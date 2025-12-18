Migliori tablet 2025: la classifica e quali scegliere in base a budget e utilizzo

Appassionato di digital e tecnologia, dopo una laurea in ingegneria informatica, si è specializzato nel Web Marketing. Da oltre 10 anni lavora come SEO e su progetti di affiliazione. Appassionato di fotografia, per Libero Tecnologia scrive guide all'acquisto e approfondimenti sui prodotti tech del momento.

I tablet sono sempre più funzionali e utilizzati nella quotidianità tra studio, lavoro e tempo libero: la nostra redazione – sulla base dei test effettuati dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza in collaborazione con gli esperti di CHIP.de – ha realizzato un’interessante panoramica dei migliori modelli del 2025, selezionati in base a numerosi criteri tecnico-funzionali e non solo.

I tablet sono diventati uno strumento indispensabile nella vita quotidiana: sostituiscono il portatile in molte situazioni, sono perfetti per lo streaming video, lo studio, lo smart working e il gaming. Ma tra iPad, Android premium, modelli economici e tablet "da divano", orientarsi non è semplice.

Per questa guida ci siamo basati sui risultati dei test effettuati dall’ITQF in collaborazione con CHIP.de su 65 tablet. Ogni modello è stato valutato con misurazioni oggettive, assegnando un punteggio alla valutazione complessiva, alla qualità dello schermo, alle prestazioni, alla batteria, alla dotazione e connettività e al rapporto qualità/prezzo.

Come sono stati scelti i migliori tablet

Nei test, ogni tablet viene analizzato su più fronti:

la qualità dello schermo (luminosità, contrasto, fedeltà dei colori, frequenza di aggiornamento);

(luminosità, contrasto, fedeltà dei colori, frequenza di aggiornamento); la potenza del processore e la fluidità nell’uso quotidiano, nel multitasking e nei giochi;

e la fluidità nell’uso quotidiano, nel multitasking e nei giochi; la durata della batteria in navigazione e streaming;

in navigazione e streaming; la dotazione (memoria, connettività, porte, supporto a penne e tastiere);

(memoria, connettività, porte, supporto a penne e tastiere); la convenienza rispetto al prezzo di mercato, cioè il vero rapporto qualità/prezzo.

Incrociando questi dati, alcuni modelli spiccano in modo netto. Abbiamo così: i top assoluti, i migliori per display e video, per prestazioni, per batteria e per convenienza.

I migliori tablet in assoluto

Se la priorità è avere il meglio del meglio senza spendere una fortuna, i test premiano soprattutto i nuovi iPad Pro e i Samsung Galaxy Tab di fascia alta.

Tra i modelli più forti troviamo:

Accanto a questi, restano molto competitivi anche:

Apple iPad Pro 13'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un giorno intero di batteria – Nero siderale

Apple iPad Pro 11'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, un giorno intero di batteria – Nero siderale

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet, Android Tablet, 12 GB RAM, 256 GB di memoria, display AMOLED, rivestimento antiriflesso, incl. S Pen 5G, Moonstone Gray, 36 mesi di garanzia

che continuano ad offrire prestazioni e schermi da fascia altissima.

Migliori tablet per display e video

Se l’uso principale è guardare film e serie, lavorare con foto e video o disegnare con la penna, il criterio più importante è lo schermo: serve un pannello luminoso, con colori fedeli e, se possibile, un refresh rate elevato (120 Hz o più) per garantire fluidità.

Dai test emergono come riferimenti:

Apple iPad Pro 13" 256GB Wi-Fi (2025) – lo schermo è uno dei migliori sul mercato : altissima risoluzione, luminosità elevata, ottima resa cromatica. È perfetto per chi lavora con contenuti grafici o semplicemente vuole una qualità "cinema" per lo streaming.

– : altissima risoluzione, luminosità elevata, ottima resa cromatica. È perfetto per chi lavora con contenuti grafici o semplicemente vuole una qualità "cinema" per lo streaming. Apple iPad Pro 12.9" 5G (2022) – nonostante non sia l’ultimo modello, continua a brillare per la qualità del pannello , ed è spesso interessante quando si trova in offerta.

– nonostante non sia l’ultimo modello, , ed è spesso interessante quando si trova in offerta. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – due tra i migliori display nel mondo Android, con diagonali generose, nero profondo, alto contrasto e frequenza di aggiornamento elevata.

Tra i modelli pensati in modo specifico per la multimedialità, i test segnalano anche:

HUAWEI MatePad Pro 13.2” 12GB+256GB, Tablet, con Display OLED da 13.2 Pollici, M-Pencil Powered by NearLink, con tastiera touchpad, con 88W SuperCharge

Honor MagicPad2

come ottime alternative per chi preferisce Android, soprattutto se si trovano a prezzi promozionali.

Migliori tablet per prestazioni

Per chi usa il tablet come strumento di lavoro, per studio intensivo o per gaming, conta soprattutto la potenza: CPU, GPU, RAM e ottimizzazione software.

Nei test sulle prestazioni, svettano:

Apple iPad Pro 11" e 13" (2025) – con i nuovi chip della serie M (gli stessi del mondo Mac), offrono una potenza che spesso supera molti notebook tradizionali. Ideali per montaggio video, editing RAW, musica, app professionali e giochi complessi.

– con i nuovi (gli stessi del mondo Mac), offrono una potenza che spesso supera molti notebook tradizionali. Ideali per montaggio video, editing RAW, musica, app professionali e giochi complessi. Apple iPad Pro 2024 e 2022 – rimangono ancora oggi scelte eccellenti per chi vuole prestazioni elevate ma non necessariamente l’ultimo anno di produzione. Spesso sono interessanti quando scendono di prezzo.

– rimangono ancora oggi scelte eccellenti per chi vuole ma non necessariamente l’ultimo anno di produzione. Spesso sono interessanti quando scendono di prezzo. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11 – con processori top di gamma e tanta RAM, sono i tablet Android più indicati per chi lavora su più app in parallelo, usa penna e tastiera e vuole anche giocare a titoli pesanti.

Tra i modelli molto interessanti per prestazioni ma con prezzo più contenuto, i dati mettono in buona evidenza anche:

Apple iPad Air 11" (2024–2025) – meno estremo dei Pro, ma molto potente, leggero e con un prezzo spesso più accessibile.

Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 256 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

Xiaomi Pad 6S Pro – con schermo ad alto refresh e processore veloce, è una delle proposte Android più equilibrate per chi cerca un mix di gaming e produttività.

Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4" 512GB/12GB Wi-Fi Gris

Migliori tablet per batteria

Se usi il tablet spesso fuori casa, in viaggio o lontano dalla presa, la priorità è la batteria. Nei test di autonomia (navigazione e streaming), alcuni modelli si distinguono nettamente.

In particolare:

Samsung Galaxy Tab S10 FE 128GB Wi-Fi – uno dei migliori per durata: nei test supera ampiamente le 15 ore di utilizzo continuo, rendendolo perfetto per chi lo usa tutto il giorno tra università, lavoro e streaming.

Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9" LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wi-Fi – simile al precedente ma con schermo più grande: ideale per chi vuole molta autonomia e un display più ampio per contenuti e produttività.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1"LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab S9 FE – altro modello molto equilibrato, con ottima durata e un’esperienza d’uso completa, indicato per chi cerca un tablet moderno di fascia medio-alta.

Samsung Galaxy Tab S9 FE, Display 10.9" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 6GB, 128GB, 8.000 mAh, Exynos 1380, Android 13, IP68, Gray, [Versione italiana] 2023

Sul fronte Android emergono anche:

Xiaomi Pad 5 128GB – buona autonomia e prestazioni solide, spesso a prezzi interessanti;

– buona autonomia e prestazioni solide, spesso a prezzi interessanti; Lenovo Tab Plus – molto valido per chi vuole un tablet da utilizzo misto lavoro/tempo libero con un occhio alla batteria;

– molto valido per chi vuole un tablet da utilizzo misto lavoro/tempo libero con un occhio alla batteria; HONOR Pad 10 – una delle migliori sorprese nella fascia media: buona durata, schermo ampio e prezzo contenuto.

Miglior rapporto qualità/prezzo

Non tutti cercano il top assoluto: spesso la scelta migliore è il modello che offre buone prestazioni, buon display e buona autonomia ad un prezzo giusto. Nei test, alcuni tablet spiccano proprio per il loro indice di convenienza.

Tra i più interessanti:

HONOR Pad 10 – è il campione del rapporto qualità/prezzo nei dati di laboratorio: buon display, autonomia convincente, prestazioni in linea con l’uso quotidiano e prezzo intorno alla fascia bassa/media. Ottimo per chi vuole un tablet affidabile senza superare i 300 euro.

HONOR Pad 10 12,1 Pollici 120HZ 2.5K HONOR Eye Comfort Display 8GB/256GB WIFI 10100mAh Batteria Tablet, 4nm Snapdragon 7 Gen 3, AI Efficienza, 6 Altoparlanti, Android 15, Gray [Versione italiana]

HONOR MagicPad2 – costa di più, ma offre display di alto livello e hardware potente: è il classico "quasi top di gamma" che ha molto senso se si trova in offerta.

Honor MagicPad2

Samsung Galaxy Tab S10 FE / S10 FE+ – un mix riuscito di schermo, prestazioni e batteria, con prezzi spesso molto competitivi durante le promozioni.

Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9" LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana] Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1"LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]

Samsung Galaxy Tab A9+ – uno dei migliori punti d’ingresso nel mondo tablet: prezzo contenuto, buona esperienza generale e compatibilità con l’ecosistema Samsung.

Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0" TFT LCD PLS, WiFi, RAM 8GB, 256GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 15, Dark Blue [Versione italiana]

Xiaomi Pad 6 e Lenovo Tab Plus – due alternative molto convincenti per chi punta ad un Android completo, con schermo di buona qualità, prestazioni solide e un prezzo che resta sotto quello dei top di gamma.

Xiaomi Pad 6 11.0 WiFi 256GB/8GB RAM (Grau) Lenovo Tab Plus, Tablet Display 2K da 11.5", Processore MediaTek Helio G99, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi, Tablet Android 13 - Luna Grey, Esclusiva Amazon

Come scegliere il tablet giusto per te

Riassumendo, per scegliere il tablet giusto è utile partire da una domanda chiave: come, quanto e per cosa lo userai?

Se cerchi il massimo per lavoro creativo, app pro e grafica , ha senso puntare sui nuovi iPad Pro o sui Galaxy Tab S11/S10 Ultra .

, ha senso puntare sui o sui . Se guardi soprattutto a film, serie, lettura e disegno , metti al primo posto la qualità dello schermo .

, metti al primo posto la qualità dello . Se sei spesso in giro e dai priorità alla batteria considera i vari Galaxy Tab FE , gli Xiaomi Pad e gli HONOR Pad .

considera i vari , gli e gli . Se il budget è limitato ma vuoi qualcosa di valido, tieni d’occhio i modelli con miglior rapporto qualità/prezzo: HONOR Pad 10, Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi Pad 6, Lenovo Tab Plus.

Per aiutarti a fare una prima scrematura, può essere utile uno schema veloce che riassume le priorità in base all’uso che hai in mente:

Esigenza principale Cosa mettere al primo posto Modelli da considerare Lavoro creativo e app professionali Prestazioni e penna/tastiera iPad Pro (11" e 13"), Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Film, serie, lettura e disegno Qualità del display iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S11/S10 Ultra, Huawei MatePad Pro, HONOR MagicPad Uso in mobilità e fuori casa Autonomia della batteria Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Xiaomi Pad, HONOR Pad Budget contenuto ma prodotto affidabile Rapporto qualità/prezzo HONOR Pad 10, Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi Pad 6, Lenovo Tab Plus

In definitiva, non esiste un unico tablet perfetto per tutti, ma modelli diversi più o meno adatti alle tue esigenze specifiche. Vale la pena confrontare schede tecniche, autonomia, qualità del display e fascia di prezzo, chiedendoti come userai davvero il dispositivo ogni giorno. In questo modo potrai orientarti tra i tanti iPad e tablet Android disponibili e scegliere il modello che si integra meglio con il tuo modo di studiare, lavorare e vivere l’intrattenimento.

Approfondimenti

Quale tablet scegliere per la scuola

I modelli di tablet perfetti per lavorare

Come scegliere un tablet per persone anziane