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Gli smart ring permettono di monitorare sonno e benessere senza indossare uno smartwatch. Ecco i modelli più interessanti e cosa sapere prima di scegliere.

OURA

Gli smartwatch hanno reso comune il monitoraggio continuo del sonno e dell’attività fisica, ma non tutti vogliono portare al polso un dispositivo con schermo. Gli smart ring seguono un’altra strada: raccolgono i dati dal dito e lo fanno in un formato molto più discreto. Possono interessare soprattutto a chi vuole tenere sotto controllo il riposo senza avere notifiche sempre davanti agli occhi.

La categoria, però, è meno uniforme di quanto possa sembrare. Alcuni modelli puntano soprattutto sul monitoraggio, mentre altri privilegiano funzioni smart di altro tipo. In questa guida, la redazione di Libero Tecnologia ha selezionato gli anelli più interessanti.

Cos’è uno smart ring?

Uno smart ring è un dispositivo indossabile che racchiude in un anello alcune delle funzioni tipiche di smartwatch e fitness tracker. Nei modelli dedicati al benessere, i sensori raccolgono i dati mentre l’anello rimane a contatto con il dito. Le informazioni vengono poi sincronizzate con un’app, dalla quale è possibile consultarle.

Il vantaggio più evidente è il formato. Un anello occupa meno spazio di un orologio e può risultare meno fastidioso durante il sonno. Gran parte dell’esperienza, però, dipende dall’app utilizzata sullo smartphone.

Non tutti gli smart ring hanno lo stesso obiettivo. Oura Ring 5 e RingConn Gen 2 Air, per esempio, sono pensati soprattutto per il monitoraggio. Jakcom R5 segue invece una strada diversa, concentrandosi sulle funzioni NFC e sui sistemi di accesso.

I migliori smart ring del 2026

La nostra selezione comprende smart ring diversi tra loro, pensati per esigenze e budget differenti. Ci sono modelli orientati soprattutto al monitoraggio del sonno e del benessere, accanto a soluzioni più semplici per chi vuole spendere meno. Non mancano poi prodotti che puntano su funzioni alternative, come il controllo dello smartphone o l’NFC. Abbiamo considerato anche autonomia e comfort, due aspetti particolarmente importanti per un dispositivo destinato a essere indossato per molte ore. L’obiettivo è offrire una panoramica abbastanza ampia da aiutare a individuare il modello più adatto alle proprie abitudini.

Smart Ring Health Tracker Garsent

Il modello Garsent, compatibile con iOS e Android, punta su una formula semplice: monitoraggio continuo all’interno di un corpo compatto con finitura in ceramica lucida. L’autonomia arriva fino a sette giorni con una singola carica, quindi non è necessario collegarlo all’alimentazione ogni giorno.

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L’app associata raccoglie informazioni sull’esercizio e sulla qualità del sonno. La certificazione IP68 permette inoltre di indossarlo nelle normali situazioni quotidiane a contatto con l’acqua, compreso il nuoto.

ECLIPSE Smart Ring AI

ECLIPSE si distingue soprattutto per il software. L’app non richiede un abbonamento mensile e permette di consultare report senza limiti, comprese le analisi dei dati storici. Sono disponibili anche riepiloghi giornalieri generati dall’intelligenza artificiale.

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Il sistema monitora il sonno e la frequenza cardiaca. Registra anche la saturazione di ossigeno e la variabilità cardiaca. A queste misurazioni si aggiungono temperatura cutanea e stima del VO2 Max, oltre a un’indicazione dei livelli di stress.

La costruzione combina titanio e acciaio inossidabile. L’autonomia varia da sette a dieci giorni, mentre la resistenza all’acqua è indicata come 3 ATM.

L’app è disponibile in italiano su iPhone e Android. Il produttore raccomanda di scegliere con attenzione la misura, perché una corretta aderenza alla pelle incide sulla qualità delle letture.

Oura Ring 5

Oura Ring 5 è il modello più completo della selezione. Il produttore offre il monitoraggio di oltre 50 parametri legati alla salute e utilizza un sistema Smart Sensing progettato per adattarsi al dito. Secondo Oura, il segnale raccolto in questa posizione è molto più forte rispetto a quello rilevato al polso.

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Il monitoraggio non riguarda soltanto il sonno. L’anello segue anche l’attività quotidiana e fornisce indicazioni sul recupero. Sono previste inoltre funzioni dedicate alla salute cardiaca e a quella femminile.

Una parte importante dell’esperienza passa da Oura Advisor, che utilizza i dati raccolti per fornire suggerimenti personalizzati. L’anello supporta oltre 40 app, tra cui Natural Cycles e Strava.

Prima dell’acquisto bisogna però tenere presenti due aspetti. Oura richiede un abbonamento, con il primo mese incluso per i nuovi membri. Anche la taglia deve essere scelta tramite il kit dedicato, perché non coincide con quella di un normale anello.

Oura Ring 4

Anche la generazione precedente propone una dotazione molto completa e mantiene l’impostazione centrata sul monitoraggio continuo. Oura Ring 4 rileva oltre 30 dati biometrici e utilizza la tecnologia Smart Sensing per adattare la raccolta delle informazioni al corpo.

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La batteria arriva fino a otto giorni. L’assenza di schermo e vibrazioni limita le interruzioni durante la giornata: i dati vengono consultati soltanto quando si apre l’app. Il corpo è interamente in titanio ed è resistente all’acqua.

Tra le funzioni più interessanti c’è Prontezza, che incrocia i dati biometrici per restituire un’indicazione sul livello di energia della giornata.

Dopo il primo mese gratuito per i nuovi membri, l’abbonamento costa 5,99 euro al mese. È disponibile anche la formula annuale da 69,99 euro. Come per Ring 5, la misura deve essere verificata con il kit specifico.

RingConn Gen 2 Air Smart Ring

RingConn Gen 2 Air punta soprattutto su leggerezza e autonomia. Il profilo misura 2 mm, mentre il peso si ferma a 2,5 grammi. La batteria può arrivare fino a dieci giorni e una ricarica completa richiede 90 minuti.

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L’anello integra anche un assistente basato sull’intelligenza artificiale, che utilizza i dati raccolti per elaborare report personalizzati.

Il monitoraggio comprende sonno e frequenza cardiaca. Registra anche stress e ossigenazione del sangue. Sono previste inoltre funzioni dedicate all’attività fisica e al ciclo mestruale.

La certificazione è IP68, con test fino a 100 metri di profondità. Nell’app è disponibile anche una funzione pensata per aiutare a ritrovare l’anello. Per scegliere la misura corretta serve un kit specifico.

Jakcom R5

Jakcom R5 non nasce come anello dedicato al monitoraggio della salute. È un accessorio NFC e RFID pensato per sostituire alcune tessere compatibili o richiamare determinate funzioni dello smartphone.

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Può gestire due carte IC a 13,56 MHz e due carte d’identità a 125 kHz. È possibile configurare anche due carte NFC, da utilizzare per esempio con sistemi di controllo degli accessi.

L’anello può condividere informazioni social e avviare automazioni. Tra quelle indicate dal produttore figurano le scorciatoie Apple e le scene dei dispositivi MI Home. È presente anche uno spazio di archiviazione wireless.

Il suo utilizzo principale è quindi quello di una chiave digitale indossabile, più che di un dispositivo per il fitness.

NAIXUES Smart Ring

NAIXUES prova a combinare il monitoraggio con alcune funzioni di controllo dello smartphone. Pesa 3,5 grammi e adotta un design sottile, pensato per ridurre l’ingombro nell’uso quotidiano.

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Il monitoraggio continuo riguarda frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno. L’anello rileva anche la pressione arteriosa e la temperatura corporea. Durante la notte tiene invece traccia del sonno.

L’elemento più particolare è il controllo gestuale. Dopo aver attivato la funzione dall’app, un doppio tocco sull’anello può impartire comandi al telefono, per esempio passando al contenuto successivo o cambiando brano.

Con un utilizzo normale, l’autonomia è compresa tra sette e dieci giorni. Nella confezione è inclusa una custodia di ricarica. La compatibilità parte da Android 5.1 e iOS 8.0.

Come scegliere uno smart ring

La prima domanda da porsi riguarda l’utilizzo. Chi cerca soprattutto informazioni sul sonno dovrebbe prestare attenzione alla continuità del monitoraggio e al comfort durante la notte. Se la priorità è ridurre le ricariche, pesa invece di più l’autonomia.

Anche la misura è fondamentale. Oura e RingConn richiedono kit specifici perché le loro taglie non coincidono con quelle degli anelli tradizionali. ECLIPSE sottolinea a sua volta l’importanza di una corretta aderenza, che può incidere sulla qualità delle letture.

Conviene poi controllare se l’utilizzo completo richiede un abbonamento. Oura prevede un piano a pagamento dopo il periodo iniziale, mentre ECLIPSE permette di utilizzare le proprie funzioni senza un canone mensile.

Bisogna infine capire che cosa si cerca davvero in un prodotto "smart". Jakcom R5 dimostra bene quanto possano essere diversi gli anelli presenti sul mercato. Un modello dedicato al monitoraggio risponde infatti a esigenze molto diverse rispetto a uno progettato soprattutto per l’NFC.

Smart ring o smartwatch: quale scegliere?

Uno smartwatch porta molte informazioni direttamente al polso e permette di consultarle senza aprire il telefono. Uno smart ring lavora invece in maniera più discreta e rimanda gran parte dell’analisi all’app.

Per chi non ama indossare un orologio durante la notte, il formato ad anello può risultare più comodo. In cambio si rinuncia all’immediatezza garantita da uno schermo.

Lo smartwatch rimane più indicato per chi vuole interagire spesso con il dispositivo. Lo smart ring è invece pensato soprattutto per chi preferisce raccogliere i dati senza avere continuamente un display davanti agli occhi.

La scelta dipende quindi dal tipo di esperienza che si cerca e da quali funzioni si considerano davvero importanti.