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Xiaomi

Ottobre 2026 offre smartphone interessanti in tutte le fasce di prezzo. Si parte da modelli economici ormai molto completi, fino ad arrivare ai top di gamma con fotocamere più evolute e prestazioni superiori. Ecco quali sono i migliori smartphone da acquistare questo mese secondo la redazione di Libero Tecnologia.

Migliori smartphone sotto i 300 euro di ottobre 2026

Anche sotto i 300 euro si trovano ormai smartphone con una buona dotazione tecnica, adatti a chi vuole spendere poco senza rinunciare troppo.

Samsung Galaxy A37 5G

Galaxy A37 5G è pensato soprattutto per chi compra uno smartphone con l’intenzione di tenerlo a lungo. Samsung garantisce sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, un supporto particolarmente interessante in questa fascia di prezzo.

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Il display Super AMOLED FHD+ misura 6,7 pollici. La fotocamera principale da 50 MP dispone della stabilizzazione ottica, mentre la certificazione IP68 protegge il telefono da acqua e polvere secondo le condizioni previste dal produttore. La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida: secondo Samsung, permette di raggiungere il 60% in 30 minuti.

A chi lo consigliamo : a chi vuole usare lo stesso smartphone per diversi anni.

: a chi vuole usare lo stesso smartphone per diversi anni. Il suo punto forte: il supporto software prolungato.

Samsung Galaxy A17 5G

Galaxy A17 5G costa meno, ma conserva alcune caratteristiche che incidono sull’esperienza quotidiana. Tra queste c’è la stabilizzazione ottica della fotocamera da 50 MP, utile soprattutto quando la luce scarseggia o durante le riprese video.

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Lo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici arriva a 90 Hz, rendendo lo scorrimento delle pagine più fluido rispetto a un classico pannello da 60 Hz. Anche in questo caso Samsung garantisce sei generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di supporto per la sicurezza. È una proposta semplice e ben centrata per chi vuole spendere poco, senza sacrificare troppo la durata nel tempo.

A chi lo consigliamo : a chi cerca un Galaxy economico e aggiornato.

: a chi cerca un Galaxy economico e aggiornato. Il suo punto forte: la fotocamera principale con OIS.

Redmi Note 17 5G

Redmi Note 17 5G punta soprattutto sull’autonomia. La batteria al silicio-carbonio raggiunge 7.700 mAh, mentre la ricarica cablata arriva a 45 W.

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Il pannello OLED da 6,99 pollici può raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Snapdragon 4 Gen 4 è invece un processore pensato soprattutto per le attività quotidiane, più che per i carichi pesanti.

È quindi un modello indicato per chi usa molto il telefono durante la giornata e vuole dipendere il meno possibile dal caricatore.

A chi lo consigliamo : a chi considera l’autonomia una priorità.

: a chi considera l’autonomia una priorità. Il suo punto forte: la batteria da 7.700 mAh.

Motorola Moto G57 5G

Moto G57 5G mantiene un’impostazione concreta. Tra le caratteristiche ormai meno comuni sugli smartphone recenti c’è il jack audio da 3,5 mm, accompagnato dagli altoparlanti stereo con Dolby Atmos.

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Il display da 6,72 pollici arriva a 120 Hz. Snapdragon 6s Gen 4 lavora insieme a 8 GB di RAM, mentre lo spazio interno è di 256 GB. Motorola ha curato anche la resistenza: troviamo la certificazione IP64 e la protezione Gorilla Glass 7i.

Lo smartphone non punta su soluzioni particolarmente sofisticate, ma mette insieme tutto ciò che serve per un utilizzo quotidiano senza particolari rinunce.

A chi lo consigliamo : a chi cerca semplicità e molta memoria interna.

: a chi cerca semplicità e molta memoria interna. Il suo punto forte: una dotazione completa per questa fascia.

Migliori smartphone tra 300 e 600 euro

Tra 300 e 600 euro il livello sale in modo evidente, soprattutto per qualità costruttiva e dotazione tecnica.

Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G è uno dei modelli Samsung più interessanti per chi non vuole arrivare ai prezzi della serie S. Il corpo misura 6,9 mm di spessore e utilizza una struttura in metallo. È presente anche la certificazione IP68.

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Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 MP con OIS, affiancata da un’ultragrandangolare da 12 MP. Il display Super AMOLED Plus misura 6,7 pollici. Exynos 1680 migliora le prestazioni rispetto al modello precedente, mentre Samsung conferma sei aggiornamenti del sistema operativo.

È uno smartphone equilibrato, senza rinunce particolarmente evidenti nell’uso quotidiano.

A chi lo consigliamo : a chi vuole un telefono curato da utilizzare a lungo.

: a chi vuole un telefono curato da utilizzare a lungo. Il suo punto forte: l’equilibrio della dotazione.

Google Pixel 10a

Pixel 10a segue una filosofia diversa rispetto a molti rivali della stessa fascia. Google non punta su numeri estremi, ma sull’integrazione tra fotocamera e software.

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La fotocamera principale da 48 MP dispone della stabilizzazione ottica, mentre l’ultragrandangolare utilizza un sensore da 13 MP. L’elaborazione software di Google mette a disposizione funzioni come Foto Notturna e Gomma Magica.

Tensor G4 gestisce anche Gemini. Il supporto software è uno dei suoi punti più interessanti: Pixel 10a riceverà sette anni di aggiornamenti. È presente anche la ricarica wireless Qi.

A chi lo consigliamo : a chi preferisce l’esperienza software di Google.

: a chi preferisce l’esperienza software di Google. Il suo punto forte: i sette anni di aggiornamenti.

POCO M8 Pro 5G

POCO M8 Pro 5G è pensato soprattutto per chi gioca spesso sullo smartphone o guarda molti contenuti. Il display AMOLED da 6,83 pollici offre una risoluzione 1,5K e una frequenza fino a 120 Hz.

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Snapdragon 7s Gen 4 è affiancato dal sistema di raffreddamento IceLoop, progettato per gestire meglio le temperature sotto carico. La batteria da 6.500 mAh supporta invece la ricarica HyperCharge da 100 W.

La fotocamera principale da 50 MP utilizza la stabilizzazione ottica. La certificazione IP68 rende il telefono più adatto all’uso quotidiano rispetto a molti modelli concentrati quasi esclusivamente sulle prestazioni.

A chi lo consigliamo : a chi gioca spesso sullo smartphone.

: a chi gioca spesso sullo smartphone. Il suo punto forte: il rapporto tra prestazioni e autonomia.

realme 16 Pro+ 5G

Realme 16 Pro+ 5G diventa particolarmente interessante sul fronte fotografico. Alla fotocamera principale da 200 MP si affianca un teleobiettivo da 50 MP con stabilizzazione ottica, una soluzione poco comune in questa fascia.

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L’ottica dedicata permette di fotografare soggetti più lontani senza affidarsi soltanto al ritaglio digitale. Snapdragon 7 Gen 4 gestisce il sistema, mentre il display AMOLED da 6,8 pollici raggiunge 144 Hz.

La batteria da 7.000 mAh supporta la ricarica da 80 W. È un modello indicato per chi cerca maggiore libertà fotografica senza arrivare ai prezzi dei top di gamma.

A chi lo consigliamo : a chi usa molto la fotocamera.

: a chi usa molto la fotocamera. Il suo punto forte: il teleobiettivo da 50 MP con OIS.

Redmi Note 17 Pro Max 5G

La batteria da 9.210 mAh definisce subito il carattere di Redmi Note 17 Pro Max 5G. Xiaomi propone fino a tre giorni di autonomia. La ricarica HyperCharge da 100 W permette invece di gestire una capacità così elevata con tempi più contenuti.

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Il telefono dispone delle certificazioni IP66 e IP68. Il display AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici offre una risoluzione 1,5K ed è protetto da Gorilla Glass Victus 2.

Snapdragon 6 Gen 5 non punta alle prestazioni dei modelli più costosi. È però coerente con uno smartphone che privilegia autonomia e resistenza rispetto alla potenza pura.

A chi lo consigliamo : a chi vuole ricaricare il telefono il meno possibile.

: a chi vuole ricaricare il telefono il meno possibile. Il suo punto forte: la batteria da 9.210 mAh.

Migliori smartphone oltre i 600 euro

Superata la soglia dei 600 euro si entra nella fascia degli smartphone più potenti, con una dotazione generalmente più completa.

POCO F9 Ultra

POCO F9 Ultra porta il marchio in una fascia più ambiziosa. Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre prestazioni da top di gamma ed è affiancato da VisionBoost D8, un chip dedicato alla gestione grafica.

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Il display AMOLED da 6,9 pollici può arrivare fino a 185 Hz nelle condizioni supportate. Anche la fotocamera riceve molta più attenzione rispetto ai tradizionali modelli POCO orientati soprattutto alle prestazioni. Alla principale da 200 MP si affianca un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom 5x e OIS.

La batteria raggiunge 8.050 mAh, con ricarica cablata da 100 W. Quella wireless arriva invece a 50 W.

A chi lo consigliamo : a chi cerca prestazioni molto elevate senza trascurare la fotocamera.

: a chi cerca prestazioni molto elevate senza trascurare la fotocamera. Il suo punto forte: Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T Pro è particolarmente interessante per chi utilizza spesso lo zoom. Il teleobiettivo Leica offre un ingrandimento ottico 5x e può mettere a fuoco fino a 30 cm, caratteristica utile anche per fotografare soggetti ravvicinati.

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Il processore Dimensity 9500 colloca il telefono nella fascia alta anche sul fronte delle prestazioni. La batteria al silicio-carbonio raggiunge 7.000 mAh e supporta la ricarica cablata da 100 W. È disponibile anche la ricarica wireless da 50 W. Il display misura 6,83 pollici e arriva a 144 Hz.

A chi lo consigliamo : a chi utilizza spesso il teleobiettivo.

: a chi utilizza spesso il teleobiettivo. Il suo punto forte: lo zoom Leica 5x.

Samsung Galaxy S26 5G

Galaxy S26 è uno dei pochi top di gamma rimasti per chi preferisce dimensioni contenute. Il display misura 6,3 pollici e il telefono pesa 167 grammi, numeri molto diversi da quelli dei modelli più grandi della stessa fascia.

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La versione europea utilizza Exynos 2600 e dispone di 12 GB di RAM. La fotocamera principale da 50 MP è affiancata da un teleobiettivo 3x.

Samsung garantisce sette anni di aggiornamenti. Per chi trova scomodi gli smartphone vicini ai 7 pollici, il formato può essere già un buon motivo per prenderlo in considerazione.

A chi lo consigliamo : a chi cerca un top di gamma compatto.

: a chi cerca un top di gamma compatto. Il suo punto forte: le dimensioni contenute.

Migliori smartphone di fascia alta di ottobre 2026

Chi cerca il massimo può guardare ai modelli di punta dei principali produttori, dove si concentrano le tecnologie più avanzate disponibili oggi sugli smartphone.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra è il modello più completo della gamma Samsung. La fotocamera principale da 200 MP lavora insieme al ProVisual Engine. Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy gestisce invece i carichi più pesanti e le funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

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Tra le novità più interessanti c’è il Privacy Display integrato. Samsung permette di limitare la visibilità dell’intero schermo. In alternativa, la protezione può essere applicata soltanto ad alcune applicazioni, anche quando mostrano informazioni sensibili. È una funzione pensata soprattutto per l’uso in luoghi pubblici, dove lo schermo può essere facilmente visibile anche alle persone vicine.

A chi lo consigliamo : a chi vuole il Galaxy più completo della gamma.

: a chi vuole il Galaxy più completo della gamma. Il suo punto forte: il Privacy Display integrato.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra mette la fotografia al centro del progetto. La fotocamera principale utilizza un sensore da un pollice, mentre il teleobiettivo Leica da 200 MP adotta un sistema di zoom ottico meccanico tra 75 e 100 mm.

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Il vantaggio è poter cambiare la focale attraverso il sistema ottico, senza affidarsi soltanto al ritaglio dell’immagine. È una soluzione poco comune anche tra gli smartphone più costosi.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 gestisce il dispositivo. La batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica cablata a 90 W, mentre quella wireless arriva a 50 W.

A chi lo consigliamo : a chi mette la fotografia al centro della scelta.

: a chi mette la fotografia al centro della scelta. Il suo punto forte: lo zoom ottico meccanico Leica.

Google Pixel 11 Pro

Pixel 11 Pro continua a puntare sulla fotografia computazionale, ma Google ha lavorato anche sull’hardware. Il teleobiettivo da 48 MP utilizza un sensore più grande rispetto alla generazione precedente e offre una sensibilità alla luce superiore del 30%.

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La fotocamera principale da 50 MP adotta un sensore da 1/1,3 pollici. Magic Capture può acquisire foto e video nello stesso momento. Il sistema crea poi automaticamente una selezione pronta da condividere.

Tensor G6 gestisce Gemini Intelligence direttamente sul dispositivo. Google garantisce sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza.

A chi lo consigliamo : a chi apprezza l’approccio fotografico dei Pixel.

: a chi apprezza l’approccio fotografico dei Pixel. Il suo punto forte: l’integrazione tra fotocamera e software.

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Per chi vuole acquistare il meglio della gamma Apple, nell’ottobre 2026 la scelta passa da iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

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La novità principale è la fotocamera Fusion da 48 MP con apertura variabile. Per la prima volta su iPhone è possibile intervenire sull’apertura del diaframma, ottenendo un maggiore controllo sulla profondità di campo.

I nuovi Pro controls aggiungono regolazioni manuali per la velocità dell’otturatore e il bilanciamento del bianco. Il chip A20 Pro è realizzato con processo a 2 nanometri. Una camera di vapore riprogettata aiuta a mantenere più a lungo prestazioni elevate. La scelta tra i due dipende soprattutto dalle dimensioni e dall’autonomia. iPhone 18 Pro è più indicato per chi preferisce un telefono meno ingombrante, mentre Pro Max offre una batteria più grande.

A chi li consigliamo : a chi cerca le funzioni fotografiche più avanzate disponibili su iPhone.

: a chi cerca le funzioni fotografiche più avanzate disponibili su iPhone. Il loro punto forte: la fotocamera principale con apertura variabile.