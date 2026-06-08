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Questa selezione raccoglie alcuni dei migliori smartphone di giugno 2026, suddivisi per fascia di prezzo e tipologia. Ogni modello è accompagnato da una descrizione sintetica, ma pensata per aiutare a capire quale dispositivo possa avere davvero più senso in base alle proprie esigenze.

Migliori iPhone di giugno 2026

Apple ha recentemente aggiornato sia i modelli Pro sia le varianti più accessibili, introducendo display più luminosi e chip ancora più efficienti.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

Apple, che ha conquistato il titolo di "Miglior Marca 2026" di Altroconsumo, ha progettato iPhone 17 Pro e Pro Max attorno a un obiettivo preciso: mantenere prestazioni elevate più a lungo senza penalizzare autonomia e temperature. La nuova struttura in alluminio con camera di vapore cambia infatti l’approccio rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto durante gaming e funzioni AI eseguite in locale.

Anche il comparto fotografico dei modelli compie un passo avanti. Il nuovo teleobiettivo da 48 MP permette di avvicinarsi ai soggetti mantenendo un elevato livello di dettaglio, risultando particolarmente utile per ritratti e fotografie a distanza. Apple ha inoltre introdotto nuove funzioni video avanzate che rendono questi modelli particolarmente interessanti per chi realizza contenuti per social o progetti più professionali.

Display : Super Retina XDR da 6,3" o 6,9", ProMotion 120 Hz, fino a 3000 nit

: Super Retina XDR da 6,3" o 6,9", ProMotion 120 Hz, fino a 3000 nit Batteria : autonomia migliorata e ricarica fino al 50% in 20 minuti

: autonomia migliorata e ricarica fino al 50% in 20 minuti Fotocamera : tripla Fusion Camera da 48 MP con zoom ottico fino a 8x

: tripla Fusion Camera da 48 MP con zoom ottico fino a 8x A chi lo consigliamo: Chi vuole il miglior iPhone disponibile.

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17

iPhone 17 è probabilmente il modello più equilibrato della nuova gamma Apple. Mantiene un approccio meno estremo rispetto alle versioni Pro, ma introduce comunque novità importanti come il display ProMotion e il nuovo sistema fotografico da 48 MP.

È uno smartphone pensato per chi utilizza molto i social e scatta spesso foto, senza avere necessariamente bisogno delle funzioni più avanzate dedicate ai creator professionisti. Interessante anche il miglioramento dell’autonomia rispetto alle precedenti generazioni standard.

Display : Super Retina XDR da 6,3" con refresh rate fino a 120 Hz

: Super Retina XDR da 6,3" con refresh rate fino a 120 Hz Batteria : fino a 30 ore di riproduzione video

: fino a 30 ore di riproduzione video Fotocamera : doppia Fusion Camera da 48 MP con Ultra Wide da 48 MP

: doppia Fusion Camera da 48 MP con Ultra Wide da 48 MP A chi lo consigliamo: Chi cerca l’iPhone più equilibrato della gamma.

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 17e rappresenta la proposta più accessibile della linea, senza però rinunciare agli elementi che oggi fanno davvero la differenza nell’utilizzo quotidiano. Il chip A19 garantisce prestazioni solide anche nel lungo periodo, mentre il supporto MagSafe semplifica l’utilizzo di accessori e ricarica wireless, le funzioni satellitari possono rivelarsi utili quando ci si trova in aree prive di copertura telefonica. Il vero punto di forza resta soprattutto il rapporto tra prezzo e qualità costruttiva.

Display : Super Retina XDR OLED da 6,1" con Ceramic Shield 2

: Super Retina XDR OLED da 6,1" con Ceramic Shield 2 Batteria : ricarica rapida e autonomia per tutta la giornata

: ricarica rapida e autonomia per tutta la giornata Fotocamera : sensore Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2x

: sensore Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2x A chi lo consigliamo: Chi vuole un iPhone moderno spendendo meno.

iPhone 17e

Migliori smartphone Android top di gamma di giugno 2026

I top di gamma Android del 2026 continuano a spingere soprattutto su fotografia avanzata e AI.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra prova a distinguersi anche con funzioni particolari come il Privacy Display integrato, pensato per nascondere notifiche o parti dello schermo agli sguardi laterali.

La fotografia resta centrale. Samsung ha lavorato in particolare sulla fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, con immagini più luminose e dettagliate anche di sera. Sul fronte delle prestazioni, lo smartphone è progettato per gestire senza difficoltà giochi e applicazioni particolarmente impegnative, mantenendo una buona fluidità anche durante le sessioni più lunghe. A maggio 2026, lo smartphone ha ottenuto il riconoscimento "Migliore del Test" da parte di Altroconsumo.

Display : Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit

: Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit Batteria : 5.000 mAh, con supporto alla Ricarica Ultrarapida 3.0 (pensata per coprire un’intera giornata di utilizzo)

: 5.000 mAh, con supporto alla Ricarica Ultrarapida 3.0 (pensata per coprire un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : sensore principale da 200 MP con Space Zoom 100x

: sensore principale da 200 MP con Space Zoom 100x A chi lo consigliamo: Chi utilizza molto la fotocamera e gli strumenti AI.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Google Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro rafforza l’identità della serie puntando su un’integrazione stretta tra intelligenza artificiale, fotocamera, scheda tecnica e servizi Google. Il comparto fotografico resta centrale. Lo smartphone offre grande versatilità negli scatti, permettendo di passare facilmente dalle foto panoramiche ai soggetti più lontani, con numerose funzioni intelligenti che aiutano a ottenere risultati migliori anche senza particolari competenze fotografiche.

Grazie al chip Tensor G5, gran parte dell’esperienza ruota attorno alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che aiutano nella ricerca delle informazioni e nella gestione delle attività quotidiane, rendendo il telefono più utile nella vita di tutti i giorni. Il risultato è uno smartphone che si rivolge a chi cerca anche una fotografia avanzata, profondamente integrata con l’ecosistema software.

Display : OLED LTPO da 6,3 pollici (1280 x 2856 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz, una luminosità di picco fino a 3.300 nit, vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2

: OLED LTPO da 6,3 pollici (1280 x 2856 pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz, una luminosità di picco fino a 3.300 nit, vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus 2 Batteria : 4870 mAh, ricarica rapida via cavo a 30W e ricarica wireless Qi2 fino a 15W (fino a un’intera giornata di utilizzo)

: 4870 mAh, ricarica rapida via cavo a 30W e ricarica wireless Qi2 fino a 15W (fino a un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : principale da 50 MP, ultrawide e teleobiettivo con zoom ottico

: principale da 50 MP, ultrawide e teleobiettivo con zoom ottico A chi lo consigliamo: Chi cerca una formidabile integrazione tra intelligenza artificiale e software.

Google Pixel 10 Pro

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra punta con decisione sulla fotografia, offrendo immagini ricche di dettagli e una notevole versatilità negli scatti a distanza. L’obiettivo è fornire un’esperienza sempre più vicina a quella di una fotocamera dedicata, senza rinunciare alla praticità di uno smartphone.

Interessante anche il lavoro sul design. Xiaomi è riuscita a integrare una batteria da 6.000 mAh, pensata per arrivare fino a circa un giorno e mezzo di utilizzo. Nonostante l’ampia batteria, Xiaomi 17 Ultra riesce a mantenere un design sorprendentemente maneggevole per la sua categoria. È una caratteristica che può fare la differenza nell’utilizzo quotidiano, soprattutto per chi trascorre molte ore con lo smartphone in mano.

Display : OLED HyperRGB Xiaomi da 6,9 pollici, LTPO 1-120 Hz con luminosità fino a 3.500 nit

: OLED HyperRGB Xiaomi da 6,9 pollici, LTPO 1-120 Hz con luminosità fino a 3.500 nit Batteria : 6000 mAh con HyperCharge a 90W (fino a un giorno e mezzo di utilizzo)

: 6000 mAh con HyperCharge a 90W (fino a un giorno e mezzo di utilizzo) Fotocamera : sistema Leica con teleobiettivo da 200 MP

: sistema Leica con teleobiettivo da 200 MP A chi lo consigliamo: Appassionati di fotografia mobile.

Xiaomi 17 Ultra

Migliori smartphone Android sotto i 600 euro

La fascia sotto i 600 euro è diventata una delle più interessanti del mercato. Qui si trovano smartphone molto equilibrati, con display evoluti e comparti fotografici sempre più convincenti.

Google Pixel 10

Pixel 10 continua la filosofia Google degli ultimi anni, puntando su un’interfaccia semplice da utilizzare e su una fotocamera che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare automaticamente gli scatti.

Il modello, equipaggiato con Tensor G5, è progettato per gestire meglio le attività più impegnative durante l’arco della giornata. Android 16 e le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale contribuiscono inoltre a rendere l’esperienza più personalizzata e adatta alle esigenze dell’utente.

Display : OLED Actua da 6,3" a 120 Hz

: OLED Actua da 6,3" a 120 Hz Batteria : 4970 mAh con ricarica Qi2 (fino a un’intera giornata di utilizzo)

: 4970 mAh con ricarica Qi2 (fino a un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : tripla camera con teleobiettivo 5x

: tripla camera con teleobiettivo 5x A chi lo consigliamo: Chi vuole un’esperienza Android semplice e intelligente.

Google Pixel 10

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro è probabilmente uno degli smartphone più riconoscibili del 2026. La nuova struttura in alluminio aerospaziale rafforza ulteriormente l’identità estetica del marchio, mentre Glyph Matrix, un’interfaccia interattiva, continua a offrire un approccio diverso alle notifiche e alle interazioni rapide.

Uno dei suoi punti di forza è la capacità di fotografare soggetti lontani mantenendo un buon livello di dettaglio, una caratteristica ancora poco comune in questa fascia di prezzo.

Display : AMOLED 1.5K da 6,83" con refresh rate a 144 Hz

: AMOLED 1.5K da 6,83" con refresh rate a 144 Hz Batteria : 5080 mAh (fino a circa un giorno di utilizzo intenso)

: 5080 mAh (fino a circa un giorno di utilizzo intenso) Fotocamera : sistema triplo con zoom fino a 140x

: sistema triplo con zoom fino a 140x A chi lo consigliamo: Chi cerca uno smartphone dal design fuori dagli schemi.

Nothing Phone (4a) Pro

Samsung Galaxy A57 5G

Galaxy A57 5G resta fedele alla filosofia della serie A di Samsung. Non punta sugli effetti speciali, ma su un equilibrio generale molto convincente. Il design sottile, la certificazione IP68 (che indica la resistenza contro polvere e liquidi), le buone prestazioni e il supporto software prolungato lo rendono uno smartphone pensato per utenti che cercano affidabilità nel tempo.

Interessante anche il lavoro svolto sulle funzioni AI integrate nella fotocamera e nella gestione delle immagini, soprattutto per chi utilizza molto social e contenuti video.

Display : Super AMOLED Plus da 6,7"

: Super AMOLED Plus da 6,7" Batteria : 5000 mAh con ricarica rapida 45W (fino a un’intera giornata di utilizzo)

: 5000 mAh con ricarica rapida 45W (fino a un’intera giornata di utilizzo) Fotocamera : sensore principale da 50 MP con OIS

: sensore principale da 50 MP con OIS A chi lo consigliamo: Chi punta sulla longevità del dispositivo.

Samsung Galaxy A57 5G

Migliori smartphone Android sotto i 400 euro di giugno 2026

Anche sotto i 400 euro è ormai possibile trovare smartphone molto equilibrati e completi.

Samsung Galaxy A37 5G

Galaxy A37 5G prova a portare alcune caratteristiche tipiche della fascia superiore in un segmento più accessibile. La presenza della certificazione IP68 e del Gorilla Glass Victus+ su entrambi i lati resta piuttosto rara sotto i 400 euro.

Samsung ha lavorato anche sulla gestione delle prestazioni e sul supporto software, due aspetti che nel lungo periodo incidono spesso più della semplice potenza iniziale.

Display : Super AMOLED FHD+ da 6,7" a 120 Hz

: Super AMOLED FHD+ da 6,7" a 120 Hz Batteria : 5000 mAh con ricarica 45W (fino a 2 giorni di utilizzo)

: 5000 mAh con ricarica 45W (fino a 2 giorni di utilizzo) Fotocamera : tripla camera con sensore principale da 50 MP OIS

: tripla camera con sensore principale da 50 MP OIS A chi lo consigliamo: Chi vuole spendere poco senza rinunciare alla qualità.

Samsung Galaxy A37 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5 è uno dei modelli più interessanti per chi cerca prestazioni elevate senza salire troppo di prezzo. Snapdragon 8s Gen 3 garantisce infatti ottime performance nel gaming e nel multitasking.

Anche lo schermo offre un’esperienza particolarmente fluida, rendendo più piacevoli attività quotidiane come la navigazione sui social e la visione di contenuti video.

Display : Swift AMOLED da 6,83" con refresh rate a 144 Hz

: Swift AMOLED da 6,83" con refresh rate a 144 Hz Batteria : 5200 mAh con ricarica 80W SUPERVOOC (fino a un’intera giornata di utilizzo intenso)

: 5200 mAh con ricarica 80W SUPERVOOC (fino a un’intera giornata di utilizzo intenso) Fotocamera : principale Sony da 50 MP con OIS

: principale Sony da 50 MP con OIS A chi lo consigliamo: Chi cerca prestazioni elevate a un prezzo contenuto.

OnePlus Nord 5

Redmi Note 15 Pro

Uno dei principali punti di forza di Redmi Note 15 Pro è l’autonomia. La batteria da 6.580 mAh è infatti progettata per accompagnare senza difficoltà l’utente per un’intera giornata di utilizzo intenso e, in molti casi, anche oltre.

Lo schermo si comporta molto bene all’aperto, risultando facilmente leggibile nelle giornate più luminose. La fotocamera principale punta invece a catturare immagini ricche di dettagli, soprattutto nelle foto panoramiche e negli scatti ad alta risoluzione.

Display : AMOLED CrystalRes 1.5K fino a 3200 nit

: AMOLED CrystalRes 1.5K fino a 3200 nit Batteria : 6580 mAh con ricarica 45W (fino a circa 2 giorni di utilizzo)

: 6580 mAh con ricarica 45W (fino a circa 2 giorni di utilizzo) Fotocamera : principale da 200 MP

: principale da 200 MP A chi lo consigliamo: Chi mette l’autonomia al primo posto.