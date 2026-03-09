Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, le offerte shock di oggi: sconti esagerati

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

È ufficialmente iniziata la Festa delle Offerte di Primavera, il primo grande evento del 2026 di Amazon dedicato alle promo e agli sconti incredibili. Dalla mezzanotte del 10 marzo e fino alle ore 23:59 del 16 marzo abbiamo la possibilità di fare grandissimi affari e di approfittare di occasioni mai viste prima. Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto in questa guida all’acquisto le migliori offerte attive fin dalle prime ore e le trovi suddivise per categoria di prodotto. Inoltre, seguiremo in diretta l’evento sul nostro account Telegram, dove troverai tutte le offerte in tempo reale (puoi iscriverti gratuitamente cliccando su questo link). Non perdere tempo e approfittane subito.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Migliori smartphone

iPhone 17. Tra le offerte speciali disponibili durante la Festa delle Offerte di Primavera 2026 c’è anche lo smartphone più amato e desiderato dagli italiani e dalle italiane. Parliamo dell’ iPhone 17 che troviamo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino e hai a disposizione anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone top di gamma dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni top, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici. La batteria è una sicurezza e ti accompagna per tutto il giorno.

disponibili durante la di c’è anche lo smartphone più amato e desiderato dagli italiani e dalle italiane. Parliamo dell’ che troviamo con uno che ti fa e hai a disposizione anche il . Smartphone top di gamma dotato di un da con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni top, doppia fotocamera Fusion nella parte posteriore e nuova fotocamera Center Stage per selfie di gruppo più semplici. La batteria è una sicurezza e ti accompagna per tutto il giorno. Galaxy S25 Edge. Offerta shock per lo smartphone premium di Samsung. Solo per pochissimi giorni trovi il Galaxy S25 Edge con uno sconto imperdibile del 42% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Le prestazioni sono quelle di un telefono premium: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , fotocamera principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Cattura l’attenzione anche il design super sottile che lo rende un telefono iconico.

per lo smartphone premium di Samsung. Solo per pochissimi giorni trovi il con uno e su quello di listino. Le prestazioni sono quelle di un telefono premium: da con refresh rate fino a 120 Hz, , fotocamera principale da 200 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Cattura l’attenzione anche il design super sottile che lo rende un telefono iconico. Redmi Note 15 Pro. Tra i migliori smartphone che puoi acquistare durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon c’è il Redmi Note 15 Pro . Il telefono top di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato è disponibile con un ottimo sconto del 33% e il prezzo crolla al minimo storico con un risparmio netto di ben 130 euro . Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Parliamo di uno smartphone dotato di display CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia telecamera con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

la di c’è il . Il telefono top di Xiaomi da pochissimo uscito sul mercato è disponibile con un del e il al con un di . Un’occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Parliamo di uno smartphone dotato di da con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia telecamera con da e una batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni. moto g56. Uno degli smartphone più acquistati su Amazon in questi ultimi giorni. Parliamo del moto g56 che trovi con uno sconto del 46% e lo paghi solamente 145 euro. Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore antisfarfallio. Ottimo rapporto qualità-prezzo e perfetto per la vita di tutti i giorni.

su in questi ultimi giorni. Parliamo del che trovi con uno e lo Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni: schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una da con sensore antisfarfallio. Ottimo rapporto qualità-prezzo e perfetto per la vita di tutti i giorni. POCO C85. Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, il POCO C85 è il modello che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 32% e lo paghi solamente poco più di 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Telefono dotato di una scheda tecnica anche molto interessante: schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con AI, batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni.

Migliori smartwatch

Apple Watch 11. Tra le promo top della Festa delle Offerte di Primavera 2026 c’è anche l’ Apple Watch 11 . Lo smartwatch top di gamma dell’azienda di Cupertino è disponibile con un ottimo sconto del 24% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi sfuggire per uno dei migliori orologi sul mercato, perfetto per la vita di tutti i giorni e che assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica.

della c’è anche l’ . Lo smartwatch top di gamma dell’azienda di Cupertino è disponibile con un del e su quello di listino. Lo puoi anche a Un’occasione da non farsi sfuggire per uno dei migliori orologi sul mercato, perfetto per la vita di tutti i giorni e che assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica. Google Pixel Watch 3. Rapporto qualità-prezzo eccezionale per il Google Pixel Watch 3. Lo smartwatch dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 55% e risparmi quasi 250 euro . Disponibile il pagamento rateale a tasso zero con Cofidis. Orologio top di gamma dotato della suite di app di Google a partire dalle mappe e dal Wallet per il pagamento in modalità contactless. Lo smartwatch offre una serie di funzioni e app avanzate che monitorano il tuo benessere psico-fisico e grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale assicura valori sulla frequenza cardiaca molto precisi.

per il Lo smartwatch dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno e . Disponibile il con Orologio top di gamma dotato della suite di app di Google a partire dalle mappe e dal Wallet per il pagamento in modalità contactless. Lo offre una serie di funzioni e app avanzate che il tuo e grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale assicura valori sulla frequenza cardiaca molto precisi. Garmin fenix 7S Pro Solar. Super offerta per lo smartwatch resistente di Garmin. Trovi il Garmin fenix 7S Pro Solar in promo con un ottimo sconto del 27% che ti fa risparmiare 200 euro su quello di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Orologio dotato di uno schermo ampio e luminoso e realizzato con materiali che lo rendono impermeabili e resistente alle cadute, agli urti e agli sbalzi di temperatura. Supporta più di 30 app dedicate allo sport e assicura un monitoraggio avanzato della salute. Non è tutto: sulla scocca è presente una particolare lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria.

Migliori smart TV

Xiaomi TV F Pro da 32 pollici. Tra gli smart TV più interessanti in promo nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon c’è sicuramente lo Xiaomi TV F Pro da 32 pollici. Televisore realizzato dal colosso cinese che assicura una qualità delle immagini elevata e con a bordo il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick di Amazon e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 34% e lo paghi meno di 150 euro. Un vero best-buy da non farti assolutamente scappare e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

più interessanti in nella di c’è sicuramente lo da Televisore realizzato dal colosso cinese che assicura una qualità delle immagini elevata e con a bordo il sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick di Amazon e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Disponibile al minimo storico grazie allo e lo Un vero best-buy da non farti assolutamente scappare e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smart TV Hisense da 55 pollici. Tra le promo speciali disponibile nella Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon, spicca lo smart TV Hisense con tecnologia Mini-LED da 55 pollici, proposto con uno sconto del 50% che fa crollare il prezzo di listino . Si tratta di un TV con un’ottima scheda tecnica: grazie alla retroilluminazione Mini-LED , questo televisore offre un contrasto elevatissimo con neri profondi e una luminosità di picco elevata, ideale per i contenuti HDR. Dotato di un pannello con refresh rate a 144Hz , è perfetto anche per il gaming, garantendo immagini fluide e prive di sfarfallio. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un’occasione lampo da non farsi assolutamente scappare.

disponibile nella di spicca lo smart TV Hisense con tecnologia Mini-LED da 55 pollici, proposto con uno . Si tratta di un TV con un’ottima scheda tecnica: grazie alla retroilluminazione , questo televisore offre un contrasto elevatissimo con neri profondi e una luminosità di picco elevata, ideale per i contenuti HDR. Dotato di un pannello con refresh rate a , è perfetto anche per il gaming, garantendo immagini fluide e prive di sfarfallio. A bordo è presente il sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un’occasione lampo da non farsi assolutamente scappare. Samsung Neo QLED da 50 pollici. Offerta speciale per la gamma di televisori Samsung Neo QLED QN83F uscita sul mercato da pochissimi mesi. In promo troviamo due modelli: quello da 50 pollici e quello da 55 pollici. La versione più piccola è in promo con uno sconto del 38%, mentre la variante da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 35% che ti permette di risparmiare ben 350 euro. Per entrambi i modelli è inoltre disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello con tecnologia Quantum Matrix e Mini LED per un controllo della luce ultra-preciso, risoluzione 4K con processore Neural Quantum e un refresh rate che garantisce la massima fluidità. A bordo è presente il sistema operativo Tizen che si rivela uno dei migliori sul mercato: piena compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming.

Migliori computer

Lenovo IdeaPad Slim 3. Il PC portatil e perfetto per la vita di tutti i giorni. Da oggi trovi su Amazon il Lenovo IdeaPad Slim 3 con uno sconto di ben 200 euro e al prezzo più basso di sempre . Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 15,3 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore Intel Core 7 240H, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. A bordo è già presente il sistema operativo Windows 11 Home. Perfetto per il lavoro, lo studio e il divertimento.

e per la vita di tutti i giorni. Da oggi trovi su il con uno di e al . Pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 15,3 pollici con risoluzione FHD, ottimo processore Intel Core 7 240H, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte. A bordo è già presente il sistema operativo Windows 11 Home. Perfetto per il lavoro, lo studio e il divertimento. ASUS TUF Gaming A16. Sconto speciale del 31% per l’ASUS TUF A16, PC portatile ad alte prestazioni e progettato per il gaming e per la produttività. Schermo da 16 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 165 Hz, processore AMD Ryzen 7 260, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Ottima anche la scheda video NVIDIA GeForce RTX 5060 compatibile con tutti i videogame di ultima generazione. A bordo è già presente il sistema operativo Windows 11 Home.

Migliori cuffie Bluetooth

AirPods 4. Tra le migliori promo disponibili per le cuffie Bluetooth nella Festa delle Offerte di Primavera ci sono sicuramente le AirPods 4 . Gli auricolari top di Apple sono disponibili con un ottimo sconto del 26% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Prodotto best-seller a vendita rapida e per questo motivo ti consigliamo di approfittare immediatamente della promo. Qualità audio elevatissima con supporto all’ audio spaziale personalizzato , resistenza all’acqua e al sudore, autonomia fino a 24 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i dispositivi Apple.

nella delle di ci sono sicuramente le . Gli auricolari top di Apple sono disponibili con un del e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Prodotto best-seller a vendita rapida e per questo motivo ti consigliamo di approfittare immediatamente della promo. Qualità audio elevatissima con supporto all’ , resistenza all’acqua e al sudore, autonomia fino a 24 ore. Si collegano con qualsiasi smartphone, ma danno il meglio di loro con i dispositivi Apple. Beats Studio Pro. Super occasione per le cuffie Bluetooth on-ear Beats Studio Pro. Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto del 42% e risparmi ben 170 euro su quello di listino. Minimo storico e fai un super affare. Si tratta di un paio di cuffie professionale con cancellazione del rumore e audio spaziale personalizzato. Compatibili sia con dispositivi Apple sia con Android. Comode da indossare e autonomia prolungata.

iRobot Roomba Plus 405 Combo + Stazione AutoWash. Un elettrodomestico per la pulizia completo e disponibile in offerta con uno sconto del 43%, che ti permette di risparmiare 300 euro netti . Puoi inoltre approfittare del pagamento in 5 rate Amazon a tasso zero . Questo modello è un vero sistema "mani libere": la stazione AutoWash non solo svuota il contenitore della polvere, ma si occupa anche del lavaggio e dell’asciugatura del panno, gestendo autonomamente il carico e lo scarico dell’acqua. Grande potenza di aspirazione, mappatura completa dell’abitazione e rileva anche i pavimenti.

per la e disponibile in con uno . Puoi inoltre approfittare del pagamento in . Questo modello è un vero sistema "mani libere": la stazione AutoWash non solo svuota il contenitore della polvere, ma si occupa anche del lavaggio e dell’asciugatura del panno, gestendo autonomamente il carico e lo scarico dell’acqua. Grande potenza di aspirazione, mappatura completa dell’abitazione e rileva anche i pavimenti. Mova Z50 Ultra. Un’offerta eccezionale che non puoi farti scappare. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Mova Z50 Ultra è disponibile con uno sconto del 58% e il risparmio netto è di ben 700 euro. Le condizioni d’acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Parliamo di un robot aspirapolvere con caratteristiche da top di gamma e che assicura una pulizia completa del pavimento, anche grazie alla possibilità di lavare a terra. Utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare ogni singola macchia di sporco e grazie ai sensori di ultima generazione mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Non manca la stazione per lo svuotamento automatico.

Hoover HP1. Tra le offerte top del giorno. L’ aspirapolvere con traino Hoover HP1 è disponibile con uno sconto del 62% e lo paghi meno di 50 euro . È un prezzo specialeper un aspirapolvere a traino con tecnologia ciclonica e 700W di potenza. Nonostante le dimensioni ultra-compatte, che lo rendono facilissimo da riporre anche in piccoli appartamenti, dispone di un contenitore da ben 2 litri e di un filtro EPA lavabile che trattiene efficacemente la polvere. Nel kit è inclusa anche la spazzola specifica per il parquet , ideale per chi ha pavimenti delicati e non vuole rinunciare alla massima forza aspirante.

è disponibile con uno . È un prezzo specialeper un aspirapolvere a traino con tecnologia ciclonica e di potenza. Nonostante le dimensioni ultra-compatte, che lo rendono facilissimo da riporre anche in piccoli appartamenti, dispone di un contenitore da ben e di un filtro che trattiene efficacemente la polvere. Nel kit è inclusa anche la spazzola specifica per il , ideale per chi ha pavimenti delicati e non vuole rinunciare alla massima forza aspirante. Dyson V11 Advanced. Ottima promo per l’aspirapolvere Dyson V11 Advanced. Su Amazon lo trovi con uno sconto del 33%, che ti permette di risparmiare ben 200 euro. Dotato di un motore digitale ruota fino a 125.000 giri al minuto, che garantisce una potenza di aspirazione costante. Lo schermo LCD integrato monitora le performance in tempo reale, mostrandoti l’autonomia residua e segnalando eventuali necessità di manutenzione. Affidabilità e potenza elevata.

De’Longhi Magnifica Evo Next. Se cerchi l’esperienza definitiva "dal chicco alla tazzina", questa macchina automatica è in offerta con uno sconto del 37% e pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata di un display intuitivo a colori, ti permette di preparare diverse bevande (dall’espresso al cappuccino) con un semplice tocco. Il macinacaffè integrato in acciaio garantisce la massima freschezza, mentre il sistema LatteCrema Hot assicura una schiuma di latte densa e alla temperatura perfetta.

è in con uno . Dotata di un display intuitivo a colori, ti permette di preparare diverse bevande (dall’espresso al cappuccino) con un semplice tocco. Il macinacaffè integrato in acciaio garantisce la massima freschezza, mentre il sistema LatteCrema Hot assicura una schiuma di latte densa e alla temperatura perfetta. De Longhi Dedica Style. Per chi ama il rito manuale e cerca una macchina per il caffè compatta. Da oggi è disponibile la De’Longhi Dedica Style con uno sconto del 38% e la comodità delle 5 rate a tasso zero. Questa macchina per caffè in polvere (compatibile anche con le cialde E.S.E) è costruita interamente in metallo e offre prestazioni professionali grazie alla pompa a 15 bar e al cappuccinatore regolabile.

Friggitrice ad aria Cosori. S conto del 38% e minimo storico per la friggitrice ad aria Cosori top di gamma. Parliamo di un modello avanzato con un cestello abbastanza capiente per una famiglia di 4-5 persone (grazie al cestello quadrato che ottimizza lo spazio rispetto a quelli tondi), dotata di 11 programmi preimpostati e della funzione Shake che ti avvisa quando è il momento di scuotere il cibo per una croccantezza uniforme. Con questo prezzo, è il momento perfetto per passare a una cucina con l’85% di grassi in meno senza rinunciare al gusto.

e per la Parliamo di un modello avanzato con un cestello abbastanza capiente per una famiglia di 4-5 persone (grazie al cestello quadrato che ottimizza lo spazio rispetto a quelli tondi), dotata di e della funzione Shake che ti avvisa quando è il momento di scuotere il cibo per una croccantezza uniforme. Con questo prezzo, è il momento perfetto per passare a una cucina con l’85% di grassi in meno senza rinunciare al gusto. Moulinex Easy Fry Silence. . Se il rumore delle ventole è l’unica cosa che ti frena dall’acquistare una friggitrice ad aria, questa è la soluzione: la Moulinex Easy Fry Silence è disponibile con uno sconto del 36% e la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Grazie alla Silent Technology, questo modello è progettato per essere la friggitrice ad aria più silenziosa sul mercato, permettendoti di cucinare senza disturbare chi sta in salotto. Ha una capienza di 5 litri (ideale per 6 persone), 10 programmi automatici e il sistema innovativo Easy Clean & Store, che permette di smontare il frontale per occupare meno spazio in lavastoviglie.

Come in ogni evento Amazon, non possono mancare in promo i servizi lanciati in questi anni dal sito di e-commerce. Da Amazon Music ad Audible, ecco tutte le promo disponibili.

Ad esempio, puoi utilizzare gratuitamente per tre mesi Amazon Music Unlimited, il servizio premium dedicato alla musica in streaming. Puoi ascoltare i tuoi brani preferiti senza musica e anche offline con una qualità elevatissima. Disponibili anche podcast in esclusiva.

Se sei un appassionato di libri, invece, è disponibile l’abbonamento gratuito per due mesi a Kindle Unlimited, il servizio dedicato a libri e riviste. Hai accesso a una libreria praticamente infinita e puoi leggere tutti i tuoi autori preferiti senza dover acquistare ogni volta il libro.

Infine, disponibile anche un’ottima promo per Audible, il servizio dedicato agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Puoi abbonarti per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro al mese. Non perdere queste occasioni, terminano tra pochissimi giorni.

