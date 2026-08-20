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Uno smartwatch può registrare una nuotata senza costringerci a portare lo smartphone fino alla battigia. Al mare, però, richiede qualche attenzione in più. L’acqua salata mette alla prova materiali e guarnizioni, mentre la luce del sole può compromettere la leggibilità dello schermo. Questa guida confronta i modelli adatti al nuoto e quelli progettati per le immersioni, chiarendo che cosa possono fare e quali limiti devono essere rispettati.

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Smartwatch per mare e piscina, come scegliere il modello giusto

La sigla 5 ATM può sembrare più rassicurante di quanto sia davvero. Indica la resistenza a una pressione equivalente a quella presente a 50 metri, ma non significa che sia possibile portare l’orologio a quella profondità. Per nuotare contano soprattutto la presenza di profili dedicati e la facilità con cui si utilizza il dispositivo quando è bagnato. In mare aperto acquistano peso il GPS e la visibilità sotto il sole.

Anche le dimensioni cambiano parecchio l’esperienza. Un orologio robusto può avere senso durante le attività outdoor, ma risultare eccessivo per chi vuole soltanto registrare qualche vasca. Una smartband è più discreta e si indossa volentieri per tutto il giorno, anche se rinuncia alle funzioni subacquee più avanzate.

Il GPS riduce l’autonomia, così come il display sempre acceso. Musica e pagamenti possono evitare di portare il telefono, ma non devono distrarre dalla questione principale: il modello scelto è davvero adatto all’attività che vogliamo praticare? Dopo una giornata al mare, inoltre, conviene risciacquarlo con acqua dolce e asciugarlo seguendo le istruzioni del produttore.

Garmin vívoactive 6

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Garmin vívoactive 6 ha senso per chi vuole continuare a indossare lo stesso smartwatch anche quando entra in acqua. Offre profili per la piscina e le acque libere, senza assumere l’aspetto massiccio di molti modelli outdoor. La classificazione 5 ATM lo rende adatto al nuoto. Per le immersioni con bombole, invece, bisogna guardare altrove.

Il suo punto forte : si indossa facilmente anche fuori dall’attività sportiva.

: si indossa facilmente anche fuori dall’attività sportiva. Limite da sapere : non possiede un rating Dive.

: non possiede un rating Dive. Chi dovrebbe acquistarlo : chi vuole registrare il nuoto con uno smartwatch poco ingombrante.

: chi vuole registrare il nuoto con uno smartwatch poco ingombrante. Perché è adatto per mare e immersione: può essere usato in superficie; non supporta lo scuba.

Garmin fēnix 8

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Con Garmin fēnix 8 si passa a una categoria diversa. L’acqua non è soltanto qualcosa da cui proteggere l’orologio, ma un ambiente nel quale raccogliere informazioni utili. La certificazione EN 13319 copre immersioni fino a 40 metri. Sono supportati sia l’uso in apnea sia quello ricreativo a gas singolo. È la soluzione più sensata per chi cerca un vero dive computer senza rinunciare alle normali funzioni multisport.

Il suo punto forte : offre una modalità subacquea completa.

: offre una modalità subacquea completa. Limite da sapere : la profondità massima supportata è di 40 metri.

: la profondità massima supportata è di 40 metri. Chi dovrebbe acquistarlo : sub ricreativi che vogliono utilizzare lo stesso orologio anche fuori dall’acqua.

: sub ricreativi che vogliono utilizzare lo stesso orologio anche fuori dall’acqua. Perché è adatto per mare e immersione: gestisce apnea e scuba a gas singolo.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

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HUAWEI WATCH GT 6 Pro ha una vocazione precisa: l’apnea. Può accompagnare discese fino a 40 metri secondo lo standard EN 13319, ma non è destinato all’uso con autorespiratore. Huawei indica fino a 21 giorni con un utilizzo leggero, un margine interessante per chi non ama ricaricare spesso.

Il vetro in zaffiro e la cassa in titanio gli danno un aspetto meno massiccio rispetto a molti orologi pensati per l’outdoor. Sotto la superficie, però, il confine rimane molto chiaro: freediving sì, scuba no.

Il suo punto forte : unisce il supporto all’apnea a una batteria di lunga durata.

: unisce il supporto all’apnea a una batteria di lunga durata. Limite da sapere : non può essere usato con autorespiratore.

: non può essere usato con autorespiratore. Chi dovrebbe acquistarlo : chi pratica freediving e preferisce un orologio meno ingombrante.

: chi pratica freediving e preferisce un orologio meno ingombrante. Perché è adatto per mare e immersione: supporta l’apnea certificata fino a 40 metri.

Garmin Instinct 3

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L’aspetto di Garmin Instinct 3 fa pensare a un orologio pronto a seguirci ovunque. La costruzione rinforzata e la resistenza 10 ATM lo rendono indicato per il nuoto e lo snorkeling. Questo, però, non basta a farne un computer subacqueo.

Garmin avverte che usarlo durante un’immersione scuba potrebbe danneggiarlo e compromettere la garanzia. Il suo posto è quindi sulla superficie del mare, oppure al polso di chi desidera continuare l’attività una volta tornato a terra.

Il suo punto forte : la struttura adatta all’uso outdoor.

: la struttura adatta all’uso outdoor. Limite da sapere : non dispone di una modalità per immersioni subacquee.

: non dispone di una modalità per immersioni subacquee. Chi dovrebbe acquistarlo : chi alterna nuoto ed escursioni.

: chi alterna nuoto ed escursioni. Perché è adatto per mare e immersione: accompagna le attività in superficie; lo scuba è escluso.

Amazfit T-Rex 3 Pro

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Con Amazfit T-Rex 3 Pro ci sono pochi dubbi sulla destinazione d’uso. Le certificazioni EN 13319 e ISO 6425 coprono immersioni fino a 45 metri. Il modello può essere utilizzato in apnea oppure durante lo scuba ricreativo.

Il manuale chiede comunque di portare un computer subacqueo di riserva. È un’avvertenza importante, perché ricorda che anche un orologio progettato per scendere in profondità non deve diventare l’unico strumento sul quale basare le decisioni durante un’immersione.

Il suo punto forte : è certificato per lo scuba ricreativo.

: è certificato per lo scuba ricreativo. Limite da sapere : deve essere affiancato da uno strumento di riserva.

: deve essere affiancato da uno strumento di riserva. Chi dovrebbe acquistarlo : sub certificati che praticano anche attività outdoor.

: sub certificati che praticano anche attività outdoor. Perché è adatto per mare e immersione: può essere usato in apnea o con autorespiratore fino a 45 metri.

Xiaomi Smart Band 10 Pro

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Non tutti desiderano affrontare il mare con un grande orologio al polso. Xiaomi Smart Band 10 Pro, un modello economico, segue una strada più discreta, grazie al corpo sottile e al display AMOLED da 1,74 pollici. Lo schermo lascia spazio ai dati senza rendere la band pesante da indossare.

La resistenza 5 ATM consente di utilizzarla in piscina e nelle acque libere. Può rilevare la frequenza cardiaca anche durante il nuoto, ma Xiaomi esclude le immersioni. È quindi una smart band pensata per chi vuole muoversi in superficie con poco ingombro.

Il suo punto forte : rimane leggera e discreta al polso.

: rimane leggera e discreta al polso. Limite da sapere : la protezione si ferma alla classificazione 5 ATM.

: la protezione si ferma alla classificazione 5 ATM. Chi dovrebbe acquistarlo : chi vuole monitorare il nuoto senza passare a uno smartwatch massiccio.

: chi vuole monitorare il nuoto senza passare a uno smartwatch massiccio. Perché è adatto per mare e immersione: registra le attività in acque libere; non supporta la subacquea.

Mibro GS Explorer S

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Mibro GS Explorer S mette al centro le informazioni che servono durante l’apnea. Sullo schermo compaiono profondità e durata della discesa, mentre gli avvisi personalizzabili aiutano a ricordare i limiti impostati. Il produttore ne consente l’uso fino a 30 metri.

Nella scheda ufficiale non viene citata una certificazione subacquea paragonabile a quelle presenti su altri modelli della guida. Rimane quindi una proposta interessante per monitorare il freediving, purché venga utilizzata entro i confini indicati dal marchio.

Il suo punto forte : mostra in modo immediato i dati utili durante l’apnea.

: mostra in modo immediato i dati utili durante l’apnea. Limite da sapere : non viene indicato per lo scuba.

: non viene indicato per lo scuba. Chi dovrebbe acquistarlo : apneisti interessati a un monitoraggio semplice.

: apneisti interessati a un monitoraggio semplice. Perché è adatto per mare e immersione: supporta il freediving fino a 30 metri.

Amazfit Active Max

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Amazfit Active Max è pensato per chi, anche al mare, preferisce uno schermo ampio. Il display AMOLED da 1,5 pollici raggiunge i 3.000 nit e facilita la lettura dei dati sotto una luce intensa. La resistenza 5 ATM permette di usarlo in piscina e nelle acque libere, mentre la batteria può arrivare a 25 giorni nell’uso tipico.

Non bisogna però lasciarsi ingannare dalle dimensioni da orologio sportivo. Il manuale esclude lo snorkeling e le immersioni. Active Max rimane quindi un modello da nuoto, interessante soprattutto per lo schermo generoso e per la poca frequenza con cui richiede il caricatore.

Il suo punto forte : lo schermo ampio e leggibile sotto il sole.

: lo schermo ampio e leggibile sotto il sole. Limite da sapere : non può essere utilizzato per snorkeling o immersioni.

: non può essere utilizzato per snorkeling o immersioni. Chi dovrebbe acquistarlo : chi vuole seguire il nuoto su un display più grande.

: chi vuole seguire il nuoto su un display più grande. Perché è adatto per mare e immersione: supporta il nuoto in acque libere; deve restare in superficie.

Smartwatch adatti alle immersioni: cosa significa e quali avvertenze seguire

Quando si parla di immersioni bisogna distinguere l’apnea dallo scuba. Un orologio progettato per il freediving non è automaticamente adatto all’uso con bombole. Prima dell’acquisto occorre quindi controllare quale modalità sia presente e fino a quale profondità possa essere utilizzata.

Sigle come EN 13319 o ISO 6425 aiutano a riconoscere i modelli progettati davvero per gli sport subacquei. La profondità indicata resta comunque un limite, non un obiettivo da raggiungere. Se il manuale richiede un secondo strumento, lo smartwatch non deve diventare l’unico riferimento durante la discesa.

Le certificazioni per gli smartwatch da mare e piscina

Le sigle utili per il mare e la piscina sono queste. Non tutte certificano l’idoneità alle immersioni: alcune indicano soltanto la resistenza della cassa.

ATM : indica la resistenza alla pressione, non la profondità operativa.

: indica la resistenza alla pressione, non la profondità operativa. WR : significa Water Resistant; non certifica le immersioni.

: significa Water Resistant; non certifica le immersioni. IP / IPX : misura la protezione dall’acqua, ma non l’idoneità allo scuba.

: misura la protezione dall’acqua, ma non l’idoneità allo scuba. ISO 22810 : riguarda l’impermeabilità e il nuoto.

: riguarda l’impermeabilità e il nuoto. ISO 6425 : identifica gli orologi progettati per le immersioni.

: identifica gli orologi progettati per le immersioni. EN 13319 : riguarda gli strumenti che misurano profondità e tempo sott’acqua.

: riguarda gli strumenti che misurano profondità e tempo sott’acqua. GB/T 18828 : standard cinese equivalente alla ISO 6425.

: standard cinese equivalente alla ISO 6425. MIL-STD-810H : indica robustezza, non capacità subacquee.

: indica robustezza, non capacità subacquee. SCUBA : immersione con autorespiratore, da supportare esplicitamente.

: immersione con autorespiratore, da supportare esplicitamente. Dive 40 m / 45 m: indica il limite operativo stabilito dal produttore.