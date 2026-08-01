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Tablet sotto i 150 euro sono adatti a navigazione, streaming, social e videochiamate ma non a lavori pesanti o gaming intenso.

La scelta dipende dalle priorità: compattezza (Lenovo Tab One), fluidità (Samsung A11), accessori inclusi (TECLAST P33), qualità schermo (OPPO Pad Air) o schermo grande (HONOR X9a).

Prima di comprare conviene considerare dimensioni del display, risoluzione, frequenza, RAM reale, spazio di archiviazione, autonomia e possibilità di espansione.

Un tablet sotto i 150 euro può diventare il dispositivo da usare per guardare una serie o leggere una rivista digitale. Può servire anche per navigare online e pubblicare contenuti sui social. Le videochiamate rientrano tra gli utilizzi più comuni.

Naturalmente, bisogna partire da aspettative realistiche. In questa fascia di prezzo non si trovano dispositivi progettati per il montaggio video o per i giochi più impegnativi. È però possibile acquistare modelli equilibrati, capaci di gestire le attività quotidiane con una discreta fluidità.

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato cinque tablet con caratteristiche differenti.

I tablet di questa guida Lenovo Tab One Tablet - Display 8.7" HD (1340x800), RAM 4GB, Memoria 64GB, WiFi 5, Processore MediaTek Helio G85, Tablet Android 14, Clear Case incluso - Luna Grey 140,50 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Tab A11, 3 anni di garanzia, WiFi, 4GB RAM, 64GB 139,00 € Acquista su Amazon TECLAST P33 Tablet 10" 2GHz Android15 64GB+4TB WiFi6 BT5.4 con 10 Accessori 89,99 € -50% 179,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon HONOR PAD X9a, 11.5" HONOR Fullview Display, Batteria a lunga durata da 8300mAh, Design sottile in metallo, Gray, WIFI 169,99 € Acquista su Amazon

Cosa aspettarsi da un tablet sotto i 150 euro?

Un tablet sotto i 150 euro gestisce bene la navigazione e lo streaming. Può essere utilizzato anche per i social e le videochiamate, mentre mostra i propri limiti con le applicazioni più pesanti o durante un multitasking intenso.

I modelli compatti sono più semplici da trasportare. Quelli con uno schermo più ampio risultano invece più adatti alla visione di film e alla consultazione di documenti. Il display merita particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione e la fluidità.

Lenovo Tab One

Lenovo Tab One nasce per accompagnare l’utente fuori casa. Lo schermo da 8,7 pollici mantiene compatte le dimensioni del dispositivo, mentre il peso di circa 320 grammi permette di utilizzarlo a lungo senza affaticare troppo le mani. È il modello più facile da inserire in una borsa già piena, senza trasformarsi in un oggetto ingombrante.

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Il display HD raggiunge una luminosità di 480 nit, un valore interessante per un prodotto economico. I due altoparlanti sono compatibili con Dolby Atmos. Il processore MediaTek Helio G85 si occupa invece delle attività ordinarie.

La memoria interna è da 64 GB. La batteria da 5.100 mAh offre, secondo Lenovo, fino a 12,5 ore di riproduzione su YouTube.

Perché acquistarlo?

Il formato da 8,7 pollici è semplice da trasportare.

Il peso rimane contenuto.

La luminosità aiuta quando l’ambiente è ben illuminato.

La memoria interna da 64 GB permette di conservare foto e video.

Samsung Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11 punta soprattutto sul display a 90 Hz, che aggiorna l’immagine più frequentemente rispetto a un pannello tradizionale da 60 Hz. Lo scorrimento appare quindi più fluido, mentre le animazioni risultano visivamente più uniformi. Questa caratteristica non trasforma il tablet in un modello di fascia alta, ma rende l’esperienza quotidiana più gradevole.

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Il display LCD da 8,7 pollici ha una risoluzione di 1.340 x 800 pixel. La configurazione comprende 4 GB di RAM fisica e 64 GB di memoria interna. Lo spazio può essere ampliato attraverso una scheda microSD fino a 2 TB, una possibilità utile per chi conserva molti video o documenti.

La fotocamera frontale da 5 megapixel è pensata soprattutto per le videochiamate. Gli altoparlanti supportano Dolby. Rimane disponibile anche il jack da 3,5 millimetri, ormai sempre meno comune sui dispositivi.

Perché acquistarlo?

Il pannello a 90 Hz rende lo scorrimento più fluido.

I 4 GB di RAM sono fisici.

La memoria può essere ampliata fino a 2 TB.

Il jack consente di usare auricolari con cavo senza adattatori.

TECLAST P33

TECLAST P33 segue una strada diversa rispetto agli altri modelli presenti nella guida. Il suo punto di forza non risiede in una singola specifica, ma nella dotazione inclusa nella confezione.

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La tastiera Bluetooth e il mouse consentono di creare una piccola postazione per la scrittura. Sono presenti anche una custodia e uno stilo.

Lo schermo IPS da 10,1 pollici offre una risoluzione di 1.280 × 800 pixel. Il processore octa core Allwinner è affiancato da 3 GB di RAM fisica. A questa quantità si aggiungono 6 GB di memoria virtuale. I 64 GB dedicati all’archiviazione possono essere ampliati tramite microSD.

La batteria ha una capacità di 6.000 mAh. Il tablet supporta le reti Wi-Fi sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz. Il sistema operativo installato è Android 15, mentre il peso si aggira intorno ai 500 grammi.

Perché acquistarlo?

La confezione comprende diversi accessori.

Lo schermo da 10,1 pollici offre più spazio dei modelli compatti.

Android 15 è già installato.

Il Wi-Fi dual band consente di collegarsi anche alle reti a 5 GHz.

OPPO Pad Air

OPPO Pad Air è il tablet da scegliere quando la qualità dello schermo ha la priorità. Il pannello da 10,36 pollici raggiunge una risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel, superiore a quella degli altri modelli selezionati. Le cornici da 8 millimetri contribuiscono inoltre a rendere la visione più immersiva.

Il corpo misura 6,94 millimetri di spessore e pesa 440 grammi. Questi valori mantengono il dispositivo relativamente maneggevole, nonostante l’ampiezza del display. Il processore Snapdragon 680, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, è pensato per contenere i consumi durante l’utilizzo quotidiano.

La batteria da 7.100 mAh supporta la ricarica a 18 W tramite USB Power Delivery. L’audio è affidato a quattro altoparlanti simmetrici compatibili con Dolby Atmos. ColorOS per Pad permette anche di aprire due applicazioni contemporaneamente sullo schermo.

Perché acquistarlo?

Il display offre una risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel.

Il telaio è sottile rispetto alle dimensioni dello schermo.

I quattro altoparlanti migliorano la fruizione dei video.

La batteria da 7.100 mAh è accompagnata dalla ricarica a 18 W.

HONOR Pad X9a

HONOR Pad X9a supera leggermente la soglia dei 150 euro, ma merita comunque di essere valutato perché il prezzo rimane vicino al budget stabilito. Il motivo principale è il display da 11,5 pollici, più grande rispetto a quelli degli altri tablet presenti nella selezione. Il rapporto schermo-corpo dell’86% contribuisce a limitare l’ingombro delle cornici.

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La configurazione proposta comprende 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Questa capacità permette di installare più applicazioni senza dover controllare continuamente lo spazio disponibile.

Pad X9a è equipaggiato con una batteria da 8.300 mAh. La scocca unibody in metallo ha uno spessore di 6,77 millimetri, mentre il peso è di 475 grammi. Il risultato è un tablet ampio, ma ancora abbastanza leggero da essere trasportato con facilità.

Perché acquistarlo?

Lo schermo da 11,5 pollici offre una superficie più generosa.

La memoria interna arriva a 128 GB.

La batteria da 8.300 mAh è la più capiente della selezione.

La scocca metallica mantiene uno spessore contenuto.

I migliori tablet sotto i 150 euro in base alle esigenze

Vediamo ora quale tablet acquistare in base alle esigenze di utilizzo.

Il migliore tablet compatto

Lenovo Tab One è il modello perfetto quando l’ingombro conta davvero. Pesa meno degli altri dispositivi della selezione e può essere utilizzato con maggiore comodità durante gli spostamenti.

Samsung Galaxy Tab A11 rimane compatto, ma si rivolge a chi attribuisce maggiore importanza alla fluidità dell’interfaccia. Il display a 90 Hz rappresenta il suo principale elemento distintivo.

Il migliore per film e serie TV

OPPO Pad Air offre il pannello più interessante tra quelli presenti nella selezione. La risoluzione 2K rende più piacevole la visione dei contenuti. I quattro altoparlanti risultano particolarmente utili quando non si utilizzano cuffie esterne.

Il migliore con tastiera inclusa

TECLAST P33 è la scelta sensata per chi non vuole acquistare separatamente gli accessori. La tastiera e il mouse permettono di scrivere brevi testi con maggiore comodità, pur senza trasformare il tablet in un vero computer portatile.

Il migliore con schermo grande

HONOR Pad X9a offre il display più ampio, anche se costa leggermente più della soglia stabilita. È il modello da considerare quando si consultano spesso documenti o si seguono lezioni online. In questi casi, lo spazio disponibile sullo schermo può diventare prioritario.

Fattori da considerare nella scelta di tablet sotto 150 euro

Prima dell’acquisto è utile valutare alcuni parametri che incidono direttamente sull’esperienza quotidiana.

Dimensioni dello schermo

I tablet da 8,7 pollici sono facili da trasportare e possono essere impugnati con una mano. I modelli da oltre 10 pollici offrono maggiore spazio, ma diventano meno comodi quando vengono utilizzati in piedi.

RAM reale e memoria virtuale

La quantità indicata nelle schede tecniche non sempre corrisponde interamente alla RAM fisica. Prima dell’acquisto conviene quindi verificare come viene ottenuto il valore dichiarato. La memoria virtuale può essere utile in alcune situazioni, ma non sostituisce quella integrata.

Archiviazione ed espansione

Una memoria da 64 GB può essere sufficiente per un utilizzo leggero. Chi scarica molti contenuti dovrebbe invece verificare la presenza dello slot microSD e la capacità massima supportata.

Risoluzione e frequenza di aggiornamento

Uno schermo con una definizione più elevata migliora la leggibilità dei testi e la qualità dei video. Una frequenza di aggiornamento superiore rende invece più piacevole lo scorrimento. Nei tablet economici è raro trovare entrambe le caratteristiche allo stesso livello.

Batteria e ricarica

Il valore espresso in mAh consente un primo confronto, ma l’autonomia dipende anche dalle dimensioni del display e dall’efficienza del processore. Conviene controllare anche la potenza di ricarica, soprattutto quando il tablet monta una batteria particolarmente capiente.

Solo per leggere? Potrebbe essere meglio un eBook reader

Non tutti hanno realmente bisogno di un tablet. Quando l’obiettivo principale è leggere romanzi o altri testi digitali, un eBook reader può rappresentare una scelta più adatta nella stessa fascia di prezzo.

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Lo schermo di questi dispositivi imita spesso l’aspetto della carta e rimane leggibile anche sotto una luce intensa. Consuma inoltre molta meno energia rispetto a un pannello LCD, permettendo di utilizzare il lettore più a lungo tra una ricarica e l’altra.

Un eBook reader non è però progettato per lo streaming o per le applicazioni Android. Offre meno funzioni rispetto a un tablet, ma svolge meglio un compito preciso. Chi cerca soprattutto una biblioteca digitale portatile potrebbe quindi preferirlo a un tablet economico.