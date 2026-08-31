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Uno smartwatch può offrire numerose funzioni, ma serve a poco se dopo alcune ore viene voglia di toglierlo. Il comfort diventa ancora più importante quando il dispositivo viene utilizzato durante gli allenamenti o per monitorare il sonno. Una cassa compatta si avverte meno sul polso, mentre un cinturino adeguato evita pressioni fastidiose. La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato i migliori smartwatch comodi e leggeri da acquistare.

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Come scegliere uno smartwatch comodo e leggero

Uno smartwatch è davvero comodo quando ci si dimentica di averlo al polso. Il peso rappresenta un buon punto di partenza, ma da solo può trarre in inganno. Anche un modello leggero rischia di risultare fastidioso se la cassa sporge troppo oppure occupa quasi tutta la larghezza del polso. Lo spessore si fa sentire soprattutto sotto le maniche e durante la notte, quando ogni ingombro diventa più evidente.

Bisogna quindi considerare le proporzioni dell’orologio, non soltanto il valore riportato nella scheda tecnica. Una cassa ben dimensionata distribuisce meglio il peso e rimane più stabile durante i movimenti. Se è troppo grande, invece, può scivolare lateralmente e costringere a stringere maggiormente il cinturino.

Proprio il cinturino può trasformare un modello apparentemente comodo in un accessorio difficile da sopportare per tutta la giornata. Deve assecondare i movimenti senza comprimere la pelle. Durante gli allenamenti conta anche la traspirazione, perché l’umidità trattenuta a lungo può rendere sgradevole la vestibilità. Una chiusura regolabile con precisione aiuta a trovare il giusto equilibrio tra stabilità e libertà di movimento.

Il display impone un compromesso differente. Uno schermo ampio facilita la lettura delle notifiche e permette di consultare meglio i dati sportivi. Di solito, però, richiede dimensioni maggiori. Chi ha un polso piccolo dovrebbe quindi valutare l’ingombro complessivo, senza lasciarsi guidare soltanto dalla diagonale.

Anche l’autonomia incide sul comfort, sebbene in modo meno immediato. Una batteria capace di durare diversi giorni evita di interrompere spesso il monitoraggio per ricaricare l’orologio. È un aspetto particolarmente importante per chi desidera registrare il sonno. Quando la durata è più limitata, la ricarica rapida può rendere molto meno macchinosa la gestione quotidiana.

Resta infine da verificare la compatibilità con lo smartphone. Non tutte le funzioni sono disponibili allo stesso modo su iPhone e Android. Alcuni servizi dipendono inoltre dall’ecosistema del produttore. Va ricordato che i dati sul benessere possono aiutare a osservare eventuali cambiamenti nel tempo, ma non sostituiscono una valutazione medica.

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 si rivolge soprattutto a chi utilizza un iPhone e vuole ritrovare al polso la stessa immediatezza dello smartphone. Le casse da 40 e 44 millimetri permettono di scegliere la misura più adatta, un dettaglio importante quando l’orologio viene indossato per l’intera giornata.

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La novità che incide maggiormente sull’esperienza quotidiana è il display Always-On. L’ora rimane visibile senza dover sollevare il polso, rendendo la consultazione più naturale. Le 18 ore di autonomia richiedono ricariche frequenti, ma bastano 15 minuti per recuperare fino a otto ore di utilizzo. Una breve pausa può quindi essere sufficiente per continuare a indossarlo durante la notte, sfruttando il monitoraggio del sonno e i dati raccolti dal sensore di temperatura.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi possiede un iPhone e vuole uno smartwatch completo ma immediato.

: chi possiede un iPhone e vuole uno smartwatch completo ma immediato. Il suo punto forte: l’integrazione con i servizi Apple e la ricarica rapida.

Samsung Galaxy Fit3

Il pregio di Galaxy Fit3 emerge soprattutto dopo qualche ora, quando il dispositivo tende quasi a farsi dimenticare sul polso. Il merito è del corpo in alluminio, che pesa appena 18,5 grammi senza sacrificare la leggibilità. Il display AMOLED da 1,6 pollici occupa infatti buona parte della superficie frontale e consente di controllare rapidamente le informazioni.

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Anche la batteria favorisce un utilizzo continuo. L’autonomia può raggiungere 13 giorni, evitando di interrompere spesso il monitoraggio per cercare il caricatore. Il dispositivo può così accompagnare l’utente dall’attività quotidiana al riposo notturno.

Le oltre 100 modalità sportive ampliano le possibilità di utilizzo. Il riconoscimento automatico evita inoltre di dover avviare manualmente alcuni allenamenti. Grazie alle certificazioni 5ATM e IP68, Galaxy Fit3 può rimanere al polso anche in piscina o sotto la pioggia.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi preferisce un fitness tracker leggero a uno smartwatch tradizionale.

: chi preferisce un fitness tracker leggero a uno smartwatch tradizionale. Il suo punto forte: il peso contenuto accompagnato da un’autonomia estesa.

Samsung Galaxy Watch9

Galaxy Watch9 dà il meglio quando rimane al polso anche durante la notte. La comodità non è quindi un dettaglio secondario, ma una condizione necessaria per sfruttarne pienamente le funzioni. Samsung combina una struttura resistente agli urti con una vestibilità leggera. Il cinturino Sport Band adotta inoltre un design con tasca d’aria, studiato per rimanere asciutto e stabile durante l’attività.

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È al risveglio, però, che i dati raccolti acquistano un significato importante. Il monitoraggio del sonno aiuta a ricostruire le abitudini che possono condizionare il riposo. Il Punteggio Energetico offre invece un’indicazione sulla propria prontezza giornaliera.

Galaxy Watch9 non si limita dunque a registrare gli allenamenti. Le informazioni accumulate nel tempo vengono utilizzate per suggerire quando aumentare lo sforzo e quando concedere più spazio al recupero.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi usa uno smartphone Samsung e vuole approfondire recupero e allenamento.

: chi usa uno smartphone Samsung e vuole approfondire recupero e allenamento. Il suo punto forte: le indicazioni personalizzate basate sui dati del sonno.

Garmin Venu X1

Il display AMOLED da 2 pollici potrebbe far pensare a un orologio ingombrante. Garmin Venu X1 limita invece lo spessore della cassa a 8 millimetri e utilizza un cinturino in nylon ComfortFit pensato per un impiego prolungato.

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È il modello per chi vuole leggere mappe e informazioni sportive su uno schermo molto ampio senza scegliere una cassa particolarmente spessa. L’autonomia raggiunge otto giorni in modalità smartwatch, mentre con il GPS attivo arriva fino a 16 ore. La lente in zaffiro offre una maggiore protezione dai graffi.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi desidera un grande display senza una cassa molto spessa.

: chi desidera un grande display senza una cassa molto spessa. Il suo punto forte: lo schermo da 2 pollici inserito in un profilo da 8 millimetri.

Garmin Venu 3S

Garmin Venu 3S è pensato per accompagnare l’utente durante lo sport e il riposo. Il coach del sonno assegna un punteggio e fornisce suggerimenti per migliorare le proprie abitudini. Il dispositivo è inoltre in grado di riconoscere i riposi diurni.

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Sul versante sportivo sono disponibili oltre 30 applicazioni precaricate, dedicate sia alle attività indoor sia alle discipline basate sul GPS. Microfono e altoparlante consentono di gestire le chiamate quando l’orologio è associato a uno smartphone compatibile. Al risveglio, il Morning Report riunisce le informazioni considerate più utili.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi cerca un Garmin orientato al benessere quotidiano.

: chi cerca un Garmin orientato al benessere quotidiano. Il suo punto forte: il coach del sonno con Morning Report personalizzabile.

Fitbit Charge 6

Fitbit Charge 6 conserva il formato sottile di un fitness tracker, ma integra alcune funzioni capaci di ridurre la dipendenza dal telefono. Il GPS è incorporato, mentre Google Maps permette di consultare le indicazioni direttamente dal polso. Google Wallet rende più facili anche i pagamenti.

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L’autonomia arriva a sette giorni e la resistenza all’acqua è indicata fino a 50 metri. Le oltre 40 modalità di allenamento sono accompagnate dal monitoraggio continuo della frequenza cardiaca. Nella confezione vengono forniti cinturini di due misure.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi vuole un tracker compatto con i principali servizi Google.

: chi vuole un tracker compatto con i principali servizi Google. Il suo punto forte: l’incontro tra formato sottile e funzioni utili fuori casa.

HUAWEI WATCH FIT 5

HUAWEI WATCH FIT 5 punta su una struttura leggera e poco ingombrante. Pesa circa 27 grammi, mentre lo spessore si ferma a 9,5 millimetri. Il display AMOLED da 1,82 pollici mantiene le informazioni ben leggibili senza rendere l’orologio eccessivamente massiccio.

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L’autonomia raggiunge dieci giorni con un uso leggero e scende a sette giorni con un utilizzo tipico. La compatibilità con Android e iOS amplia le possibilità di scelta. Nei momenti liberi, la modalità Mini Allenamento propone brevi esercizi guidati.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi alterna Android e iPhone o desidera ampia compatibilità.

: chi alterna Android e iPhone o desidera ampia compatibilità. Il suo punto forte: il rapporto tra display ampio e peso di 27 grammi.

Amazfit Active 3 Premium

Amazfit Active 3 Premium adotta un quadrante da 1,32 pollici. La struttura in acciaio inossidabile conserva un aspetto sobrio ed elegante, mentre il vetro zaffiro protegge il display dai graffi. Una soluzione utile per chi prevede un impiego sportivo frequente.

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La ragione principale per sceglierlo riguarda la corsa. Le mappe offline offrono indicazioni svolta per svolta e prevedono il ricalcolo automatico, riducendo la dipendenza dallo smartphone. Sono disponibili anche programmi dedicati ai runner. L’autonomia può raggiungere 12 giorni.

Chi dovrebbe acquistarlo : chi corre regolarmente e vuole consultare percorsi offline dal polso.

: chi corre regolarmente e vuole consultare percorsi offline dal polso. Il suo punto forte: la navigazione autonoma affiancata da strumenti specifici per la corsa.