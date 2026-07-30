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Per anni la radio portatile è sembrata destinata a restare chiusa in un cassetto, accanto alle pile scariche e ai vecchi auricolari. Lo smartphone aveva assorbito quasi ogni funzione, dalla musica ai podcast, fino ai notiziari e alle dirette sportive. Nel 2026, però, questo piccolo oggetto è tornato a farsi vedere nelle case di chi non ha mai smesso di utilizzarlo. Ha conquistato anche l’interesse dei più giovani, sempre più attratti dalle tecnologie semplici e da un’estetica dichiaratamente retrò.

È facile immaginarla soprattutto durante l’estate. Una radio appoggiata accanto all’asciugamano può accompagnare un’intera giornata in spiaggia senza consumare traffico dati. In campeggio consente di ascoltare programmi e notizie senza dipendere dalla copertura mobile. A casa può restare accesa mentre si cucina o si sistema il balcone, recuperando quella presenza discreta che per decenni ha caratterizzato l’ascolto radiofonico.

I modelli attuali, inoltre, non sono necessariamente legati al passato. Accanto alle classiche radioline analogiche si trovano apparecchi dotati di Bluetooth o compatibili con le trasmissioni DAB.

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato alcune radio portatili da acquistare nel 2026, molto diverse per caratteristiche e modalità di utilizzo. Lo scopo è aiutare il lettore a capire quale modello possa avere più senso in base al luogo in cui verrà utilizzato e al tipo di ascolto desiderato.

Le radio di questa guida Audiocrazy Radio Portatile AM/FM/SW1-2 Multibanda Radio con Batteria Ricaricabile da 1800 mAh, Cavo AC o Radio FM Portatile a Pile, Altoparlanti，Jack Per Cuffie, Ingresso AUX Nero 29,89 € -12% 33,89 € Risparmi 4,00 € Acquista su Amazon Mesqool Radio Digitale DAB&FM con Bluetooth, Batteria Ricaricabile da 3000mAh, Compatibile con Schede TF da 64GB, Ricarica Type-C, Presa per Cuffie, 40 Stazioni FM Preimpostate & 40 Stazioni DAB, EQ 35,99 € -5% 37,99 € Risparmi 2,00 € Acquista su Amazon PRUNUS J-166 Radio Portatile FM/AM, Radiolina Portatile Piccola 16,97 € -15% 19,99 € Risparmi 3,02 € Acquista su Amazon Retekess TR604 Radio Portatile, Radio FM Portatile(Nero) 33,29 € -10% 36,99 € Risparmi 3,70 € Acquista su Amazon Solarbaby Radio Solare Wind up, Radio Meteo Portatile AM/FM/WB con Torcia LED e Batteria Operativa, Radio a Manovella Power Bank 2000 mAh per Ricarica Telefono di Emergenza 22,60 € -21% 28,46 € Risparmi 5,86 € Acquista su Amazon Retekess V115 Radio Portatile, Radio FM(Nero) 24,99 € -4% 25,99 € Risparmi 1,00 € Acquista su Amazon PRUNUS J-180 Radio Portatile Vintage FM/AM/SW, Radio Bluetooth Portatile 29,98 € Acquista su Amazon

Le radio portatili sono tornate di moda nel 2026

La radio ha recuperato fascino proprio mentre l’ascolto musicale diventava sempre più personalizzato. Le piattaforme permettono di trovare un brano preciso in pochi secondi, ma trasformano ogni momento in una decisione continua.

La programmazione di un’emittente può invece riportare alla memoria una canzone dimenticata oppure catturare l’attenzione con un’intervista inattesa. L’ascolto diventa meno controllato e, proprio per questo, più spontaneo.

A interessare la Gen Z è anche il rapporto fisico con l’oggetto. Le manopole si girano davvero, mentre l’antenna deve essere allungata e orientata. Le radio dal design vintage, inoltre, possono diventare parte dell’arredamento. Una scocca colorata o un quadrante analogico aggiungono personalità a un comodino o a una mensola.

Come scegliere radio portatili nel 2026?

La radio giusta dipende innanzitutto dal luogo in cui verrà utilizzata. Un modello da tenere in tasca deve pesare poco e non avere comandi troppo sporgenti. Per l’ascolto domestico si può accettare un corpo più grande, soprattutto quando le dimensioni consentono di integrare un altoparlante più potente. Chi pensa di utilizzarla in campeggio dovrebbe invece prestare maggiore attenzione al sistema di alimentazione e alla facilità di trasporto.

Anche la ricezione merita di essere valutata con cura. Quasi tutti i modelli supportano la banda FM, mentre AM e onde corte non sono sempre disponibili. Il DAB interessa chi desidera accedere alle trasmissioni digitali, ma richiede naturalmente un apparecchio compatibile. Non conviene quindi scegliere soltanto in base al numero di bande supportate. È più utile capire quali verranno realmente utilizzate.

Il sistema di sintonia può cambiare sensibilmente l’esperienza d’uso. Le radio analogiche risultano immediate perché concentrano quasi tutte le funzioni in poche manopole. I modelli digitali consentono invece di memorizzare le stazioni e richiamarle senza dover cercare ogni volta la frequenza.

Prima dell’acquisto conviene controllare:

quali bande radio sono disponibili;

sono disponibili; come viene alimentato il dispositivo;

il dispositivo; se è presente un altoparlante integrato ;

; quanto pesa e come può essere trasportato ;

e come può essere ; se supporta Bluetooth o memorie esterne ;

o ; quali funzioni aggiuntive sono realmente utili.

L’autonomia dichiarata deve essere letta con attenzione, perché la durata effettiva può variare in base al volume e alla modalità utilizzata. Una batteria capiente è comoda nell’uso quotidiano, mentre le pile sostituibili mantengono un vantaggio quando non è possibile ricaricare il dispositivo.

Bisogna poi distinguere tra una radio compatta e un apparecchio realmente adatto a essere portato ovunque. Un modello con maniglia può essere facile da spostare dalla cucina al giardino, ma non necessariamente indicato per una lunga camminata. Una radiolina tascabile, al contrario, può richiedere l’uso delle cuffie e rivelarsi poco pratica quando si desidera ascoltare in compagnia.

Bluetooth e lettore MP3 non sono indispensabili. Diventano utili soprattutto quando la radio deve funzionare anche come piccolo sistema audio.

Retekess V112

Retekess V112 è pensata per chi desidera portare la radio ovunque senza aggiungere peso allo zaino. Pesa appena 45 grammi e può essere infilata facilmente in tasca. Il cordino permette inoltre di tenerla al polso durante una passeggiata.

Non possiede un altoparlante, quindi richiede l’utilizzo degli auricolari. L’ascolto in FM avviene in stereo. Il display LCD consente di controllare la frequenza, mentre la ricerca automatica semplifica la memorizzazione delle emittenti. È possibile salvare 58 stazioni, suddivise tra AM e FM.

La batteria integrata da 500 mAh offre più di dieci ore di autonomia. Il timer, regolabile fino a 90 minuti, permette di utilizzarla anche prima di addormentarsi.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chi vuole una radio da tasca.

Chi ascolta con gli auricolari.

Chi preferisce la sintonia digitale.

Chi utilizza il timer notturno.

AudioCrazy Radio portatile AM/FM/SW1-SW2

Questo modello si ispira alle tradizionali radio da tavolo. La grande manopola rende più semplice la sintonizzazione, mentre la scala con caratteri ampi aiuta a individuare la frequenza. L’antenna telescopica in rame può essere orientata per migliorare la ricezione.

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Oltre alle comuni bande FM e AM, la radio supporta due intervalli dedicati alle onde corte. L’aspetto più interessante riguarda però il sistema di alimentazione. Può funzionare collegata alla rete elettrica, con due batterie D oppure attraverso la batteria ricaricabile integrata. Per quest’ultima viene dichiarata un’autonomia superiore alle dieci ore.

L’altoparlante permette di ascoltare la radio in compagnia. Quando serve maggiore riservatezza, è disponibile un jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chi segue le onde corte.

Chi preferisce manopole grandi.

Chi vuole più sistemi di alimentazione.

Chi alterna casa e spazi aperti.

Mesqool Radio Digitale DAB&FM

Mesqool si rivolge soprattutto a chi cerca una radio per la casa dotata di funzioni moderne. Riceve FM e DAB, con la possibilità di memorizzare fino a 40 stazioni per ciascuna modalità. Le emittenti preferite possono così essere richiamate senza avviare ogni volta una nuova ricerca.

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La batteria da 3.000 mAh si ricarica tramite USB-C. L’altoparlante da 8 W è affiancato da diverse modalità di equalizzazione, utili per modificare la resa sonora.

Il Bluetooth permette di riprodurre contenuti dallo smartphone. È disponibile anche il supporto per schede TF fino a 64 GB. La doppia sveglia e il timer la rendono adatta anche alla camera da letto.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chi vuole ricevere il DAB.

Chi cerca uno speaker Bluetooth.

Chi usa schede TF.

Chi desidera due sveglie.

PRUNUS J-166

PRUNUS J-166 punta sulla semplicità. Non ci sono menu da esplorare né stazioni da organizzare. Una manopola controlla la sintonia, un’altra regola il volume, mentre un selettore consente di scegliere la banda.

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Il peso è di 119 grammi senza batterie. La clip posteriore permette di fissarla alla cintura o alla tasca, mentre il laccetto offre una soluzione alternativa durante gli spostamenti. Funziona con due pile AA sostituibili.

La ricezione AM e FM si affida a un chip DSP e a un’antenna lunga 42 centimetri. L’ascolto può avvenire attraverso l’altoparlante oppure tramite le cuffie.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chi cerca pochi comandi.

Chi preferisce le pile AA.

Chi vuole una clip.

Chi ama la sintonia analogica.

Retekess TR604

Retekess TR604 non è una radio da tasca. Pesa 746 grammi e utilizza una maniglia integrata per essere spostata tra le stanze o portata all’aperto. L’altoparlante da 3,5 pollici è pensato per rendere più chiari sia i programmi parlati sia la musica.

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Il quadrante inclinato facilita la lettura della scala. Le quattro manopole controllano le funzioni principali e consentono anche di regolare la resa delle frequenze alte e basse.

La radio può essere collegata alla presa elettrica oppure alimentata con tre batterie D. Questa doppia possibilità consente di utilizzarla in casa senza consumare pile e di continuare ad ascoltarla quando non è disponibile una presa.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chi vuole un altoparlante grande.

Chi la usa soprattutto in casa.

Chi desidera regolare il suono.

Chi cerca alimentazione a rete e pile.

Solarbaby Radio Solare Wind Up

Solarbaby è stata progettata per le situazioni in cui l’elettricità potrebbe non essere disponibile. La batteria da 2.000 mAh può essere ricaricata tramite micro USB. In assenza di una presa è possibile ricorrere al pannello solare oppure alla manovella.

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La radio riceve le frequenze AM e FM. Integra una torcia con tre LED e può fornire energia a un telefono in caso di necessità. La banda meteorologica NOAA è destinata esclusivamente agli Stati Uniti e al Canada; quindi, non rappresenta una funzione normalmente utilizzabile in Italia.

La certificazione IPX3 garantisce una protezione dagli spruzzi, ma il dispositivo non deve essere immerso in acqua.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chi prepara un kit di emergenza.

Chi va spesso in campeggio.

Chi vuole una torcia integrata.

Chi cerca la ricarica manuale e solare.

Retekess V115

Retekess V115 offre più funzioni rispetto a molte radio di dimensioni simili. Misura 12 x 8 x 2 centimetri e riceve FM, AM e onde corte. Può inoltre memorizzare fino a 100 stazioni.

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Il supporto per schede TF fino a 32 GB permette di utilizzarla come lettore MP3. È presente anche un ingresso AUX per collegare una sorgente esterna. La funzione di registrazione consente di salvare l’audio proveniente dalla radio o dal microfono.

La batteria BL-5C da 1.000 mAh può essere ricaricata tramite USB. Il timer arriva fino a 90 minuti, mentre manca una vera funzione sveglia.

Chi dovrebbe acquistarla?

Chi vuole registrare programmi.

Chi ascolta file MP3.

Chi segue le onde corte.

Chi cerca un modello compatto.

PRUNUS J-180

PRUNUS J-180 è il modello che interpreta in modo più evidente il ritorno del design vintage. La forma richiama le vecchie radio da tavolo, mentre la ricezione comprende FM, AM e onde corte.

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La musica può essere riprodotta tramite Bluetooth o ingresso AUX. Sono compatibili anche le chiavette USB e le schede TF. L’altoparlante da 5 W la rende adatta all’ascolto in una stanza oppure all’aperto.

La batteria da 1.800 mAh raggiunge un’autonomia di circa 12,5 ore in FM, con il volume impostato a un terzo. La maniglia facilita il trasporto, mentre il supporto superiore consente di appoggiare lo smartphone.

Chi dovrebbe acquistarla?