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Una power bank compatta può fare la differenza quando lo smartphone è quasi scarico. Ecco quali modelli abbiamo scelto e cosa valutare prima dell’acquisto.

Feob

Lo smartphone scarico può diventare un problema, soprattutto quando siamo lontani da una presa di corrente. Le power bank compatte servono proprio a evitare questa situazione: permettono di avere una riserva di energia a disposizione senza appesantire troppo la borsa e occupare spazio inutile. In questo articolo, la redazione di Libero Tecnologia ha selezionato alcune delle migliori power bank compatte da tenere a portata di mano in caso di necessità.

Quando conviene acquistare una mini power bank

Le power bank compatte sono particolarmente utili quando si cerca una riserva di energia da portare con sé ogni giorno. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra autonomia e dimensioni: una batteria esterna troppo ingombrante rischia infatti di restare a casa proprio quando potrebbe servire.

La capacità è quindi uno dei primi aspetti da considerare. Un modello da 5.000 mAh può bastare per affrontare una giornata più lunga del previsto o recuperare parte della carica dello smartphone. Salendo a 10.000 mAh si ottiene una riserva decisamente più ampia, adatta soprattutto a chi utilizza molto il telefono lontano da una presa.

I modelli da 2.500 mAh rispondono invece a un’esigenza diversa. Sono pensati come piccola riserva d’emergenza, con dimensioni e peso ridotti al minimo.

Conta anche la velocità di ricarica. Una potenza in uscita maggiore permette di recuperare energia più rapidamente, naturalmente se lo smartphone supporta quella velocità. In altri casi può essere più comodo avere un connettore integrato, così da collegare direttamente la power bank senza dover portare con sé un cavo separato.

La scelta dipende quindi soprattutto dall’uso previsto. Se la power bank deve stare sempre in tasca, dimensioni e peso diventano prioritari. Chi cerca maggiore autonomia dovrà invece accettare qualche centimetro in più.

HETP Power Bank 5200 mAh

HETP da 5.200 mAh elimina il cavo senza affidarsi alla ricarica wireless. Sul corpo è presente un connettore USB-C che si inserisce direttamente nello smartphone, trasformando la power bank in una piccola estensione della batteria del telefono.

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Uno dei vantaggi principali è il formato. Il peso è di 98 grammi, mentre le dimensioni sono paragonabili a quelle di un rossetto. Secondo HETP, la capacità permette di ricaricare uno smartphone almeno una volta, tenendo conto della normale dispersione di energia durante il trasferimento.

Sul corpo trova spazio anche un display LCD che mostra la percentuale residua. Su una batteria pensata soprattutto per le emergenze è una funzione utile, perché permette di capire subito quanta autonomia resta.

La porta USB-C consente inoltre di ricaricare la power bank senza utilizzare il connettore incorporato. È supportata anche la ricarica pass-through: lo smartphone può quindi continuare a ricevere energia mentre la batteria esterna è collegata alla corrente. HETP dichiara infine la compatibilità con custodie fino a circa 4,5 mm di spessore.

Feob Mini Power Bank 5000 mAh

Feob da 5.000 mAh utilizza a sua volta un connettore USB-C integrato, ma punta maggiormente sulla velocità di ricarica. L’uscita arriva a 15 W, con una corrente fino a 3 A. Per una batteria pensata soprattutto come riserva significa poter recuperare energia senza dover necessariamente ricorrere a una ricarica molto lenta.

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Anche le dimensioni restano contenute. Misura 2,7 x 5 x 8,2 cm e pesa 99 grammi, quindi può essere collegata direttamente alla parte inferiore dello smartphone senza aggiungere l’ingombro tipico delle batterie esterne più grandi.

Feob ha integrato anche un display LCD che mostra la carica disponibile. La porta USB-C può essere utilizzata sia in ingresso sia in uscita, lasciando quindi la possibilità di usare un normale cavo quando il collegamento diretto risulta meno pratico.

Per ricaricare la power bank servono da circa un’ora e mezza a tre ore e mezza, a seconda del sistema utilizzato. Il connettore integrato può inoltre essere usato con custodie fino a circa 4 mm di spessore, senza dover rimuovere il case.

Feob Mini Power Bank 5200 mAh

Il secondo modello Feob presente nella selezione porta la capacità a 5.200 mAh e mantiene la stessa impostazione plug-in. Basta inserire il connettore USB-C nello smartphone per avviare la ricarica, senza utilizzare un cavo tra i due dispositivi.

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La presenza di una porta USB-C separata rende però il prodotto più flessibile. Lo smartphone può essere alimentato direttamente tramite il connettore incorporato oppure con un normale cavo. La potenza arriva a 15 W.

È supportata anche la ricarica pass-through. In questo modo il telefono può continuare a caricarsi mentre la power bank riceve energia dalla presa, senza dover attendere che una delle due batterie completi prima la ricarica.

Il display LCD mostra la percentuale di energia disponibile e può spegnersi automaticamente. La compatibilità comprende gli iPhone con USB-C dalla serie 15 alla serie 18, oltre a diversi smartphone Android. Feob indica anche in questo caso la possibilità di utilizzare il connettore integrato con custodie fino a circa 4 mm di spessore.

Rolling Square TAU 2

Rolling Square TAU 2 segue una filosofia diversa rispetto alle altre power bank della guida. La capacità scende a 2.000 mAh, ma in cambio il dispositivo assume le dimensioni di un vero portachiavi. L’idea risolve uno dei problemi più comuni di questi accessori: ricordarsi di portarli con sé. TAU 2 può restare agganciata alle chiavi grazie a un sistema di fissaggio rapido e, secondo il produttore, ha dimensioni paragonabili a quelle di un normale portachiavi per auto.

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La capacità è inevitabilmente inferiore rispetto alle altre proposte della guida. Rolling Square parla di un incremento fino al 30% della batteria dello smartphone, quindi TAU 2 va considerata soprattutto come riserva per le situazioni di emergenza e non come soluzione per una ricarica completa.

Il dispositivo integra un connettore USB-C. Un secondo cavo proprietario permette invece di collegare dispositivi dotati di Lightning oppure Micro USB, senza dover portare con sé altri fili.

Particolare anche il sistema di ricarica. A casa, TAU 2 può essere appoggiata sul dock magnetico. La porta USB-C consente comunque di ricaricarla anche senza la base e supporta il pass-through.

TAU 2 integra infine alcune funzioni legate al servizio Sherr.it. Tramite NFC o QR Code è possibile condividere un biglietto da visita digitale. La modalità Lost Mode permette invece di lasciare un messaggio destinato a chi dovesse trovare il portachiavi dopo uno smarrimento. Sono funzioni secondarie rispetto alla batteria, ma contribuiscono a distinguere TAU 2 dalle classiche power bank tascabili.