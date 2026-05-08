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In questa guida abbiamo selezionato i migliori smartphone di maggio 2026, suddividendoli per fascia di prezzo e analizzando i modelli più interessanti tra Android e iPhone.

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Scegliere uno smartphone nel 2026 è diventato più complicato rispetto a pochi anni fa. La fascia media continua a crescere rapidamente: molti modelli economici integrano ormai funzioni AI avanzate e anche i dispositivi sotto i 300 euro iniziano a offrire caratteristiche sempre più interessanti, come display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento. Allo stesso tempo, sopra i 400 euro i produttori stanno concentrando gran parte dell’attenzione su fotografia computazionale, supporto software prolungato, batterie più capienti e strumenti intelligenti integrati direttamente nel sistema operativo.

Per questa selezione, abbiamo preso in considerazione esclusivamente smartphone Apple e Android, suddividendo i modelli nelle fasce di prezzo più ricercate online. L’obiettivo è capire quali dispositivi abbiano una precisa identità e un motivo concreto per essere consigliati all’interno del proprio segmento.

Migliori smartphone sopra i 200 euro

Partiamo dagli smartphone sopra i 200 euro: dispositivi economici che, nonostante il prezzo contenuto, iniziano a offrire caratteristiche sempre più interessanti.

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro è uno degli smartphone più interessanti per chi cerca prestazioni elevate senza entrare nella fascia premium. Il vero protagonista è il chip Dimensity 8400 Ultra, costruito attorno a un’architettura all-big-core pensata chiaramente per gaming e multitasking avanzato. Nell’utilizzo quotidiano, il dispositivo mantiene una buona fluidità anche con giochi pesanti e sessioni prolungate.

Interessante anche il lavoro sul raffreddamento. Il sistema LiquidCool 4.0 separa i flussi di liquido e gas per migliorare la dissipazione del calore, un aspetto importante su dispositivi progettati per lunghe sessioni di gioco. Lo schermo AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K contribuisce ulteriormente all’esperienza multimediale grazie all’elevata luminosità e a una frequenza di aggiornamento pensata per contenuti dinamici.

La batteria da 6.000 mAh rappresenta un altro elemento centrale del dispositivo. Con la ricarica HyperCharge da 90 W, il telefono punta chiaramente su autonomia e rapidità di ricarica, due aspetti sempre più richiesti nella fascia media.

POCO X7 Pro

HONOR Magic8 Lite

HONOR Magic8 Lite punta soprattutto su resistenza e autonomia estrema. Il dispositivo integra certificazioni IP68 e IP69K contro acqua e polvere, oltre a una struttura progettata per sopportare cadute fino a 2,5 metri, una caratteristica ancora piuttosto rara in questa fascia di prezzo.

La batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh è uno degli elementi più interessanti del telefono ed è pensata per utilizzo intenso. Il supporto alla ricarica rapida da 66 W e il funzionamento anche a temperature estreme rafforzano ulteriormente questa impostazione.

Interessante anche il display OLED da 6,79 pollici con refresh rate a 120 Hz e luminosità molto elevata, mentre la fotocamera da 108 MP con OIS ed elaborazione AI punta soprattutto a migliorare stabilità video e fotografia notturna.

HONOR Magic8 Lite

Redmi Note 15

Redmi Note 15 punta su autonomia e display luminoso nella fascia economica. La batteria da 6.000 mAh permette di affrontare senza difficoltà anche giornate particolarmente intense, mentre lo schermo FHD+ da 6,77 pollici migliora la visibilità all’esterno.

La fotocamera da 108 MP cerca di gestire meglio luci e ombre nelle situazioni più complicate, mentre AI e certificazione IP64 completano un dispositivo pensato per un utilizzo quotidiano senza grandi compromessi.

Redmi Note 15

POCO M8 5G

POCO M8 5G segue un approccio diverso rispetto al fratello più potente. Qui l’obiettivo è offrire un dispositivo equilibrato e resistente, con particolare attenzione all’intrattenimento quotidiano. Lo schermo Flow AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz garantisce una buona esperienza durante streaming e navigazione.

Uno degli aspetti più interessanti è il design. Nonostante la batteria da 5.520 mAh, il dispositivo mantiene uno spessore contenuto e un peso relativamente ridotto. POCO ha lavorato anche sulla resistenza, integrando certificazione IP65, protezione contro urti, cadute e una struttura pensata per affrontare un utilizzo intenso nel tempo.

La presenza di Snapdragon 6 Gen 3 consente di gestire bene attività quotidiane e gaming leggero senza trasformare il telefono in un prodotto troppo aggressivo o esclusivamente orientato alle prestazioni. La fotocamera principale da 50 MP con registrazione video 4K e funzioni AI dedicate all’editing completa un pacchetto particolarmente equilibrato.

POCO M8 5G

Migliori smartphone sopra i 300 euro

Salendo sopra i 300 euro, si entra in una fascia sempre più competitiva, dove iniziano ad arrivare processori più potenti e fotocamere migliori.

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 è uno di quei modelli che cercano di portare caratteristiche tipiche dei flagship in una fascia più accessibile. Il protagonista principale è il processore Snapdragon 8s Gen 3, una piattaforma che permette di affrontare gaming e applicazioni pesanti senza rallentamenti evidenti.

Il display Swift AMOLED con refresh rate adattivo a 144 Hz rende il telefono particolarmente interessante per chi guarda spesso contenuti video. La fluidità generale è uno degli elementi che emergono maggiormente durante l’utilizzo quotidiano.

OnePlus ha lavorato anche sulla ricarica e sulla gestione termica. La batteria da 5.200 mAh supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W e integra il bypass charging, una funzione utile durante gaming e videochiamate perché riduce il surriscaldamento mentre il dispositivo è collegato alla corrente.

La fotocamera da 50 MP punta invece sulla versatilità. Il supporto ai video 4K e alle modalità slow motion rende Nord 5 interessante anche per creator e utenti che producono molti contenuti da smartphone.

OnePlus Nord 5

Google Pixel 9a

Pixel 9a continua la filosofia della serie A di Google: portare l’esperienza Pixel e l’intelligenza artificiale proprietaria in una fascia di prezzo più accessibile. Il vero valore aggiunto, però, sono soprattutto il software e le funzioni AI integrate direttamente nel sistema operativo.

Tra le caratteristiche più interessanti, c’è "Aggiungimi", una funzione che permette di inserire anche il fotografo nelle foto di gruppo combinando automaticamente due scatti. Google continua inoltre a puntare con decisione sulla fotografia computazionale, introducendo modalità macro dedicate ai dettagli ravvicinati e ottimizzazioni automatiche della scena.

Un altro punto di forza è la longevità software. Pixel 9a promette sette anni di aggiornamenti di sicurezza e Pixel Drop periodici, un elemento che può fare una differenza concreta per chi non cambia smartphone frequentemente.

Da non sottovalutare neppure il focus sulla sicurezza. Il telefono integra protezioni antifurto automatiche e VPN Google. Sono aspetti meno appariscenti rispetto a fotocamere e processori, ma sempre più centrali nell’esperienza quotidiana di uno smartphone.

Google Pixel 9a

Migliori smartphone sopra i 400 euro

Oltre i 400 euro, molti produttori iniziano a proporre funzioni tipiche dei top di gamma, puntando soprattutto su AI, fotografia computazionale, potenza, design curati e qualità generale dell’esperienza d’uso.

Google Pixel 10

Google Pixel 10 è un dispositivo Android fortemente focalizzato sull’intelligenza artificiale integrata nell’esperienza quotidiana. Gran parte delle nuove funzioni ruota attorno a Gemini, qui trattato come un sistema integrato nelle app e nella fotocamera.

La novità hardware più evidente è il nuovo teleobiettivo 5x con zoom ad alta definizione fino a 20x. Google continua a investire molto nella fotografia computazionale e il nuovo Camera Coach basato su Gemini prova addirittura a suggerire angolazioni e impostazioni durante lo scatto.

Tensor G5 è il chip più importante introdotto finora da Google sulla linea Pixel e punta a migliorare soprattutto elaborazione AI e gestione fotografica. Pixel 10 integra inoltre sette anni di aggiornamenti software e nuove funzioni distribuite tramite Pixel Drop, mantenendo la piattaforma aggiornata nel tempo.

Molto interessante anche il focus sulla sicurezza. Il telefono include protezione antifrode basata su AI e SOS satellitare per le situazioni di emergenza senza copertura cellulare o Wi-Fi.

Google Pixel 10

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing continua a seguire una strada estetica completamente diversa rispetto agli altri produttori Android. Phone (4a) Pro punta ancora una volta su design trasparente e interfaccia Glyph Matrix, che trasforma notifiche e informazioni rapide in elementi visivi immediatamente riconoscibili.

Glyph Matrix permette di gestire notifiche e selfie senza dipendere continuamente dal display principale, riducendo le distrazioni durante l’utilizzo quotidiano.

Il comparto fotografico dello smartphone è costruito attorno a una configurazione tripla con sensore principale Sony da 50 MP e fotocamera periscopica dedicata allo zoom. Il supporto fino a 140x evidenzia chiaramente la volontà di Nothing di spingere sulla versatilità fotografica.

Il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate adattivo a 144 Hz completa un dispositivo che cerca soprattutto di distinguersi in un mercato Android sempre più uniforme.

Nothing Phone (4a) Pro

Samsung Galaxy A57 5G

Samsung Galaxy A57 5G è probabilmente uno dei modelli più equilibrati della fascia media avanzata. Non punta su un singolo elemento, ma su un’esperienza completa e stabile nel tempo.

Samsung ha lavorato molto sul supporto software, promettendo sei aggiornamenti Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza. In una fascia di prezzo dove molti telefoni vengono abbandonati rapidamente, questo dettaglio può incidere parecchio sulla durata reale del prodotto.

Il display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con cornici ridotte punta invece su immersione visiva e comfort durante l’utilizzo prolungato. Il design sottile da 6,9 mm rende inoltre il dispositivo più maneggevole rispetto a molti concorrenti dotati di batterie grandi.

Interessanti anche le funzioni AI integrate da Samsung nel dispositivo, come "Cerchia e Cerca", "Trascrizione Vocale", "Gomma Oggetto" e "Volto Migliore". Si tratta di strumenti pratici pensati più per migliorare l’utilizzo quotidiano che per stupire con effetti scenici.

Samsung Galaxy A57 5G

iPhone 17

iPhone 17 punta su equilibrio tra autonomia e funzioni intelligenti integrate nell’ecosistema Apple. Il display da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120 Hz migliora fluidità e visibilità all’aperto grazie a una luminosità di picco molto elevata e a riflessi ridotti.

Apple continua inoltre a investire su fotografia computazionale e AI. Il sistema a doppia fotocamera Fusion da 48 MP introduce zoom 2x ottico e ultra-grandangolo ad alta risoluzione, mentre il chip A19 gestisce Apple Intelligence e multitasking con maggiore efficienza energetica.

Non manca il focus su sicurezza e connettività, con SOS emergenze via satellite, rilevamento incidenti, supporto a Wi-Fi 7 e 5G.