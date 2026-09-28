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Cecotec

La polvere e le altre particelle sospese possono peggiorare la qualità dell’aria in casa. Il problema può farsi sentire soprattutto in presenza di animali domestici o quando si trascorrono molte ore nella stessa stanza. Un purificatore d’aria può contribuire a ridurre la concentrazione di queste particelle grazie al suo sistema di filtrazione.

In questa guida abbiamo selezionato alcuni dei migliori modelli per la casa sotto i 150 euro.

A cosa serve un purificatore d’aria?

Un purificatore fa passare l’aria aspirata dalla stanza attraverso un sistema filtrante, che trattiene parte delle particelle sospese. L’aria viene poi rimessa in circolo nell’ambiente.

La configurazione dei filtri cambia a seconda del modello. Nei prodotti di questa guida troviamo sistemi progettati per catturare polvere e polline; alcuni includono anche uno strato ai carboni attivi per ridurre gli odori. Questa funzione può essere utile nelle case in cui vivono animali domestici o nelle stanze dove gli odori persistono più a lungo.

Il sensore PM2.5 rileva la concentrazione di particelle e permette di seguire le variazioni della qualità dell’aria durante la giornata. Nei modelli con modalità automatica, il purificatore può regolare la potenza in base ai dati raccolti.

Il purificatore può contribuire a migliorare l’aria della stanza lavorando in modo continuativo, purché il modello scelto sia adatto alle dimensioni dell’ambiente.

Bosch Air 2000

Bosch Air 2000 utilizza un sistema di filtrazione 3 in 1, nel quale lo strato HEPA trattiene particelle fini e ultrafini come pollini e polvere. L’azienda dichiara una rimozione superiore al 99% degli allergeni animali e della polvere. Il sistema comprende anche un prefiltro e un filtro a carboni attivi.

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Il CADR è di 180 m³/h, con una superficie di utilizzo indicata da Bosch fino a 37,5 m². La modalità automatica regola la potenza in base alla qualità dell’aria e alle dimensioni della stanza, limitando la necessità di intervenire sulle impostazioni.

Per l’uso notturno è disponibile una modalità silenziosa con rumorosità inferiore a 25 dB(A), che permette anche di spegnere la luce del dispositivo.

A chi lo consigliamo : a chi cerca un purificatore da utilizzare regolarmente anche in camera da letto.

: a chi cerca un purificatore da utilizzare regolarmente anche in camera da letto. Il suo punto forte: la modalità silenziosa con rumorosità inferiore a 25 dB(A).

Aircillin

Il purificatore Aircillin è perfetto per le case in cui vivono animali domestici. La presa d’aria a 360°, con design di ingresso a doppia faccia, permette di intercettare i peli sospesi da più direzioni.

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La filtrazione a tre strati comprende un filtro HEPA13 e carbone attivo (utile per rimuovere gli odori in modo più efficace). Il produttore riporta una capacità di cattura del 99,97% di polvere e polline.

Il purificatore rinfresca l’aria 5 volte all’ora in stanze fino a 17 m² e copre aree fino a circa 84 m². È controllabile solo tramite i pulsanti fisici sul dispositivo per regolare la velocità e le modalità. La modalità Sleep lavora a 25 dB.

A chi lo consigliamo : soprattutto alle famiglie che convivono con cani o gatti.

: soprattutto alle famiglie che convivono con cani o gatti. Il suo punto forte: la filtrazione a tre strati.

Cecotec TotalPure 1600 Style Pro

Cecotec TotalPure 1600 Style Pro ha un design semplice ed è adatto agli ambienti di dimensioni contenute. Il volume massimo di copertura è di 40 m³, con un CADR di 130 m³/h.

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La documentazione indica un prefiltro e un filtro ai carboni attivi. La filtrazione comprende anche uno strato ad alta efficienza, affiancato da un filtro antibatterico.

Il sensore PM2.5 rileva la concentrazione di particelle nell’aria, mentre un’indicazione a colori permette di leggerne rapidamente la qualità.

Si può scegliere tra diverse velocità e programmare lo spegnimento dopo 2 o 4 ore. Per l’uso notturno c’è una modalità che riduce velocità e rumorosità; chi vuole lasciare il purificatore acceso più a lungo può impostare il timer a 8 ore. Un indicatore segnala quando occorre sostituire il filtro.

A chi lo consigliamo : a chi cerca un modello semplice per una stanza di dimensioni contenute.

: a chi cerca un modello semplice per una stanza di dimensioni contenute. Il suo punto forte: il sensore PM2.5 integrato, che permette di controllare direttamente la qualità dell’aria.

Cecotec TotalPure 2500 Connected

Rispetto a TotalPure 1600 Style Pro, Cecotec TotalPure 2500 Connected aumenta la portata d’aria e aggiunge la gestione tramite smartphone. Il CADR raggiunge 200 m³/h, con un volume di copertura fino a 65 m³.

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Il sistema utilizza un prefiltro e un filtro ai carboni attivi. L’aria passa poi attraverso il filtro ad alta efficienza, che trattiene le particelle prima che venga rimessa in circolo.

La connessione Wi-Fi permette di usare l’app EnergySilence per modificare le impostazioni e consultare i dati misurati dal purificatore.

Anche questo modello integra un sensore PM2.5. Una scala cromatica a quattro livelli indica la qualità dell’aria, mentre lo schermo LED mostra in tempo reale la concentrazione di particelle rilevata. Sul lato superiore è presente un pannello touch per chi preferisce utilizzare i comandi del dispositivo.

A chi lo consigliamo : a chi vuole controllare il purificatore e i dati rilevati anche dallo smartphone.

: a chi vuole controllare il purificatore e i dati rilevati anche dallo smartphone. Il suo punto forte: la gestione tramite Wi-Fi con l’app EnergySilence.

Taurus High Landscapes Connect

Taurus High Landscapes Connect ha un CADR di 350 m³/h, con una copertura indicata dal produttore fino a 80 m².

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Il sistema Pure Air Boost utilizza un prefiltro e un filtro HEPA 13. Il dispositivo integra anche uno strato di carbone attivo e due lampade UV-C. Taurus garantisce una rimozione delle particelle del 99,9%.

L’app Taurus Connect permette di controllare il purificatore e programmarne il funzionamento. È previsto anche il supporto ad Alexa e Google Home.

Un sensore monitora la qualità dell’aria, indicata attraverso quattro livelli cromatici. Per la notte è disponibile una modalità dedicata con rumorosità di 22 dB.

A chi lo consigliamo : a chi cerca un modello con elevato CADR e controllo da remoto.

: a chi cerca un modello con elevato CADR e controllo da remoto. Il suo punto forte: la combinazione tra CADR di 350 m³/h e gestione tramite app.

Purificatore d’aria personale indossabile

Questo modello è pensato per essere indossato al collo durante gli spostamenti o le attività quotidiane. Le dimensioni ridotte ne facilitano il trasporto, ma l’apparecchio non è destinato a trattare l’aria di un’intera stanza.

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Non richiede cartucce da sostituire. Genera oltre 20 milioni di ioni negativi, che contribuirebbero a far precipitare alcune impurità presenti nell’aria circostante e potrebbero agire sulle particelle PM2.5. Il principio è diverso dalla filtrazione meccanica con filtro HEPA utilizzata dagli altri modelli della guida.

Il dispositivo integra una batteria da 700 mAh e viene descritto come silenzioso. L’autonomia arriva a 15 ore dopo una ricarica tramite USB di circa 30 minuti.

A chi lo consigliamo : a chi cerca soprattutto un dispositivo personale compatto da portare con sé.

: a chi cerca soprattutto un dispositivo personale compatto da portare con sé. Il suo punto forte: non richiede la sostituzione periodica di cartucce filtranti.

Come scegliere il purificatore d’aria perfetto

Le dimensioni

Prima dell’acquisto conviene valutare le dimensioni dell’ambiente in cui si utilizzerà il purificatore. Il prezzo non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta, soprattutto se si pensa di usare in uno spazio ampio un apparecchio progettato per una stanza piccola. Attenzione anche alle unità di misura: le schede tecniche possono indicare una superficie in metri quadrati oppure un volume in metri cubi. Sono dati diversi e non vanno confusi.

Il CADR

Il CADR indica la quantità di aria pulita che il dispositivo è in grado di erogare in un’ora ed è un parametro utile per valutarne le capacità.

I filtri

Occorre considerare anche come viene filtrata l’aria. I modelli selezionati utilizzano più livelli di filtrazione e diversi includono uno strato ai carboni attivi, utile se si vogliono ridurre anche gli odori. Chi vive con animali domestici può valutare una presa d’aria ampia o progettata per intercettare i peli sospesi.

Il sensore PM2.5

Il sensore PM2.5 permette di seguire le variazioni della qualità dell’aria rilevata dal purificatore. È particolarmente utile quando il dispositivo dispone di una modalità automatica che ne regola il funzionamento in base ai dati raccolti.

La rumorosità

La rumorosità merita attenzione soprattutto se il purificatore deve rimanere acceso durante la notte. Conviene verificare la presenza di una modalità dedicata e controllare il livello sonoro in decibel, quando disponibile.

Le funzioni smart

Il controllo dallo smartphone può essere comodo per modificare le impostazioni a distanza, ma non è indispensabile per tutti. Chi preferisce un uso più immediato può orientarsi su un modello con comandi direttamente sul corpo del dispositivo.

I principali sistemi di integrazione sono:

Assistenti vocali : la maggior parte dei dispositivi si collega ad Amazon Alexa, Google Assistant ed Apple Home / Siri, permettendo il controllo vocale e l’inserimento in routine personalizzate (ad esempio, spegnere il purificatore quando si esce di casa).

: la maggior parte dei dispositivi si collega ad Amazon Alexa, Google Assistant ed Apple Home / Siri, permettendo il controllo vocale e l’inserimento in routine personalizzate (ad esempio, spegnere il purificatore quando si esce di casa). App proprietarie dedicate : Marchi come Xiaomi (con Mi Home), Levoit (con VeSync), Dyson (con MyDyson) o Eoleaf (con Tuya Smart) offrono applicazioni ufficiali per monitorare la qualità dell’aria in tempo reale e programmare i cicli di pulizia.

: Marchi come Xiaomi (con Mi Home), Levoit (con VeSync), Dyson (con MyDyson) o Eoleaf (con Tuya Smart) offrono applicazioni ufficiali per monitorare la qualità dell’aria in tempo reale e programmare i cicli di pulizia. Automazioni basate su sensori: i depuratori possono dialogare con sensori esterni di umidità o qualità dell’aria (PM2.5, VOC) per attivarsi automaticamente solo quando necessario.