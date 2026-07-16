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Non serve spendere una fortuna per avere un buon smartwatch. La selezione di luglio 2026 raccoglie sei modelli adatti allo sport e alla vita quotidiana.

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In meno di 50 euro si trovano dispositivi con display AMOLED, monitoraggio dell'attività e autonomie di giorni che coprono le esigenze quotidiane.

La scelta tra smart band e smartwatch dipende dall'uso: band leggere per il sonno, modelli più grandi per chiamate e GPS integrato durante l'allenamento.

Prima dell'acquisto conviene valutare dimensioni, autonomia reale, compatibilità dell'app e quali funzioni (GPS, chiamate, tipi di sport) sono davvero necessarie.

Spendendo meno di 50 euro è possibile acquistare uno smartwatch di buona qualità. In questa fascia di prezzo si trovano ormai dispositivi capaci di soddisfare bene le esigenze più comuni, a patto di sapere cosa cercare e di non aspettarsi le stesse funzioni offerte dai modelli premium. La scelta comprende prodotti piuttosto diversi tra loro.

Da una parte ci sono le smart band , sottili e leggere, progettate soprattutto per accompagnare le attività quotidiane.

, sottili e leggere, progettate soprattutto per accompagnare le attività quotidiane. Dall’altra si trovano smartwatch più grandi, spesso dotati di display ampi, chiamate Bluetooth, funzioni sportive più articolate e, in alcuni casi, GPS integrato. Le specifiche, naturalmente, cambiano da un modello all’altro.

Non esiste quindi una soluzione adatta a chiunque. La scelta dipende soprattutto dal tipo di utilizzo previsto e dalle funzioni considerate davvero importanti.

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato alcune delle proposte più interessanti per chi desidera restare entro un budget contenuto. Disponibilità e prezzi possono cambiare rapidamente, soprattutto durante i periodi promozionali, ma i modelli scelti offrono caratteristiche valide in rapporto alla fascia di appartenenza.

Gli smartwatch di questa guida XIAOMI Smart Band 10 Bracciale Fitness, smartwatch, autonomia di 21 gg, ricarica rapida, 150+ modalità sportive, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistenza all'acqua 5 ATM, Bussola, Nero 35,49 € -35% 54,99 € Risparmi 19,50 € Acquista su Amazon XIAOMI Redmi Watch 5 Lite, Smartwatch con display AMOLED 50mm, GNSS integrato, Chiamate Bluetooth, Autonomia 18 giorni, Resistenza Acqua 5ATM, Monitoraggio Salute e Sonno, 150+ modalità Fitness, Nero 44,90 € -15% 52,99 € Risparmi 8,09 € Acquista su Amazon HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62" Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Viola 39,99 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Fit3 fitness band, batteria a lunga durata, rilevamento cadute/SOS, barometro, IP68, monitoraggio sonno, oltre 100 esercizi, gestione notifiche/musica, Pink Gold [Versione italiana] 41,90 € -24% 54,90 € Risparmi 13,00 € Acquista su Amazon Moto Watch Fit con Moto AI (display OLED 1,9", 100+ sport, GPS, HR tracking, IP68, 5ATM, 16 giorni di autonomia), Trekking Green 48,10 € -51% 99,00 € Risparmi 50,90 € Acquista su Amazon Blackview Smartwatch Uomo, Orologio Intelligente Fitness con Chiamate Bluetooth,1.45" Militari Smart Watch Tracker 100+ Modalità Sportive per Cardiofrequenzimetro,SpO2, Torcia,Bussola per Android iOS 39,99 € -31% 57,99 € Risparmi 18,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi Smart Band 10, la scelta per chi vuole un display leggibile senza un orologio ingombrante

Xiaomi Smart Band 10 conserva il formato sottile tipico delle fitness band, ma supera l’idea di uno schermo piccolo e sacrificato. Il pannello AMOLED da 1,72 pollici raggiunge una luminosità di 1.500 nit e presenta cornici ridotte, due caratteristiche che facilitano la lettura di notifiche e dati anche all’aperto.

Il dispositivo supporta oltre 150 modalità sportive, ma il suo principale punto di forza resta l’equilibrio tra dimensioni contenute e monitoraggio quotidiano. Può rilevare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno, elaborando anche resoconti sulle abitudini notturne.

La batteria può raggiungere i 21 giorni nell’utilizzo tipico, anche se l’attivazione dell’Always-On Display e dei controlli continui può ridurre sensibilmente l’autonomia.

È una proposta adatta a chi vuole quasi dimenticare di avere un dispositivo al polso, senza rinunciare a uno schermo abbastanza ampio da poter essere consultato con facilità.

Perché acquistarlo?

Display AMOLED da 1,72 pollici con luminosità fino a 1.500 nit

Autonomia dichiarata fino a 21 giorni

Più di 150 modalità dedicate allo sport

Struttura leggera e poco ingombrante

Scelto per te Xiaomi Smart Band 10 35,49 € -35% 54,99 € Risparmi 19,50 € Acquista su Amazon

Redmi Watch 5 Lite, uno smartwatch completo per allenarsi senza portare sempre il telefono

Redmi Watch 5 Lite cambia impostazione e si avvicina maggiormente alla forma di un orologio tradizionale. Il display AMOLED da 1,96 pollici offre spazio sufficiente per quadranti, notifiche, allenamenti e informazioni, mentre la presenza di microfono e altoparlante consente di rispondere alle chiamate Bluetooth direttamente dal polso.

La caratteristica che lo rende particolarmente interessante in questa fascia è però il GNSS integrato, compatibile con cinque sistemi satellitari. Durante una corsa o un giro in bicicletta, lo smartwatch può registrare il percorso senza ricorrere al ricevitore dello smartphone. È una differenza importante rispetto alle smart band che devono collegarsi al telefono per tracciare l’allenamento.

Redmi Watch 5 Lite garantisce fino a 18 giorni di autonomia nell’utilizzo tipico. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM permette inoltre di utilizzarlo in piscina, rispettando le indicazioni fornite dal produttore.

Perché acquistarlo?

GNSS integrato per registrare i percorsi

Chiamate Bluetooth dal polso

Display AMOLED ampio da 1,96 pollici

Resistenza all’acqua fino a 5 ATM

Scelto per te Redmi Watch 5 Lite 44,90 € -15% 52,99 € Risparmi 8,09 € Acquista su Amazon

HUAWEI Band 11, discreta al polso e particolarmente attenta al sonno

HUAWEI Band 11 può essere indossata per molte ore consecutive senza risultare fastidiosa. Nella versione con cassa in lega di alluminio pesa appena 17 grammi e ha uno spessore di 8,99 millimetri. Durante la notte risulta quindi meno invasiva rispetto a uno smartwatch tradizionale con una cassa più grande.

È proprio sul monitoraggio del sonno che HUAWEI ha concentrato una parte rilevante delle funzioni. La smart band osserva le diverse fasi del riposo e combina informazioni come frequenza cardiaca, SpO₂ e variabilità media notturna della frequenza cardiaca. Può inoltre fornire indicazioni sulla regolarità del sonno e mostrare suggerimenti basati sui dati raccolti.

Il display AMOLED da 1,62 pollici raggiunge una luminosità di 1.500 nit, mentre le modalità dedicate all’allenamento sono 100.

Perché acquistarlo?

Peso di soli 17 grammi

Monitoraggio approfondito del sonno

Display luminoso e facilmente leggibile

Compatibilità con smartphone Android e iPhone

Scelto per te HUAWEI Band 11 39,99 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy Fit3, la smart band perfetta per chi utilizza già uno smartphone Galaxy

Galaxy Fit3 non tenta di imitare uno smartwatch completo. Preferisce concentrarsi sulle funzioni più utili durante la giornata e l’attività fisica, soprattutto quando viene associata a uno smartphone Samsung.

Dal polso è possibile controllare la musica, gestire alcune funzioni della fotocamera, visualizzare le chiamate in arrivo e rispondere ai messaggi. Quando non si riesce a trovare lo smartphone, la band può anche farlo squillare. L’integrazione con Samsung Health consente poi di consultare su uno schermo più grande gli allenamenti e i dati relativi al riposo.

Il display AMOLED rettangolare misura 1,6 pollici, mentre il corpo in alluminio pesa 18,5 grammi. Galaxy Fit3 riconosce automaticamente alcune attività e permette di monitorare più di 100 tipologie di allenamento.

Tra le funzioni meno comuni in questa fascia rientra il rilevamento delle cadute, abbinato alla possibilità di avvisare i contatti di emergenza.

Perché acquistarlo?

Buona integrazione con l’ecosistema Samsung Galaxy

Rilevamento delle cadute

Oltre 100 attività monitorabili

Autonomia dichiarata fino a 13 giorni

Scelto per te Samsung Galaxy Fit3 41,90 € -24% 54,90 € Risparmi 13,00 € Acquista su Amazon

Moto Watch Fit, il modello per chi vuole GPS e autonomia senza rinunciare a un display ampio

Moto Watch Fit si rivolge a chi preferisce un quadrante ampio e utilizza uno smartphone Android. Lo schermo OLED da 1,9 pollici raggiunge una luminosità di 1.000 nit ed è protetto da Gorilla Glass 3, una combinazione pensata per offrire una buona leggibilità e una maggiore resistenza nell’utilizzo quotidiano.

Il GPS integrato permette di monitorare distanza e percorso anche quando il telefono non è collegato. Le modalità sportive disponibili sono più di 100 e comprendono attività da svolgere sia all’aperto sia al chiuso.

Un altro aspetto interessante riguarda la gestione della batteria. L’autonomia dichiarata può raggiungere i 16 giorni, mentre cinque minuti di ricarica sono sufficienti per ottenere energia per un’intera giornata.

Moto AI interviene invece sulla personalizzazione, consentendo di generare quadranti a partire da una richiesta scritta all’interno dell’app.

Perché acquistarlo?

GPS integrato utilizzabile anche offline

Display OLED da 1,9 pollici

Autonomia dichiarata fino a 16 giorni

Ricarica rapida per ottenere un giorno di utilizzo

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Blackview W50 Pro, la proposta robusta con torcia e bussola integrate

Blackview W50 Pro segue una direzione diversa rispetto alle smart band più eleganti e minimaliste. La struttura è più massiccia, il design richiama quello degli orologi sportivi e lo schermo da 1,45 pollici è protetto da un vetro antigraffio.

Torcia LED e bussola sono integrate nell’orologio e possono rivelarsi utili durante un’escursione o, più semplicemente, quando serve una fonte di luce immediatamente accessibile.

La batteria da 960 mAh offre fino a 30 giorni di utilizzo quotidiano e 100 giorni in standby. Lo smartwatch permette inoltre di effettuare e ricevere chiamate Bluetooth e supporta più di 100 modalità sportive.

La certificazione IP68 assicura protezione dalla polvere e dai contatti accidentali con l’acqua. Il produttore esclude però espressamente l’utilizzo durante il nuoto, sotto la doccia, in immersione o a contatto con acqua calda.

Perché acquistarlo?

Torcia LED integrata nella cassa

Bussola accessibile direttamente dal polso

Autonomia dichiarata fino a 30 giorni

Chiamate Bluetooth con microfono e altoparlante

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Cosa aspettarsi da uno smartwatch sotto 50 euro

Un dispositivo economico può diventare un valido supporto per organizzare meglio la giornata e osservare alcune abitudini, ma è importante mantenere aspettative realistiche.

In questa fascia si trovano display AMOLED, batterie capaci di durare diversi giorni, notifiche, modalità sportive e strumenti dedicati all’analisi del sonno. Alcuni modelli includono anche GPS integrato e chiamate Bluetooth. Sono invece meno comuni le applicazioni installabili, i pagamenti contactless, le mappe complete e le funzioni più avanzate presenti sugli smartwatch di fascia superiore.

Anche le informazioni relative a frequenza cardiaca, SpO₂, stress e riposo devono essere interpretate correttamente. Possono aiutare a osservare tendenze e cambiamenti nel tempo, ma non devono essere utilizzate per formulare diagnosi o sostituire esami medici.

Cosa valutare nella scelta di uno smartwatch sotto 50 euro?

Prima di acquistare uno smartwatch è utile conoscere le caratteristiche che incidono maggiormente sull’esperienza di utilizzo.

Display, peso, design e comodità

Un quadrante grande rende più semplice leggere messaggi e informazioni sugli allenamenti, ma aumenta l’ingombro sul polso. Chi intende indossare il dispositivo anche durante la notte dovrebbe quindi considerare con attenzione peso e spessore, non soltanto le dimensioni dello schermo.

GPS integrato o collegato allo smartphone

Chi corre o cammina spesso all’aperto dovrebbe valutare un modello con GPS integrato, capace di registrare il percorso senza rendere indispensabile la presenza del telefono. Per la palestra e gli allenamenti domestici, invece, questa funzione può avere un’importanza secondaria.

Chiamate Bluetooth e gestione delle notifiche

La possibilità di visualizzare una chiamata in arrivo non implica automaticamente che si possa anche rispondere. Per conversare direttamente dal polso sono necessari microfono e altoparlante. Chi cerca questa funzione deve quindi verificare che il dispositivo supporti realmente le chiamate Bluetooth.

Durata della batteria

Le autonomie dichiarate vengono calcolate in condizioni specifiche. Il monitoraggio continuo, una luminosità elevata, il GPS e l’Always-On Display aumentano i consumi. Il dato ufficiale deve quindi essere considerato come un riferimento, non come una durata garantita in qualsiasi situazione.

Sport realmente supportati

La presenza di 100 o 150 modalità sportive non significa che tutte offrano lo stesso livello di analisi. Conviene verificare soprattutto se sono comprese le attività praticate più spesso e quali informazioni vengono effettivamente registrate durante ciascun allenamento.

Compatibilità e applicazione

L’applicazione collegata allo smartwatch è importante quasi quanto il dispositivo. Serve a configurare le notifiche, consultare lo storico, modificare le impostazioni e analizzare i dati relativi all’attività fisica e al riposo.

Prima dell’acquisto è quindi utile controllare la compatibilità con Android o iOS e verificare se alcune funzioni richiedano uno smartphone dello stesso marchio.