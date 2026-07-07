Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

La scelta di uno smartphone raramente dipende da una sola voce della scheda tecnica. Un display più luminoso può fare la differenza durante l’estate, mentre una batteria generosa diventa essenziale per chi trascorre molte ore fuori casa. Per altri utenti, invece, tutto ruota attorno alla fotocamera o alla certezza di ricevere aggiornamenti per diversi anni.

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato per te gli smartphone più interessanti da acquistare a luglio 2026, individuando per ciascuno una ragione concreta per prenderlo in considerazione.

I migliori smartphone sotto i 300 euro per chi cerca il massimo risparmio

Sotto la soglia dei 300 euro si trovano smartphone capaci di affrontare senza difficoltà tutte le principali attività quotidiane. Alcuni modelli di fascia medio-bassa riescono persino a proporre caratteristiche che, fino a poco tempo fa, erano riservate alle fasce più costose.

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 offre caratteristiche insolite sotto i 300 euro, a partire dal teleobiettivo con zoom ottico 3x. La fotocamera principale da 50 MP usa il sensore Sony LYTIA 700C con stabilizzazione ottica ed è affiancata da un’ultragrandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo da 10 MP.

Il display pOLED da 6,67 pollici raggiunge i 120 Hz e presenta bordi curvi, mentre il peso resta contenuto in 179 grammi. La batteria da 5.200 mAh supporta la ricarica da 68 W e le certificazioni IP68 e IP69 aumentano la protezione. È una scelta valida per chi cerca uno smartphone economico con una fotocamera più versatile della media.

Display : P-OLED da 6,67 pollici, 120 Hz

: P-OLED da 6,67 pollici, 120 Hz Batteria : 5.200 mAh (oltre un’intera giornata di utilizzo)

: 5.200 mAh (oltre un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : tripla fotocamera, 50 MP, 50 MP e 10 MP

: tripla fotocamera, 50 MP, 50 MP e 10 MP A chi lo consigliamo: Chi cerca uno smartphone che sembra appartenere a una categoria di prezzo superiore.

Scelto per te Motorola Edge 60 248,30 € Acquista su Amazon

HONOR 400 Lite

HONOR 400 Lite punta su leggerezza e rapidità. Il pulsante dedicato consente di aprire la fotocamera, scattare, registrare video e gestire lo zoom.

La fotocamera principale da 108 MP offre focali 1x, 2x e 3x, utili soprattutto per ritratti e fotografia di strada. Il telefono pesa 171 grammi, misura 7,29 millimetri di spessore e integra un display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz con batteria da 5.230 mAh.

Display : AMOLED da 6,7 pollici, 120 Hz

: AMOLED da 6,7 pollici, 120 Hz Batteria : 5.230 mAh (oltre un’intera giornata di utilizzo)

: 5.230 mAh (oltre un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : 108 MP

: 108 MP A chi lo consigliamo: Chi punta su leggerezza e rapidità.

Scelto per te HONOR 400 Lite Prodotto non disponibile Prodotti simili

Smartphone di fascia media: i migliori tra 400 e 700 euro

La fascia media è diventata il terreno più competitivo del mercato. Non basta più offrire una buona scheda tecnica: ogni modello deve costruire un’esperienza coerente e dare all’utente un motivo concreto per preferirlo alle numerose alternative disponibili.

Google Pixel 10a

Il punto di forza di Pixel 10a emerge soprattutto quando si scatta una fotografia o si utilizza una delle funzioni di Google integrate nel sistema.

La fotocamera principale da 48 MP lavora insieme a un’ultragrandangolare da 13 MP. La differenza, però, arriva soprattutto dal software. "Foto Notturna" migliora gli scatti realizzati con poca luce, "Scatto Migliore" interviene sulle immagini di gruppo e "Gomma Magica" permette di eliminare elementi indesiderati dallo sfondo. "Aggiungimi" consente inoltre di inserire nella fotografia anche la persona che ha realizzato il primo scatto.

La batteria da 5.100 mAh supera le 30 ore di autonomia dichiarata e può arrivare fino a 120 ore attivando il Risparmio Energetico Estremo. Il display pOLED da 6,3 pollici raggiunge una luminosità massima di 3.000 nit e offre una frequenza di aggiornamento variabile tra 60 e 120 Hz.

Il motivo principale per acquistarlo resta comunque la longevità. Google garantisce sette anni di aggiornamenti del sistema operativo, patch di sicurezza e Pixel Drop. Pixel 10a è quindi indicato per chi desidera un telefono facile da usare oggi e destinato a rimanere supportato ancora a lungo.

Display : OLED da 6,3" a 120 Hz, 1080 x 2424 pixel

: OLED da 6,3" a 120 Hz, 1080 x 2424 pixel Batteria : 5.100 mAh (fino a un’intera giornata di utilizzo)

: 5.100 mAh (fino a un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : doppia fotocamera, 48 MP e 13 MP

: doppia fotocamera, 48 MP e 13 MP A chi lo consigliamo: Chi considera la fotografia e il software fondamentali.

Scelto per te Google Pixel 10a 449,00 € -18% 549,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) continua a seguire una strada diversa da quella dei concorrenti. La parte posteriore trasparente ospita la nuova Glyph Bar, composta da 63 mini LED. Questo elemento può segnalare l’arrivo delle notifiche più importanti e mostrare l’avanzamento di timer o consegne anche quando il telefono è appoggiato con lo schermo rivolto verso il tavolo.

Anche il comparto fotografico propone una soluzione poco comune. Il teleobiettivo periscopico da 50 MP offre uno zoom ottico 3,5x e può spingersi fino a 70x in modalità digitale. La struttura a tetraprisma permette di contenere lo spessore del modulo fotografico, facendo compiere alla luce un percorso interno più lungo.

Nothing OS conserva un’interfaccia immediatamente riconoscibile e integra Essential Space, uno spazio dedicato alla raccolta dei contenuti. Il display AMOLED con risoluzione 1.5K raggiunge i 120 Hz, mentre Snapdragon 7s Gen 4 gestisce le attività quotidiane e il gaming. Nothing Phone (4a) è lo smartphone giusto per chi considera il design una parte essenziale dell’esperienza e cerca qualcosa di meno convenzionale.

Display : AMOLED 6,78 pollici, 1224 x 2700 pixel, 120 Hz

: AMOLED 6,78 pollici, 1224 x 2700 pixel, 120 Hz Batteria : 5070 mAh (fino a circa un giorno di utilizzo intenso)

: 5070 mAh (fino a circa un giorno di utilizzo intenso) Fotocamera : sistema triplo

: sistema triplo A chi lo consigliamo: Chi cerca uno smartphone dal design fuori dagli schemi.

Scelto per te Nothing Phone (4a) 449,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy A57 5G

Con Galaxy A57 5G, Samsung ha lavorato soprattutto sulla qualità costruttiva e sulla durata del supporto software, realizzando un dispositivo pensato per accompagnare l’utente a lungo.

Il corpo misura 6,9 millimetri di spessore e pesa 179 grammi. Gorilla Glass Victus+ protegge sia la parte anteriore sia quella posteriore, mentre la certificazione IP68 riduce le preoccupazioni in caso di pioggia o contatti accidentali con l’acqua.

Il display Super AMOLED+ da 6,7 pollici offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La fotocamera principale da 50 MP dispone della stabilizzazione ottica ed è affiancata da un’ultragrandangolare da 12 MP. Il terzo sensore, da 5 MP, è invece dedicato alle fotografie macro.

L’elemento decisivo resta la promessa di sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza. Galaxy A57 5G rappresenta una scelta prudente, ma tutt’altro che rinunciataria.

Display : Super AMOLED Plus da 6,7"

: Super AMOLED Plus da 6,7" Batteria : 5000 mAh con ricarica rapida 45W (fino a un’intera giornata di utilizzo)

: 5000 mAh con ricarica rapida 45W (fino a un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : sensore principale da 50 MP con OIS

: sensore principale da 50 MP con OIS A chi lo consigliamo: Chi vuole uno smartphone longevo e potente.

Scelto per te Samsung Galaxy A57 5G 498,90 € -9% 549,00 € Risparmi 50,10 € Acquista su Amazon

Top di gamma: i migliori smartphone premium sopra i 700 euro

Superata la soglia dei 700 euro, ogni smartphone deve costruire una propria identità. Samsung punta sulla versatilità, Xiaomi sulla fotografia, Google sull’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra resta il riferimento per chi vuole fare quasi tutto con un solo dispositivo. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici introduce Privacy Display, una funzione che permette di limitare la visibilità laterale dell’intero schermo o soltanto di alcune aree sensibili.

Il comparto fotografico ruota attorno al sensore principale da 200 MP. Samsung lo affianca a un teleobiettivo 3x da 10 MP e a un secondo teleobiettivo 5x da 50 MP. Space Zoom arriva fino a 100x, mentre Nightography interviene sulle riprese effettuate quando la luce diminuisce.

Il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 per Galaxy lavora insieme a una camera di vapore ridisegnata. Questa soluzione aiuta a controllare le temperature durante il gaming o quando le funzioni di Galaxy AI vengono utilizzate a lungo. Assistente Foto consente invece di descrivere con parole comuni le modifiche da applicare a un’immagine, rendendo più accessibili interventi che normalmente richiederebbero applicazioni dedicate.

Galaxy S26 Ultra è la proposta da scegliere quando si cerca la massima flessibilità e non si vuole dipendere da un unico punto di forza.

Display : Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit

: Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit Batteria : 5.000 mAh, con supporto alla Ricarica Ultrarapida 3.0 (pensata per coprire un’intera giornata di utilizzo)

: 5.000 mAh, con supporto alla Ricarica Ultrarapida 3.0 (pensata per coprire un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : sensore principale da 200 MP con Space Zoom 100x

: sensore principale da 200 MP con Space Zoom 100x A chi lo consigliamo: Chi cerca un top di gamma Android completo e versatile.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra si rivolge a chi utilizza lo smartphone come una vera macchina fotografica tascabile. Il sensore principale da un pollice lavora con la tecnologia LOFIC HDR, pensata per conservare più informazioni nelle aree molto luminose e nelle ombre.

Il protagonista è però il teleobiettivo Leica da 200 MP. Lo zoom ottico meccanico copre le focali comprese tra 75 e 100 millimetri attraverso il movimento interno dei gruppi di lenti. Questa soluzione permette di cambiare inquadratura senza ricorrere immediatamente al ritaglio digitale.

Anche il comparto video è pensato per gli utenti più esperti. Xiaomi 17 Ultra registra in 4K a 120 fps in formato Log, lasciando maggiore libertà durante la correzione del colore. Il display LTPO lavora tra 1 e 120 Hz, mentre Snapdragon 8 Elite Gen 5 gestisce l’elaborazione delle immagini e le prestazioni generali.

La batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica cablata da 90 W e quella wireless da 50 W. È uno smartphone impegnativo, ma segue una direzione chiarissima: offrire il maggiore controllo possibile a chi fotografa.

Display : OLED HyperRGB Xiaomi da 6,9 pollici, LTPO 1-120 Hz con luminosità fino a 3.500 nit

: OLED HyperRGB Xiaomi da 6,9 pollici, LTPO 1-120 Hz con luminosità fino a 3.500 nit Batteria : 6000 mAh con HyperCharge a 90W (fino a un giorno e mezzo di utilizzo)

: 6000 mAh con HyperCharge a 90W (fino a un giorno e mezzo di utilizzo) Fotocamera : sistema Leica con teleobiettivo da 200 MP

: sistema Leica con teleobiettivo da 200 MP A chi lo consigliamo: Chi scatta fotografie e registra video.

Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL condividono lo stesso sistema fotografico e si distinguono principalmente per le dimensioni. Il primo è più compatto, mentre il secondo adotta un display da 6,7 pollici e una batteria da 5.200 mAh.

La fotocamera principale da 50 MP è affiancata da un’ultragrandangolare da 48 MP e da un teleobiettivo 5x della stessa risoluzione. Pro Res Zoom arriva fino a 100x. Camera Coach sfrutta Gemini per analizzare la scena e suggerire come migliorare l’inquadratura prima dello scatto.

L’integrazione con Gemini va però oltre la fotografia. L’assistente può analizzare ciò che appare sullo schermo ed eseguire operazioni tra più applicazioni. Il chip Tensor G5 è stato progettato proprio per sostenere queste funzioni e l’elaborazione delle immagini.

Entrambi i modelli ricevono sette anni di aggiornamenti. La scelta tra Pro e Pro XL dipende quindi soprattutto dalla preferenza per un telefono più compatto o per uno schermo più ampio.

Display : OLED LTPO da 6,3 pollici/6,7 pollici (1280 x 2856 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz, una luminosità di picco fino a 3.300 nit, vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2

: OLED LTPO da 6,3 pollici/6,7 pollici (1280 x 2856 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz, una luminosità di picco fino a 3.300 nit, vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2 Batteria : 4870 mAh/5.200 mAh, ricarica rapida via cavo a 30W e ricarica wireless Qi2 fino a 15W (oltre un’intera giornata di utilizzo)

: 4870 mAh/5.200 mAh, ricarica rapida via cavo a 30W e ricarica wireless Qi2 fino a 15W (oltre un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : principale da 50 MP, ultrawide e teleobiettivo con zoom ottico

: principale da 50 MP, ultrawide e teleobiettivo con zoom ottico A chi lo consigliamo: Chi vuole lo smartphone Google più completo e potente.

iPhone 17

iPhone 17 è il modello capace di soddisfare il maggior numero di utenti. Il display Super Retina XDR da 6,3 pollici adotta finalmente ProMotion fino a 120 Hz e raggiunge una luminosità massima di 3.000 nit all’aperto.

Le due fotocamere posteriori utilizzano sensori da 48 MP. La principale integra uno zoom 2x di qualità ottica, mentre l’ultragrandangolare permette di realizzare fotografie macro più dettagliate. La fotocamera frontale Center Stage da 18 MP utilizza un sensore quadrato, così da poter cambiare orientamento senza costringere l’utente a ruotare il telefono.

Il chip A19 migliora prestazioni ed efficienza. L’autonomia raggiunge le 30 ore di riproduzione video, mentre la memoria parte da 256 GB. iPhone 17 è la scelta più sensata per entrare nell’attuale generazione senza passare ai modelli Pro.

Display : Super Retina XDR OLED da 6,1" con Ceramic Shield 2

: Super Retina XDR OLED da 6,1" con Ceramic Shield 2 Batteria : ricarica rapida e autonomia per tutta la giornata

: ricarica rapida e autonomia per tutta la giornata Fotocamera : sensore Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2x

: sensore Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2x A chi lo consigliamo: Chi vuole entrare nella famiglia iPhone 17 senza passare alle versioni Pro.

Scelto per te iPhone 17 849,00 € -13% 979,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max nascono per sostenere attività più impegnative. La struttura unibody in alluminio integra una camera di vapore che trasferisce verso la scocca il calore prodotto dal chip A19 Pro.

Tutte le fotocamere posteriori hanno una risoluzione di 48 MP. Il teleobiettivo raggiunge uno zoom 8x di qualità ottica, la focale più lunga mai proposta su iPhone. Sul fronte video arrivano ProRes RAW, Apple Log 2 e il supporto al genlock, pensato per sincronizzare le riprese provenienti da più dispositivi.

Il modello Pro utilizza un display da 6,3 pollici, mentre Pro Max sale a 6,9 pollici e offre l’autonomia più elevata. Il primo risulta più semplice da gestire, mentre il secondo è la scelta migliore per chi monta video o lavora spesso direttamente sul telefono.

Display : Super Retina XDR da 6,3" o 6,9", ProMotion 120 Hz, fino a 3000 nit

: Super Retina XDR da 6,3" o 6,9", ProMotion 120 Hz, fino a 3000 nit Batteria : autonomia migliorata e ricarica fino al 50% in 20 minuti

: autonomia migliorata e ricarica fino al 50% in 20 minuti Fotocamera : tripla Fusion Camera da 48 MP con zoom ottico fino a 8x

: tripla Fusion Camera da 48 MP con zoom ottico fino a 8x A chi lo consigliamo: Chi cerca un iPhone senza compromessi.

Scelto per te iPhone 17 Pro 1.249,00 € -7% 1.339,00 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon

Scelto per te iPhone 17 Pro Max 1.349,00 € -9% 1.489,00 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon

iPhone Air

iPhone Air è il modello più innovativo sul piano del design. Con uno spessore di 5,6 millimetri, cambia nettamente la sensazione d’uso rispetto agli altri iPhone. La struttura in titanio mantiene contenuto il peso, mentre Ceramic Shield protegge sia la parte anteriore sia quella posteriore.

Il display Super Retina XDR da 6,5 pollici supporta ProMotion fino a 120 Hz. La fotocamera posteriore Fusion da 48 MP offre uno zoom 2x di qualità ottica, ma non raggiunge la versatilità dei modelli Pro. È una rinuncia consapevole, legata alla ricerca di un corpo estremamente sottile.

All’interno trova posto il chip A19 Pro. L’autonomia dichiarata arriva a 27 ore di riproduzione video, mentre il collegamento alla rete mobile avviene esclusivamente tramite eSIM. iPhone Air non è il modello più completo della famiglia, ma è quello con la personalità più marcata. Chi mette leggerezza e maneggevolezza davanti a tutto troverà qui la proposta più interessante.

Display : Super Retina XDR da 6,5 pollici, ProMotion 120 Hz

: Super Retina XDR da 6,5 pollici, ProMotion 120 Hz Batteria : autonomia fino a 27 ore

: autonomia fino a 27 ore Fotocamera : Fusion da 48 MP

: Fusion da 48 MP A chi lo consigliamo: Chi cerca un iPhone estremamente leggero e sottile.