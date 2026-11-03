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Quale smartphone acquistare a novembre 2026? Tra modelli economici e top di gamma, scegliere non è sempre semplice. Abbiamo selezionato gli smartphone più interessanti del momento, spiegando quali sono i loro punti di forza e chi dovrebbe acquistarli.

I migliori smartphone economici (sotto i 300 euro)

In questa fascia si trovano modelli con caratteristiche interessanti anche per chi cerca uno smartphone da utilizzare per diversi anni.

Samsung Galaxy A27 5G: per chi vuole tenerlo a lungo

Se preferisci cambiare smartphone soltanto quando è davvero necessario, Samsung Galaxy A27 5G potrebbe stupire. Il motivo principale è il supporto software: Samsung garantisce sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza, un aspetto da considerare per chi vuole utilizzare lo stesso telefono a lungo.

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La dotazione comprende un display Super AMOLED da 6,7 pollici e una batteria da 5.000 mAh. Non mancano alcune funzionalità intelligenti, tra cui Cerchia e Cerca con Google e Gomma Oggetto, che permette di modificare le fotografie. Un modello da prendere in considerazione se cerchi uno smartphone per l’utilizzo quotidiano e non hai intenzione di sostituirlo frequentemente.

A chi lo consigliamo : a chi cambia telefono raramente.

: a chi cambia telefono raramente. Il suo punto forte: il supporto software garantito per anni.

Redmi Note 17 5G: una batteria davvero generosa

Se a metà pomeriggio sei già alla ricerca di una presa di corrente, Redmi Note 17 5G potrebbe essere lo smartphone perfetto. Il suo principale punto di forza è la batteria da ben 7.700 mAh, particolarmente interessante per chi trascorre molte ore fuori casa e utilizza intensamente il telefono.

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Anche lo schermo è piuttosto grande: troviamo un pannello AMOLED da 6,99 pollici, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Le dimensioni potrebbero scoraggiare chi cerca uno smartphone compatto, ma lo spazio a disposizione torna utile soprattutto per guardare video o leggere.

A chi lo consigliamo : a chi utilizza intensamente lo smartphone lontano da casa.

: a chi utilizza intensamente lo smartphone lontano da casa. Il suo punto forte: la batteria da 7.700 mAh.

Motorola moto G67: per chi ama film e serie TV

Chi guarda spesso film e serie TV sullo smartphone dovrebbe dare un’occhiata a Motorola moto G67. Il display Extreme AMOLED da 6,78 pollici raggiunge una luminosità di picco di 5.000 nit e supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

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Ad accompagnarlo ci sono gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos, utili soprattutto quando si preferisce guardare un video senza utilizzare le cuffie. La dotazione comprende anche una fotocamera Sony LYTIA 600 da 50 MP, mentre la scocca dispone della certificazione IP64.

A chi lo consigliamo : a chi guarda spesso contenuti in streaming.

: a chi guarda spesso contenuti in streaming. Il suo punto forte: il display Extreme AMOLED.

I migliori smartphone di fascia media (da 300 a 700 euro)

Tra 300 e 700 euro si trovano alcuni degli smartphone più interessanti da acquistare. È una fascia in cui si possono avere funzionalità avanzate senza dover necessariamente spendere le cifre richieste dai top di gamma.

Nothing Phone (3): uno smartphone fuori dagli schemi

Basta guardare il retro di Nothing Phone (3) per capire perché sia così diverso da molti concorrenti. La Glyph Matrix è una piccola interfaccia luminosa che permette di visualizzare notifiche e altre informazioni senza dover accendere lo schermo.

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Il design è certamente uno dei motivi per sceglierlo, ma anche il comparto fotografico merita attenzione. Nothing ha inserito quattro fotocamere da 50 MP, tra cui un teleobiettivo periscopico con stabilizzazione ottica. A bordo troviamo inoltre il processore Snapdragon 8s Gen 4, che completa una dotazione piuttosto ambiziosa.

A chi lo consigliamo : a chi cerca uno smartphone originale.

: a chi cerca uno smartphone originale. Il suo punto forte: la Glyph Matrix.

Samsung Galaxy S26: un flagship compatto

Galaxy S26 appartiene alla gamma principale Samsung e dispone di funzionalità che normalmente si cercano nei modelli più costosi.

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L’intelligenza artificiale occupa un ruolo centrale nell’esperienza d’uso. Now Nudge suggerisce azioni in base al contesto, mentre Photo Assist permette di modificare le fotografie. La fotocamera principale da 50 MP sfrutta inoltre il ProVisual Engine.

A chi lo consigliamo : a chi vuole un Galaxy della serie S spendendo meno.

: a chi vuole un Galaxy della serie S spendendo meno. Il suo punto forte: le funzioni Galaxy AI.

Samsung Galaxy A57 5G: sottile, ma senza rinunciare alla resistenza

Con uno spessore di appena 6,9 mm, Samsung Galaxy A57 5G punta su un design sottile e una costruzione curata. La struttura in metallo è accompagnata dalla certificazione IP68, una caratteristica interessante per chi cerca un telefono resistente nell’utilizzo quotidiano.

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Samsung prevede inoltre sei aggiornamenti del sistema operativo, un vantaggio per chi non cambia frequentemente smartphone. La fotocamera principale da 50 MP dispone della stabilizzazione ottica, mentre le funzioni Nightography aiutano a ottenere risultati migliori quando la luce scarseggia.

A chi lo consigliamo : a chi vuole un telefono sottile e resistente.

: a chi vuole un telefono sottile e resistente. Il suo punto forte: il design da 6,9 mm con certificazione IP68.

Xiaomi 17T: lo zoom Leica fa la differenza

Fotografare soggetti lontani con uno smartphone non è sempre semplice, soprattutto quando bisogna ricorrere allo zoom digitale. Xiaomi 17T può contare su un teleobiettivo Leica con zoom ottico 5x, particolarmente interessante per chi ama scattare fotografie durante i viaggi.

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Anche la batteria merita attenzione. Xiaomi ha scelto un’unità al silicio-carbonio da 6.500 mAh, accompagnata dalla ricarica HyperCharge da 67 W. Secondo i dati dichiarati dal produttore, è possibile raggiungere il 100% in 58 minuti nelle condizioni previste. Una dotazione interessante per chi utilizza spesso la fotocamera e trascorre parecchio tempo fuori casa.

A chi lo consigliamo : a chi ama fotografare soggetti lontani.

: a chi ama fotografare soggetti lontani. Il suo punto forte: il teleobiettivo Leica con zoom ottico 5x.

Google Pixel 10a: fotografare senza perdere tempo

Se ti piace scattare fotografie senza dover intervenire continuamente sulle impostazioni, Google Pixel 10a potrebbe fare al caso tuo. La fotocamera principale da 48 MP sfrutta il software di elaborazione di Google, mentre attraverso Google Foto è possibile modificare facilmente gli scatti. Gomma Magica, ad esempio, permette di eliminare gli elementi indesiderati dalle immagini.

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Google garantisce anche sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza. L’autonomia supera le 30 ore e troviamo persino la ricarica wireless, una comodità che non tutti gli smartphone di questa fascia offrono.

A chi lo consigliamo : a chi vuole belle fotografie senza complicazioni.

: a chi vuole belle fotografie senza complicazioni. Il suo punto forte: gli strumenti fotografici di Google.

I migliori top di gamma e flagship (oltre i 700 euro)

Superati i 700 euro, la scelta dipende soprattutto da come si intende utilizzare lo smartphone. I modelli di fascia alta offrono funzionalità avanzate, ma alcune possono giustificare la spesa soltanto se vengono sfruttate frequentemente.

Samsung Galaxy S26 Ultra: tecnologia e privacy

Chi utilizza spesso lo smartphone sui mezzi pubblici conosce bene il problema degli sguardi indiscreti. Samsung Galaxy S26 Ultra introduce una funzione pensata proprio per queste situazioni: il Privacy Display integrato, che permette di limitare la visibilità laterale dello schermo. È possibile attivarlo anche per proteggere contenuti specifici.

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Per quanto riguarda la fotografia, troviamo una fotocamera principale da 200 MP e lo Space Zoom fino a 100x. Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy gestisce le operazioni più impegnative, mentre il sistema di raffreddamento è stato riprogettato per migliorare la dissipazione del calore.

A chi lo consigliamo : a chi vuole sfruttare le funzioni più avanzate di Samsung.

: a chi vuole sfruttare le funzioni più avanzate di Samsung. Il suo punto forte: il Privacy Display.

vivo X500 Pro Max: il migliore per gli appassionati di fotografia

Tra gli smartphone di questa selezione, vivo X500 Pro Max è quello che consiglierei soprattutto agli appassionati di fotografia. Ho avuto modo di provarlo personalmente e sono rimasto colpito soprattutto dalla resa delle sfumature negli scatti al tramonto. Il sistema fotografico ZEISS comprende un teleobiettivo periscopico da 200 MP, affiancato da una fotocamera principale da 50 MP.

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L’aspetto che ho apprezzato maggiormente, però, riguarda il Photographer Kit, disponibile in diverse configurazioni. Utilizzando il teleconvertitore da 400 mm equivalenti, sono riuscito a realizzare fotografie che normalmente avrei scattato con un’attrezzatura dedicata. Naturalmente, utilizzare il kit comporta qualche compromesso in termini di praticità, ma per chi ama davvero fotografare può essere un ottimo motivo per scegliere questo smartphone.

A chi lo consigliamo : a chi considera la fotografia una vera passione.

: a chi considera la fotografia una vera passione. Il suo punto forte: il sistema ZEISS con Photographer Kit opzionale.

Xiaomi 17 Ultra: lo zoom ottico diventa più interessante

Xiaomi 17 Ultra propone un sistema fotografico piuttosto particolare. Il teleobiettivo Leica da 200 MP dispone di uno zoom ottico meccanico, capace di variare la lunghezza focale tra 75 e 100 mm equivalenti. Questo permette di scegliere l’inquadratura con maggiore libertà, senza ricorrere al ritaglio digitale all’interno di quell’intervallo.

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La fotocamera principale utilizza un sensore da un pollice con tecnologia LOFIC HDR, progettata per gestire meglio le scene con forti contrasti di illuminazione. Per chi realizza video è disponibile anche la registrazione in 4K a 120 fps con profilo Log, utile soprattutto quando si vuole intervenire sui colori durante il montaggio.

A chi lo consigliamo : a chi ama sperimentare con le impostazioni fotografiche.

: a chi ama sperimentare con le impostazioni fotografiche. Il suo punto forte: lo zoom ottico meccanico Leica.

Google Pixel 11 Pro: l’intelligenza artificiale al centro

Con Google Pixel 11 Pro, l’intelligenza artificiale trova sempre più spazio nell’utilizzo quotidiano. Gemini Intelligence offre assistenza contestuale, mentre Magic Capture permette di acquisire foto e video, affidando poi al software la creazione di una raccolta di immagini selezionate.

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Il processore Tensor G6 è progettato per gestire le funzioni AI direttamente sul dispositivo. Sul fronte fotografico troviamo anche un teleobiettivo da 48 MP, migliorato nella sensibilità alla luce. Una novità particolare è HiLight, che utilizza una luce discreta per segnalare alcune notifiche quando lo smartphone viene appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso.

A chi lo consigliamo : a chi utilizza spesso gli strumenti di intelligenza artificiale.

: a chi utilizza spesso gli strumenti di intelligenza artificiale. Il suo punto forte: l’integrazione di Gemini Intelligence.

OPPO Find X10 Pro Max: fotografie naturali e tanta autonomia

Se preferisci fotografie dai colori naturali, OPPO Find X10 Pro Max merita attenzione. Il sistema fotografico sviluppato insieme a Hasselblad punta a restituire una resa fedele alla scena originale. Sul retro troviamo ben tre fotocamere da 200 MP, che permettono di scegliere tra diverse inquadrature.

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Un altro punto di forza è la batteria da 7.150 mAh. Bisogna però tenere conto delle dimensioni e soprattutto del peso, che arriva fino a 228 grammi e potrebbe farsi sentire durante l’utilizzo prolungato con una sola mano.

A chi lo consigliamo : a chi cerca fotografie dall’aspetto naturale.

: a chi cerca fotografie dall’aspetto naturale. Il suo punto forte: il sistema fotografico Hasselblad.

Quali iPhone acquistare a novembre 2026?

L’arrivo della serie iPhone 18 Pro e del primo pieghevole Apple ha ampliato ulteriormente l’offerta. Anche la generazione precedente, però, merita ancora attenzione.

iPhone 17: ancora un acquisto sensato

L’arrivo dei nuovi modelli non rende automaticamente superato iPhone 17, che rimane una scelta interessante per chi cerca uno smartphone Apple moderno senza dover necessariamente passare alla gamma Pro.

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Il display Super Retina XDR da 6,3 pollici supporta ProMotion fino a 120 Hz, mentre il chip A19 permette di gestire anche le applicazioni più impegnative. Le due fotocamere posteriori da 48 MP offrono diverse possibilità di scatto. La frontale Center Stage, invece, può adattare automaticamente l’inquadratura quando si scattano selfie di gruppo.

A chi lo consigliamo: a chi cerca un iPhone equilibrato.

Il suo punto forte: il display ProMotion.

iPhone 18 Pro: più libertà per chi fotografa

Una delle novità più interessanti di iPhone 18 Pro riguarda la fotocamera Fusion da 48 MP con apertura variabile. Il parametro può essere regolato direttamente dall’app Fotocamera, permettendo di intervenire sulla profondità di campo e avere un maggiore controllo sul risultato finale.

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I nuovi controlli Pro ampliano ulteriormente le possibilità di regolazione manuale. Con Apple Reference Image è invece possibile confrontare una fotografia modificata con un riferimento originale. A bordo troviamo il processore A20 Pro, in uno smartphone pensato soprattutto per chi vuole sfruttare le funzionalità fotografiche più avanzate di iPhone.

A chi lo consigliamo: a chi ama controllare manualmente gli scatti.

Il suo punto forte: l’apertura variabile della fotocamera.

iPhone 18 Pro Max: quando conta soprattutto la batteria

Per chi utilizza intensamente lo smartphone e vuole arrivare a fine giornata senza preoccuparsi della ricarica, iPhone 18 Pro Max è probabilmente il modello più interessante della nuova gamma. Apple ha lavorato sull’autonomia aumentando la capacità della batteria e migliorando l’efficienza energetica.

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Le novità fotografiche sono le stesse di iPhone 18 Pro, compresa l’apertura variabile, così come il processore A20 Pro. La differenza principale riguarda quindi la durata della batteria, con risultati particolarmente elevati nelle versioni esclusivamente eSIM, disponibili soltanto in determinati mercati.

A chi lo consigliamo : a chi utilizza molto lo smartphone durante la giornata.

: a chi utilizza molto lo smartphone durante la giornata. Il suo punto forte: l’autonomia.

iPhone Duo: il pieghevole cambia il modo di usare iOS

iPhone Duo è probabilmente lo smartphone più particolare del catalogo Apple. Da chiuso dispone di un display da 5,4 pollici, mentre aprendolo si può utilizzare uno schermo interno da 7,6 pollici. Una differenza che si apprezza soprattutto quando bisogna lavorare con più contenuti.

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Grazie a Split View è possibile affiancare due applicazioni, sfruttando lo spazio aggiuntivo per gestire contemporaneamente attività differenti. Il formato pieghevole permette anche di appoggiare lo smartphone durante le riprese, senza doverlo necessariamente tenere in mano. È una proposta che ha senso soprattutto per chi pensa di utilizzare frequentemente il display interno e vuole sfruttare le possibilità offerte dal nuovo formato.

A chi lo consigliamo : a chi vuole un iPhone con uno schermo più versatile.

: a chi vuole un iPhone con uno schermo più versatile. Il suo punto forte: il display pieghevole da 7,6 pollici.