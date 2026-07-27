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Sotto 300 euro si trovano tablet completi, alcuni con penna inclusa. La guida confronta i modelli selezionati e aiuta a scegliere quello più adatto.

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La guida confronta tablet sotto 300 euro evidenziando modelli adatti a studio, multimedia e uso quotidiano, con dettagli su schermi e batterie.

Vengono analizzati Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab A11+, Lenovo Idea Tab, HONOR Pad 10 e Redmi Pad 2 Pro per caratteristiche pratiche.

Si raccomanda di considerare penna e tastiera, autonomia, risoluzione e aggiornamenti software per valutare il costo reale del dispositivo.

Spendere meno di 300 euro consente oggi di acquistare tablet completi, capaci di affrontare senza difficoltà gran parte delle attività quotidiane. In questa fascia di prezzo non mancano schermi di grandi dimensioni e batterie pensate per durare a lungo. Alcuni modelli supportano anche la scrittura e il disegno con la penna digitale.

I tablet di questa guida SAMSUNG Galaxy Tab S10 Lite con S-Pen, 128 GB, 6 GB RAM, solo Wi-Fi, LCD 11 pollici 90 Hz, Android 15 WiFi 6 Tablet, batteria per tutto il giorno, modello internazionale X400 318,49 € Acquista su Amazon Samsung A11+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm [11] 6 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Grigio (Samsung SM-X236B Galaxy Tab A11+ 6+128GB 5G gray) 234,99 € Acquista su Amazon Lenovo Idea Tab Tablet 11" 2.5K (2560x1600) 90Hz IPS, 8GB RAM, 256GB, WiFi, Lenovo Tab Pen Inclusa, MediaTek Dimensity 6300, Android 15, Ideale per Studio, Appunti e Intrattenimento 279,00 € Acquista su Amazon Honor Pad 10 12.1", Wi-Fi, 256GB 8GB RAM, Gray 243,00 € -31% 349,90 € Risparmi 106,90 € Acquista su Amazon XIAOMI REDMI Pad 2 Pro, 8 + 256 GB, 12,1" 2,5 K 120 Hz, batteria gigante da 12.000 mAh (tipo), processore 4 nm, connettività continua, grigio grafite, WiFi 297,50 € Acquista su Amazon

Cosa aspettarsi da un tablet sotto i 300 euro?

Un tablet sotto i 300 euro può gestire senza difficoltà buona parte delle attività quotidiane. Nei modelli migliori, la navigazione è fluida, mentre gli schermi ampi rendono più piacevole la visione di film e documenti. In questa fascia di prezzo si trovano anche batterie molto capienti. Non mancano inoltre pannelli con una frequenza di aggiornamento elevata.

La qualità generale è ormai più che adeguata per studiare e seguire contenuti online con comodità. Scegliendo il modello in base all’utilizzo reale, questa fascia di prezzo può offrire un ottimo equilibrio senza far rimpiangere dispositivi molto più costosi.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite trova la propria identità nella S Pen inclusa. È pronto per prendere appunti appena estratto dalla confezione e non obbliga ad acquistare subito un accessorio aggiuntivo. Samsung Notes permette di raddrizzare la scrittura manuale e uniformare gli spazi, mentre Risolutore Matematico interpreta le formule annotate sullo schermo.

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Il display da 10,9 pollici ha una frequenza di 90 Hz e una risoluzione di 1.320 x 2.112 pixel. Sotto la scocca troviamo il chipset Exynos 1380 con 6 GB di RAM. I 128 GB di memoria interna possono essere ampliati tramite microSD. La batteria raggiunge 8.000 mAh e supporta la ricarica da 25 W.

Perché acquistarlo?

La S Pen è già inclusa.

Samsung Notes sfrutta bene la scrittura manuale.

La memoria può essere ampliata.

Gli aggiornamenti coprono un periodo molto lungo.

Samsung Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab A11+ non cerca di trasformarsi in un quaderno digitale. È pensato per chi vuole soprattutto uno schermo più comodo dello smartphone, sul quale navigare e seguire una videochiamata senza complicazioni.

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Il pannello da 11 pollici lavora a 90 Hz. La batteria da 7.040 mAh supporta la ricarica da 25 W, mentre le configurazioni possono arrivare fino a 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Lo spazio è espandibile tramite microSD fino a 2 TB.

La fotocamera frontale da 5 MP è dedicata alle videochiamate. Il jack da 3,5 millimetri permette di continuare a usare cuffie con filo. Gemini Live può inoltre analizzare ciò che appare sullo schermo dopo la condivisione avviata dall’utente.

Perché acquistarlo?

Il formato da 11 pollici resta gestibile.

Lo schermo raggiunge i 90 Hz.

La microSD consente un’ampia espansione.

Il jack audio evita adattatori aggiuntivi.

Lenovo Idea Tab

Lenovo Idea Tab prova a rendere più rapido il lavoro sui materiali di studio. Circle to Search consente di cercare un elemento mostrato sul display senza interrompere ciò che si sta facendo. Può anche tradurre un testo direttamente dalla schermata corrente. Lenovo AI Note aiuta invece a completare o riassumere i contenuti scritti.

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Il display da 11 pollici raggiunge la risoluzione 2,5K e una frequenza di 90 Hz. Il processore MediaTek Dimensity 6300 è affiancato da una batteria da 7.040 mAh. La versione Matte Edition riduce i riflessi, avvicinando la resa dello schermo a quella della carta.

Penna e tastiera Folio sono vendute separatamente. Il tablet parte da Android 15 con ZUI 17. Lenovo dichiara due aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza fino al 2029. Esiste inoltre una variante 5G.

Perché acquistarlo?

Il display 2,5K mostra testi ben definiti.

Gli strumenti software aiutano durante lo studio.

La versione opaca limita i riflessi.

La variante 5G funziona anche senza Wi-Fi.

HONOR Pad 10

HONOR Pad 10 è costruito intorno al suo grande schermo. Il pannello da 12,1 pollici con risoluzione 2,5K offre una superficie generosa per leggere documenti e guardare contenuti. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz rende più naturale anche lo scorrimento delle pagine.

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Il processore Snapdragon 7 Gen 3 viene abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria da 10.100 mAh supporta la ricarica da 35 W. Nonostante la diagonale, il corpo ha uno spessore di 6,29 millimetri e pesa 525 grammi.

HONOR Notes può trascrivere registrazioni e generare riepiloghi. La penna compatibile non è però inclusa. Il comparto audio utilizza sei altoparlanti con HONOR Spatial Audio, una dotazione coerente con la vocazione multimediale del tablet.

Perché acquistarlo?

Il pannello da 12,1 pollici offre molto spazio.

La frequenza raggiunge i 120 Hz.

La batteria ha una capacità di 10.100 mAh.

Il corpo conserva uno spessore contenuto.

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro mette l’autonomia davanti a tutto. La batteria da 12.000 mAh è la più capiente tra quelle presenti nella guida. Supporta anche la ricarica inversa via cavo fino a 27 W, permettendo di trasferire energia a un dispositivo compatibile.

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Il display da 12,1 pollici adotta una risoluzione 2,5K e una frequenza adattiva fino a 120 Hz. La luminosità HBM dichiarata raggiunge 600 nit. È disponibile anche una versione con vetro opaco, progettata per ridurre i riflessi durante la lettura.

Snapdragon 7s Gen 4 lavora con HyperOS. Chi possiede uno smartphone Xiaomi compatibile può gestire alcune applicazioni del telefono dal tablet e condividere contenuti tra i dispositivi. Penna e tastiera sono opzionali. Anche la presenza dell’alimentatore deve essere verificata presso il rivenditore.

Perché acquistarlo?

La batteria raggiunge 12.000 mAh.

La ricarica inversa è poco comune nella categoria.

Il display ampio arriva a 120 Hz.

L’integrazione con gli smartphone Xiaomi è approfondita.

Fattori da considerare nella scelta di un tablet sotto 300 euro

Ecco come scegliere il tablet perfetto.

Dimensioni e qualità del display

Un display da 12,1 pollici rende più comoda la visione dei contenuti e offre maggiore spazio per usare due finestre. Le dimensioni, però, riducono la portabilità. I modelli da circa 11 pollici sono più pratici da trasportare.

La risoluzione 2,5K migliora la nitidezza dei testi, soprattutto sugli schermi più grandi. Anche la frequenza di aggiornamento conta: 90 Hz garantiscono una buona fluidità, mentre 120 Hz rendono lo scorrimento più immediato.

Chi usa il tablet soprattutto sul divano dovrebbe invece valutare con attenzione diagonale e peso.

Prestazioni e memoria

Un tablet economico non sostituisce sempre un computer, ma deve gestire bene le applicazioni quotidiane. La RAM diventa importante quando si utilizzano più finestre. Conviene controllare con attenzione la configurazione scelta, perché lo stesso modello può avere quantità diverse di memoria. Lo slot microSD permette di aumentare lo spazio disponibile, anche se non sostituisce sempre la memoria interna.

Batteria e ricarica

Una batteria capiente aiuta a usare il tablet più a lungo lontano dalla presa, ma l’autonomia dipende anche dalla luminosità e dalle applicazioni. Va verificata inoltre la potenza di ricarica. L’alimentatore non è sempre incluso, quindi il suo eventuale costo deve essere considerato prima dell’acquisto.

Penna, tastiera e costo reale

La compatibilità con una penna non garantisce che l’accessorio sia incluso. Galaxy Tab S10 Lite comprende la S Pen, mentre con Lenovo Idea Tab e HONOR Pad 10 deve essere acquistata separatamente. Anche la tastiera è spesso opzionale. Chi vuole usare il tablet per scrivere dovrebbe quindi valutare il prezzo complessivo.

Aggiornamenti software

Il supporto nel tempo assume un peso quando si prevede di utilizzare il tablet per diversi anni.

I migliori tablet sotto i 300 euro: quale tipologia scegliere?

La scelta, però, deve partire dall’utilizzo previsto. Un tablet eccellente per guardare film può rivelarsi poco comodo da trasportare ogni giorno. Allo stesso modo, un dispositivo pensato per prendere appunti potrebbe non offrire il display migliore per l’intrattenimento.

Per studiare e prendere appunti

Chi vuole sostituire quaderni e dispense dovrebbe considerare prima di tutto la presenza della penna digitale. Samsung Galaxy Tab S10 Lite include la S Pen nella confezione e mette a disposizione strumenti capaci di sistemare la grafia oppure interpretare le formule scritte a mano. Lenovo Idea Tab punta invece sulle funzioni di ricerca e sugli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale. La penna compatibile, tuttavia, deve essere acquistata separatamente.

Per guardare film e contenuti online

HONOR Pad 10 e Redmi Pad 2 Pro sono le proposte più indicate per chi cerca uno schermo particolarmente ampio. Entrambi utilizzano un pannello da 12,1 pollici con risoluzione 2,5K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Lenovo Idea Tab mantiene la risoluzione 2,5K su una diagonale da 11 pollici. Risulta quindi meno ingombrante e più semplice da trasportare.

Per usare il tablet lontano dalla presa

La batteria da 12.000 mAh rappresenta il principale punto di forza di Redmi Pad 2 Pro. Il tablet può persino ricaricare via cavo un altro dispositivo compatibile. HONOR Pad 10 dispone invece di un’unità da 10.100 mAh. Chi preferisce dimensioni più contenute può orientarsi su Galaxy Tab S10 Lite, dotato di una batteria da 8.000 mAh.

Per le attività quotidiane

Samsung Galaxy Tab A11+ rinuncia alla penna e sceglie un’impostazione più tradizionale. Il display da 11 pollici con frequenza di 90 Hz si presta alla navigazione e alla visione di contenuti. La presenza del jack audio permette inoltre di collegare cuffie cablate senza utilizzare adattatori.