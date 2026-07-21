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Con meno di 100 euro si trovano smartwatch dotati di display AMOLED, monitoraggio di sonno e frequenza cardiaca e modalità sportive utili nella vita quotidiana.

La scelta tra casse ampie e smart band sottili dipende da comodità, visibilità all'aperto e abitudini di allenamento, con impatto su autonomia e comfort notturno.

Funzioni avanzate come GPS indipendente, mappe offline e programmi di allenamento distinguono i modelli, mentre compatibilità e app influiscono sull'esperienza reale.

Uno smartwatch diventa davvero utile quando riesce a inserirsi nella giornata senza complicarla. Consente di controllare una notifica senza prendere il telefono, registrare una corsa lasciando lo smartphone a casa, osservare con maggiore continuità la qualità del sonno, consultare l’assistente virtuale e capire quanto ci si è mossi durante una settimana particolarmente sedentaria. Per accedere a queste funzioni, però, non è sempre necessario acquistare un modello premium.

Con un budget inferiore ai 100 euro si può scegliere tra dispositivi molto diversi. Alcuni ricordano veri e propri orologi, con casse in metallo e display di grandi dimensioni; altri conservano invece il formato sottile e leggero tipico delle smart band.

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato smartwatch interessanti per caratteristiche e modalità di utilizzo. Non esiste un vincitore assoluto: la scelta dipende soprattutto da ciò che si desidera monitorare e dalla frequenza con cui ci si allena.

Gli smartwatch di questa guida Amazfit Bip 6 Smartwatch 46mm, Batteria 14 giorni, AMOLED 1,97", GPS Mappe, IA, Chiamate Bluetooth, Monitor Salute Sonno, 140+ Sport, Fitness, Impermeabile 5ATM, Nero 67,20 € Acquista su Amazon Amazfit Bip Max 50mm Smartwatch, Display AMOLED da 2.07", Autonomia fino a 20GG, GPS, 4GB, Mappe Offline, Fitness Tracker, Hybrid Training, 150+ Modalità Sportive, HYROX, 5 ATM per Android e iPhone 99,90 € Acquista su Amazon XIAOMI Redmi Watch 6, Smartwatch Uomo Donna, Activity Tracker AMOLED 2.07'' con Monitoraggio di Frequenza Cardiaca, 150+ modalità sportive, Autonomia 24 giorno, 5ATM, GPS, Android&iOS, Nero 89,90 € -25% 119,99 € Risparmi 30,09 € Acquista su Amazon XIAOMI Smart Band 10 Pro, Fitness Tracker per Uomo e Donna, Display AMOLED 1,74", Sonno Migliorato, 21 Giorni di Autonomia, Android/iOS, 150+ Sport, GNSS, 5ATM, Nero 76,90 € -23% 99,99 € Risparmi 23,09 € Acquista su Amazon Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, Pagamento NFC, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe Gratuite, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all'Acqua 5 ATM per Android e iPhone 89,90 € -31% 129,90 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Cosa aspettarsi da uno smartwatch sotto 100 euro?

Uno smartwatch sotto i 100 euro può soddisfare senza difficoltà gran parte delle esigenze quotidiane. In questa fascia di prezzo sono ormai comuni i display AMOLED, la gestione delle notifiche, il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, le modalità sportive e una resistenza all’acqua adeguata agli allenamenti e alle normali attività giornaliere. Anche l’autonomia rappresenta spesso un punto di forza, con diversi modelli capaci di funzionare per molti giorni prima di richiedere una ricarica.

Accanto alle funzioni essenziali possono trovare spazio caratteristiche meno scontate, come il GPS indipendente, le mappe offline, i programmi di allenamento, l’analisi del recupero o la possibilità di rispondere ai messaggi. Sono proprio queste funzioni aggiuntive a distinguere maggiormente un prodotto dall’altro e a rendere importante una scelta basata sulle proprie abitudini.

Restano generalmente escluse, invece, le funzionalità più avanzate riservate agli smartwatch premium.

Amazfit Bip 6: l’equilibrio giusto per l’utilizzo quotidiano

Amazfit Bip 6 non punta tutto su una singola caratteristica, ma costruisce la propria forza sull’equilibrio complessivo. Il display AMOLED da 1,97 pollici offre spazio sufficiente per leggere notifiche, dati sportivi, mappe, consultare quadranti e applicazioni. La struttura in alluminio mantiene il dispositivo adatto anche all’utilizzo quotidiano.

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Le mappe scaricabili e le indicazioni passo dopo passo lo rendono più completo di un semplice activity tracker. A queste funzioni si aggiungono oltre 140 modalità di allenamento e il supporto a cinque sistemi satellitari. È un modello da prendere in considerazione quando non si hanno esigenze specifiche, ma si cerca un dispositivo completo e semplice da usare.

Perché acquistarlo?

Display AMOLED da 1,97 pollici

Mappe con indicazioni passo dopo passo

Oltre 140 modalità sportive

Autonomia fino a 14 giorni

Amazfit Bip Max: tanto spazio per dati e mappe

Il display AMOLED da 2,07 pollici cambia il modo di interagire con Amazfit Bip Max. Le informazioni vengono distribuite su una superficie ampia, particolarmente utile durante gli allenamenti o quando si consultano le mappe senza voler avvicinare continuamente il polso al viso.

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I 4 GB di memoria integrata permettono di conservare le mappe offline, accompagnate da indicazioni di svolta e avvisi in caso di uscita dal percorso. Nell’utilizzo tipico, l’autonomia dichiarata raggiunge i 20 giorni. Le metriche relative al VO₂ max e all’effetto dell’allenamento lo rendono adatto anche a chi desidera seguire con maggiore attenzione l’evoluzione della propria attività fisica.

Perché acquistarlo?

Grande display AMOLED da 2,07 pollici

4 GB di memoria integrata

Mappe offline e navigazione

Autonomia fino a 20 giorni

HUAWEI Band 11 Pro: discreta al polso, precisa negli allenamenti

Indossare uno smartwatch durante la notte può diventare fastidioso quando la cassa è troppo ingombrante. HUAWEI Band 11 Pro risponde a questa esigenza con un corpo spesso appena 8,99 millimetri e una struttura in lega di alluminio, mantenendo dimensioni vicine a quelle di una smart band tradizionale.

Il display AMOLED da 1,62 pollici raggiunge una luminosità massima di 2.000 nit. Il GNSS indipendente consente di registrare distanza, velocità e percorso senza richiedere la presenza dello smartphone. Particolare attenzione viene riservata anche al sonno, con l’analisi della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno.

Perché acquistarlo?

Spessore di 8,99 millimetri

Display AMOLED fino a 2.000 nit

GNSS indipendente

Monitoraggio avanzato del sonno

Redmi Watch 6

Redmi Watch 6 è pensato per chi preferisce interagire con pulsanti fisici anziché affidarsi esclusivamente al touchscreen. La corona rialzata e il secondo tasto consentono di raggiungere rapidamente menu e scorciatoie, una soluzione pratica durante l’attività fisica o quando si indossano i guanti.

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Il display AMOLED da 2,07 pollici è racchiuso in un corpo spesso 9,9 millimetri. Il GNSS dual L1 supporta cinque sistemi satellitari, mentre la batteria può raggiungere i 24 giorni con un utilizzo leggero, i 12 giorni con un uso normale e i sette giorni nelle condizioni più intense.

Perché acquistarlo?

Corona e pulsante secondario

Display AMOLED da 2,07 pollici

GNSS dual L1

Fino a 24 giorni di autonomia

Xiaomi Smart Band 10 Pro: una sola band per due smartphone

La possibilità di sincronizzare le notifiche provenienti da due telefoni è la caratteristica che distingue Xiaomi Smart Band 10 Pro dalle altre proposte. La funzione è pensata per chi utilizza contemporaneamente uno smartphone Xiaomi e un iPhone e non vuole controllare di continuo entrambi gli schermi.

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La band misura 9,7 millimetri di spessore e integra un display AMOLED da 1,74 pollici, con una luminosità massima di 2.000 nit. Il GNSS indipendente permette di registrare il percorso senza telefono, mentre l’autonomia dichiarata arriva a 21 giorni con un utilizzo leggero e a 15 giorni con un uso normale.

Perché acquistarlo?

Notifiche provenienti da due telefoni

Corpo sottile e leggero

GNSS indipendente

Autonomia fino a 21 giorni

CMF Watch 3 Pro

Chi corre con regolarità potrebbe trovare in CMF Watch 3 Pro qualcosa di più di un semplice strumento per registrare gli allenamenti. Il GPS dual-band utilizza i segnali L1 e L5 per migliorare la stabilità del tracciamento nelle strade circondate da edifici o nelle aree alberate.

L’allenatore di corsa elabora programmi di durata compresa tra otto e sedici settimane, costruiti in base agli obiettivi e al livello di preparazione. Al termine di ogni sessione vengono indicati il tempo di recupero e le previsioni sulle distanze di 5 e 10 chilometri. L’autonomia raggiunge i 13 giorni con un utilizzo tipico.

Perché acquistarlo?

GPS dual-band L1 e L5

Programmi di corsa personalizzati

Analisi del carico e del recupero

131 modalità sportive

Amazfit Active 2

La cassa rotonda in acciaio inossidabile e il display AMOLED da 1,32 pollici conferiscono ad Amazfit Active 2 un aspetto più classico rispetto ai numerosi smartwatch rettangolari presenti nella stessa fascia di prezzo.

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Dietro il design trovano spazio oltre 160 modalità sportive, cinque sistemi di posizionamento e mappe scaricabili con indicazioni di svolta. Su Android è inoltre possibile rispondere ai messaggi tramite voce o tastiera.

Perché acquistarlo?

Cassa rotonda in acciaio

Mappe con indicazioni di svolta

Risposte ai messaggi su Android

Pagamenti NFC nella versione Premium

Cosa valutare nella scelta di uno smartwatch sotto 100 euro

Prima dell’acquisto conviene guardare oltre il prezzo e valutare quali caratteristiche incidono davvero sull’esperienza quotidiana.

Forma, dimensioni e comodità

Uno smartwatch può avere un’ottima scheda tecnica e risultare comunque poco piacevole da indossare. I display superiori ai due pollici semplificano la lettura di mappe e notifiche, ma occupano più spazio sul polso. Le smart band sottili risultano invece meno invasive, soprattutto durante il sonno o gli allenamenti più lunghi.

Prima dell’acquisto conviene quindi considerare il peso, lo spessore, la forma della cassa e il sistema utilizzato per sostituire il cinturino.

Display e visibilità all’aperto

La tecnologia AMOLED offre neri profondi e colori vivaci, ma la luminosità diventa particolarmente importante quando si corre o si pedala sotto il sole. Mantenere lo schermo sempre acceso, però, incide sull’autonomia.

Chi consulta l’orologio raramente può rinunciare all’Always On Display e ottenere diverse ore aggiuntive tra una ricarica e l’altra.

GPS e strumenti per lo sport

Per registrare i percorsi senza portare con sé lo smartphone è necessario un sistema GNSS indipendente. Il supporto a più costellazioni satellitari aumenta le possibilità di agganciare il segnale, mentre il GPS dual-band può offrire un vantaggio nelle aree urbane più dense o lungo itinerari circondati da alberi.

Bisogna poi valutare quanto siano approfonditi i dati relativi allo sport praticato. Programmi guidati, carico di allenamento, VO₂ max e tempi di recupero interessano soprattutto chi si allena con continuità. Per le passeggiate e le attività occasionali può invece essere sufficiente una gestione più semplice.

Batteria e condizioni di utilizzo

Le autonomie più elevate vengono generalmente calcolate in condizioni di utilizzo leggero. GPS, monitoraggio continuo, notifiche, luminosità elevata e Always On Display consumano energia e possono ridurre sensibilmente la durata effettiva.

Per confrontare due modelli è quindi più utile osservare, quando disponibile, il dato relativo all’utilizzo normale. Chi si allena spesso con il GPS dovrebbe considerare anche la velocità di ricarica, perché può compensare almeno in parte un’autonomia inferiore.

Compatibilità e funzioni intelligenti

Non tutte le funzioni operano allo stesso modo con Android e iOS. Le risposte ai messaggi possono essere disponibili soltanto su uno dei due sistemi, mentre i pagamenti NFC e gli strumenti dedicati alla salute possono variare in base alla regione o alla versione dello smartwatch.

Anche l’applicazione associata merita attenzione. È attraverso l’app che si consultano i dati del sonno, si organizzano gli allenamenti e si seguono i progressi nel tempo. Un’interfaccia chiara e priva di abbonamenti obbligatori può rivelarsi più utile di una funzione aggiuntiva destinata a rimanere inutilizzata.