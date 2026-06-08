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Quale smartwatch acquistare per sport e benessere? Abbiamo selezionato i modelli più interessanti del momento, analizzandone punti di forza e caratteristiche.

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Gli smartwatch sono ormai diventati strumenti indispensabili per chi vuole allenarsi con maggiore consapevolezza. Oggi questi dispositivi aiutano a contare i passi, mostrare notifiche, leggere meglio il proprio stato fisico, gestire il recupero e seguire programmi più adatti al livello e agli obiettivi dell’utente. Ecco la selezione dei migliori smartwatch per il fitness aggiornata a giugno 2026, con modelli scelti dalla redazione di Libero Tecnologia. Abbiamo mantenuto un preciso criterio: proporre dispositivi che offrano funzioni fitness evolute senza superare la soglia dei 500 euro.

Samsung Galaxy Watch8

Samsung Galaxy Watch8 è uno degli smartwatch più completi per chi cerca un dispositivo fitness integrato in un ecosistema smart ormai molto maturo. Il nuovo design resistente agli urti mantiene un’impostazione elegante, ma uno degli aspetti più interessanti riguarda la comodità nell’utilizzo quotidiano: Samsung lo presenta infatti come il Galaxy Watch più sottile mai realizzato, con uno spessore ulteriormente ridotto rispetto a Galaxy Watch7.

Nel fitness, il valore aggiunto sta soprattutto nel coaching personalizzato. Galaxy Watch8 consente di valutare il proprio livello e seguire programmi di allenamento costruiti per accompagnare l’utente in modo progressivo. A questo si aggiungono il Punteggio energetico, basato su allenamenti e parametri cardiaci notturni, e la Guida al riposo, che utilizza tre giorni di dati per suggerire abitudini più regolari. È il modello ideale per chi vuole un orologio sportivo capace però di funzionare anche come assistente quotidiano dedicato a salute e benessere.

Samsung Galaxy Watch8

Garmin Venu 4

Garmin Venu 4 è una soluzione molto convincente per chi vuole unire funzioni fitness avanzate e utilizzo quotidiano. La tecnologia GPS multi-band con SatIQ migliora la precisione del posizionamento ottimizzando allo stesso tempo i consumi, mentre le oltre 80 app sportive coprono una gamma molto ampia di attività.

Il motivo principale per cui rientra tra i migliori smartwatch fitness del momento è la profondità dei dati raccolti. Venu 4 monitora Body Battery, stress, HRV, Pulse Ox, frequenza cardiaca e sonno, offrendo anche suggerimenti personalizzati sul recupero. Interessante, inoltre, la funzione Lifestyle Logging, che permette di registrare abitudini come consumo di caffeina o alcol e collegarle all’andamento di sonno, stress e HRV. È pensato per chi non vuole semplicemente tracciare l’allenamento, ma desidera capire come le proprie abitudini quotidiane influenzino la forma fisica.

Garmin Venu 4

Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4 continua a puntare con decisione sull’esperienza software e sull’integrazione con l’intelligenza artificiale. È probabilmente lo smartwatch Android più orientato alla semplicità d’uso e all’interazione immediata.

Il nuovo display Actua 360 risulta più luminoso e resistente rispetto alla generazione precedente, ma il cambiamento più interessante riguarda soprattutto la gestione quotidiana del dispositivo. Gemini è ormai centrale nell’esperienza utente e rende più rapida la gestione di messaggi, richieste, notifiche e attività comuni.

Nel fitness, invece, Google lavora soprattutto sull’equilibrio tra allenamento e recupero. Pixel Watch 4 prova, infatti, a suggerire quando conviene aumentare il carico e quando invece sarebbe meglio rallentare, utilizzando dati relativi a battito cardiaco e stato generale dell’utente.

Le funzioni di sicurezza restano inoltre tra le più evolute della categoria. Dal rilevamento dell’assenza di battito alle comunicazioni satellitari SOS, Pixel Watch 4 cerca chiaramente di diventare qualcosa di più di un semplice smartwatch dedicato al fitness.

Google Pixel Watch 4

Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi Smart Band 10 resta una delle proposte più interessanti per chi vuole spendere poco senza rinunciare a un monitoraggio completo delle attività quotidiane.

Il display AMOLED da 1,72 pollici è molto più curato rispetto a quanto normalmente ci si aspetterebbe da una smart band economica, soprattutto grazie alla luminosità fino a 1.500 nit e alle cornici estremamente sottili. Anche il design prova ad allontanarsi dall’idea di semplice tracker sportivo, con materiali e cinturini pensati per renderla più simile a un accessorio da indossare durante tutta la giornata.

Per il fitness, Smart Band 10 offre oltre 150 modalità sportive, monitoraggio avanzato del sonno, VO₂ max, carico di allenamento e tempi di recupero. La vera forza del prodotto, però, resta l’autonomia fino a 21 giorni, che cambia radicalmente il modo di utilizzare il dispositivo. È la soluzione ideale per chi vuole iniziare a monitorare allenamenti e salute senza entrare subito nel segmento degli smartwatch più costosi.

Xiaomi Smart Band 10

HUAWEI WATCH GT 6

HUAWEI WATCH GT 6 punta soprattutto su autonomia e attività outdoor. È uno smartwatch progettato per chi si allena spesso all’aperto e non vuole preoccuparsi continuamente della ricarica.

La batteria fino a 21 giorni è uno dei motivi principali per cui resta una proposta molto competitiva anche nel 2026. A questo si aggiunge il sistema HUAWEI Sunflower aggiornato, che migliora la precisione del GPS grazie a nuovi algoritmi e a un’architettura dell’antenna più evoluta.

Molto interessante anche la parte dedicata al ciclismo. La Potenza Virtuale Ciclistica consente infatti di controllare intensità e andamento dell’allenamento direttamente dal polso, senza dipendere necessariamente da sensori esterni più costosi.

Il display AMOLED fino a 3.000 nit completa un prodotto costruito chiaramente attorno a visibilità e continuità d’utilizzo.

HUAWEI WATCH GT 6

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro prova a unire anima sportiva e leggerezza. La costruzione con lunetta in titanio di grado aerospaziale aumenta la resistenza senza appesantire troppo il polso, mentre il formato compatto ne facilita l’utilizzo quotidiano.

Huawei ha lavorato molto sulle attività outdoor. Trail running, ciclismo, golf e immersioni vengono seguiti con una quantità di dati sorprendentemente ampia per questa fascia. Le funzioni dedicate alla corsa in natura includono ad esempio stime sul tempo rimanente, dislivelli, navigazione e avvisi fuori percorso.

Interessante anche l’approccio più flessibile all’attività fisica grazie alla modalità mini-allenamento, pensata per inserire brevi esercizi durante la giornata. Non punta quindi soltanto all’utente sportivo tradizionale, ma anche a chi cerca un dispositivo più dinamico e meno rigido nel modo di vivere il fitness.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

Amazfit Active 3 Premium

Amazfit Active 3 Premium ha una personalità molto precisa. È uno smartwatch pensato soprattutto per runner che desiderano dati più avanzati senza salire troppo di prezzo.

Le mappe offline gratuite con navigazione turn-by-turn rappresentano uno degli elementi più interessanti, soprattutto per chi corre spesso su percorsi nuovi. Il GPS con cinque sistemi satellitari migliora inoltre la precisione durante l’allenamento.

Dal punto di vista tecnico, Amazfit spinge molto sulle metriche dedicate alla corsa. Zepp Coach accompagna invece l’utente con programmi progressivi che vanno dal 5K fino alla maratona. Anche l’autonomia fino a 12 giorni contribuisce a renderlo particolarmente pratico nell’utilizzo quotidiano.

Amazfit Active 3 Premium

Redmi Watch 5 Active

Redmi Watch 5 Active è uno smartwatch semplice ed economico. Il grande display LCD da 2 pollici punta chiaramente sulla leggibilità immediata, mentre il design quadrato mantiene un’impostazione pulita e minimale.

Le funzioni fitness sono essenziali, ma complete per la fascia di prezzo. Oltre 140 modalità sportive, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, stress e ossigeno nel sangue permettono di seguire attività quotidiane e allenamenti senza complicazioni particolari.

L’autonomia fino a 18 giorni resta uno degli aspetti più convincenti, soprattutto per chi non vuole aggiungere un altro dispositivo da ricaricare continuamente. È uno smartwatch adatto a chi cerca semplicità e praticità senza inseguire metriche troppo specialistiche.

Redmi Watch 5 Active

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 continua a rappresentare la soluzione più accessibile per entrare nell’ecosistema Apple Watch senza rinunciare alle funzioni fondamentali.

L’introduzione del display always-on migliora sensibilmente l’esperienza quotidiana, mentre la ricarica più veloce rispetto alla generazione precedente rende meno pesante il limite delle 18 ore di autonomia.

Nel fitness mantiene un approccio molto intuitivo. Gli allenamenti sono semplici da seguire, i parametri vengono mostrati con chiarezza e l’integrazione con iPhone continua a essere uno dei principali punti di forza del prodotto.

Le funzioni di sicurezza, come rilevamento incidenti e cadute, mantengono inoltre un ruolo importante nell’esperienza generale, soprattutto per chi pratica attività outdoor o sport più estremi.

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 resta il riferimento per chi cerca uno smartwatch fitness completo all’interno dell’ecosistema Apple. Rispetto a SE 3, qui cambia soprattutto la profondità delle informazioni dedicate ad allenamento e salute.

Funzioni come Zone di frequenza cardiaca, Ritmo definito e Carico di allenamento permettono di seguire gli allenamenti in modo più strutturato, mentre il nuovo parametro dedicato alla qualità del sonno aggiunge ulteriore attenzione alla gestione del recupero.

Apple ha lavorato anche sul comfort. Series 11 è più sottile e leggero, progettato per essere indossato continuamente. Il display più resistente e la ricarica rapida completano uno smartwatch che continua a puntare su un’esperienza il più possibile trasversale.

Apple Watch Series 11

Garmin Forerunner 570

Garmin Forerunner 570 è il modello più orientato alla performance pura tra quelli presenti in questa selezione. Garmin continua infatti a concentrarsi soprattutto sulla preparazione atletica avanzata.

Il punteggio di preparazione all’allenamento è una delle funzioni più interessanti perché combina qualità del sonno, HRV, recupero e carico di lavoro per suggerire quanto spingere durante la giornata. Anche i programmi Garmin Coach si adattano continuamente alle condizioni dell’utente, creando un’esperienza molto più dinamica rispetto ai classici piani statici.

Le attività supportate sono oltre 30 e includono corsa, triathlon, nuoto in acque libere e ciclismo. L’autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 18 ore in GPS conferma inoltre la forte vocazione sportiva del dispositivo.

È lo smartwatch da scegliere quando l’obiettivo principale è allenarsi con continuità e metodo.

Garmin Forerunner 570

Quale smartwatch fitness scegliere nel 2026?

Nel 2026 il mercato degli smartwatch fitness è diventato molto più segmentato rispetto al passato. Non esiste più un modello perfetto per tutti, ma dispositivi progettati attorno a esigenze molto diverse tra loro.

Garmin resta il riferimento per chi corre e vuole dati approfonditi. Samsung e Google puntano maggiormente su benessere e gestione quotidiana. Apple continua a offrire l’esperienza più integrata per chi utilizza iPhone, mentre Huawei si sta concentrando sempre di più su autonomia e attività outdoor.

Per chi vuole spendere meno, invece, Xiaomi Smart Band 10 e Redmi Watch 5 Active dimostrano come oggi anche le fasce economiche possano offrire un monitoraggio completo e strumenti fitness ormai molto evoluti.