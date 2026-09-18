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Una domenica di pioggia può essere l’occasione per aprire quella scatola LEGO che aspetta da settimane, oppure per dedicarsi con calma a un nuovo progetto. Per ritrovare il piacere dei mattoncini non servono le confezioni più costose: tra i set LEGO sotto i 100 euro ci sono repliche da esporre e modelli con cui giocare anche dopo il montaggio.

I migliori set LEGO sotto i 100 euro da costruire in una giornata di pioggia

Abbiamo selezionato alcuni set LEGO che danno soddisfazione durante la costruzione e si prestano a essere tenuti in mostra una volta completati.

LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher (11375)

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Il set riproduce la Ferrari di Michael Schumacher della stagione 2004 ed è dotato di sterzo funzionante. La monoposto si espone su un supporto che riporta le statistiche del veicolo, mentre la minifigure del pilota ha un proprio podio, con immagine e citazione. Michael Schumacher, alla guida della leggendaria Ferrari F2004, nel 2004 ha vinto 13 delle 18 gare del calendario, conquistando il suo settimo titolo mondiale di Formula 1, stabilendo il record storico del numero di campionati vinti da un pilota.

Chi dovrebbe comprarlo : gli appassionati della Ferrari di Schumacher.

: gli appassionati della Ferrari di Schumacher. Complessità: 18+, 735 pezzi.

LEGO Star Wars Millennium Falcon (75375)

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Questa riproduzione in scala media del Millennium Falcon, l’astronave pilotata dal contrabbandiere Han Solo e dal suo copilota wookiee Chewbecca, si ispira a Una nuova speranza, il film diretto da George Lucas che nel 1977 ha dato inizio alla saga di Guerre stellari. Il set include anche il mattoncino celebrativo del venticinquesimo anniversario LEGO Star Wars.

Chi dovrebbe comprarlo : chi vuole esporre l’astronave di Han Solo.

: chi vuole esporre l’astronave di Han Solo. Complessità: 18+, 921 pezzi.

LEGO Pokémon Eevee (72151)

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Eevee, il Pokémon di tipo Normale capace di evolversi in otto forme diverse, si può costruire anche in compagnia. Con la funzione Build Together dell’app LEGO Builder, ciascun partecipante segue una parte del montaggio sul proprio dispositivo. Una volta completato, il personaggio può assumere pose diverse grazie alle articolazioni.

Chi dovrebbe comprarlo : i fan dei Pokémon che vogliono costruire insieme.

: i fan dei Pokémon che vogliono costruire insieme. Complessità: 18+, 587 pezzi.

LEGO Super Mario Game Boy (72046)

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Chi ricorda il Game Boy ritroverà la storica console portatile a 8 bit di Nintendo in una replica quasi a grandezza naturale. Il set comprende le cartucce costruibili di Super Mario Land e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Gli schermi lenticolari permettono di cambiare la scena esposta; il modello, però, non esegue videogiochi.

Chi dovrebbe comprarlo : gli adulti affezionati alla console portatile Nintendo.

: gli adulti affezionati alla console portatile Nintendo. Complessità: 18+, 421 pezzi.

LEGO Marvel Busto di Iron Man MK4 (76327)

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Ispirato ad Iron Man 2, film di supereroi del 2010 basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics, il busto MK4 riproduce in dettaglio la parte superiore dell’armatura. I cannoni sulle spalle sono retrattili, mentre sulla base trova posto la minifigure rimovibile di Iron Man, inclusa nella confezione.

Chi dovrebbe comprarlo : chi colleziona riproduzioni delle armature di Tony Stark.

: chi colleziona riproduzioni delle armature di Tony Stark. Complessità: 18+, 436 pezzi.

LEGO Technic Ferrari FXX K (42212)

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Sotto la carrozzeria della Ferrari FXX K, hypercar ibrida creata esclusivamente per l’uso in pista, trovano posto un motore V12 con pistoni mobili e un differenziale. Il set appartiene alla linea LEGO Technic e propone una costruzione più complessa di quella tradizionale, adatta a chi vuole assemblare i meccanismi e osservare come si trasmette il movimento tra le parti del modello.

Chi dovrebbe comprarlo : gli appassionati curiosi della meccanica delle costruzioni Technic.

: gli appassionati curiosi della meccanica delle costruzioni Technic. Complessità: dai 10 anni, 897 pezzi.

LEGO Star Wars Grogu e Carrozzina (75403)

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Grogu può essere sistemato dentro o fuori dalla carrozzina, mentre le braccia si muovono girando le manopole. Una volta concluso il montaggio, i fan di The Mandalorian, la serie televisiva disponibile su Disney+, possono continuare a giocare ricreandone le scene.

Chi dovrebbe comprarlo : chi ama la serie televisiva.

: chi ama la serie televisiva. Complessità: dai 10 anni, 1.048 pezzi.

Set LEGO sotto i 50 euro: le idee per spendere meno

Anche con un budget inferiore ai 50 euro si può scegliere fra modelli da esposizione e costruzioni da usare per giocare.

LEGO Architecture Londra (21034)

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Lo skyline di Londra misura 28 centimetri in larghezza e otto in profondità: dimensioni adatte anche a una mensola poco profonda. Il set Architecture riunisce alcuni simboli della città, tra cui il Big Ben e il Tower Bridge. Il libretto accompagna il montaggio con informazioni sugli edifici rappresentati.

Chi dovrebbe comprarlo : chi cerca un ricordo costruibile di Londra.

: chi cerca un ricordo costruibile di Londra. Complessità: dai 12 anni, 468 pezzi.

LEGO Minecraft Creeper (21276)

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Rimuovendo la parte frontale della testa del Creeper si scopre un maiale con TNT nascosto all’interno. Il mob di Minecraft conserva la caratteristica sagoma squadrata, mentre le quattro gambe mobili consentono di cambiarne la posa per giocare o tenerlo in mostra.

Chi dovrebbe comprarlo : i giocatori di Minecraft, anche più giovani.

: i giocatori di Minecraft, anche più giovani. Complessità: dai 10 anni, 665 pezzi.

LEGO Speed Champions Macchina del Tempo di Ritorno al Futuro (77256)

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Il set riproduce la macchina del tempo di Ritorno al futuro, la commedia di fantascienza del 1985 diretta da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Si può costruire nella versione del primo film oppure in quella volante di Ritorno al futuro Parte II, con le ruote inclinate. Nella confezione sono incluse le minifigure di Doc Brown e Marty McFly, con cui ricreare le scene dopo il montaggio.

Chi dovrebbe comprarlo : chi ama i film e vuole riconfigurare l’auto.

: chi ama i film e vuole riconfigurare l’auto. Complessità: dai 9 anni, 357 pezzi.

LEGO Star Wars Busto di Darth Vader (75439)

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Ispirato a Una nuova speranza, il busto di Darth Vader, il famoso cattivo della saga cinematografica di Guerre stellari, ha la testa girevole. Il supporto si può ricostruire con una piccola modifica per fare spazio anche alla minifigure con spada laser.

Chi dovrebbe comprarlo : i collezionisti legati alla trilogia originale.

: i collezionisti legati alla trilogia originale. Complessità: 18+, 349 pezzi.

LEGO ONE PIECE La Capanna del Villaggio Foosha (75636)

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La capanna del Villaggio Foosha riprende l’ambientazione di ONE PIECE, la serie televisiva in live action del 2023 basata sull’omonimo manga di Eiichirō Oda. Il tetto rimovibile permette di giocare con le minifigure negli interni, mentre il molo e la barca offrono spazio per proseguire le avventure all’esterno.

Chi dovrebbe comprarlo : chi vuole giocare con i personaggi di ONE PIECE.

: chi vuole giocare con i personaggi di ONE PIECE. Complessità: dagli 8 anni, 299 pezzi.

LEGO Creator 3 in 1 Animali Selvatici: Famiglia di Panda (31165)

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Con gli stessi mattoncini usati per la famiglia di panda si può costruire una famiglia di orche oppure un pinguino con il suo pulcino. La formula Creator 3 in 1 prevede infatti modelli alternativi da montare uno alla volta. È una possibilità per chi ama smontare le proprie costruzioni e provarne di nuove, dedicando magari alla stessa scatola più domeniche piovose.

Chi dovrebbe comprarlo : chi preferisce ricostruire usando gli stessi mattoncini.

: chi preferisce ricostruire usando gli stessi mattoncini. Complessità: dagli 8 anni, 626 pezzi.

LEGO Botanicals Albicocco Giapponese (10369)

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Boccioli e fiori aperti si alternano sui rami dall’aspetto legnoso di questo albicocco giapponese, riproducendo diverse fasi della fioritura. Anche il vaso blu pastello si costruisce con i mattoncini: una volta completata, la composizione è pronta da esporre in casa, senza bisogno di un contenitore a parte.

Chi dovrebbe comprarlo : chi ama le composizioni floreali e vuole costruirne una da esporre.

: chi ama le composizioni floreali e vuole costruirne una da esporre. Complessità: progetto per adulti, adatto anche ai principianti.

LEGO Classic Scatola Mattoncini Creativi Media (10696)

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Qui sono i bambini a decidere cosa costruire. Con i mattoncini in 35 colori possono seguire le idee incluse nella confezione oppure inventare modelli propri. I pezzi bastano per realizzare contemporaneamente tutte le costruzioni raffigurate, senza doverne smontare una per completarne un’altra. Dopo il gioco, si possono raccogliere nella scatola di plastica e conservare per la prossima volta.

Chi dovrebbe comprarlo : chi cerca un set per lasciare spazio alla fantasia dei bambini.

: chi cerca un set per lasciare spazio alla fantasia dei bambini. Complessità: dai 4 anni, con idee di costruzione incluse.

I set LEGO da esposizione valgono la spesa?

Possono valerla se il soggetto piace abbastanza da volerlo tenere in vista anche dopo averlo costruito. Prima dell’acquisto conviene quindi pensare a dove sistemare il modello finito.

Chi è più interessato al montaggio che al collezionismo può invece preferire un set riconfigurabile, da smontare per realizzare modelli diversi con gli stessi mattoncini.

Come scegliere un set LEGO sotto i 100 euro

Numero di pezzi e prezzo vanno valutati insieme, ma il rapporto tra i due non basta a orientare la scelta. Il Millennium Falcon conta 921 elementi, mentre il Game Boy ne ha 421: questa differenza non indica quale sarà più piacevole da costruire.

Contano soprattutto i propri interessi: chi vuole assemblare i meccanismi di un Technic cerca un’esperienza diversa da chi preferisce ricreare uno skyline.