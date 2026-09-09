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A settembre 2026, i modelli economici puntano su un supporto software più lungo, mentre i top di gamma cercano nuove strade con soluzioni come lo zoom ottico meccanico. Abbiamo selezionato gli smartphone più interessanti del momento, individuando per ciascuno il vero punto di forza e il tipo di utente che può apprezzarlo di più.

Migliori smartphone economici di settembre

Tra gli smartphone economici, le differenze le fanno le priorità. Ogni produttore deve decidere quali aspetti curare e dove accettare qualche compromesso. I modelli selezionati investono soprattutto sulla durata nel tempo oppure su una batteria più generosa.

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 affronta uno dei limiti più comuni degli smartphone economici: il rischio di invecchiare troppo in fretta. Samsung prevede sei aggiornamenti principali di Android e sei anni di patch di sicurezza, un supporto che cambia la prospettiva sull’acquisto e rende il prezzo ancora più interessante nel lungo periodo.

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Il display Super AMOLED da 6,7 pollici raggiunge una frequenza di 90 Hz. Sul retro, la fotocamera principale da 50 MP dispone della stabilizzazione ottica: una scelta ben più utile del classico sensore secondario inserito soltanto per arricchire la scheda tecnica. Il compromesso più evidente riguarda la versione con 4 GB di RAM, poco adatta a un utilizzo intenso. Lo spazio di archiviazione può invece essere ampliato tramite microSD fino a 2 TB.

A chi lo consigliamo : a chi cerca uno smartphone accessibile da utilizzare per diversi anni.

: a chi cerca uno smartphone accessibile da utilizzare per diversi anni. Il suo punto forte: la politica di aggiornamento, particolarmente estesa per la fascia economica.

Motorola Moto G57

Uno smartphone economico non si giudica soltanto quando viene acceso per la prima volta, ma da come affronta l’uso quotidiano. Moto G57 segue questa logica con una costruzione conforme a uno standard militare e la certificazione IP64, che offre protezione contro polvere e schizzi.

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Anche la ricarica risponde a un’esigenza: il sistema TurboPower da 30 W permette di raggiungere il 90% in meno di un’ora. Moto G57 non è la proposta più vistosa della categoria, ma preferisce rendersi utile invece di inseguire l’effetto sorpresa.

A chi lo consigliamo : a chi usa il telefono senza troppe cautele e teme soprattutto gli imprevisti.

: a chi usa il telefono senza troppe cautele e teme soprattutto gli imprevisti. Il suo punto forte: una costruzione pensata per affrontare meglio l’uso quotidiano.

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G fa convivere una batteria al silicio e carbonio da 5.520 mAh con uno spessore di appena 7,35 millimetri. È proprio questo rapporto a definirne il carattere: promette una buona autonomia senza trasformarsi in uno smartphone massiccio.

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Il display AMOLED da 6,77 pollici raggiunge i 120 Hz, mentre la luminosità di picco arriva a 3.200 nit. La fotocamera principale utilizza un sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica. Nell’uso quotidiano, la certificazione IP65 garantisce una maggiore protezione contro polvere e acqua.

A chi lo consigliamo : a chi vuole una batteria capiente ma non ama gli smartphone troppo spessi.

: a chi vuole una batteria capiente ma non ama gli smartphone troppo spessi. Il suo punto forte: l’equilibrio tra capacità della batteria e sottigliezza del corpo.

Migliori smartphone di fascia media di settembre

È nella fascia media che oggi si gioca la partita più interessante. Funzioni un tempo riservate ai modelli premium sono diventate più accessibili, ma le differenze restano evidenti: ogni smartphone sceglie il proprio terreno e costruisce attorno a quello la sua proposta.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro ha una caratteristica che lo distingue subito nella fascia media: il teleobiettivo periscopico da 50 MP con stabilizzazione ottica. Lo zoom fino a 140x è il dato che attira l’attenzione, ma la presenza di un’ottica dedicata conta più del numero dichiarato, perché offre maggiore libertà nella scelta dell’inquadratura.

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La Glyph Matrix rende riconoscibile anche il modo in cui lo smartphone comunica con l’utente. Quando il dispositivo è appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso, permette di individuare gli avvisi più importanti. Nothing continua così a seguire una strada personale, lontana dalle soluzioni più convenzionali della fascia media.

A chi lo consigliamo : a chi vuole una fotocamera più flessibile senza scegliere un modello Ultra.

: a chi vuole una fotocamera più flessibile senza scegliere un modello Ultra. Il suo punto forte: il teleobiettivo periscopico con OIS.

Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G concentra il proprio valore su ciò che diventa importante dopo l’acquisto. Samsung garantisce sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, evitando che il telefono invecchi troppo in fretta. Anche la costruzione è pensata per affrontare l’uso quotidiano con meno preoccupazioni: la certificazione IP68 protegge dall’acqua, mentre Gorilla Glass Victus+ rende il display più resistente.

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La fotocamera principale da 50 MP dispone della stabilizzazione ottica. Per la batteria da 5.000 mAh, una ricarica di mezz’ora permette di raggiungere il 60%. Galaxy A57 5G non vive quindi di una sola specifica d’effetto. Convince perché dedica attenzione agli aspetti che continuano a contare nel tempo.

A chi lo consigliamo : a chi desidera un telefono equilibrato da conservare a lungo.

: a chi desidera un telefono equilibrato da conservare a lungo. Il suo punto forte: il supporto software affiancato da una protezione IP68.

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max si presenta con una specifica difficile da ignorare: la batteria raggiunge 8.500 mAh, una capacità elevata. La ricarica da 100 W serve a contenere il tempo trascorso alla presa, evitando che dimensioni tanto generose diventino un limite.

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Dimensity 9500s lavora insieme al sistema di raffreddamento 3D IceLoop, progettato per mantenere più stabile il comportamento sotto carico. POCO prova così a portare nella fascia media uno smartphone capace di sostenere sessioni prolungate senza rinunciare alla velocità.

A chi lo consigliamo : a chi utilizza lo smartphone a lungo e non vuole dipendere dalla presa.

: a chi utilizza lo smartphone a lungo e non vuole dipendere dalla presa. Il suo punto forte: la batteria da 8.500 mAh con ricarica a 100 W.

Migliori smartphone top di gamma di settembre

Tra i top di gamma, la potenza non basta più a fare la differenza: è diventata il requisito d’ingresso. La vera sfida si sposta sulle fotocamere e sul software, gli aspetti che definiscono più chiaramente l’esperienza offerta da ciascun modello.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra si rivolge soprattutto a chi sceglie uno smartphone partendo dalla fotocamera. A distinguerlo è il teleobiettivo Leica da 200 MP, dotato di uno zoom ottico meccanico che copre l’escursione da 75 a 100 mm senza ricorrere al ritaglio digitale.

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La fotocamera principale da 50 MP utilizza invece un sensore da un pollice con tecnologia LOFIC HDR, studiata per gestire meglio le differenze di luce. La batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica cablata a 90 W, mentre quella wireless raggiunge 50 W. Il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 non delude, garantendo ottime performance.

A chi lo consigliamo : a chi considera lo smartphone uno strumento fotografico da portare sempre con sé.

: a chi considera lo smartphone uno strumento fotografico da portare sempre con sé. Il suo punto forte: il teleobiettivo Leica con zoom ottico meccanico.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra trova una delle sue novità più interessanti lontano dalla consueta corsa ai numeri. Il Privacy Display consente di ridurre la visibilità dell’intero schermo, ma può intervenire anche su singoli contenuti. Una notifica può così essere protetta senza oscurare il resto del pannello, con un vantaggio concreto per chi utilizza lo smartphone in luoghi condivisi.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy è affiancato da una camera di vapore rivista, progettata per sostenere meglio il telefono durante gli utilizzi più intensi. Samsung Galaxy S26 Ultra scatta foto eccellenti, posizionandosi ai vertici della categoria grazie a un sensore principale da 200 MP e a funzioni avanzate di intelligenza artificiale

A chi lo consigliamo : a chi usa lo smartphone anche per lavoro e consulta spesso contenuti riservati.

: a chi usa lo smartphone anche per lavoro e consulta spesso contenuti riservati. Il suo punto forte: il Privacy Display configurabile.

Google Pixel 11 Pro e 11 Pro XL

Per Pixel 11 Pro e 11 Pro XL, premere il pulsante di scatto è soltanto l’inizio. Magic Capture interviene subito dopo, preparando automaticamente una selezione di immagini già modificate e alleggerendo il lavoro richiesto all’utente.

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Il comparto posteriore comprende una fotocamera principale da 50 MP, affiancata da due sensori da 48 MP. Il teleobiettivo supporta lo zoom Pro fino a 120x. Anche Tensor G6 segue la stessa impostazione: gestisce Gemini Intelligence direttamente sul dispositivo e mette la potenza al servizio dell’assistenza personale, invece di ridurla a un semplice numero sulla scheda tecnica.

A chi lo consigliamo : a chi apprezza la fotografia computazionale e vuole un software capace di intervenire in modo diretto.

: a chi apprezza la fotografia computazionale e vuole un software capace di intervenire in modo diretto. Il suo punto forte: l’integrazione tra fotocamera e funzioni di intelligenza artificiale.

POCO F9 Ultra

POCO F9 Ultra conquista grazie alla sua scheda tecnica. Snapdragon 8 Elite Gen 5 è affiancato da un display da 6,9 pollici capace di raggiungere 185 Hz. È una frequenza che non serve a tutti ed è indicata per i giochi compatibili.

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La batteria da 8.050 mAh offre un margine adeguato alle sessioni prolungate. Anche il comparto fotografico guarda in alto: la fotocamera principale da 200 MP dispone della stabilizzazione ottica, mentre il periscopio da 50 MP offre uno zoom ottico 5x.

A chi lo consigliamo : a chi cerca soprattutto prestazioni elevate nel gioco.

: a chi cerca soprattutto prestazioni elevate nel gioco. Il suo punto forte: il display da 185 Hz sostenuto da una batteria molto capiente.

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max

iPhone 17 Pro e 17 Pro Max ridefiniscono gli standard della tecnologia mobile. ProRes RAW offre maggiore libertà in postproduzione, mentre il genlock permette di sincronizzare più sorgenti compatibili. Per molti utenti resteranno funzioni marginali. All’interno di un flusso di lavoro avanzato, ad esempio per i video maker, diventano strumenti dal valore concreto.

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Le fotocamere posteriori utilizzano sensori da 48 MP e lo zoom di qualità ottica arriva a 8x. A sostenere A19 Pro interviene una camera di vapore integrata nella struttura unibody. L’autonomia raggiunge infine 37 ore di riproduzione video.

A chi lo consigliamo : a chi realizza video e lavora già con prodotti Apple.

: a chi realizza video e lavora già con prodotti Apple. Il suo punto forte: gli strumenti di registrazione pensati per produzioni evolute.

Come scegliere uno smartphone?

La scelta non si risolve cercando lo smartphone con la scheda tecnica più ricca. Conviene partire da una domanda: quale caratteristica farà davvero la differenza nell’uso quotidiano?

La batteria e il software

Se il telefono attuale fatica ad arrivare a sera, una batteria più capiente può valere più di un teleobiettivo periscopico. Chi pensa di conservare a lungo il nuovo modello dovrebbe invece dare priorità al supporto software. Gli aggiornamenti principali mantengono attuale il sistema operativo, mentre le patch contribuiscono a preservarne l’affidabilità.

La fotocamera

I megapixel attirano facilmente l’attenzione, ma da soli non garantiscono fotografie migliori. A incidere sono anche le dimensioni del sensore e il modo in cui il software elabora la scena. La stabilizzazione ottica diventa particolarmente utile quando la luce diminuisce. Un teleobiettivo dedicato offre invece possibilità di inquadratura che lo zoom digitale non riesce sempre a replicare.

Il display

Anche il display richiede qualche valutazione pratica. Un pannello vicino ai sette pollici rende più piacevole la visione dei contenuti, ma occupa inevitabilmente più spazio in tasca. Una frequenza di 120 Hz è già sufficiente per ottenere uno scorrimento fluido. Valori superiori diventano interessanti soprattutto nei giochi compatibili.

L’autonomia

Nemmeno la capacità della batteria permette di prevedere con certezza l’autonomia: l’efficienza del processore può incidere molto sulla durata reale.

La memoria e la protezione

Prima dell’acquisto è bene considerare anche la memoria interna e il livello di protezione. Se manca lo slot microSD, lo spazio scelto dovrà bastare per l’intera vita del telefono. Le certificazioni IP limitano i rischi legati all’acqua o alla polvere, ma non rendono il dispositivo indistruttibile.

Il miglior smartphone resta quello capace di rispondere alle proprie necessità, senza costringere a pagare per funzioni che rimarranno inutilizzate.