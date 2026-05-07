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Il mercato dei wearable si è ormai riempito di smartwatch sportivi avanzati e modelli sempre più eleganti. Per questo, scegliere i migliori smartwatch di maggio 2026 significa capire innanzitutto quale utilizzo si intende farne: notifiche, salute, sport, autonomia oppure integrazione con l’ecosistema del proprio smartphone.

Tra i modelli più accessibili, HUAWEI WATCH FIT 4 è uno dei più interessanti per rapporto tra design e funzionalità sportive. È il punto di partenza ideale per chi cerca uno smartwatch economico, ma completo, soprattutto se serve un dispositivo leggero e compatibile sia con iOS sia con Android.

Migliori smartwatch economici

La fascia economica è anche quella più delicata, perché il rischio di acquistare un prodotto limitato nelle funzioni realmente utili è molto alto. Per questo abbiamo selezionato tre modelli con identità ben distinte: uno pensato per spendere il meno possibile, uno dedicato agli utenti iPhone e uno più orientato allo sport.

HUAWEI WATCH FIT 4 – ideale per gli sportivi

HUAWEI WATCH FIT 4 è la proposta più equilibrata. Il design sottile da 9,5 mm e il peso di appena 27 grammi lo rendono comodo da indossare per tutta la giornata, anche durante il sonno. Il vero punto di forza è la combinazione tra modalità sportive, barometro, sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower e autonomia fino a 10 giorni. È uno smartwatch economico pensato per chi vuole allenarsi, ricevere notifiche, monitorare il benessere e arricchire il proprio outfit senza passare a una fascia premium.

Redmi Watch 5 Lite – il modello economico

Redmi Watch 5 Lite punta invece su display e autonomia. Lo schermo AMOLED da 1,96 pollici, molto ampio per la categoria, supporta l’always-on display e garantisce una buona leggibilità. La batteria può arrivare fino a 18 giorni in utilizzo tipico, mentre il GNSS integrato a cinque sistemi permette di tracciare gli allenamenti senza dover portare sempre con sé lo smartphone. È indicato per chi vuole spendere poco senza rinunciare alle chiamate Bluetooth e a un buon numero di modalità sportive.

Redmi Watch 5 Lite

Apple Watch SE 3 – per gli appassionati del mondo Apple

Apple Watch SE 3 rappresenta invece la porta d’ingresso al mondo Apple Watch. Rispetto ai modelli Android economici costa di più, ma mette a disposizione funzioni importanti come notifiche cardiache, rilevamento cadute, rilevamento incidenti e ricarica rapida. L’autonomia dichiarata è di 18 ore, con 15 minuti di ricarica sufficienti per arrivare fino a 8 ore di utilizzo. È il compromesso più sensato per chi usa un iPhone e vuole entrare nell’ecosistema Apple senza spendere quanto richiesto dai modelli superiori.

Apple Watch SE 3

Migliore smartwatch Samsung per chi va a correre

Samsung Galaxy Watch8

Nel catalogo Samsung, Galaxy Watch8 è il modello più interessante per chi corre e cerca un dispositivo moderno, leggero, elegante e ricco di funzioni dedicate al benessere. Il nuovo design è più sottile e compatto rispetto alla generazione precedente, con uno spessore ridotto dell’11% rispetto a Galaxy Watch7. Un dettaglio importante soprattutto per chi indossa lo smartwatch tutto il giorno, compresa la notte.

La componente sportiva è uno degli aspetti che rendono Galaxy Watch8 particolarmente interessante. Il coaching personalizzato per la corsa parte da un test iniziale e propone un percorso da 3 a 5 settimane basato sul livello dell’utente. L’idea è offrire qualcosa di più evoluto rispetto a un semplice fitness tracker, accompagnando l’allenamento con una progressione guidata.

Galaxy Watch8 punta molto anche sul monitoraggio della salute quotidiana. Analizza sonno, parametri cardiaci, allenamenti e altri dati per calcolare il Punteggio energetico. La funzione Guida al riposo utilizza invece tre giorni di dati sul sonno per suggerire abitudini più regolari. Presenti anche il monitoraggio del carico vascolare durante la notte e la misurazione del livello di antiossidanti tramite sensore dedicato.

Samsung Galaxy Watch8

Galaxy Watch7

Galaxy Watch7 resta comunque una scelta valida per chi vuole spendere meno senza rinunciare a una dotazione completa. Mantiene il processore a 3 nm, il sensore BioActive con 13 LED, il GPS dual frequency L1+L5 e funzioni come Energy Score, monitoraggio del sonno e allenamenti personalizzati. Pur essendo meno recente, continua a offrire un buon equilibrio tra smartwatch e fitness tracker per gli utenti Android.

Samsung Galaxy Watch7

Migliore smartwatch Apple per chi usa iPhone

Apple Watch Series 11

Per chi utilizza un iPhone, Apple Watch Series 11 resta il modello più equilibrato della gamma. Offre fino a 24 ore di autonomia, un design sottile, il nuovo parametro "Qualità del sonno" e un vetro Ion-X più resistente ai graffi nei modelli in alluminio. È pensato per chi vuole uno smartwatch completo da utilizzare ogni giorno.

Il suo punto di forza continua a essere l’integrazione con l’ecosistema Apple. Chiamate, messaggi, notifiche, wallet, salute e allenamenti funzionano in maniera estremamente coerente con iPhone. Con watchOS 26 arrivano anche Workout Buddy basato su Apple Intelligence, il gesto Scatto del polso, nuovi quadranti e un’app Allenamento più personalizzabile.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Chi invece cerca il massimo può orientarsi verso Apple Watch Ultra 3. È il modello più avanzato della linea Apple, con display più ampio rispetto agli altri Apple Watch, autonomia fino a 42 ore e fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico. La novità più interessante è la comunicazione satellitare integrata, utile per contattare i soccorsi o condividere la posizione anche in assenza di rete cellulare o Wi-Fi.

Ultra 3 ha senso soprattutto per chi pratica sport outdoor, trekking, ciclismo, nuoto o immersioni ricreative. Per un utilizzo urbano quotidiano può risultare persino eccessivo, ma resta il riferimento per chi cerca uno sportwatch Apple senza compromessi.

Apple Watch Ultra 3

Migliore smartwatch Huawei per chi va in palestra

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

HUAWEI WATCH GT 6 Pro è uno dei modelli più convincenti per chi cerca grande autonomia e funzioni sportive avanzate. La batteria arriva fino a 21 giorni, un dato che lo distingue nettamente dagli smartwatch più orientati all’uso quotidiano con ricariche frequenti. Il corpo in lega di titanio e il vetro zaffiro lo collocano inoltre in una fascia premium.

Il sistema di posizionamento HUAWEI Sunflower aggiornato migliora la precisione del GPS del 20%, secondo i dati dichiarati dal produttore. Per questo è un modello particolarmente adatto a corsa, trail running, ciclismo e golf. Interessante anche il monitoraggio ciclistico con potenza di pedalata, insieme all’analisi ECG attivabile tenendo premuto l’elettrodo laterale per 30 secondi.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro

HUAWEI Watch D2

Diverso il discorso per HUAWEI Watch D2, inserito in guida soprattutto per il monitoraggio della pressione sanguigna. Il dispositivo utilizza un cinturino dedicato e consente il controllo 24 ore su 24 della pressione, oltre all’ECG a singola derivazione in grado di rilevare la fibrillazione atriale. Si tratta di un dispositivo medico CE, anche se i dati raccolti restano destinati all’uso personale e non sostituiscono diagnosi o trattamenti medici.

Watch D2 è quindi indicato per chi cerca un wearable più orientato alla salute che alla prestazione sportiva pura. Non mancano comunque GPS integrato, oltre 80 modalità sportive, notifiche, chiamate e autonomia fino a 5 giorni.

HUAWEI Watch D2

Migliore smartwatch Xiaomi per Android e rapporto qualità-prezzo

Xiaomi Watch 5

Tra gli smartwatch Xiaomi, Watch 5 è il modello più completo per chi vuole un’esperienza vicina a quella di uno smartwatch Android tradizionale. Utilizza Google Wear OS e supporta Google Wallet, Maps, Calendar, Play Store e l’attivazione tramite gesti per Google Gemini. È quindi la scelta più adatta per chi cerca applicazioni, servizi Google, pagamenti digitali e maggiore continuità con lo smartphone Android.

Il display AMOLED da 1,54 pollici, la cornice sottile da 2,6 mm, il corpo in acciaio inossidabile 316L e il design in zaffiro bifacciale contribuiscono a dare un’impostazione più curata. La batteria arriva fino a 6 giorni in modalità Smart e fino a 18 giorni in modalità Risparmio energetico. Sul fronte sportivo offre oltre 150 modalità, resistenza 5 ATM, mappe offline a colori, navigazione del percorso, trackback e avvisi di fuori percorso.

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 è invece più adatto a chi vuole un orologio elegante con funzioni smart essenziali. La cassa in acciaio inossidabile, la corona sfaccettata, i quadranti personalizzabili e le anse minimaliste richiamano l’estetica degli orologi tradizionali. Il controllo salute con un tocco permette di monitorare rapidamente frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e qualità del sonno.

Xiaomi Watch S4

Migliore smartwatch Garmin per chi fa trekking e sport estremi

Garmin fēnix 8

Nel catalogo Garmin, fēnix 8 è la scelta migliore per chi vive lo sport in maniera intensa. Integra cassa e microfono per le chiamate se associato allo smartphone, comandi vocali, torcia LED a intensità variabile e luce rossa di sicurezza.

Il valore di fēnix 8 emerge soprattutto nelle funzioni outdoor. La navigazione dynamic round-trip suggerisce percorsi di ritorno basati sulla distanza scelta, mentre gli allenamenti di forza avanzati aiutano runner e ciclisti a seguire programmi più mirati. La serie introduce anche immersioni ricreative fino a 40 metri, con dati consultabili nell’app Garmin Dive.

Garmin fēnix 8

Garmin fēnix 7X Pro Solar

Garmin fēnix 7X Pro Solar resta comunque un’opzione validissima per chi mette al primo posto autonomia e ricarica solare. La lente Power Glass sfrutta l’energia del sole per estendere la batteria, che può arrivare fino a 37 giorni in modalità smartwatch e fino a 122 ore con GPS attivo. È impermeabile fino a 10 ATM e integra mappe TopoActive Europe, SkiView, Wi-Fi, Garmin Pay, memoria musicale e torcia LED.

È meno recente rispetto a fēnix 8, ma mantiene ancora oggi un’identità molto precisa: accompagnare chi affronta attività lunghe, spesso lontano da una presa di corrente, in contesti dove autonomia, mappe e robustezza contano più delle classiche funzioni smart.