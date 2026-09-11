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Il tablet è diventato uno degli strumenti più utili da affiancare a libri e quaderni. Permette di studiare sullo stesso schermo su cui si prendono appunti, con il vantaggio di avere sempre a portata di mano il materiale necessario per seguire le lezioni e ripassare.

Abbiamo selezionato tablet sotto i 500 euro, adatti anche ai più piccoli e a chi cerca un dispositivo semplice da usare. La redazione di Libero Tecnologia ha incluso anche modelli più costosi, pensati soprattutto per gli universitari o per chi studia grafica. L’obiettivo è scegliere uno strumento che possa accompagnare lo studente per diversi anni, tenendo conto anche di come potrebbero cambiare le sue esigenze.

Come scegliere un tablet per la scuola

Prima dell’acquisto, conviene verificare che sul tablet siano disponibili le applicazioni utilizzate a lezione. Subito dopo va considerato il modo in cui verrà usato più spesso. Sulla scrivania, uno schermo ampio rende più comodo lavorare sui documenti. Negli spostamenti, invece, un modello leggero si fa apprezzare perché è più semplice da tenere in mano.

Per chi prende molti appunti, la penna può fare una grande differenza. La compatibilità va controllata con attenzione e, quando è già inclusa nella confezione, permette anche di evitare un acquisto separato.

Il budget non dovrebbe quindi fermarsi al solo prezzo del tablet. Una tastiera può tornare utile per gli elaborati più lunghi, ma va considerata nella spesa complessiva se non è compresa. Anche la memoria merita attenzione, soprattutto per chi vuole conservare dispense e lezioni direttamente sul dispositivo.

Infine, vale la pena controllare per quanto tempo saranno garantiti gli aggiornamenti software. Un buon supporto nel tempo può incidere sulla durata reale del tablet più di qualche differenza nella potenza del processore.

I tablet sotto i 500 euro

Sotto i 500 euro si trovano tablet adatti alle principali attività scolastiche, dalla lettura alla scrittura. Abbiamo scelto modelli che cercano un buon equilibrio tra dotazione e prezzo, con caratteristiche adatte a esigenze diverse.

Redmi Pad 2

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Per chi cerca un primo tablet da affiancare ai libri, restando addirittura sotto ai 300 euro, Redmi Pad 2 mette a disposizione un display da 11 pollici con risoluzione 2,5K. Le dimensioni dello schermo rendono più comoda la consultazione dei testi illustrati, mentre la definizione aiuta anche durante le videolezioni.

Chi preferisce tenere dispense e altri materiali direttamente sul dispositivo può espandere la memoria con una microSD fino a 2 TB. Una possibilità utile per costruire nel tempo un archivio scolastico senza dipendere soltanto dallo spazio interno.

A chi lo consigliamo : ai più piccoli e a chi cerca il primo tablet per studiare.

: ai più piccoli e a chi cerca il primo tablet per studiare. Perché sceglierlo: lo schermo definito su cui leggere i materiali scolastici.

Lenovo Idea Tab Plus

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Per prendere appunti sullo schermo senza dover acquistare subito un accessorio separato, Lenovo Idea Tab Plus include già una Tab Pen nella confezione selezionata per questa guida. Il display da 12,1 pollici offre inoltre uno spazio ampio per scrivere e organizzare gli schemi, rendendo più naturale il passaggio dal quaderno al tablet.

A chi lo consigliamo : agli studenti che vogliono scrivere direttamente sullo schermo.

: agli studenti che vogliono scrivere direttamente sullo schermo. Perché sceglierlo: la Tab Pen inclusa nella confezione selezionata.

Apple iPad con chip A16

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Preparare una presentazione per la classe significa spesso lavorare con appunti e slide nello stesso momento. Su iPad con A16, Keynote è già disponibile e iPadOS permette di usare più applicazioni contemporaneamente. Si può così consultare il materiale mentre si costruisce la presentazione, senza dover passare continuamente da una schermata all’altra.

A chi lo consigliamo : a chi prepara elaborati e presentazioni per la scuola.

: a chi prepara elaborati e presentazioni per la scuola. Perché sceglierlo: le applicazioni per iPad e la possibilità di usarle insieme.

HONOR Pad X9a

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Quando il tablet si usa spesso lontano dalla scrivania, il peso diventa un aspetto decisivo. HONOR Pad X9a pesa 475 grammi e integra un display da 11,5 pollici. Una combinazione che può renderlo più pratico da tenere in mano durante la lettura di un libro digitale o negli spostamenti quotidiani. È quindi una proposta interessante per chi prevede di portarlo spesso con sé.

A chi lo consigliamo : a chi legge spesso lontano dal banco.

: a chi legge spesso lontano dal banco. Perché sceglierlo: il peso contenuto rispetto alle dimensioni dello schermo.

HUAWEI MatePad 11.5 2025 PaperMatte

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Studiare vicino a una finestra può diventare scomodo quando i riflessi costringono a cambiare continuamente posizione al tablet. La versione PaperMatte di MatePad 11.5 2025 utilizza un trattamento dello schermo pensato proprio per attenuare questo problema e rendere più confortevole la lettura.

Con HUAWEI Notes il tablet può trasformarsi anche in un quaderno digitale, dove raccogliere e organizzare gli appunti in modo più ordinato.

A chi lo consigliamo : a chi usa il tablet soprattutto per leggere e prendere appunti.

: a chi usa il tablet soprattutto per leggere e prendere appunti. Perché sceglierlo: il trattamento antiriflesso della versione PaperMatte.

Samsung Galaxy Tab S10 FE

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Per chi studia matematica, Galaxy Tab S10 FE può trasformare lo schermo in un vero spazio di lavoro. La S Pen inclusa permette di scrivere formule direttamente sul tablet, mentre la funzione Risolvi Operazione restituisce il risultato dei calcoli annotati.

Durante gli esercizi si può quindi continuare a scrivere a mano, sfruttando però gli strumenti digitali del dispositivo. Tablet e penna dispongono inoltre della certificazione IP68 contro acqua e polvere, utile soprattutto quando vengono portati spesso fuori casa.

A chi lo consigliamo : a chi prende appunti a mano, anche nelle materie scientifiche.

: a chi prende appunti a mano, anche nelle materie scientifiche. Perché sceglierlo: la S Pen con le funzioni dedicate agli appunti.

POCO Pad X1

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Dopo lo studio, POCO Pad X1 può cambiare facilmente registro e diventare anche un tablet per giocare. È equipaggiato con Snapdragon 7+ Gen 3 e 8 GB di RAM, una configurazione pensata per gestire anche applicazioni più impegnative.

Il display può raggiungere i 144 Hz nelle app compatibili, rendendo più fluidi i movimenti sullo schermo e più piacevole l’utilizzo nei contenuti che sfruttano una frequenza di aggiornamento elevata.

A chi lo consigliamo : a chi vuole usare il tablet anche per giocare.

: a chi vuole usare il tablet anche per giocare. Perché sceglierlo: il processore Snapdragon 7+ Gen 3.

I tablet più costosi

Superati i 500 euro, il tablet può diventare qualcosa di più di uno strumento per prendere appunti o consultare documenti. Schermi più ampi rendono più comodo lavorare a lungo, mentre una maggiore potenza apre la porta a software più esigenti.

Sono modelli pensati per chi cerca un dispositivo da usare per diversi anni. Una fascia che guarda soprattutto agli universitari e a chi ha bisogno di qualcosa in più rispetto alle funzioni scolastiche di base.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+

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Galaxy Tab S10 FE+ punta soprattutto su chi vuole molto spazio sullo schermo senza arrivare ai prezzi dei modelli top di gamma. Il display da 13,1 pollici lascia ampio margine per studiare e lavorare sui documenti, mentre la S Pen è già inclusa nella confezione.

Sotto la scocca troviamo il chipset Exynos 1580, affiancato da una batteria da 10.090 mAh. È una proposta particolarmente interessante per chi cerca un tablet versatile, capace di accompagnare lo studio e offrire qualcosa in più anche nel tempo libero.

A chi lo consigliamo : a chi studia con documenti e appunti affiancati.

: a chi studia con documenti e appunti affiancati. Perché sceglierlo: il display da 13,1 pollici su cui usare la S Pen.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

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Una ricerca lunga richiede spesso di consultare più materiali nello stesso momento. Con Samsung DeX, Galaxy Tab S11 Ultra permette di organizzare le applicazioni in finestre spostabili e di estendere il lavoro a un monitor. Il display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici offre già sul tablet uno spazio di lavoro molto ampio.

L’esperienza si avvicina così a quella di una scrivania digitale, con la possibilità di disporre le app nel modo più comodo per il proprio metodo di studio. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra è il tablet Android definitivo, senza compromessi e dalle prestazioni mostruose, pensato per chi vuole il massimo della tecnologia disponibile sul mercato. È equipaggiato con il potentissimo processore MediaTek Dimensity 9400+ affiancato da 12 GB o 16 GB di RAM.

A chi lo consigliamo : a chi lavora abitualmente con più applicazioni aperte.

: a chi lavora abitualmente con più applicazioni aperte. Perché sceglierlo: la gestione delle finestre attraverso Samsung DeX.

Apple iPad Pro 11" con M5

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Per chi studia grafica, lo schermo non serve soltanto a visualizzare il lavoro: diventa il piano su cui costruirlo. iPad Pro da 11 pollici offre un display OLED Ultra Retina XDR, mentre il chip M5 permette di affrontare anche progetti impegnativi di grafica vettoriale in Adobe Illustrator. Può così accompagnare il lavoro creativo fino alla costruzione del portfolio, diventando uno strumento da usare anche oltre le singole esercitazioni.

A chi lo consigliamo : a chi studia grafica o illustrazione digitale.

: a chi studia grafica o illustrazione digitale. Perché sceglierlo: il display OLED Ultra Retina XDR.

Apple iPad Air con M4

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Un progetto video può nascere tra i banchi e prendere forma durante il montaggio. iPad Air con M4 permette di lavorare in Final Cut Pro per iPad, diventando una soluzione interessante per chi studia video e vuole continuare a sviluppare i propri progetti anche fuori dalle lezioni.

A chi lo consigliamo : agli studenti che realizzano progetti video.

: agli studenti che realizzano progetti video. Perché sceglierlo: il chip M4 per dedicarsi anche al montaggio.