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C’è un momento, durante un’escursione, in cui lo smartphone passa inevitabilmente in secondo piano. Basta allontanarsi dai centri abitati o imboccare un sentiero nel bosco per rendersi conto di quanto sia più pratico avere tutte le informazioni direttamente al polso. La posizione, la quota raggiunta, il dislivello, la frequenza cardiaca e perfino il percorso di rientro diventano dati preziosi, soprattutto quando si trascorrono molte ore in montagna.

È proprio in questo contesto che gli smartwatch outdoor dedicati al trekking fanno davvero la differenza. Negli ultimi anni si sono evoluti enormemente, offrendo batterie capaci di accompagnare l’utente per diversi giorni, GPS sempre più precisi anche nei boschi più fitti, mappe consultabili senza connessione e materiali progettati per resistere a pioggia, fango, rocce e temperature estreme.

Per questa classifica noi della Redazione di Libero Tecnologia abbiamo selezionato gli smartwatch che, a luglio 2026, rappresentano le proposte più convincenti per chi ama affrontare lunghe escursioni o cimentarsi nei trekking più impegnativi.

Perché acquistare uno smartwatch per il trekking e come scegliere quello giusto

Chi frequenta la montagna ha esigenze ben diverse rispetto a chi utilizza uno smartwatch esclusivamente in città. Il primo aspetto da considerare è l’autonomia. Un’escursione di più giorni richiede infatti un dispositivo capace di mantenere attivi GPS e sensori senza costringere a portare con sé continui sistemi di ricarica.

Subito dopo viene la navigazione. Le mappe integrate, la possibilità di seguire percorsi, il supporto alle indicazioni passo dopo passo e la precisione del GPS possono fare la differenza quando ci si trova su sentieri poco battuti.

Anche la robustezza merita particolare attenzione. Materiali come il titanio e il vetro zaffiro, insieme alle certificazioni contro acqua, urti, polvere e condizioni ambientali difficili, permettono di affrontare qualsiasi escursione con maggiore tranquillità.

Non vanno sottovalutate le funzioni dedicate all’allenamento e al monitoraggio della salute. Altimetro, barometro, bussola, frequenza cardiaca, acclimatazione alla quota e tempi di recupero aiutano a conoscere meglio il proprio stato fisico durante l’attività e a gestire lo sforzo in modo più consapevole.

Garmin fēnix 8

Quando si parla di smartwatch per l’outdoor, è difficile trovare un nome più autorevole di Garmin fēnix. Nel corso degli anni questa famiglia è diventata un punto di riferimento per escursionisti, trail runner, alpinisti e appassionati della montagna, conquistando la fiducia di chi cerca uno strumento in grado di affrontare praticamente qualsiasi scenario. Fēnix 8 prosegue su questa strada, affinando una formula già estremamente solida.

Il suo principale punto di forza è la navigazione. Le mappe TopoActive, abbinate al GPS multi-band con tecnologia SatIQ, permettono di seguire i percorsi con grande precisione anche negli ambienti più complessi. La funzione Dynamic Round-Trip aggiunge un ulteriore livello di praticità, suggerendo itinerari di ritorno in base alla distanza desiderata, una soluzione particolarmente utile quando si esplorano aree poco conosciute.

Naturalmente, fēnix 8 non trascura la preparazione atletica. Le metriche dedicate all’allenamento, le funzioni per il recupero, i programmi Garmin Coach e il monitoraggio costante dello stato di forma completano una dotazione già ricchissima. Con un’autonomia che può arrivare fino a 29 giorni in modalità smartwatch, resta ancora oggi uno dei dispositivi più completi che un appassionato di trekking possa scegliere.

Display: AMOLED da 1,4 pollici, luminoso, progettato per garantire un’ottima leggibilità anche all’aperto.

AMOLED da 1,4 pollici, luminoso, progettato per garantire un’ottima leggibilità anche all’aperto. Sensori e funzioni: GPS multi-band con tecnologia SatIQ, sensori ABC, mappe TopoActive, navigazione turn-by-turn, funzione Dynamic Round-Trip, torcia LED integrata, speaker e microfono.

GPS multi-band con tecnologia SatIQ, sensori ABC, mappe TopoActive, navigazione turn-by-turn, funzione Dynamic Round-Trip, torcia LED integrata, speaker e microfono. Perché è perfetto per il trekking: Offre uno dei sistemi di navigazione più completi della categoria, con mappe dettagliate e strumenti che facilitano l’orientamento anche sui percorsi più impegnativi.

Offre uno dei sistemi di navigazione più completi della categoria, con mappe dettagliate e strumenti che facilitano l’orientamento anche sui percorsi più impegnativi. A chi lo consigliamo: Escursionisti esperti, trail runner, sportivi e appassionati di outdoor che cercano uno smartwatch senza compromessi.

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Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 è il modello pensato per chi utilizza ogni giorno un iPhone e desidera affrontare escursioni e attività outdoor senza rinunciare alle funzioni smart che hanno reso celebre la piattaforma Apple.

La qualità costruttiva è uno degli aspetti che colpiscono fin dal primo utilizzo. La cassa in titanio, il vetro in cristallo di zaffiro, il design robusto e la resistenza all’acqua fino a 100 metri trasmettono immediatamente la sensazione di avere al polso un dispositivo progettato per durare. Anche il display, particolarmente luminoso, permette di consultare mappe e dati con facilità perfino sotto la luce diretta del sole, una caratteristica che durante un trekking estivo si rivela tutt’altro che secondaria.

Per chi ama la montagna, però, il vero valore aggiunto è rappresentato dalle funzioni dedicate alla sicurezza. Oltre al GPS a doppia frequenza e al pratico Tasto Azione personalizzabile, Apple integra la possibilità di inviare messaggi ai soccorsi tramite comunicazioni satellitari quando non sono disponibili né la rete cellulare né il Wi-Fi. È una funzione che si spera di non dover mai utilizzare, ma che può offrire una tranquillità in più durante le escursioni più isolate.

L’autonomia, che arriva fino a 42 ore con un utilizzo normale e può estendersi fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico, consente di affrontare anche uscite impegnative senza dover pensare continuamente alla ricarica.

Display: Ampio display ad alta luminosità con vetro in cristallo di zaffiro, facilmente leggibile anche sotto il sole.

Ampio display ad alta luminosità con vetro in cristallo di zaffiro, facilmente leggibile anche sotto il sole. Sensori e funzioni: GPS a doppia frequenza, tasto Azione personalizzabile, torcia, comunicazioni satellitari per i soccorsi, monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

GPS a doppia frequenza, tasto Azione personalizzabile, torcia, comunicazioni satellitari per i soccorsi, monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Perché è perfetto per il trekking: Combina strumenti dedicati alle escursioni con tutte le funzioni smart dell’ecosistema Apple, risultando pratico sia in montagna sia nella vita quotidiana.

Combina strumenti dedicati alle escursioni con tutte le funzioni smart dell’ecosistema Apple, risultando pratico sia in montagna sia nella vita quotidiana. A chi lo consigliamo: Chi utilizza un iPhone e desidera uno smartwatch versatile e adatto anche alle attività outdoor.

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Amazfit T-Rex 3 Pro

Negli ultimi anni, Amazfit ha dimostrato di poter competere anche nel segmento degli smartwatch outdoor e T-Rex 3 Pro ne rappresenta probabilmente l’esempio più convincente. È un modello pensato per chi cerca soprattutto affidabilità durante le attività all’aria aperta, senza dover necessariamente investire le cifre richieste dai dispositivi di fascia più alta.

La prima sensazione è quella di avere al polso uno smartwatch costruito per affrontare qualsiasi ambiente. Il vetro zaffiro protegge il display AMOLED da 3.000 nit, sempre ben leggibile anche sotto il sole estivo, mentre la ghiera e i pulsanti in titanio contribuiscono a trasmettere una notevole sensazione di solidità. È uno di quei prodotti che permettono di affrontare rocce e condizioni meteo avverse con maggiore serenità.

L’aspetto più interessante, però, riguarda la navigazione. Amazfit ha lavorato molto su questo fronte introducendo mappe offline complete, ricerca dei punti di interesse, pianificazione dei percorsi, ricalcolo automatico e perfino la possibilità di creare itinerari circolari in base alla distanza desiderata. Sono funzioni che rendono T-Rex 3 Pro un alleato concreto durante le escursioni, soprattutto quando non è disponibile alcuna connessione dati.

Display: AMOLED fino a 3.000 nit con vetro zaffiro, progettato per offrire un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

AMOLED fino a 3.000 nit con vetro zaffiro, progettato per offrire un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Sensori e funzioni: GPS dual-band con sei sistemi satellitari, mappe offline, pianificazione dei percorsi, torcia LED a due colori, speaker e microfono, oltre 180 modalità sportive.

GPS dual-band con sei sistemi satellitari, mappe offline, pianificazione dei percorsi, torcia LED a due colori, speaker e microfono, oltre 180 modalità sportive. Perché è perfetto per il trekking: Lunga autonomia e navigazione offline lo rendono ideale per affrontare escursioni di più giorni senza preoccuparsi della ricarica.

Lunga autonomia e navigazione offline lo rendono ideale per affrontare escursioni di più giorni senza preoccuparsi della ricarica. A chi lo consigliamo: Chi cerca un vero smartwatch outdoor con un ottimo rapporto tra funzionalità e autonomia.

COROS APEX 4

Negli ultimi anni, COROS si è costruita una solida reputazione tra trail runner, ultramaratoneti, sportivi e appassionati della montagna. APEX 4 nasce con un obiettivo: offrire uno strumento specializzato, progettato per chi trascorre ore sui sentieri e affronta lunghe giornate in quota.

Il design punta tutto sulla funzionalità. Titanio, vetro zaffiro, struttura robusta e display Memory-in-Pixel always-on privilegiano leggibilità e resistenza. Anche sotto il sole o sulla neve, le informazioni rimangono sempre facilmente consultabili.

La vera differenza emerge durante la navigazione. COROS ha sviluppato un motore grafico capace di rendere mappe topografiche e cartografia estremamente fluide, mentre il GPS a doppia frequenza è stato ottimizzato per mantenere una precisione elevata anche nei contesti più difficili, come foreste fitte e valloni alpini. Le indicazioni turn-by-turn, unite ai nomi dei sentieri e ai punti di interesse, aiutano a orientarsi senza dover ricorrere continuamente allo smartphone.

A rendere APEX 4 ancora più interessante contribuisce anche la batteria, capace di arrivare fino a 65 ore nella modalità GPS All Systems sul modello da 46 mm. Un valore che permette di affrontare trekking impegnativi con la tranquillità di avere ancora energia a disposizione.

Display: Memory-in-Pixel always-on con vetro zaffiro, pensato per mantenere un’elevata leggibilità anche in pieno sole.

Memory-in-Pixel always-on con vetro zaffiro, pensato per mantenere un’elevata leggibilità anche in pieno sole. Sensori e funzioni: GPS a doppia frequenza, mappe topografiche globali, navigazione turn-by-turn, barometro, Voice Pin, altoparlante e microfono.

GPS a doppia frequenza, mappe topografiche globali, navigazione turn-by-turn, barometro, Voice Pin, altoparlante e microfono. Perché è perfetto per il trekking: È sviluppato per chi affronta percorsi con forti dislivelli e ambienti montani dove precisione del GPS e autonomia fanno davvero la differenza.

È sviluppato per chi affronta percorsi con forti dislivelli e ambienti montani dove precisione del GPS e autonomia fanno davvero la differenza. A chi lo consigliamo: Escursionisti e trail runner che cercano uno strumento tecnico per la montagna.

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Samsung Galaxy Watch Ultra

Con Galaxy Watch Ultra, Samsung ha deciso di spingersi oltre il classico smartwatch dedicato al fitness, realizzando un dispositivo che guarda con decisione anche agli sport outdoor. Il risultato è un modello robusto e perfettamente integrato con l’ecosistema Galaxy.

La costruzione in titanio e il vetro zaffiro raccontano fin dal primo sguardo la filosofia del prodotto. È uno smartwatch progettato per accompagnare l’utente in montagna o in qualsiasi contesto nel quale affidabilità e resistenza diventano priorità.

Per chi pratica trekking, uno degli aspetti più interessanti è la navigazione. Il GPS a doppia frequenza migliora la precisione della localizzazione, mentre la funzione Track Back permette di seguire il percorso di ritorno con indicazioni dettagliate. È una caratteristica che può rivelarsi particolarmente utile quando si affrontano sentieri poco conosciuti o itinerari ad anello.

Samsung punta molto anche sull’esperienza d’uso quotidiana. Galaxy AI e Samsung Health mettono a disposizione strumenti dedicati al monitoraggio dello stato fisico, come il Punteggio energetico, utile per valutare il livello di preparazione prima di affrontare una nuova giornata sui sentieri.

Più che un semplice smartwatch per il trekking, Galaxy Watch Ultra si propone come un dispositivo estremamente versatile, capace di accompagnare l’utente tanto durante le avventure in montagna quanto nella vita di tutti i giorni.

Display: Display protetto da vetro zaffiro, progettato per garantire una buona leggibilità in qualsiasi condizione di luce.

Display protetto da vetro zaffiro, progettato per garantire una buona leggibilità in qualsiasi condizione di luce. Sensori e funzioni: GPS a doppia frequenza, Track Back, Quick Button, Galaxy AI, Samsung Health, resistenza 10 ATM e certificazione MIL-STD 810H.

GPS a doppia frequenza, Track Back, Quick Button, Galaxy AI, Samsung Health, resistenza 10 ATM e certificazione MIL-STD 810H. Perché è perfetto per il trekking: Unisce resistenza e monitoraggio dell’attività fisica in un dispositivo perfettamente integrato con Android.

Unisce resistenza e monitoraggio dell’attività fisica in un dispositivo perfettamente integrato con Android. A chi lo consigliamo: Utenti Android che desiderano uno smartwatch premium da utilizzare sia sui sentieri sia tutti i giorni.

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Garmin Instinct 3

Ci sono smartwatch che cercano di fare tutto e altri che seguono una filosofia ben precisa. Garmin Instinct 3 appartiene senza dubbio alla seconda categoria. È un dispositivo pensato per chi mette al primo posto affidabilità e resistenza. Nasce per essere utilizzato sul campo, non per attirare gli sguardi.

Il suo aspetto robusto comunica immediatamente questa filosofia. La cassa rinforzata è progettata per affrontare senza esitazioni l’ambiente outdoor, mentre il display Solar sfrutta la luce del sole per estendere ulteriormente l’autonomia durante le attività all’aperto. Una caratteristica che diventa ancora più preziosa nei trekking di più giorni, quando ogni ora di batteria può fare la differenza.

Sul fronte sportivo, Instinct 3 mette a disposizione oltre 90 profili di attività e le principali metriche sviluppate da Garmin, tra cui Training Readiness, Training Status, VO2 Max e Body Battery. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress e della respirazione completa una dotazione equilibrata, pensata per accompagnare l’utente sia durante l’allenamento sia nella vita di tutti i giorni.

Display: Display Solar racchiuso in una cassa da 45 mm con lunetta rinforzata in alluminio.

Display Solar racchiuso in una cassa da 45 mm con lunetta rinforzata in alluminio. Sensori e funzioni: Torcia LED integrata, oltre 90 attività sportive, Garmin Coach, Body Battery, monitoraggio della salute 24 ore su 24 e Garmin Pay.

Torcia LED integrata, oltre 90 attività sportive, Garmin Coach, Body Battery, monitoraggio della salute 24 ore su 24 e Garmin Pay. Perché è perfetto per il trekking: Punta sulla semplicità d’utilizzo e sulla resistenza, offrendo tutte le funzioni essenziali per affrontare le escursioni.

Punta sulla semplicità d’utilizzo e sulla resistenza, offrendo tutte le funzioni essenziali per affrontare le escursioni. A chi lo consigliamo: Chi vuole uno smartwatch affidabile e robusto senza spendere quanto un top di gamma.

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Garmin Forerunner 265

A prima vista potrebbe sembrare lo smartwatch meno adatto di questa selezione. In realtà, Garmin Forerunner 265 riesce a conquistare una categoria di utenti molto precisa: chi alterna corsa, trail running, attività sportiva, camminate, escursioni, giri in bici e desidera un unico dispositivo capace di accompagnarlo in ogni attività.

Il suo DNA resta profondamente sportivo. Garmin continua infatti a investire molto nelle funzioni dedicate alla preparazione atletica e alla salute, offrendo strumenti che aiutano a pianificare gli allenamenti in modo sempre più consapevole. Il Report Mattutino, l’HRV Status, il Training Readiness e Garmin Coach consentono di valutare fin dal risveglio il livello di recupero e affrontare la giornata con una maggiore consapevolezza della propria condizione fisica.

Questo non significa che il trekking sia stato trascurato. Il GPS multi-band con tecnologia SatIQ migliora l’accuratezza del tracciamento, mentre la possibilità di seguire percorsi e sincronizzare itinerari amplia notevolmente le sue potenzialità anche lontano dall’asfalto. È uno smartwatch che si adatta con naturalezza a una corsa nel bosco, a un’escursione in montagna, a un giro in bici o a un allenamento su strada, dimostrandosi estremamente versatile.

A rendere ancora più piacevole l’esperienza quotidiana contribuisce il magnifico display AMOLED, luminoso e ben leggibile, che permette di consultare mappe e dati con un semplice colpo d’occhio durante l’attività.

Display: AMOLED da 1,3 pollici con touchscreen e pulsanti fisici.

AMOLED da 1,3 pollici con touchscreen e pulsanti fisici. Sensori e funzioni: GPS multi-band con SatIQ, Garmin Coach, Training Readiness, HRV Status, Body Battery, dinamiche di corsa, Garmin Pay e navigazione tramite percorsi.

GPS multi-band con SatIQ, Garmin Coach, Training Readiness, HRV Status, Body Battery, dinamiche di corsa, Garmin Pay e navigazione tramite percorsi. Perché è perfetto per il trekking: È una soluzione versatile per chi alterna escursioni e allenamenti, con un monitoraggio molto approfondito delle prestazioni.

È una soluzione versatile per chi alterna escursioni e allenamenti, con un monitoraggio molto approfondito delle prestazioni. A chi lo consigliamo: Sportivi che cercano uno smartwatch capace di accompagnare sia le attività outdoor sia la preparazione atletica durante tutto l’anno.