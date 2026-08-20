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Sotto i 400 euro gli smartphone offrono ormai schermi AMOLED, batterie generose e fotocamere stabilizzate, ma la scelta dipende dalle priorità d’uso.

Samsung, Nothing, OnePlus, Redmi, POCO, realme e Motorola rappresentano approcci diversi, tra supporto software esteso, prestazioni elevate, foto versatili e design sottile.

Contano anche memoria, dissipazione del calore, certificazioni IP e velocità di ricarica, con modelli capaci di convincere sia nel quotidiano sia nei giochi.

La fascia di prezzo sotto i 400 euro è diventata il punto d’incontro più interessante per chi vuole cambiare smartphone senza pagare funzioni da top di gamma che potrebbe non utilizzare. Gli schermi sono curati e le batterie spesso capienti. Non mancano fotocamere stabilizzate e processori in grado di sostenere anche le attività più impegnative. La scelta, però, deve seguire le priorità reali: un modello votato al gioco non è necessariamente il più adatto alla fotografia o all’uso prolungato. Ecco i migliori smartphone sotto i 400 euro selezionati dalla redazione di Libero Tecnologia.

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Come abbiamo scelto i migliori smartphone sotto i 400 euro?

Il riferimento è il prezzo effettivo rilevato in Italia, non soltanto quello di listino. Alcuni modelli rientrano in questa fascia grazie a ribassi. Prima di completare l’ordine, conviene quindi verificare che la configurazione desiderata non superi la soglia indicata.

La selezione mette in luce differenze concrete, senza proclamare un vincitore assoluto. Ogni modello è presente per un motivo preciso. Per alcuni utenti la potenza conta più della fotocamera. Altri attribuiscono maggiore importanza al peso o alla durata del supporto software.

Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G guarda soprattutto al lungo periodo. Samsung prevede sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza. Un impegno che rende il modello interessante per chi non vuole sostituire lo smartphone dopo poco tempo.

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La costruzione segue la stessa logica. Il corpo ha uno spessore di 6,9 millimetri. Mantiene comunque la certificazione IP68 e la protezione Gorilla Glass Victus+. Sul frontale trova posto un pannello Super AMOLED Plus da 6,7 pollici, con una frequenza di 120 Hz. La fotocamera principale da 50 MP dispone invece della stabilizzazione ottica, utile per limitare il mosso quando la luce scarseggia.

Perché acquistarlo?

Supporto software esteso;

Protezione IP68;

Display AMOLED a 120 Hz;

Fotocamera principale stabilizzata.

Nothing Phone (4a)

Phone (4a) riesce a farsi riconoscere senza puntare soltanto sull’aspetto. La Glyph Bar utilizza 63 mini LED per segnalare le notifiche selezionate quando il dispositivo è appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso. Il sistema permette di controllare ciò che accade senza riattivare continuamente il display.

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L’elemento più interessante dello smartphone resta però il teleobiettivo periscopico da 50 MP. Lo zoom ottico 3,5x consente di avvicinare il soggetto senza ricorrere subito a un pesante ingrandimento digitale. Anche lo schermo AMOLED 1,5K è ben curato. La frequenza varia da 30 a 120 Hz, adattandosi al contenuto per ridurre i consumi quando non serve la massima fluidità.

Perché acquistarlo?

Teleobiettivo periscopico;

Notifiche Glyph personalizzabili;

Display adattivo ad alta risoluzione;

Fotocamera frontale grandangolare da 32 MP.

OnePlus Nord 5

Chi considera la velocità una priorità dovrebbe prendere seriamente in considerazione Nord 5. Snapdragon 8s Gen 3 è un processore più ambizioso rispetto a quelli montati abitualmente nella fascia media e lavora con RAM LPDDR5X. Il display AMOLED da 6,83 pollici raggiunge i 144 Hz, un valore che migliora l’esperienza soprattutto durante il gioco.

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La batteria da 5.200 mAh supporta la ricarica a 80 W. Ancora più interessante è la modalità bypass, che alimenta il telefono limitando il passaggio di energia attraverso la batteria durante le sessioni più impegnative. Una soluzione utile per contenere il calore.

Perché acquistarlo?

Snapdragon 8s Gen 3;

Pannello a 144 Hz;

Ricarica bypass;

Registrazione 4K a 60 fps dalla fotocamera frontale.

Redmi Note 15 Pro 5G

La fotocamera da 200 MP attira subito l’attenzione, ma il motivo principale per includere Redmi Note 15 Pro 5G nella selezione è la solidità della costruzione. Il display è protetto da Gorilla Glass Victus 2. Le certificazioni IP66 e IP68 garantiscono una protezione verificata contro polvere e acqua nelle condizioni previste dai test.

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Il sensore principale misura 1/1,4 pollici ed è dotato di stabilizzazione ottica. La batteria al silicio carbonio raggiunge i 6.580 mAh, privilegiando la durata rispetto alla leggerezza. La ricarica si ferma a 45 W e risulta meno veloce rispetto a quella offerta da alcuni concorrenti. Il display AMOLED da 6,83 pollici raggiunge una frequenza di 120 Hz.

Perché acquistarlo?

Costruzione rinforzata;

Fotocamera da 200 MP con OIS;

Batteria da 6.580 mAh;

Display AMOLED 1,5K.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro rinuncia alle mezze misure sul fronte delle prestazioni. Dimensity 8500 Ultra guida una configurazione particolarmente ambiziosa. Anche il comparto memoria segue la stessa impostazione, grazie alla RAM LPDDR5X e all’archiviazione UFS 4.1. Per gestire il calore viene impiegato un sistema IceLoop a doppio strato, con una superficie di 5.300 mm².

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Il display AMOLED da 6,59 pollici offre una risoluzione 1,5K e una frequenza fino a 120 Hz. Ancora più significativo è l’abbinamento tra la batteria da 6.500 mAh e la ricarica HyperCharge a 100 W. L’alimentatore compatibile, tuttavia, potrebbe non essere incluso nella confezione. È quindi opportuno verificarne il contenuto prima dell’acquisto.

Perché acquistarlo?

Memorie rapide;

Raffreddamento dedicato;

Ricarica a 100 W;

Certificazione IP68.

realme 16 Pro 5G

La fotocamera da 200 MP di realme 16 Pro 5G è affiancata dall’algoritmo LumaColor, certificato TÜV. Il sistema è stato sviluppato per controllare la resa della pelle e il rapporto tra soggetto e sfondo. Questa impostazione rende il modello particolarmente interessante per chi scatta molti ritratti.

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La fotocamera anteriore da 50 MP permette di mantenere una risoluzione elevata anche nelle inquadrature più ampie. Il display AMOLED raggiunge i 144 Hz. La batteria da 6.500 mAh supporta invece la funzione bypass. La ricarica da 45 W appare piuttosto prudente rispetto alla capacità disponibile.

Perché acquistarlo?

Sensore principale da 200 MP;

Fotocamera anteriore da 50 MP;

Batteria capiente;

Resistenza IP69.

Motorola edge 70

Motorola edge 70 segue una strada quasi opposta rispetto agli smartphone dotati di batterie enormi. Con uno spessore di 5,99 millimetri e un peso di 159 grammi, entra facilmente in tasca e affatica meno la mano. La batteria al silicio carbonio da 4.800 mAh consente di contenere le dimensioni senza scendere a una capacità troppo limitata.

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Il comparto fotografico comprende sensori da 50 MP anche sul frontale. L’ultragrandangolare posteriore può essere utilizzata per le riprese macro. La fotocamera anteriore registra invece video in 4K. Alla ricarica cablata da 68 W si aggiunge quella wireless da 15 W. Le certificazioni IP68 e IP69 completano una costruzione che cerca di conciliare sottigliezza e resistenza.

Perché acquistarlo?

Peso di 159 grammi;

Spessore di 5,99 millimetri;

Ricarica wireless;

Protezione IP68 e IP69.

Come scegliere uno smartphone sotto i 400 euro

Prima di acquistare uno smartphone è utile conoscere i parametri che incidono maggiormente sulla scelta.

Processore e memoria

Il processore aiuta a capire quale carico di lavoro possa sostenere uno smartphone, ma non basta a descriverne la rapidità. Anche la tecnologia impiegata per la RAM incide sulla reattività delle applicazioni. L’archiviazione interna diventa invece particolarmente importante quando si aprono file pesanti o si installano giochi di grandi dimensioni.

Gestione del calore

Una piattaforma potente può perdere parte della propria velocità quando la temperatura aumenta. Chi utilizza spesso applicazioni impegnative dovrebbe quindi verificare la presenza di una camera di vapore o di un sistema dedicato alla dissipazione. Il vantaggio emerge soprattutto nelle sessioni prolungate, durante le quali un telefono meno curato può ridurre automaticamente le prestazioni.

Fotocamere

Il numero di megapixel non basta a descrivere la qualità delle immagini. La stabilizzazione ottica aiuta a limitare il mosso negli scatti serali. Un teleobiettivo permette invece di avvicinare il soggetto senza affidarsi interamente allo zoom digitale. Conviene valutare con attenzione anche la fotocamera ultragrandangolare, spesso meno raffinata rispetto a quella principale.

Aggiornamenti e resistenza

La durata del supporto software è importante per chi non cambia telefono frequentemente. Gli aggiornamenti di sistema prolungati mantengono disponibili le funzioni più recenti, mentre le patch intervengono sulla sicurezza.

Le certificazioni IP aggiungono una protezione verificata contro acqua e polvere. Restano comunque riferite a prove svolte in condizioni controllate.

Cosa aspettarsi da uno smartphone sotto i 400 euro?

Spendendo fino a 400 euro è possibile acquistare uno smartphone di buona qualità, con specifiche tecniche adatte alle esigenze di gran parte degli utenti. Per contenere il prezzo occorre però rinunciare ad alcune caratteristiche tipiche dei modelli premium.

Un pannello AMOLED con frequenza di 120 Hz è ormai comune in questa fascia. I modelli più curati possono offrire una risoluzione 1,5K o una gestione più efficace della luminosità. Sul fronte delle prestazioni, i processori più veloci consentono di affrontare i giochi impegnativi con maggiore stabilità. Nell’uso quotidiano resta però decisiva l’ottimizzazione del sistema.

Anche il comparto fotografico è diventato più interessante. Una fotocamera principale stabilizzata non rappresenta più un’eccezione, mentre il teleobiettivo periscopico rimane meno diffuso.

Le batterie possono superare i 6.000 mAh, con un inevitabile effetto sul peso. I telefoni più sottili accettano capacità inferiori per risultare più maneggevoli. La ricarica può essere molto rapida, ma per raggiungere la potenza dichiarata potrebbe servire un alimentatore compatibile.

Lo smartphone sotto i 400 euro con la migliore fotocamera

Tra i modelli selezionati, Nothing Phone (4a) offre il comparto fotografico più versatile. Il vantaggio principale è il teleobiettivo periscopico, ancora raro in questa fascia. Il sensore da 50 MP è dotato di stabilizzazione ottica, mentre lo zoom ottico raggiunge i 3,5x. È così possibile avvicinare i soggetti lontani senza ricorrere subito allo zoom digitale. Il formato RAW garantisce inoltre una maggiore libertà nella modifica degli scatti.

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FAQ Cosa si può avere con uno smartphone sotto i 400 euro? Schermi AMOLED fluidi, batterie capienti, fotocamere stabilizzate e processori adatti anche a giochi e app pesanti. Rinunci ai dettagli da top di gamma, ma la qualità generale resta molto alta. Su cosa si basa la selezione dei modelli? Sul prezzo effettivo rilevato in Italia, non solo sul listino. Contano anche le priorità concrete: prestazioni, foto, autonomia, peso e supporto software. Qual è il modello più completo per durata e aggiornamenti? Samsung Galaxy A57 5G punta sulla longevità con sei aggiornamenti Android e sei anni di patch. Offre anche schermo AMOLED a 120 Hz, IP68 e fotocamera principale stabilizzata. Quale smartphone conviene a chi vuole fare foto migliori? Nothing Phone (4a) è il più versatile sul fronte fotografico grazie al teleobiettivo periscopico da 50 MP e allo zoom ottico 3,5x. È utile anche il formato RAW per lavorare meglio sugli scatti. Qual è la scelta migliore per prestazioni e gaming? OnePlus Nord 5 è tra i più interessanti per velocità pura, con Snapdragon 8s Gen 3, display da 144 Hz e ricarica bypass. Va forte anche nelle sessioni più intense.