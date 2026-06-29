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Giugno 2026 ha confermato quanto sia difficile raccontare il mercato tecnologico attraverso una semplice classifica. Nelle guide di Libero Tecnologia siamo partiti dalle esigenze concrete degli utenti, selezionando prodotti capaci di distinguersi per una funzione specifica o per un preciso contesto d’uso. Dagli eReader agli smartphone, ogni scelta è stata compiuta superando il concetto di "migliore in assoluto" e cercando il modello più adatto a ciascuna necessità.

Le alternative a Kindle: modi diversi di leggere

Nella guida dedicata alle alternative a Kindle abbiamo valutato soprattutto il tipo di contenuto consultato e l’esperienza di lettura desiderata. Kobo Clara BW è stato scelto per chi cerca un dispositivo essenziale con schermo E Ink, mentre Kobo Clara Colour e PocketBook InkPad Color 3 rispondono meglio alle esigenze di chi legge fumetti o libri illustrati. BOOX Go 10.3 Gen2 amplia invece le possibilità d’uso, rivolgendosi anche a chi vuole prendere appunti o utilizzare il dispositivo per lo studio.

Gli eReader che ti consigliamo Kobo Clara BW | eReader | Display antiriflesso HD in bianco e nero E Ink Carta 1300 da 6” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile | Nero 149,99 € Acquista su Amazon Kobo Clara Colour | eReader | Display antiriflesso a colori E Ink Kaleido™ 3 da 6” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile (Nero) 172,32 € Acquista su Amazon Pocketbook InkPad Color 3 eReader Grigio 8" 32 GB Memoria Bluetooth Protezione dall'acqua 325,20 € Acquista su Amazon BOOX Go 10.3 Gen2 Lumi ePaper Tablet 10.3" Luce Anteriore Monocromatica 300 PPP 64 GB Android 15 E-Ink 449,99 € Acquista su Amazon

Robot aspirapolvere: autonomia e manutenzione al centro

Per selezionare i robot aspirapolvere sotto i 600 euro abbiamo considerato la potenza di aspirazione, l’efficacia della navigazione, la qualità del lavaggio e il livello di automazione offerto dalla base. Mova V50 Ultra è stato utilizzato come riferimento tecnologico, pur collocandosi oltre la soglia indicata. Dreame L50 Ultra, Roborock QV 35A e Xiaomi S40C rappresentano invece tre approcci differenti: prestazioni elevate, equilibrio complessivo e accesso più economico alla navigazione laser.

I robot aspirapolvere che ti consigliamo Mova V50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza di Aspirazione da 24.000 Pa, con Svuotamento Automatico, Lavaggio Termico con Sistema Aoppia Soluzione, Sistema StepMaster, Bianco 679,00 € -32% 999,00 € Risparmi 320,00 € Acquista su Amazon DREAME L50 Ultra AE Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000 Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360° 599,00 € Acquista su Amazon roborock QV 35A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antigroviglio, Aspirazione HyperForce, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero 313,49 € -47% 589,99 € Risparmi 276,50 € Acquista su Amazon XIAOMI Robot Vacuum S40C, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Potenza di Aspirazione 5000Pa, Navigazione Intelligente LDS, Ricarica Automatica, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri 163,50 € -13% 189,00 € Risparmi 25,50 € Acquista su Amazon

Il ritorno dei lettori musicali dedicati

La guida alle alternative ad iPod è nata da un criterio diverso: separare l’ascolto musicale dall’utilizzo dello smartphone. HiBy R4 rappresenta la proposta più completa, mentre HIFI WALKER H2 e MECHEN M30 puntano sui controlli fisici e sulla riproduzione di file audio di alta qualità. Per i modelli più economici, invece, abbiamo privilegiato soprattutto portabilità e autonomia.

HIFI WALKER H2 Lettore MP3 Hi-Fi, Player Musicale Lossless con SD 64GB Inclusa, DAC ES9018K2M, Bluetooth 5.2 Bidirezionale, Schermo 2.0" con Tasti Fisici, Supporto DSD128, Lega di Zinco 123,99 € -11% 139,99 € Risparmi 16,00 € Acquista su Amazon MECHEN M30 Lettore MP3 64GB, Hi Res Lettore FLAC Audio Digitale ad alta Risoluzione DSD Senza Perdita, Doppio DAC CUE Equalizzatore Rotella di Scorrimento, Memoria Espandibile a 256GB (Grigio) 85,99 € Acquista su Amazon 64GB Lettore MP3 Bluetooth 5.3 & Altoparlante – Aggiornamento con Tasti Fisici (Indietro, Menu, Volume), Solo 37g con Cuffie, Radio FM, Registratore Vocale, Design Mini, Espandibile fino a 128GB 38,99 € Acquista su Amazon Lettore MP3 da 32GB con Bluetooth 5.3, ultraleggero (30 grammi), fino a 80 ore di autonomia, schermo da 1,8 pollici, ideale per sportivi, bambini e adulti, supporta schede TF fino a 128 GB 35,99 € -5% 37,99 € Risparmi 2,00 € Acquista su Amazon 32GB Lettore MP3, Tabmart Metal Hi-Fi Capacità Di Musicale Portatile Lettore MP4 Ad Alta Risoluzione Con 1,8 Pollici Schermo MP3 Lettore Multifunzione 18 Ore Di Riproduzione Continua, Blu 22,99 € -11% 25,80 € Risparmi 2,81 € Acquista su Amazon

Auricolari per la spiaggia: conta soprattutto il contesto

Nella scelta di cuffie e auricolari per l’estate non ci siamo limitati a valutare la qualità audio. Abbiamo considerato la resistenza all’acqua, la stabilità durante il movimento, il comfort nelle giornate più calde, le funzionalità aggiuntive e la cura del design. SANOTO e MONODEAL sono stati inclusi per la modalità MP3 utilizzabile durante il nuoto, Soundcore Sport X20 per la versatilità in ambito sportivo e HUAWEI FreeClip 2 per l’ascolto open-ear. La certificazione IP resta un parametro importante, ma deve essere sempre interpretata insieme alle indicazioni fornite dal produttore sull’esposizione all’acqua salata.

Gli auricolari che ti consigliamo SANOTO Cuffie Subacquee per Piscina,In Ear Cuffie Conduzione Ossea Bluetooth 5.4, IPX8 Waterproof Auricolari Nuoto, 8G Mp3 Subacquee per Nuoto, Auricolari Sport for Swim, Running and Surfing 69,99 € -13% 79,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon MONODEAL Cuffie da nuoto IP68 impermeabili con suono osseo Bluetooth 5.4, cuffie Bone Conduction Headphones con memoria lettore MP3 da 8 GB, cuffie aperte per nuoto corsa 66,99 € -16% 79,99 € Risparmi 13,00 € Acquista su Amazon Soundcore Sport X20 cuffie bluetooth sport di Anker, auricolari cancellazione del rumore, rotabili e estensibili, bassi profondi, impermeabilità IP68 anti-sudore, anti-polvere, lungo riproduzione 64,99 € -35% 99,99 € Risparmi 35,00 € Acquista su Amazon HUAWEI FreeClip 2 Nero, Cuffie Bluetooth Wireless, Design ultra-Leggero, per il massimo del comfort, Ascolto adattivo open-ear, Chiamate Cristalline, Fino a 38 ore, iOS e Android, Garanzia di 30 Mesi 179,00 € -10% 199,00 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Smartwatch per il fitness sotto i 500 euro

La selezione degli smartwatch si è concentrata sui modelli pensati per chi pratica attività sportiva, dotati di sensori e funzioni capaci di accompagnare diversi tipi di allenamento. Garmin Forerunner 570 si rivolge a chi cerca metriche avanzate, mentre Samsung Galaxy Watch8 e Google Pixel Watch 4 combinano il monitoraggio del fitness con una gestione completa delle attività quotidiane. Xiaomi Smart Band 10 e Redmi Watch 5 Active dimostrano invece che è possibile tenere sotto controllo l’attività fisica anche con un budget contenuto.

Gli smartwatch che ti consigliamo Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 44mm) Smartwatch Galaxy AI, Allenatore Personale, Design Resistente agli Urti, Processore 3nm, Monitoraggio Attività Fisica e Sonno, One UI 8 [Versione Italiana] Prodotto non disponibile Prodotti simili Google Pixel Watch 4 (41 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - Wi-Fi 399,00 € Acquista su Amazon XIAOMI Smart Band 10 Bracciale Fitness, smartwatch, autonomia di 21 gg, ricarica rapida, 150+ modalità sportive, monitoraggio benessere e sonno, HyperOS 2.0, resistenza all'acqua 5 ATM, Bussola, Nero 35,49 € -35% 54,99 € Risparmi 19,50 € Acquista su Amazon XIAOMI Redmi Watch 5 Active, Smartwatch con display LCD 2", Chiamate Bluetooth, Autonomia 18 giorni, Resistenza Acqua 5ATM, Monitoraggio Frequenza Cardiaca e SpO2, 140+ modalità Fitness, Nero 28,99 € -17% 34,99 € Risparmi 6,00 € Acquista su Amazon

Smartphone divisi per fascia e reale utilità

Per selezionare i migliori smartphone di giugno abbiamo evitato confronti diretti tra prodotti appartenenti a categorie troppo distanti. iPhone 17 Pro e Samsung Galaxy S26 Ultra rappresentano la fascia premium, mentre Google Pixel 10, Samsung Galaxy A57 5G e OnePlus Nord 5 rispondono a esigenze specifiche, legate alla fotografia, al supporto software, all’intelligenza artificiale, alla portabilità o alle prestazioni.

Gli smartphone che ti consigliamo Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico 1.249,00 € -7% 1.339,00 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico 1.389,00 € -7% 1.489,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 256GB, 3 anni di Garanzia, Privacy Display Integrato, Processore Potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black [Versione italiana] 999,49 € -33% 1.499,00 € Risparmi 499,51 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A57 5G, 256GB, 3 anni di Garanzia, Smartphone sottile, Cerchia e Cerca, Gomma Oggetto, Volto Migliore, Tripla Camera, IP68, 5.000 mAh, Awesome Navy [Versione Italiana] 499,00 € -17% 599,00 € Risparmi 100,00 € Acquista su Amazon OnePlus Nord 5-5G 12GB RAM 512GB Storage 50MP Camera SIM-Free - Phantom Grey 467,40 € Acquista su Amazon

Il criterio finale è rimasto lo stesso in tutte le guide del mese: spiegare con chiarezza che cosa offre ogni dispositivo e, soprattutto, per quale tipo di utente può rappresentare la scelta più adatta. Anche a luglio 2026, il team di Libero Tecnologia continuerà ad accompagnare i lettori con nuove guide all’acquisto dedicate ai prodotti più interessanti del momento.