Migliori tablet 2025: la classifica e quali scegliere in base a budget e utilizzo
I tablet sono sempre più funzionali e utilizzati nella quotidianità tra studio, lavoro e tempo libero: la nostra redazione – sulla base dei test effettuati dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza in collaborazione con gli esperti di CHIP.de – ha realizzato un’interessante panoramica dei migliori modelli del 2025, selezionati in base a numerosi criteri tecnico-funzionali e non solo.
I tablet sono diventati uno strumento indispensabile nella vita quotidiana: sostituiscono il portatile in molte situazioni, sono perfetti per lo streaming video, lo studio, lo smart working e il gaming. Ma tra iPad, Android premium, modelli economici e tablet "da divano", orientarsi non è semplice.
- Come sono stati scelti i migliori tablet
- I migliori tablet in assoluto
- Migliori tablet per display e video
- Migliori tablet per prestazioni
- Migliori tablet per batteria
- Miglior rapporto qualità/prezzo
- Come scegliere il tablet giusto per te
Per questa guida ci siamo basati sui risultati dei test effettuati dall’ITQF in collaborazione con CHIP.de su 65 tablet. Ogni modello è stato valutato con misurazioni oggettive, assegnando un punteggio alla valutazione complessiva, alla qualità dello schermo, alle prestazioni, alla batteria, alla dotazione e connettività e al rapporto qualità/prezzo.
Come sono stati scelti i migliori tablet
Nei test, ogni tablet viene analizzato su più fronti:
- la qualità dello schermo (luminosità, contrasto, fedeltà dei colori, frequenza di aggiornamento);
- la potenza del processore e la fluidità nell’uso quotidiano, nel multitasking e nei giochi;
- la durata della batteria in navigazione e streaming;
- la dotazione (memoria, connettività, porte, supporto a penne e tastiere);
- la convenienza rispetto al prezzo di mercato, cioè il vero rapporto qualità/prezzo.
Incrociando questi dati, alcuni modelli spiccano in modo netto. Abbiamo così: i top assoluti, i migliori per display e video, per prestazioni, per batteria e per convenienza.
I migliori tablet in assoluto
Se la priorità è avere il meglio del meglio senza spendere una fortuna, i test premiano soprattutto i nuovi iPad Pro e i Samsung Galaxy Tab di fascia alta.
Tra i modelli più forti troviamo:
- Apple iPad Pro 11" 256GB Wi-Fi (2025) – uno dei tablet più bilanciati in assoluto: compatto, leggero, potentissimo, con schermo eccellente e supporto ad Apple Pencil e tastiera. È adatto a chi cerca un dispositivo "tuttofare" che può tranquillamente affiancare un notebook.
Apple iPad Pro 11'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale
- Apple iPad Pro 13" 256GB Wi-Fi (2025) – stessa potenza, ma con schermo più ampio, ideale per grafica, montaggio video e produttività avanzata. Per chi vuole un tablet che, con tastiera e penna, diventa di fatto una workstation mobile.
Apple iPad Pro 13'' (M5): Ultra Retina XDR, Vetro standard, 256 GB, Wi-Fi, fotocamere frontale e posteriore da 12MP, scanner LiDAR, un giorno di batteria – Nero siderale
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – il top di gamma Android: display enorme e fluidissimo, processore di fascia alta, tanta RAM e ottimo comparto audio. È pensato per chi vuole un tablet grande per multitasking spinto e intrattenimento di livello.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Tablet AI, Wi-Fi, Design Ultra-Sottile, Strumenti AI Multimodali, DeX, RAM 12GB, 512 GB, Batteria a Lunga Durata, Gray [Versione Italiana]
Accanto a questi, restano molto competitivi anche:
Apple iPad Pro 13'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un giorno intero di batteria – Nero siderale
Apple iPad Pro 11'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, un giorno intero di batteria – Nero siderale
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet, Android Tablet, 12 GB RAM, 256 GB di memoria, display AMOLED, rivestimento antiriflesso, incl. S Pen 5G, Moonstone Gray, 36 mesi di garanzia
che continuano ad offrire prestazioni e schermi da fascia altissima.
Migliori tablet per display e video
Se l’uso principale è guardare film e serie, lavorare con foto e video o disegnare con la penna, il criterio più importante è lo schermo: serve un pannello luminoso, con colori fedeli e, se possibile, un refresh rate elevato (120 Hz o più) per garantire fluidità.
Dai test emergono come riferimenti:
- Apple iPad Pro 13" 256GB Wi-Fi (2025) – lo schermo è uno dei migliori sul mercato: altissima risoluzione, luminosità elevata, ottima resa cromatica. È perfetto per chi lavora con contenuti grafici o semplicemente vuole una qualità "cinema" per lo streaming.
- Apple iPad Pro 12.9" 5G (2022) – nonostante non sia l’ultimo modello, continua a brillare per la qualità del pannello, ed è spesso interessante quando si trova in offerta.
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – due tra i migliori display nel mondo Android, con diagonali generose, nero profondo, alto contrasto e frequenza di aggiornamento elevata.
Tra i modelli pensati in modo specifico per la multimedialità, i test segnalano anche:
HUAWEI MatePad Pro 13.2” 12GB+256GB, Tablet, con Display OLED da 13.2 Pollici, M-Pencil Powered by NearLink, con tastiera touchpad, con 88W SuperCharge
come ottime alternative per chi preferisce Android, soprattutto se si trovano a prezzi promozionali.
Migliori tablet per prestazioni
Per chi usa il tablet come strumento di lavoro, per studio intensivo o per gaming, conta soprattutto la potenza: CPU, GPU, RAM e ottimizzazione software.
Nei test sulle prestazioni, svettano:
- Apple iPad Pro 11" e 13" (2025) – con i nuovi chip della serie M (gli stessi del mondo Mac), offrono una potenza che spesso supera molti notebook tradizionali. Ideali per montaggio video, editing RAW, musica, app professionali e giochi complessi.
- Apple iPad Pro 2024 e 2022 – rimangono ancora oggi scelte eccellenti per chi vuole prestazioni elevate ma non necessariamente l’ultimo anno di produzione. Spesso sono interessanti quando scendono di prezzo.
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra e Samsung Galaxy Tab S11 – con processori top di gamma e tanta RAM, sono i tablet Android più indicati per chi lavora su più app in parallelo, usa penna e tastiera e vuole anche giocare a titoli pesanti.
Tra i modelli molto interessanti per prestazioni ma con prezzo più contenuto, i dati mettono in buona evidenza anche:
- Apple iPad Air 11" (2024–2025) – meno estremo dei Pro, ma molto potente, leggero e con un prezzo spesso più accessibile.
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 256 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale
- Xiaomi Pad 6S Pro – con schermo ad alto refresh e processore veloce, è una delle proposte Android più equilibrate per chi cerca un mix di gaming e produttività.
Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4" 512GB/12GB Wi-Fi Gris
Migliori tablet per batteria
Se usi il tablet spesso fuori casa, in viaggio o lontano dalla presa, la priorità è la batteria. Nei test di autonomia (navigazione e streaming), alcuni modelli si distinguono nettamente.
In particolare:
- Samsung Galaxy Tab S10 FE 128GB Wi-Fi – uno dei migliori per durata: nei test supera ampiamente le 15 ore di utilizzo continuo, rendendolo perfetto per chi lo usa tutto il giorno tra università, lavoro e streaming.
Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9" LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Wi-Fi – simile al precedente ma con schermo più grande: ideale per chi vuole molta autonomia e un display più ampio per contenuti e produttività.
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1"LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
- Samsung Galaxy Tab S9 FE – altro modello molto equilibrato, con ottima durata e un’esperienza d’uso completa, indicato per chi cerca un tablet moderno di fascia medio-alta.
Samsung Galaxy Tab S9 FE, Display 10.9" TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 6GB, 128GB, 8.000 mAh, Exynos 1380, Android 13, IP68, Gray, [Versione italiana] 2023
Sul fronte Android emergono anche:
- Xiaomi Pad 5 128GB – buona autonomia e prestazioni solide, spesso a prezzi interessanti;
- Lenovo Tab Plus – molto valido per chi vuole un tablet da utilizzo misto lavoro/tempo libero con un occhio alla batteria;
- HONOR Pad 10 – una delle migliori sorprese nella fascia media: buona durata, schermo ampio e prezzo contenuto.
Miglior rapporto qualità/prezzo
Non tutti cercano il top assoluto: spesso la scelta migliore è il modello che offre buone prestazioni, buon display e buona autonomia ad un prezzo giusto. Nei test, alcuni tablet spiccano proprio per il loro indice di convenienza.
Tra i più interessanti:
- HONOR Pad 10 – è il campione del rapporto qualità/prezzo nei dati di laboratorio: buon display, autonomia convincente, prestazioni in linea con l’uso quotidiano e prezzo intorno alla fascia bassa/media. Ottimo per chi vuole un tablet affidabile senza superare i 300 euro.
HONOR Pad 10 12,1 Pollici 120HZ 2.5K HONOR Eye Comfort Display 8GB/256GB WIFI 10100mAh Batteria Tablet, 4nm Snapdragon 7 Gen 3, AI Efficienza, 6 Altoparlanti, Android 15, Gray [Versione italiana]
- HONOR MagicPad2 – costa di più, ma offre display di alto livello e hardware potente: è il classico "quasi top di gamma" che ha molto senso se si trova in offerta.
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / S10 FE+ – un mix riuscito di schermo, prestazioni e batteria, con prezzi spesso molto competitivi durante le promozioni.
Samsung Galaxy Tab S10 FE, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 10.9" LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1"LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
- Samsung Galaxy Tab A9+ – uno dei migliori punti d’ingresso nel mondo tablet: prezzo contenuto, buona esperienza generale e compatibilità con l’ecosistema Samsung.
Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0" TFT LCD PLS, WiFi, RAM 8GB, 256GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 15, Dark Blue [Versione italiana]
- Xiaomi Pad 6 e Lenovo Tab Plus – due alternative molto convincenti per chi punta ad un Android completo, con schermo di buona qualità, prestazioni solide e un prezzo che resta sotto quello dei top di gamma.
Xiaomi Pad 6 11.0 WiFi 256GB/8GB RAM (Grau)
Lenovo Tab Plus, Tablet Display 2K da 11.5", Processore MediaTek Helio G99, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi, Tablet Android 13 - Luna Grey, Esclusiva Amazon
Come scegliere il tablet giusto per te
Riassumendo, per scegliere il tablet giusto è utile partire da una domanda chiave: come, quanto e per cosa lo userai?
- Se cerchi il massimo per lavoro creativo, app pro e grafica, ha senso puntare sui nuovi iPad Pro o sui Galaxy Tab S11/S10 Ultra.
- Se guardi soprattutto a film, serie, lettura e disegno, metti al primo posto la qualità dello schermo.
- Se sei spesso in giro e dai priorità alla batteria considera i vari Galaxy Tab FE, gli Xiaomi Pad e gli HONOR Pad.
- Se il budget è limitato ma vuoi qualcosa di valido, tieni d’occhio i modelli con miglior rapporto qualità/prezzo: HONOR Pad 10, Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi Pad 6, Lenovo Tab Plus.
Per aiutarti a fare una prima scrematura, può essere utile uno schema veloce che riassume le priorità in base all’uso che hai in mente:
|Esigenza principale
|Cosa mettere al primo posto
|Modelli da considerare
|Lavoro creativo e app professionali
|Prestazioni e penna/tastiera
|iPad Pro (11" e 13"), Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
|Film, serie, lettura e disegno
|Qualità del display
|iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S11/S10 Ultra, Huawei MatePad Pro, HONOR MagicPad
|Uso in mobilità e fuori casa
|Autonomia della batteria
|Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+, Samsung Galaxy Tab S9 FE, Xiaomi Pad, HONOR Pad
|Budget contenuto ma prodotto affidabile
|Rapporto qualità/prezzo
|HONOR Pad 10, Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi Pad 6, Lenovo Tab Plus
In definitiva, non esiste un unico tablet perfetto per tutti, ma modelli diversi più o meno adatti alle tue esigenze specifiche. Vale la pena confrontare schede tecniche, autonomia, qualità del display e fascia di prezzo, chiedendoti come userai davvero il dispositivo ogni giorno. In questo modo potrai orientarti tra i tanti iPad e tablet Android disponibili e scegliere il modello che si integra meglio con il tuo modo di studiare, lavorare e vivere l’intrattenimento.
