I migliori prodotti che abbiamo presentato a giugno 2026
Non una classifica assoluta, ma una selezione costruita sui bisogni reali. Ecco i prodotti tech che hanno segnato le guide di giugno 2026.
Giugno 2026 ha confermato quanto sia difficile raccontare il mercato tecnologico attraverso una semplice classifica. Nelle guide di Libero Tecnologia siamo partiti dalle esigenze concrete degli utenti, selezionando prodotti capaci di distinguersi per una funzione specifica o per un preciso contesto d’uso. Dagli eReader agli smartphone, ogni scelta è stata compiuta superando il concetto di "migliore in assoluto" e cercando il modello più adatto a ciascuna necessità.
- Le alternative a Kindle: modi diversi di leggere
- Robot aspirapolvere: autonomia e manutenzione al centro
- Il ritorno dei lettori musicali dedicati
- Auricolari per la spiaggia: conta soprattutto il contesto
- Smartwatch per il fitness sotto i 500 euro
- Smartphone divisi per fascia e reale utilità
Le alternative a Kindle: modi diversi di leggere
Nella guida dedicata alle alternative a Kindle abbiamo valutato soprattutto il tipo di contenuto consultato e l’esperienza di lettura desiderata. Kobo Clara BW è stato scelto per chi cerca un dispositivo essenziale con schermo E Ink, mentre Kobo Clara Colour e PocketBook InkPad Color 3 rispondono meglio alle esigenze di chi legge fumetti o libri illustrati. BOOX Go 10.3 Gen2 amplia invece le possibilità d’uso, rivolgendosi anche a chi vuole prendere appunti o utilizzare il dispositivo per lo studio.
Robot aspirapolvere: autonomia e manutenzione al centro
Per selezionare i robot aspirapolvere sotto i 600 euro abbiamo considerato la potenza di aspirazione, l’efficacia della navigazione, la qualità del lavaggio e il livello di automazione offerto dalla base. Mova V50 Ultra è stato utilizzato come riferimento tecnologico, pur collocandosi oltre la soglia indicata. Dreame L50 Ultra, Roborock QV 35A e Xiaomi S40C rappresentano invece tre approcci differenti: prestazioni elevate, equilibrio complessivo e accesso più economico alla navigazione laser.
Il ritorno dei lettori musicali dedicati
La guida alle alternative ad iPod è nata da un criterio diverso: separare l’ascolto musicale dall’utilizzo dello smartphone. HiBy R4 rappresenta la proposta più completa, mentre HIFI WALKER H2 e MECHEN M30 puntano sui controlli fisici e sulla riproduzione di file audio di alta qualità. Per i modelli più economici, invece, abbiamo privilegiato soprattutto portabilità e autonomia.
Auricolari per la spiaggia: conta soprattutto il contesto
Nella scelta di cuffie e auricolari per l’estate non ci siamo limitati a valutare la qualità audio. Abbiamo considerato la resistenza all’acqua, la stabilità durante il movimento, il comfort nelle giornate più calde, le funzionalità aggiuntive e la cura del design. SANOTO e MONODEAL sono stati inclusi per la modalità MP3 utilizzabile durante il nuoto, Soundcore Sport X20 per la versatilità in ambito sportivo e HUAWEI FreeClip 2 per l’ascolto open-ear. La certificazione IP resta un parametro importante, ma deve essere sempre interpretata insieme alle indicazioni fornite dal produttore sull’esposizione all’acqua salata.
Smartwatch per il fitness sotto i 500 euro
La selezione degli smartwatch si è concentrata sui modelli pensati per chi pratica attività sportiva, dotati di sensori e funzioni capaci di accompagnare diversi tipi di allenamento. Garmin Forerunner 570 si rivolge a chi cerca metriche avanzate, mentre Samsung Galaxy Watch8 e Google Pixel Watch 4 combinano il monitoraggio del fitness con una gestione completa delle attività quotidiane. Xiaomi Smart Band 10 e Redmi Watch 5 Active dimostrano invece che è possibile tenere sotto controllo l’attività fisica anche con un budget contenuto.
Smartphone divisi per fascia e reale utilità
Per selezionare i migliori smartphone di giugno abbiamo evitato confronti diretti tra prodotti appartenenti a categorie troppo distanti. iPhone 17 Pro e Samsung Galaxy S26 Ultra rappresentano la fascia premium, mentre Google Pixel 10, Samsung Galaxy A57 5G e OnePlus Nord 5 rispondono a esigenze specifiche, legate alla fotografia, al supporto software, all’intelligenza artificiale, alla portabilità o alle prestazioni.
Il criterio finale è rimasto lo stesso in tutte le guide del mese: spiegare con chiarezza che cosa offre ogni dispositivo e, soprattutto, per quale tipo di utente può rappresentare la scelta più adatta. Anche a luglio 2026, il team di Libero Tecnologia continuerà ad accompagnare i lettori con nuove guide all’acquisto dedicate ai prodotti più interessanti del momento.