Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

Sotto i 200 euro oggi si trovano smartphone concreti, con schermi validi, batterie generose e funzioni adatte all’uso quotidiano.

Galaxy A17, realme 14X 5G, POCO M7, REDMI Note 15 5G e Motorola moto G57 offrono approcci diversi tra autonomia, fotografia e robustezza.

La scelta migliore dipende da priorità precise come aggiornamenti, memoria, resistenza, display fluido e prestazioni nei giochi o con poca luce.

Con meno di 200 euro non si acquista più soltanto uno smartphone di ripiego. In questa fascia, si trovano display di buona qualità e batterie capaci di durare a lungo. Abbiamo selezionato cinque modelli con caratteristiche differenti, così da capire quale possa adattarsi meglio alle proprie abitudini.

Gli smartphone di questa guida SAMSUNG GALAXY A17 LTE 4+128GB BLACK 155,00 € Acquista su Amazon realme 14X 5G Smartphone 6+128 GB, Dimensity 6300 5G, Displa... 169,00 € Acquista su Amazon POCO M7, Smartphone 8+256GB, Nero, Display FHD+ da 6,9" 144H... 189,90 € Acquista su Amazon XIAOMI REDMI Note 15 5G, Smartphone 6+128GB, Viola Nebbia, R... 199,90 € Acquista su Amazon Motorola moto g57 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamer... 199,99 € Acquista su Amazon

I migliori smartphone sotto i 200 euro

La selezione di Libero Tecnologia riunisce smartphone pensati per esigenze diverse. Alcuni puntano sulla longevità, mentre altri cercano un buon equilibrio nell’uso quotidiano.

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 ha una carta che pochi smartphone economici riescono a giocare: un supporto software prolungato. Samsung prevede sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo, oltre a sei anni di interventi sulla sicurezza dalla data del lancio globale. È un aspetto importante per chi non cambia spesso telefono.

Scelto per te Samsung Galaxy A17 155,00 € Acquista su Amazon

Lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici raggiunge i 90 Hz. Sul retro trova posto una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, una presenza tutt’altro che scontata in questa fascia.

La versione proposta dispone di 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. La memoria può essere ampliata tramite microSD fino a 2 TB.

Perché acquistarlo?

Riceverà sei generazioni di aggiornamenti Android

Utilizza un display Super AMOLED

La fotocamera principale integra la stabilizzazione ottica

Accetta schede microSD fino a 2 TB

realme 14X 5G

realme 14X 5G permette di superare due limiti frequenti tra i modelli economici: lo spazio interno ridotto e l’assenza del 5G, ovvero la quinta generazione delle reti di telefonia mobile, che offre una connessione a internet molto più rapida e un tempo di risposta quasi istantaneo rispetto al vecchio 4G. Il processore Dimensity 6300 supporta le reti di nuova generazione, mentre i 256 GB di archiviazione lasciano un margine ampio per applicazioni e fotografie.

Scelto per te realme 14X 5G 169,00 € Acquista su Amazon

Il valore di 18 GB indicato dal produttore si riferisce alla RAM dinamica, quindi non coincide con la quantità fisicamente installata. Nell’uso quotidiano merita attenzione anche la costruzione. Il telefono ha ottenuto la certificazione IP64 e ha superato test di resistenza agli urti di grado militare.

Il display IPS LCD da 6,67 pollici, con una risoluzione di 720 x 1.604 pixel, arriva a 120 Hz e comprende diverse modalità dedicate al comfort visivo.

Perché acquistarlo?

Supporta la connettività mobile 5G

Offre 256 GB di memoria interna

Ha ottenuto la certificazione IP64

Lo schermo raggiunge una frequenza di 120 Hz

POCO M7

POCO M7 non nasconde la propria priorità: vuole restare acceso il più a lungo possibile. La batteria da 7.000 mAh è la più capiente mai inserita dal marchio in uno smartphone destinato ai mercati globali. La ricarica raggiunge i 33 W, mentre quella inversa da 18 W consente di trasferire energia a un altro dispositivo, come se fosse una power bank.

Scelto per te POCO M7 189,90 € Acquista su Amazon

Anche il display abbonda nelle dimensioni. Il pannello FHD+ da 6,9 pollici può raggiungere i 144 Hz nelle applicazioni compatibili, un valore elevato che garantisce una fluidità visiva straordinaria e riduce la scia nei movimenti rapidi. Non è quindi il modello più adatto a chi cerca uno smartphone compatto, ma può avere senso per chi guarda spesso video sul telefono.

Il processore Snapdragon 685 è realizzato a 6 nanometri e punta soprattutto sull’efficienza.

Perché acquistarlo?

Integra una batteria da 7.000 mAh

Supporta la ricarica inversa da 18 W

Ha uno schermo FHD+ da 6,9 pollici

La memoria è espandibile fino a 2 TB

REDMI Note 15 5G

REDMI Note 15 5G porta sotto la soglia dei 200 euro alcune caratteristiche solitamente associate a modelli più costosi. La fotocamera principale da 108 MP utilizza un sensore da 1/1,67 pollici e dispone della stabilizzazione ottica. Al suo fianco trova posto una fotocamera ultragrandangolare da 8 MP.

Scelto per te REDMI Note 15 5G 199,90 € Acquista su Amazon

Il display AMOLED da 6,77 pollici raggiunge i 120 Hz. Xiaomi parla di una luminosità massima di 3.200 nit. Sotto la scocca lavora Snapdragon 6 Gen 3, un processore a 4 nanometri con connettività 5G.

Nonostante la batteria da 5.520 mAh, lo spessore si ferma a 7,35 millimetri. Il peso è di 178 grammi, mentre la ricarica supportata arriva a 45 W.

Perché acquistarlo?

Monta una fotocamera da 108 MP con OIS

Adotta un pannello AMOLED da 120 Hz

Utilizza il processore Snapdragon 6 Gen 3

Riceverà sei anni di aggiornamenti di sicurezza

Motorola moto G57

Motorola moto G57 segue una strada diversa. Invece di inseguire soltanto i numeri, prova a resistere meglio agli imprevisti della vita quotidiana. La struttura rispetta uno standard militare e il frontale è protetto dal vetro Gorilla Glass 7i. La certificazione IP64 riguarda invece la resistenza alla polvere e agli schizzi.

Scelto per te Motorola moto G57 199,99 € Acquista su Amazon

La fotocamera principale da 50 MP utilizza il sensore Sony LYTIA 600. Il processore è Snapdragon 6s Gen 4, affiancato da 256 GB di memoria interna.

Il display FHD+ misura 6,72 pollici. La riproduzione audio è affidata ad altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

Perché acquistarlo?

Rispetta uno standard militare di resistenza

Utilizza il vetro Gorilla Glass 7i

Integra un sensore Sony da 50 MP

Dispone di 256 GB di archiviazione

Fattori da considerare nella scelta di uno smartphone sotto 200 euro

Prima dell’acquisto, è utile capire quali caratteristiche incidano davvero sull’esperienza quotidiana. Non basta confrontare la capacità della batteria o il numero di megapixel.

Qualità e dimensioni dello schermo

La frequenza di aggiornamento rende più fluido lo scorrimento, ma conta anche la tecnologia del pannello. Gli schermi AMOLED offrono neri più profondi. Una superficie più ampia favorisce invece la visione dei contenuti, ma rende il telefono meno maneggevole.

Processore e memoria disponibile

Il processore incide sulla rapidità con cui vengono gestite le applicazioni. Anche lo spazio interno merita attenzione, soprattutto se si conservano molte fotografie.

La RAM virtuale può agevolare il multitasking, ma non equivale alla memoria fisica installata.

Capacità della batteria e velocità di ricarica

Una capacità elevata non assicura da sola una lunga autonomia. La durata effettiva dipende anche dal display e dal tipo di utilizzo.

Conviene considerare la potenza di ricarica. Prima dell’acquisto è inoltre opportuno verificare se l’alimentatore sia incluso nella confezione.

Fotocamera e stabilizzazione ottica

Il numero di megapixel non basta a stabilire la qualità degli scatti. La stabilizzazione ottica è spesso più utile, perché limita il mosso quando la luce è scarsa.

Aggiornamenti e resistenza

Un supporto software prolungato permette di utilizzare il telefono più a lungo, mantenendo aggiornata la protezione. Le certificazioni IP indicano invece il livello di resistenza all’acqua e alla polvere, ma non autorizzano necessariamente l’immersione.

Smartphone ricondizionati sotto i 200 euro, sono un’alternativa?

Il ricondizionato può diventare interessante quando permette di accedere a un modello nato in una fascia superiore. A parità di spesa si potrebbe ottenere un processore più rapido oppure una costruzione più curata. Il risultato dipende però dalle condizioni del singolo esemplare.

Lo stato della batteria è il primo elemento da controllare. Conta anche la garanzia offerta dal venditore. Disponibilità e prezzi possono cambiare in poco tempo, quindi consigliamo di non lasciarsi sfuggire occasioni particolarmente vantaggiose.

Uno smartphone ricondizionato è un telefono già utilizzato che viene controllato e ripristinato da un’azienda specializzata prima di essere rimesso in vendita. Se necessario, i componenti difettosi vengono sostituiti. Il dispositivo viene poi pulito, cancellato e testato per verificarne il funzionamento. Può presentare qualche segno estetico, indicato spesso attraverso gradi come "eccellente" oppure "buono". Rispetto a un normale smartphone usato, il ricondizionato offre generalmente una garanzia e un periodo per il reso. Prima dell’acquisto conviene verificare soprattutto lo stato della batteria e l’affidabilità del venditore.

Vale davvero la pena acquistare uno smartphone sotto i 200 euro?

Per gran parte delle attività quotidiane, sì. I modelli presenti nella guida possono gestire la messaggistica e la consultazione dei social. Sono adatti anche alla navigazione web e alla riproduzione di video.

Salire di fascia ha senso quando si cercano prestazioni elevate nei giochi più pesanti. Lo stesso vale per chi considera la fotografia notturna una priorità. Per un utilizzo meno impegnativo, spendere di più non produce sempre un vantaggio proporzionato.

Cosa aspettarsi da uno smartphone sotto i 200 euro?

Con un budget inferiore ai 200 euro si può acquistare un telefono adatto all’uso quotidiano. In questa fascia non mancano schermi ampi e batterie capaci di coprire l’intera giornata. Le applicazioni più comuni funzionano senza particolari difficoltà, mentre lo spazio di archiviazione può bastare per conservare molte fotografie.

I compromessi diventano evidenti soprattutto nei giochi più impegnativi e negli scatti con poca luce. La costruzione può risultare meno ricercata rispetto a quella dei dispositivi più costosi. Anche la ricarica non è sempre particolarmente veloce. Non bisogna quindi aspettarsi prestazioni da fascia alta, ma un prodotto concreto che svolga bene le funzioni utilizzate ogni giorno. Questa fascia è consigliata soprattutto per le seguenti categorie.

Chi utilizza lo smartphone soprattutto per le attività quotidiane.

Chi dispone di un budget limitato.

Chi cerca un secondo telefono per il lavoro.

Chi non considera prioritarie le prestazioni fotografiche.

Chi vuole acquistare il primo smartphone per un ragazzo.

Chi preferisce risparmiare rinunciando alle funzioni più avanzate.

FAQ Quale smartphone sotto i 200 euro conviene di più? Dipende dall’uso: Galaxy A17 punta sugli aggiornamenti, realme 14X 5G su memoria e 5G, POCO M7 sulla batteria. Cosa offre il Samsung Galaxy A17? Ha display Super AMOLED da 6,7 pollici, fotocamera da 50 MP con stabilizzazione ottica e sei generazioni di aggiornamenti Android. Perché scegliere il realme 14X 5G? Supporta il 5G, offre 256 GB di memoria interna e resiste bene agli imprevisti grazie a IP64 e test militari. Lo smartphone con la batteria più grande qual è? POCO M7 monta una batteria da 7.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W e ricarica inversa da 18 W. Cosa conta davvero in questa fascia di prezzo? Schermo, autonomia, memoria, processore e aggiornamenti pesano più dei megapixel. Anche resistenza e ricarica meritano attenzione.