Sotto 100 euro si trovano smartwatch completi ed eleganti: ecco quali scegliere
Sotto i 100 euro si trovano smartwatch più completi di quanto si possa immaginare. La guida raccoglie i modelli più interessanti e spiega come scegliere quello giusto.
- Con meno di 100 euro si trovano smartwatch dotati di display AMOLED, monitoraggio di sonno e frequenza cardiaca e modalità sportive utili nella vita quotidiana.
- La scelta tra casse ampie e smart band sottili dipende da comodità, visibilità all'aperto e abitudini di allenamento, con impatto su autonomia e comfort notturno.
- Funzioni avanzate come GPS indipendente, mappe offline e programmi di allenamento distinguono i modelli, mentre compatibilità e app influiscono sull'esperienza reale.
Uno smartwatch diventa davvero utile quando riesce a inserirsi nella giornata senza complicarla. Consente di controllare una notifica senza prendere il telefono, registrare una corsa lasciando lo smartphone a casa, osservare con maggiore continuità la qualità del sonno, consultare l’assistente virtuale e capire quanto ci si è mossi durante una settimana particolarmente sedentaria. Per accedere a queste funzioni, però, non è sempre necessario acquistare un modello premium.
Con un budget inferiore ai 100 euro si può scegliere tra dispositivi molto diversi. Alcuni ricordano veri e propri orologi, con casse in metallo e display di grandi dimensioni; altri conservano invece il formato sottile e leggero tipico delle smart band.
La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato smartwatch interessanti per caratteristiche e modalità di utilizzo. Non esiste un vincitore assoluto: la scelta dipende soprattutto da ciò che si desidera monitorare e dalla frequenza con cui ci si allena.
- Cosa aspettarsi da uno smartwatch sotto 100 euro?
- Amazfit Bip 6: l’equilibrio giusto per l’utilizzo quotidiano
- Amazfit Bip Max: tanto spazio per dati e mappe
- HUAWEI Band 11 Pro: discreta al polso, precisa negli allenamenti
- Redmi Watch 6
- Xiaomi Smart Band 10 Pro: una sola band per due smartphone
- CMF Watch 3 Pro
- Amazfit Active 2
- Cosa valutare nella scelta di uno smartwatch sotto 100 euro
Cosa aspettarsi da uno smartwatch sotto 100 euro?
Uno smartwatch sotto i 100 euro può soddisfare senza difficoltà gran parte delle esigenze quotidiane. In questa fascia di prezzo sono ormai comuni i display AMOLED, la gestione delle notifiche, il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, le modalità sportive e una resistenza all’acqua adeguata agli allenamenti e alle normali attività giornaliere. Anche l’autonomia rappresenta spesso un punto di forza, con diversi modelli capaci di funzionare per molti giorni prima di richiedere una ricarica.
Accanto alle funzioni essenziali possono trovare spazio caratteristiche meno scontate, come il GPS indipendente, le mappe offline, i programmi di allenamento, l’analisi del recupero o la possibilità di rispondere ai messaggi. Sono proprio queste funzioni aggiuntive a distinguere maggiormente un prodotto dall’altro e a rendere importante una scelta basata sulle proprie abitudini.
Restano generalmente escluse, invece, le funzionalità più avanzate riservate agli smartwatch premium.
Amazfit Bip 6: l’equilibrio giusto per l’utilizzo quotidiano
Amazfit Bip 6 non punta tutto su una singola caratteristica, ma costruisce la propria forza sull’equilibrio complessivo. Il display AMOLED da 1,97 pollici offre spazio sufficiente per leggere notifiche, dati sportivi, mappe, consultare quadranti e applicazioni. La struttura in alluminio mantiene il dispositivo adatto anche all’utilizzo quotidiano.
Le mappe scaricabili e le indicazioni passo dopo passo lo rendono più completo di un semplice activity tracker. A queste funzioni si aggiungono oltre 140 modalità di allenamento e il supporto a cinque sistemi satellitari. È un modello da prendere in considerazione quando non si hanno esigenze specifiche, ma si cerca un dispositivo completo e semplice da usare.
Perché acquistarlo?
- Display AMOLED da 1,97 pollici
- Mappe con indicazioni passo dopo passo
- Oltre 140 modalità sportive
- Autonomia fino a 14 giorni
Amazfit Bip Max: tanto spazio per dati e mappe
Il display AMOLED da 2,07 pollici cambia il modo di interagire con Amazfit Bip Max. Le informazioni vengono distribuite su una superficie ampia, particolarmente utile durante gli allenamenti o quando si consultano le mappe senza voler avvicinare continuamente il polso al viso.
I 4 GB di memoria integrata permettono di conservare le mappe offline, accompagnate da indicazioni di svolta e avvisi in caso di uscita dal percorso. Nell’utilizzo tipico, l’autonomia dichiarata raggiunge i 20 giorni. Le metriche relative al VO₂ max e all’effetto dell’allenamento lo rendono adatto anche a chi desidera seguire con maggiore attenzione l’evoluzione della propria attività fisica.
Perché acquistarlo?
- Grande display AMOLED da 2,07 pollici
- 4 GB di memoria integrata
- Mappe offline e navigazione
- Autonomia fino a 20 giorni
HUAWEI Band 11 Pro: discreta al polso, precisa negli allenamenti
Indossare uno smartwatch durante la notte può diventare fastidioso quando la cassa è troppo ingombrante. HUAWEI Band 11 Pro risponde a questa esigenza con un corpo spesso appena 8,99 millimetri e una struttura in lega di alluminio, mantenendo dimensioni vicine a quelle di una smart band tradizionale.
Il display AMOLED da 1,62 pollici raggiunge una luminosità massima di 2.000 nit. Il GNSS indipendente consente di registrare distanza, velocità e percorso senza richiedere la presenza dello smartphone. Particolare attenzione viene riservata anche al sonno, con l’analisi della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno.
Perché acquistarlo?
- Spessore di 8,99 millimetri
- Display AMOLED fino a 2.000 nit
- GNSS indipendente
- Monitoraggio avanzato del sonno
Redmi Watch 6
Redmi Watch 6 è pensato per chi preferisce interagire con pulsanti fisici anziché affidarsi esclusivamente al touchscreen. La corona rialzata e il secondo tasto consentono di raggiungere rapidamente menu e scorciatoie, una soluzione pratica durante l’attività fisica o quando si indossano i guanti.
Il display AMOLED da 2,07 pollici è racchiuso in un corpo spesso 9,9 millimetri. Il GNSS dual L1 supporta cinque sistemi satellitari, mentre la batteria può raggiungere i 24 giorni con un utilizzo leggero, i 12 giorni con un uso normale e i sette giorni nelle condizioni più intense.
Perché acquistarlo?
- Corona e pulsante secondario
- Display AMOLED da 2,07 pollici
- GNSS dual L1
- Fino a 24 giorni di autonomia
Xiaomi Smart Band 10 Pro: una sola band per due smartphone
La possibilità di sincronizzare le notifiche provenienti da due telefoni è la caratteristica che distingue Xiaomi Smart Band 10 Pro dalle altre proposte. La funzione è pensata per chi utilizza contemporaneamente uno smartphone Xiaomi e un iPhone e non vuole controllare di continuo entrambi gli schermi.
La band misura 9,7 millimetri di spessore e integra un display AMOLED da 1,74 pollici, con una luminosità massima di 2.000 nit. Il GNSS indipendente permette di registrare il percorso senza telefono, mentre l’autonomia dichiarata arriva a 21 giorni con un utilizzo leggero e a 15 giorni con un uso normale.
Perché acquistarlo?
- Notifiche provenienti da due telefoni
- Corpo sottile e leggero
- GNSS indipendente
- Autonomia fino a 21 giorni
CMF Watch 3 Pro
Chi corre con regolarità potrebbe trovare in CMF Watch 3 Pro qualcosa di più di un semplice strumento per registrare gli allenamenti. Il GPS dual-band utilizza i segnali L1 e L5 per migliorare la stabilità del tracciamento nelle strade circondate da edifici o nelle aree alberate.
L’allenatore di corsa elabora programmi di durata compresa tra otto e sedici settimane, costruiti in base agli obiettivi e al livello di preparazione. Al termine di ogni sessione vengono indicati il tempo di recupero e le previsioni sulle distanze di 5 e 10 chilometri. L’autonomia raggiunge i 13 giorni con un utilizzo tipico.
Perché acquistarlo?
- GPS dual-band L1 e L5
- Programmi di corsa personalizzati
- Analisi del carico e del recupero
- 131 modalità sportive
Amazfit Active 2
La cassa rotonda in acciaio inossidabile e il display AMOLED da 1,32 pollici conferiscono ad Amazfit Active 2 un aspetto più classico rispetto ai numerosi smartwatch rettangolari presenti nella stessa fascia di prezzo.
Dietro il design trovano spazio oltre 160 modalità sportive, cinque sistemi di posizionamento e mappe scaricabili con indicazioni di svolta. Su Android è inoltre possibile rispondere ai messaggi tramite voce o tastiera.
Perché acquistarlo?
- Cassa rotonda in acciaio
- Mappe con indicazioni di svolta
- Risposte ai messaggi su Android
- Pagamenti NFC nella versione Premium
Cosa valutare nella scelta di uno smartwatch sotto 100 euro
Prima dell’acquisto conviene guardare oltre il prezzo e valutare quali caratteristiche incidono davvero sull’esperienza quotidiana.
Forma, dimensioni e comodità
Uno smartwatch può avere un’ottima scheda tecnica e risultare comunque poco piacevole da indossare. I display superiori ai due pollici semplificano la lettura di mappe e notifiche, ma occupano più spazio sul polso. Le smart band sottili risultano invece meno invasive, soprattutto durante il sonno o gli allenamenti più lunghi.
Prima dell’acquisto conviene quindi considerare il peso, lo spessore, la forma della cassa e il sistema utilizzato per sostituire il cinturino.
Display e visibilità all’aperto
La tecnologia AMOLED offre neri profondi e colori vivaci, ma la luminosità diventa particolarmente importante quando si corre o si pedala sotto il sole. Mantenere lo schermo sempre acceso, però, incide sull’autonomia.
Chi consulta l’orologio raramente può rinunciare all’Always On Display e ottenere diverse ore aggiuntive tra una ricarica e l’altra.
GPS e strumenti per lo sport
Per registrare i percorsi senza portare con sé lo smartphone è necessario un sistema GNSS indipendente. Il supporto a più costellazioni satellitari aumenta le possibilità di agganciare il segnale, mentre il GPS dual-band può offrire un vantaggio nelle aree urbane più dense o lungo itinerari circondati da alberi.
Bisogna poi valutare quanto siano approfonditi i dati relativi allo sport praticato. Programmi guidati, carico di allenamento, VO₂ max e tempi di recupero interessano soprattutto chi si allena con continuità. Per le passeggiate e le attività occasionali può invece essere sufficiente una gestione più semplice.
Batteria e condizioni di utilizzo
Le autonomie più elevate vengono generalmente calcolate in condizioni di utilizzo leggero. GPS, monitoraggio continuo, notifiche, luminosità elevata e Always On Display consumano energia e possono ridurre sensibilmente la durata effettiva.
Per confrontare due modelli è quindi più utile osservare, quando disponibile, il dato relativo all’utilizzo normale. Chi si allena spesso con il GPS dovrebbe considerare anche la velocità di ricarica, perché può compensare almeno in parte un’autonomia inferiore.
Compatibilità e funzioni intelligenti
Non tutte le funzioni operano allo stesso modo con Android e iOS. Le risposte ai messaggi possono essere disponibili soltanto su uno dei due sistemi, mentre i pagamenti NFC e gli strumenti dedicati alla salute possono variare in base alla regione o alla versione dello smartwatch.
Anche l’applicazione associata merita attenzione. È attraverso l’app che si consultano i dati del sonno, si organizzano gli allenamenti e si seguono i progressi nel tempo. Un’interfaccia chiara e priva di abbonamenti obbligatori può rivelarsi più utile di una funzione aggiuntiva destinata a rimanere inutilizzata.
FAQ
Sì: offre display AMOLED, monitoraggio battito e sonno, modalità sportive e spesso autonomia di giorni, rendendolo utile per l'uso quotidiano.
Valuta comodità e uso: le smart band sono meno invasive per il sonno; display grandi facilitano la lettura di mappe e notifiche.
Molti modelli hanno GNSS indipendente e supporto a varie costellazioni; il GPS dual-band migliora il tracciamento in città e boschi.
L'Always On consuma molto: disattivandolo si possono guadagnare diversi giorni di batteria a fronte di un uso normale.
Dipende dal sistema e dal modello: alcune funzioni come risposte e NFC sono disponibili solo su dispositivi o sistemi operativi selezionati.