore USB-C a 2,4 GHz.

Design leggero e compatto, facile da inserire nello zaino.

Tasti a forbice per una digitazione confortevole e silenziosa.

Compatibilità con tablet e smartphone, inclusi i dispositivi Apple.

Trust Vaiya

Scrivere una relazione universitaria per diverse ore su una tastiera molto piccola può diventare scomodo. Chi preferisce avere più spazio tra i tasti potrebbe trovarsi meglio con Trust Vaiya, un modello con layout QWERTY di dimensioni complete e tasti a forbice ribassati, simili a quelli utilizzati sui notebook.

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La gestione delle connessioni è uno dei suoi punti di forza. Trust Vaiya permette di collegare fino a quattro dispositivi, sfruttando tre abbinamenti Bluetooth e un collegamento wireless a 2,4 GHz. La compatibilità con Android e iPadOS consente di utilizzarla anche con tablet dotati di sistemi operativi differenti.

La batteria integrata è ricaricabile e, secondo Trust, può garantire fino a sei mesi di autonomia. Se si scarica, è possibile continuare a scrivere anche durante la ricarica. Non mancano dodici tasti multimediali.

Rispetto alle alternative più piccole, bisogna naturalmente mettere in conto un ingombro maggiore. Un aspetto da considerare se si prevede di trasportarla quotidianamente, mentre può risultare meno problematico per chi studia soprattutto a casa.

Perché acquistarla?

Layout QWERTY completo, indicato per scrivere documenti lunghi.

Possibilità di collegare fino a quattro dispositivi attraverso Bluetooth e wireless a 2,4 GHz.

Batteria ricaricabile con autonomia fino a sei mesi.

Tasti a forbice ribassati per una digitazione silenziosa.

Logitech MX Keys S

Logitech MX Keys S si rivolge soprattutto a chi trascorre molte ore a scrivere e preferisce una tastiera da scrivania. I tasti hanno una forma concava, studiata per seguire il profilo dei polpastrelli, mentre la struttura stabile e il design ribassato favoriscono una posizione di digitazione confortevole.

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Una caratteristica interessante è la retroilluminazione intelligente. I tasti si illuminano quando le mani si avvicinano alla tastiera e la luminosità si regola in base alle condizioni ambientali. Può tornare utile quando si studia la sera, anche se mantenere la retroilluminazione attiva incide sull’autonomia.

È possibile associare fino a tre dispositivi attraverso Bluetooth Low Energy oppure utilizzare il ricevitore Logi Bolt incluso. Sui sistemi compatibili, il software Logi Options+ permette anche di configurare le Smart Actions, utili per automatizzare alcune operazioni ripetitive.

Logitech offre fino a dieci giorni di autonomia con una carica completa. Disattivando la retroilluminazione, la durata può arrivare a cinque mesi. Chi desidera abbinarla a un tablet dovrebbe verificare preventivamente la compatibilità, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità disponibili attraverso il software.

Perché acquistarla?

Tasti concavi e struttura stabile, pensati per lunghe sessioni di scrittura.

Retroilluminazione intelligente che si attiva avvicinando le mani.

Smart Actions personalizzabili per automatizzare le operazioni ripetitive sui sistemi supportati.

Collegamento wireless con un massimo di tre dispositivi.

Logitech K400 Plus

Logitech K400 Plus ha una particolarità che la distingue dalle altre tastiere di questo articolo: un touchpad integrato, che permette di muovere il puntatore senza bisogno di utilizzare un mouse separato.

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È stata progettata principalmente per controllare un computer collegato alla televisione, ma può essere interessante anche per chi dispone di una postazione di studio con uno schermo esterno.

Bisogna però fare una precisazione: Logitech K400 Plus non utilizza il Bluetooth. Il collegamento avviene attraverso un ricevitore USB Unifying, quindi non è possibile associarla direttamente a uno smartphone tramite Bluetooth. Per utilizzarla con un tablet occorre verificare che il dispositivo supporti il ricevitore.

I tasti sono silenziosi e la struttura resiste agli schizzi. L’alimentazione richiede due batterie AA, con un’autonomia fino a diciotto mesi. È quindi una tastiera da prendere in considerazione soprattutto per una postazione domestica compatibile, dove il touchpad può essere particolarmente comodo.

Perché acquistarla?

Touchpad integrato per controllare il puntatore senza utilizzare un mouse.

Tasti silenziosi e struttura resistente agli schizzi.

Autonomia fino a diciotto mesi con due batterie AA.

Collegamento tramite ricevitore USB Unifying, utile per postazioni con computer compatibili. Non supporta il Bluetooth.

HP 350 Tastiera Wireless Bluetooth 5.2

HP 350 cerca di conciliare due esigenze: avere una tastiera facile da trasportare e mantenere tasti di dimensioni standard. Il formato compatto permette di metterla nello zaino, senza costringere chi scrive ad abituarsi a una disposizione eccessivamente ravvicinata.

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Utilizza il Bluetooth 5.2 Low Energy e supporta l’abbinamento con un massimo di tre dispositivi. È compatibile anche con Android e iPadOS, quindi può essere utilizzata con numerosi tablet e smartphone.

Attraverso il software HP Accessory Center è possibile programmare dodici tasti di scelta rapida, purché il sistema operativo sia compatibile. Per funzionare richiede due batterie AAA, incluse nella confezione. L’autonomia arriva fino a ventiquattro mesi.

Può essere una scelta adatta a chi cerca una tastiera dalla disposizione tradizionale, ma preferisce evitare i modelli più ingombranti.

Perché acquistarla?

Dimensioni compatte con tasti di grandezza standard.

Connessione Bluetooth 5.2 con possibilità di associare fino a tre dispositivi.

Dodici tasti di scelta rapida programmabili tramite HP Accessory Center sui sistemi supportati.

Autonomia fino a ventiquattro mesi con due batterie AAA.

iClever Tastiera Bluetooth Wireless

Chi frequenta corsi universitari che richiedono di lavorare spesso con dati numerici potrebbe preferire una tastiera dotata di tastierino numerico. È proprio una delle caratteristiche di questa iClever, che mantiene una disposizione completa dei tasti pur adottando un profilo sottile.

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La base è realizzata in acciaio inossidabile, mentre la superficie utilizza materiale ABS. I tasti ribassati adottano un meccanismo a forbice, progettato per rendere la digitazione silenziosa.

La connessione Bluetooth 5.1 permette di utilizzare la tastiera con dispositivi dotati di sistemi operativi differenti. La batteria integrata si ricarica tramite USB-C e, dopo trenta minuti di inattività, entra in funzione la modalità di risparmio energetico.

Sull’autonomia è opportuno fare una precisazione. Le descrizioni commerciali riportano valori compresi tra quarantacinque e novanta giorni, riferiti a condizioni d’utilizzo non del tutto confrontabili. Meglio quindi considerarli indicativi. Per chi lavora frequentemente con i numeri, il motivo principale per sceglierla rimane la presenza del tastierino dedicato.

Perché acquistarla?

Tastierino numerico integrato, utile per lavorare con fogli di calcolo.

Tasti a forbice ribassati per una digitazione silenziosa.

Batteria ricaricabile tramite USB-C, con risparmio energetico automatico.

Compatibilità Bluetooth con dispositivi dotati di sistemi operativi differenti.

CACOE tastiera Bluetooth senza fili

Scrivere sul tablet senza dover toccare continuamente lo schermo può essere particolarmente comodo, soprattutto quando si lavora su documenti lunghi. La tastiera Bluetooth CACOE integra un touchpad che permette di controllare il puntatore e utilizzare gesti con più dita.

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Il dispositivo di input è compatibile con numerosi modelli di iPad e tablet Android. Non sono invece supportati Linux e i sistemi operativi televisivi.

La tastiera dispone anche di una retroilluminazione regolabile, con sette colori tra cui scegliere e tre livelli di luminosità. I tasti utilizzano un meccanismo a forbice e la struttura compatta facilita il trasporto.

Durante la configurazione è necessario selezionare la modalità corrispondente al sistema operativo utilizzato. Prima dell’acquisto, è utile sapere che nella confezione non sono inclusi né il cavo né l’alimentatore per la ricarica.

Perché acquistarla?

Touchpad integrato con supporto ai gesti multitouch.

Retroilluminazione personalizzabile con sette colori e tre livelli di luminosità.

Design sottile e leggero, pratico da trasportare.

Compatibilità con numerosi modelli di iPad e tablet Android.

Chi dovrebbe acquistare una tastiera Bluetooth?

Una tastiera Bluetooth può semplificare la giornata di chi utilizza abitualmente il tablet o lo smartphone per prendere appunti all’università. I tasti fisici rendono più comoda la scrittura prolungata e permettono di lasciare libero lo schermo, così da consultare più facilmente i documenti mentre si lavora.

Per chi si sposta ogni giorno tra casa e università, un modello compatto è probabilmente la scelta migliore. Chi invece trascorre molte ore alla scrivania potrebbe preferire una tastiera di dimensioni complete, soprattutto se deve preparare frequentemente relazioni o altri elaborati.

Anche uno smartphone può diventare più comodo per modificare documenti e scrivere testi lunghi, purché si utilizzi una tastiera compatibile. Se invece ci si limita a inviare qualche messaggio, l’accessorio rischia di essere superfluo. Prima di acquistarlo, conviene quindi valutare quanto spesso si scrive sul proprio dispositivo e se una tastiera fisica possa effettivamente migliorare le proprie abitudini di studio.

Portare ogni giorno un laptop all’università non è sempre pratico. Anche i notebook più leggeri occupano spazio nello zaino e aggiungono peso, soprattutto per chi trascorre molte ore fuori casa. Una tastiera Bluetooth può essere una buona alternativa: basta collegarla a uno smartphone o a un tablet per scrivere comodamente, senza dover portare sempre con sé il computer.

Il vantaggio principale riguarda proprio la portabilità. Smartphone e tablet pesano generalmente molto meno di un notebook e, abbinati a una tastiera compatta, permettono di prendere appunti durante le lezioni oppure lavorare a un documento anche quando si ha poco spazio a disposizione.

Una soluzione del genere può tornare utile anche a chi lavora spesso fuori ufficio. Rispondere a un’email particolarmente lunga o modificare un documento mentre si è in viaggio diventa più semplice con una tastiera fisica, soprattutto quando bisogna scrivere per diversi minuti.

C’è poi chi ama dedicarsi alla scrittura nel tempo libero, magari seduto su una panchina al parco o sotto l’ombrellone al mare. Con una tastiera Bluetooth e un dispositivo compatibile si può creare una piccola postazione di scrittura praticamente ovunque, senza l’ingombro di un computer portatile.

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