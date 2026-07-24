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Non tutti gli smartwatch economici sono uguali. Questa guida confronta i modelli più validi sotto i 200 euro e spiega cosa controllare prima dell’acquisto.

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Con meno di 200 euro si trovano smartwatch completi con display AMOLED, GPS e monitoraggio del sonno, avvicinando funzioni premium alla fascia media.

La scelta dipende da compatibilità smartphone, esigenze sportive e autonomia reale, perché alcune funzioni come mappe offline e pagamenti non sono universali.

Per chi corre o pedala esistono modelli con programmi adattivi e metriche avanzate, mentre chi cerca comodità dovrebbe privilegiare peso e dimensioni contenute.

Uno smartwatch da meno di 200 euro può ormai fare molto più che contare i passi o mostrare le notifiche. In questa fascia di prezzo si trovano dispositivi capaci di seguire gli allenamenti con precisione e offrire funzioni che, fino a poco tempo fa, erano riservate a prodotti ben più costosi. La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato i migliori smartwatch disponibili sotto questa soglia.

Gli smartwatch di questa guida Amazfit Active 3 Premium 45mm Smartwatch GPS Running, AMOLED 1,32” Vetro Zaffiro, Batteria 12gg, 4GB, NFC, Mappe Offline, 170+ sport, 5 ATM, Cardiofrequenzimetro e Fitness Tracker per Android e iPhone 144,00 € -15% 169,90 € Risparmi 25,90 € Acquista su Amazon HUAWEI WATCH GT 6 GPS 46mm Smartwatch, Display AMOLED da 1,47 pollici, Fino a 21 giorni, Ciclismo, Oltre 100 Modalità Sportive, iOS e Android, Funzione NFC, Monitoraggio della Salute, Nero 148,00 € -41% 249,00 € Risparmi 101,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 40mm Cream [Versione italiana] 173,38 € Acquista su Amazon HUAWEI WATCH FIT 5 Smartwatch, Schermo AMOLED HD da 1,82", Design Raffinato, Pagamento NFC, Rilevamento Cadute, Batteria a lunga durata, Monitoraggio della salute, 5 ATM, Android & iOS, Viola 169,00 € -15% 199,00 € Risparmi 30,00 € Acquista su Amazon XIAOMI Watch S5 46 mm, Smartwatch per Uomo/Donna, AMOLED da 1,48", Fitness Tracker con Monitoraggio del Sonno, 21 Giorni, 150+ Modalità Sportive, GPS Dual-Band, NFC, Android&iOS, Nero 163,49 € Acquista su Amazon Fitbit Versa 4 Smartwatch per il fitness con abbonamento Google Health Premium di 3 mesi incluso, fino a 6 giorni di autonomia e compatibile con iOS & Android, Nero / Alluminio grigio grafite 155,00 € -33% 229,95 € Risparmi 74,95 € Acquista su Amazon Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K e 21K, Training Readiness, GarminPay, Black & Slate Gray 189,99 € -17% 229,99 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Cosa aspettarsi da uno smartwatch sotto 200 euro

Con un budget di 200 euro è ormai possibile accedere a prodotti maturi e piuttosto completi. Il display AMOLED è presente su buona parte dei modelli selezionati, mentre il GPS non rappresenta più un’esclusiva dei dispositivi di fascia alta. Anche il monitoraggio del sonno è diventato una funzione comune, insieme alla rilevazione dei principali parametri vitali.

Non tutte le caratteristiche, però, sono disponibili su ogni orologio. La presenza delle mappe offline va verificata con attenzione, così come il supporto ai pagamenti contactless. Anche la possibilità di rispondere ai messaggi può variare in base al sistema operativo dello smartphone associato.

Rispetto ai modelli più economici, cresce soprattutto la qualità degli strumenti dedicati allo sport. Compaiono programmi adattivi e indicazioni sul recupero, mentre alcuni dispositivi analizzano aspetti più specifici della corsa o del ciclismo. Restano invece meno diffuse le applicazioni complete e le funzioni realmente indipendenti dal telefono, ancora tipiche degli smartwatch più costosi.

Amazfit Active 3 Premium

Amazfit Active 3 Premium è pensato per chi vuole correre seguendo un percorso senza dover controllare continuamente lo smartphone. Le mappe possono essere scaricate direttamente sull’orologio e offrono indicazioni svolta per svolta, con ricalcolo automatico quando ci si allontana dall’itinerario previsto.

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La struttura in acciaio inossidabile e il vetro zaffiro gli conferiscono un aspetto più curato e una maggiore resistenza rispetto a molti concorrenti della stessa fascia. Zepp Coach mette a disposizione programmi strutturati che partono dai 5 chilometri e arrivano alla maratona. I dati raccolti consentono inoltre di osservare parametri come la potenza di corsa e il tempo di contatto con il terreno. L’autonomia massima dichiarata è di 12 giorni, in specifiche condizioni di utilizzo.

Perché acquistarlo?

Offre mappe offline con ricalcolo del percorso

Utilizza un vetro zaffiro resistente

Propone programmi dedicati alla corsa

Supporta i pagamenti tramite Zepp Pay

Amazfit Active Max

Lo schermo è il vero protagonista di Amazfit Active Max. Il pannello AMOLED da 1,5 pollici offre spazio sufficiente per consultare con semplicità mappe e statistiche, mentre la luminosità di 3.000 nit punta a garantire una buona leggibilità anche nelle giornate più luminose.

I 4 GB di memoria permettono di salvare musica e percorsi sul dispositivo, riducendo la dipendenza dal telefono. Un altro elemento distintivo è la batteria, che può raggiungere i 25 giorni nelle condizioni indicate dal produttore. BioCharge prova invece a riassumere attività e recupero in un punteggio immediato, utile per capire quanto sia opportuno spingere nel corso della giornata.

Perché acquistarlo?

Ha un display ampio e molto luminoso

Integra 4 GB di memoria

Può raggiungere 25 giorni di autonomia

Comprende oltre 170 modalità sportive

HUAWEI WATCH GT 6

HUAWEI WATCH GT 6 dedica una particolare attenzione al ciclismo. La funzione Potenza Virtuale Ciclistica stima in tempo reale lo sforzo sostenuto senza richiedere necessariamente un misuratore esterno. L’orologio può comunque collegarsi via Bluetooth a cardiofrequenzimetri e sensori compatibili.

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Il sistema di posizionamento Sunflower aggiornato promette una precisione superiore rispetto alla generazione precedente. Nella versione da 46 millimetri, lo smartwatch offre un’autonomia massima di 21 giorni con utilizzo leggero, che scende a 12 giorni nell’impiego tipico. Il display AMOLED da 1,47 pollici raggiunge una luminosità massima di 3.000 nit.

Perché acquistarlo?

Propone strumenti specifici per il ciclismo

Supporta sensori esterni compatibili

Offre un’autonomia prolungata

Funziona con Android e iOS

Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch7 è il modello che più si avvicina all’idea tradizionale di smartwatch. Il processore realizzato a 3 nanometri gestisce il passaggio tra le applicazioni, mentre l’integrazione con Android rende più immediata la consultazione delle notifiche e l’utilizzo dei servizi collegati all’ecosistema Samsung.

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Il GPS a doppia frequenza sfrutta le bande L1 e L5 per migliorare il tracciamento, soprattutto negli ambienti urbani più complessi. Energy Score riunisce i dati relativi al riposo e all’attività quotidiana, restituendo un’indicazione utile per organizzare allenamento e recupero. Lo smartwatch è compatibile con telefoni dotati di Android 11 o versioni successive e almeno 1,5 GB di RAM.

Perché acquistarlo?

Si integra in modo profondo con Android

Utilizza un GPS a doppia frequenza

Include la funzione Energy Score

Offre strumenti evoluti per il sonno

HUAWEI WATCH FIT 5

HUAWEI WATCH FIT 5 punta su una caratteristica spesso sottovalutata: la comodità. Il peso di 27 grammi e lo spessore di 9,5 millimetri lo rendono adatto a chi desidera indossare lo smartwatch per molte ore, anche durante la notte.

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Il display AMOLED da 1,82 pollici mantiene dimensioni generose nonostante la struttura sottile. La modalità Mini Allenamento propone brevi esercizi guidati da svolgere durante le pause della giornata. Sono disponibili anche i pagamenti NFC tramite Curve Pay e il rilevamento delle cadute. Con un utilizzo leggero, la batteria può raggiungere i 10 giorni.

Perché acquistarlo?

È leggero e poco ingombrante

Ha un display ampio

Introduce brevi allenamenti guidati

Supporta i pagamenti tramite NFC

Xiaomi Watch S5

Xiaomi Watch S5 adotta una cassa da 46 millimetri e un design vicino a quello di un orologio tradizionale. Sotto il quadrante, però, integra diverse funzioni pensate per le attività all’aperto. Le mappe possono essere salvate sul dispositivo, mentre la navigazione di ritorno consente di ritrovare il punto di partenza senza utilizzare lo smartphone.

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Il display AMOLED da 1,48 pollici raggiunge una luminosità di 2.500 nit. La batteria da 815 mAh offre fino a 15 giorni di utilizzo normale, secondo i dati dichiarati. HyperOS permette inoltre di controllare dal polso alcuni smartphone, tablet e dispositivi Xiaomi Home compatibili.

Perché acquistarlo?

Consente di scaricare mappe offline

Include la navigazione verso il punto di partenza

Raggiunge fino a 15 giorni nell’uso normale

Dialoga con l’ecosistema Xiaomi

Fitbit Versa 4

Fitbit Versa 4 evita di sovraccaricare l’esperienza con un numero eccessivo di funzioni secondarie. Il suo punto di forza rimane la lettura quotidiana dell’attività fisica e del recupero, presentata attraverso un’interfaccia semplice da consultare.

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Il Punteggio di Prontezza Giornaliera aiuta a capire se il corpo è pronto per un allenamento intenso o se sarebbe preferibile dedicare più tempo al recupero. Il GPS è integrato e le modalità sportive disponibili sono più di 40. La batteria supera i sei giorni, mentre una ricarica di 12 minuti può fornire l’autonomia necessaria per un’intera giornata.

Perché acquistarlo?

Mantiene un’impostazione semplice

Analizza il livello di recupero quotidiano

Integra il GPS

Supporta la ricarica rapida

Garmin Forerunner 165

Garmin Forerunner 165 non nasconde la propria vocazione. È uno smartwatch costruito per chi corre con regolarità e vuole comprendere meglio ciò che accade durante l’allenamento.

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I suggerimenti quotidiani cambiano in base alle prestazioni e al recupero. Garmin Coach permette invece di preparare gare sui 5 o 10 chilometri, oltre alla mezza maratona, seguendo programmi adattivi gratuiti. Il dispositivo rileva parametri come la cadenza e la lunghezza della falcata. L’autonomia raggiunge gli 11 giorni in modalità smartwatch oppure le 19 ore con il GPS attivo.

Perché acquistarlo?

È progettato espressamente per il running

Offre allenamenti adattivi

Registra dinamiche di corsa approfondite

Supporta i pagamenti con Garmin Pay

Cosa valutare nella scelta di uno smartwatch sotto 200 euro

Prima di acquistare uno smartwatch sotto i 200 euro è importante capire quali caratteristiche incidono davvero sull’esperienza quotidiana. Il numero di funzioni disponibili, da solo, non basta a stabilire quale sia il modello più adatto.

La compatibilità con lo smartphone

Prima di confrontare sensori e modalità sportive bisogna verificare quale smartphone verrà associato all’orologio. Galaxy Watch7 è pensato soprattutto per Android, mentre altri modelli funzionano benissimo anche con iPhone. La compatibilità generale, però, non garantisce che ogni funzione sia disponibile su entrambi i sistemi. Le risposte ai messaggi e i comandi vocali possono presentare limitazioni precise.

Le funzioni sportive realmente necessarie

Disporre di più di cento modalità sportive non significa automaticamente allenarsi meglio. Un runner dovrebbe valutare soprattutto la qualità dei programmi e le informazioni dedicate al recupero. Chi pratica ciclismo può trarre maggiore utilità dal collegamento con sensori esterni. Per le escursioni, invece, acquistano importanza la presenza delle mappe offline e la navigazione di ritorno.

L’autonomia nell’utilizzo reale

I valori di autonomia più elevati vengono spesso calcolati sulla base di un impiego leggero. L’uso prolungato del GPS e il display always-on possono ridurre sensibilmente la durata della batteria. Prima dell’acquisto conviene quindi considerare quanto spesso verranno utilizzati il tracciamento satellitare e il monitoraggio continuo.

Dimensioni e comfort al polso

Uno schermo ampio rende più leggibili mappe e notifiche, ma può risultare scomodo su un polso piccolo. Peso e spessore diventano ancora più importanti quando si desidera registrare il sonno. Il miglior smartwatch sotto 200 euro non è necessariamente quello con il maggior numero di funzioni, ma quello che si riesce a indossare con continuità senza avvertirne il peso.