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Pieghevoli, smartwatch, auricolari e anche un videogioco: tutti i prodotti che la redazione di Libero Tecnologia ha provato a ottobre 2026

vivo

Le prove di ottobre spaziano da smartwatch e auricolari a tracker, pieghevoli e smartphone fotografici, mettendo in luce funzioni, autonomia e compromessi.

Tra i prodotti esaminati figurano il Motorola razr fold, la serie vivo X500 e Castlevania: Belmont's Curse, promosso con un voto di 8,5.

Il riepilogo anticipa nuove recensioni di smartphone, wearable, accessori e videogiochi, con test nell’uso quotidiano per valutarne pregi e limiti.

Ottobre ha portato in redazione pieghevoli, smartwatch, auricolari e il ritorno di una saga che compie quarant’anni. Li abbiamo scelti noi, provati o messi a confronto, e raccontati con il nostro giudizio. Se in queste settimane vi è sfuggita qualche prova, ecco: qui trovate tutto in un unico posto.

Apple Watch Series 12: il battito letto ogni 5 secondi

Abbiamo indossato il nuovo smartwatch di Apple giorno e notte: fuori cambia pochissimo, mentre sul retro un nuovo sistema di sensori legge il battito ogni 5 secondi, anche camminando, e la variabilità cardiaca ogni 5 minuti. Debutta anche la Preparazione, un voto mattutino da 0 a 10 che ha bisogno di qualche giorno per imparare le abitudini di chi lo indossa.

L’autonomia resta ferma a 24 ore, compensata da una ricarica che in 15 minuti garantisce 12 ore di utilizzo. È un acquisto sensato soprattutto per chi arriva da una Series 10 o precedente; chi ha già la Series 11 può aspettare. La recensione completa la trovi qui.

HUAWEI FreeClip 2 S: auricolari aperti da indossare per ore

Gli auricolari a clip di Huawei lasciano libero il canale uditivo e pesano 5,1 grammi ciascuno, con un archetto in silicone più morbido del 25% rispetto alla generazione precedente. Nella nostra prova, tra scrivania, camminate e allenamenti, sono emersi bassi corposi per un modello open-ear e un’autonomia che arriva a 38 ore complessive con la custodia, ora sferica e rifinita come un piccolo scrigno.

La certificazione IP57 li protegge da sudore e pioggia. La voce in chiamata suona ancora un po’ artificiale, un aspetto su cui Huawei sta lavorando con gli aggiornamenti. La recensione completa la trovi qui.

Fitbit Edge contro Charge 6: schermo più grande, niente Google Wallet

Abbiamo messo a confronto il nuovo tracker di Google con il modello che ne raccoglie l’eredità. Fitbit Edge porta lo schermo AMOLED da 1,04 a 1,34 pollici, aggiunge un pulsante fisico, l’altimetro e una batteria sostituibile, una prima volta per la gamma. L’autonomia dichiarata resta di sette giorni per entrambi, con una ricarica più rapida sul nuovo modello.

Edge perde però il chip NFC per i pagamenti con Google Wallet e il sensore EDA dedicato alle risposte allo stress. Di certo, la scelta dipende dalle funzioni che si usano ogni giorno. Il confronto completo lo trovi qui.

Motorola razr fold: la batteria da 6.000 mAh del primo pieghevole a libro

Con il razr fold Motorola esordisce nei pieghevoli a libro, un formato in cui Samsung gioca da anni. Lo abbiamo usato a lungo e ne abbiamo apprezzato la costruzione in alluminio e acciaio, i due schermi molto luminosi, la penna inclusa e soprattutto la batteria da 6.000 mAh, che in laboratorio ha superato le 16 ore di uso attivo sul display interno.

Le tre fotocamere posteriori sono tutte da 50 megapixel, con un teleobiettivo 3x. Il punto debole si sente in mano: 243 grammi e quasi un centimetro di spessore da chiuso. La recensione completa la trovi qui.

Castlevania: Belmont’s Curse, il castello di Dracula da esplorare

Unico videogioco del mese, il nuovo capitolo della saga Konami festeggia i 40 anni di Castlevania. Lo abbiamo giocato su PS5 per circa 20 ore, perdendoci nei corridoi del castello di Dracula grazie a un level design che spinge a esplorare ogni angolo. Lo stile visivo richiama le animazioni della serie Netflix, la colonna sonora resta in testa anche a console spenta e i tarocchi aggiungono incantesimi da potenziare.

Pesano un viaggio rapido macchinoso e checkpoint distanti tra loro, mentre la protagonista Rose a volte risponde ai comandi con meno prontezza del previsto. Voto finale: 8.5, ma la recensione completa la trovi qui.

Galaxy Z Fold8 contro iPhone Duo: 53 grammi di differenza

Il Galaxy Z Fold8 è il nostro compagno di tutti i giorni dall’estate, e gli abbiamo messo accanto il primo pieghevole di Apple, con una prova sul campo che ha rimesso in discussione le impressioni della presentazione. Il divario più evidente si legge sulla bilancia: 201 grammi contro 254.

Samsung gestisce tre app insieme e costa meno, Apple risponde con uno schermo interno opaco che riduce riflessi e piega, oltre alla certificazione IP68. Entrambi si scaldano parecchio, e iPhone Duo arriva in Europa senza la nuova Siri AI. Per chi non è legato all’ecosistema Apple, per ora il confronto premia Samsung. Il confronto completo lo trovi qui.

vivo X500 Pro Max: fotografare con lo zoom da 400 mm

Abbiamo portato il top di gamma vivo sull’Etna, insieme al Photographer Kit con impugnatura e teleconvertitori ZEISS da 200 e 400 mm. Già senza accessori, tra il teleobiettivo APO da 200 MP e la fotocamera principale da 50 MP, ci hanno convinto le foto al tramonto e quelle naturalistiche.

Con il 400 mm si inquadrano soggetti lontanissimi, al prezzo di qualche componente in più nello zaino. Per i video c’è la registrazione in 4K a 240 fps, utile per lo slow motion. Completano il quadro il processore Dimensity 9600 Pro e una batteria da 6.750 mAh. La recensione completa la trovi qui.

vivo X500 Series a Tenerife: smartphone e nuovi accessori audio

Per la presentazione europea della serie X500 vivo ha scelto i paesaggi vulcanici di Tenerife, e noi eravamo lì, al Magma Art & Congress Centre. Oltre al Pro Max è arrivato X500 Pro, con schermo da 6,36 pollici e lo stesso processore.

Il resto delle novità riguarda l’audio: i Buds Ultra con cancellazione del rumore fino a 60 dB, i Buds Clip con design a clip e appena 5,2 grammi per auricolare, e le Headphones Studio, prime cuffie over-ear dell’azienda con un’autonomia dichiarata fino a 75 ore. Il racconto completo dell’evento lo trovi qui.

Le prossime recensioni: state connessi

Le prove non si fermano qui. Nelle prossime settimane continueremo a mettere alla prova smartphone, wearable, accessori e videogiochi, scegliendo i prodotti che riteniamo più interessanti per chi deve decidere cosa comprare e per chi vuole semplicemente restare aggiornato.

Come sempre, li useremo nella vita di tutti i giorni prima di raccontarvi pregi e limiti. Per non perdere nessuna novità potete tenere d’occhio la sezione Recensioni di Libero Tecnologia e seguirci su Google Discover. Il prossimo mese torneremo con un nuovo riepilogo di tutto quello che avremo provato per voi.