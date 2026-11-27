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Autonomia, prestazioni, prezzi e limiti dei cinque prodotti tecnologici che abbiamo recensito a novembre, con tutti i nostri voti e verdetti

Le prove di novembre 2026 mettono a confronto cinque dispositivi: un iPhone pieghevole, un registratore AI, uno speaker, un’e-bike e un termostato intelligente.

L’Amflow UE Carbon Pro ottiene il voto più alto, mentre i prodotti si distinguono per autonomia, funzioni smart e prestazioni, con limiti e costi diversi.

Le recensioni valutano i dispositivi nell’uso quotidiano e anticipano nuove prove di smartphone, accessori e soluzioni per la casa.

Novembre è il mese in cui le giornate si accorciano e si passa più tempo al chiuso, con lo smartphone in mano e i termosifoni da accendere. Per la redazione di Libero Tecnologia è stato anche un mese di prove sul campo, fatte con calma e con il tempo giusto per farsi un’opinione.

Abbiamo recensito, dopo aver attentamente usato e messo alla prova, un telefono atteso per anni, due oggetti che lavorano con la voce e con il suono, una bici elettrica pensata per la città e un dispositivo che promette di alleggerire la bolletta.

Li abbiamo portati con noi per settimane, fra riunioni, serate con gli amici, tragitti in città e prime sere fredde dell’anno: ognuno di loro è passato da test approfonditi e occhi esperti, per restituirvi il feedback più onesto e trasparente che ci sia.

iPhone Duo: il primo pieghevole di Apple e i suoi due giorni di autonomia

Libero Tecnologia non poteva non recensire iPhone Duo. Il device si apre come un passaporto e lascia vedere uno schermo OLED da 7,6 pollici con finitura opaca, che nasconde bene la piega e trattiene poche impronte. Da chiuso si usa il display esterno da 5,4 pollici. La scocca è in titanio e la cerniera ci è sembrata solida fin dal primo giorno. Il chip è l’A20 Pro e nel nostro uso l’autonomia è arrivata a circa due giorni, un traguardo raro per un pieghevole.

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Il conto si paga su altri fronti: le fotocamere restano un passo indietro rispetto all’iPhone 18 Pro Max, lo zoom si ferma a 2x, manca il Face ID e molte app sembrano ancora impreparate al nuovo formato.

Il prezzo parte da 2.369 euro e il voto finale è 7,3. È un telefono pensato per l’appassionato Apple disposto ad accettare i limiti di una prima generazione, in attesa che gli aggiornamenti software sfruttino meglio l’hardware: tutte le impressioni d’uso sono nella recensione completa dell’iPhone Duo.

Comu Action Pro: il registratore AI che scrive il verbale della riunione

Dopo il telefono più chiacchierato dell’anno, la redazione di Libero Tecnologia è passata a provare due strumenti che lavorano con la voce e con il suono, e cominciamo da un registratore che a fine riunione prepara il verbale: il Comu Action Pro è un dispositivo tascabile in metallo da 52 grammi. Ha sei microfoni, riconosce chi sta parlando e trascrive in 113 lingue, italiano compreso.

Il bello arriva dopo la registrazione, quando gli agenti AI trasformano la conversazione in email di follow-up, documenti, presentazioni e liste di attività. Dietro le quinte l’app sceglie fra diversi modelli, da ChatGPT a Gemini, e si collega alla posta e al calendario.

Il piano gratuito basta per iniziare, mentre le funzioni avanzate richiedono invece un abbonamento, e con il Premium il primo anno supera i 270 euro. Spessore e peso si fanno notare quando lo si aggancia al telefono, ma il voto finale è un solido 8 su 10. Abbonamenti, costi e prova sul campo sono nella recensione del Comu Action Pro.

Sony ULT Tower 5: uno speaker da 300 W per le feste in casa e in giardino

Dal registratore passiamo alla cassa, quella che fa partire la festa. Il Sony ULT Tower 5 eroga 300 W, pesa 12,7 kg e ha 56 LED che seguono il ritmo della musica. Nella nostra prova i bassi sono rimasti puliti anche ad alto volume, e con la funzione Party Chain si collegano più speaker senza cavi in pochi passaggi. Gli ingressi abbondano (XLR, RCA, USB e microfono) e fanno comodo a chi fa il DJ per hobby o organizza serate di karaoke.

A volume moderato e con le luci spente l’autonomia arriva a 20 ore, mentre al massimo e con le luci accese scende a circa due ore e mezza. Se la batteria cala a metà serata, bastano dieci minuti di ricarica per avere musica per circa un’ora e quaranta.

Mancano le ruote e il microfono per il karaoke si compra a parte. Costa 299 euro e ha preso 8,4, il voto di chi ha trovato il posto giusto in un salotto ampio, su un terrazzo o in giardino. Prove d’ascolto e voti, sezione per sezione, sono nella recensione del Sony ULT Tower 5.

Amflow UE Carbon Pro: l’e-bike da città che cambia le marce da sola

Spente le luci della festa, saliamo in sella: l’Amflow UE Carbon Pro è la prima bici urbana di un marchio nato nel 2023 e conosciuto soprattutto per le mountain bike elettriche. Ha il telaio in carbonio e un motore Avinox da 125 Nm di coppia massima. Il cambio automatico a tre rapporti, integrato nel mozzo, legge pendenza e sforzo, mentre una cinghia Gates prende il posto della catena e fa sparire la manutenzione periodica.

Sulle salite più ripide e nelle partenze a pieno carico interviene la funzione Auto Boost, e l’altezza della sella si regola direttamente dal manubrio. Lo sblocco via NFC, la localizzazione con Dov’è di Apple e le luci automatiche completano un pacchetto pensato per chi pedala ogni giorno.

Con la batteria da 600 Wh abbiamo stimato 95-100 km su percorsi con salite impegnative, meno dei 132 dichiarati in condizioni di laboratorio. Il prezzo è di 3.499 euro e il voto, 9, è il più alto del mese. Motore, app e sicurezza sono raccontati nella recensione dell’Amflow UE Carbon Pro.

Tado° Termostato Intelligente X: il riscaldamento gestito stanza per stanza

E, alla fine, torniamo a casa, o meglio dentro casa, con un termostato che promette di scaldare meglio spendendo meno. Abbiamo provato il Tado° Termostato Intelligente X di seconda generazione nella versione wireless. Il sensore di temperatura va dove si vive, il ricevitore accanto alla caldaia. L’app accompagna l’installazione ed è chiara nella programmazione dei singoli ambienti.

Con le teste termostatiche ogni stanza si gestisce a parte, e grazie a Matter e Thread il termostato dialoga con Apple Home, Google Home e Alexa. Il ricevitore richiede però una presa a 230 volt, gli impianti centralizzati restano esclusi e le funzioni più evolute, come il preriscaldamento al rientro, fanno parte dell’abbonamento AI Assist da 3,99 euro al mese.

Il risparmio medio dichiarato del 22% andrà verificato nel corso di un’intera stagione. Per chi spende 800 euro l’anno di riscaldamento, il termostato si ripagherebbe in circa tre inverni. Il listino è di 199,99 euro e il voto 7,6. Costi, compatibilità e conti sul risparmio sono nella recensione del termostato tado°.

Le prossime recensioni: state connessi

La redazione continuerà a provare smartphone, accessori e dispositivi per la casa con lo stesso metodo: uso reale, tempi lunghi e voti motivati. Ogni prodotto passa settimane nelle nostre mani prima di ricevere un giudizio. Per non perdere le nuove recensioni potete seguire Libero Tecnologia anche su Google Discover, e a fine mese ritroverete qui il riepilogo di tutto quello che abbiamo messo alla prova.

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