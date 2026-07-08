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In viaggio, la batteria dello smartphone è diventata fondamentale. È la carta d’imbarco, la prenotazione dell’hotel, la mappa per raggiungere il centro, il biglietto del treno dopo l’atterraggio e spesso anche la principale fonte di intrattenimento durante gli spostamenti. Basta uno scalo più lungo del previsto, una presa occupata in aeroporto, un contrattempo, un episodio di troppo della serie preferita o una giornata passata tra foto e navigatore per ritrovarsi con la percentuale in rosso prima ancora di arrivare a destinazione.

Una power bank scelta bene risolve proprio questo problema: aggiunge autonomia senza costringere a portarsi dietro un accessorio ingombrante. Per chi vola, però, la scelta va fatta con un po’ più di attenzione. Le batterie al litio devono viaggiare nel bagaglio a mano, non in stiva, e devono rispettare i limiti previsti per il trasporto aereo. In generale, sotto i 100 Wh non serve autorizzazione, mentre tra 100 e 160 Wh può essere richiesto il via libera della compagnia. Prima di partire, soprattutto con i modelli più capienti, è sempre meglio controllare le regole del vettore.

INIU Power Bank 10000mAh

INIU Power Bank da 10.000 mAh è il modello più adatto a chi vuole restare leggero. Il suo punto di forza è il formato sottile: lo spessore dichiarato è di 0,5 pollici. Questa piccola batteria portatile può essere infilata con facilità in tasca o nello zaino, senza diventare un peso durante gli spostamenti.

È una power bank pensata per chi viaggia con lo smartphone come dispositivo principale e vuole semplicemente una riserva di energia in più. La porta USB C con ingresso e uscita aumenta la praticità, perché permette sia di ricaricare la power bank sia di alimentare dispositivi compatibili usando lo stesso collegamento.

Il sistema SmartProtect a 15 livelli è pensato per ridurre i rischi legati ad anomalie di ricarica e possibili danni alla batteria dei dispositivi collegati. Nel complesso, è una proposta adatta a chi cerca una power bank da viaggio compatta.

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INIU Ultrapiccolo 20000mAh

Con INIU Ultrapiccolo da 20.000 mAh il discorso cambia: qui l’obiettivo è avere molta più autonomia senza rinunciare a un formato facile da trasportare. Si tratta di una power bank particolarmente compatta per la sua capacità, adatta a borse piccole e a chi vuole occupare poco spazio nel bagaglio.

È un modello indicato per chi non vuole controllare continuamente la percentuale durante la giornata, oppure per chi parte per un weekend e preferisce avere un margine più ampio anche lontano dalle prese.

Le due porte USB C in ingresso e uscita, insieme alla porta USB A, la rendono più flessibile rispetto ai modelli essenziali. È quindi una soluzione adatta a chi cerca più autonomia, ma non vuole acquistare una power bank pesante.

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UGREEN Nexode 145W 25000mAh

UGREEN Nexode 145W, con 25.000 mAh e una potenza totale massima di 145W, si rivolge a chi viaggia con più dispositivi e vuole ricaricare anche un computer portatile compatibile. È una power bank più ambiziosa rispetto ai modelli pensati solo per lo smartphone e, proprio per questo, va valutata tenendo conto anche di peso e ingombro.

La porta USB C1 supporta PD3.1 fino a 140W. È un dato che cambia il tipo di utilizzo: questa non è una power bank da tenere nello zaino solo "per sicurezza", ma una batteria esterna pensata come vera estensione dell’autonomia di lavoro, soprattutto in aeroporto o durante giornate senza una presa stabile a disposizione.

Il peso è di 505 grammi, con dimensioni di 16,0 x 8,1 x 2,7 cm. Non è quindi il modello più leggero, ma il compromesso è legato alla potenza. Le tre porte consentono di ricaricare contemporaneamente telefono, tablet e portatile, con distribuzione intelligente dell’energia. Il display LED mostra il livello residuo, mentre il sistema ThermalGuard e le protezioni contro sovratensioni, sovracorrenti, sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti aggiungono un livello di sicurezza importante per un dispositivo di questa categoria.

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VEEKTOMX Power Bank 20000mAh con cavi integrati

VEEKTOMX da 20.000 mAh ha un pregio: riduce la dipendenza dai cavi. Integra collegamenti Micro, USB C e compatibili con dispositivi iOS, una caratteristica utile quando in viaggio si alternano smartphone e accessori diversi.

La power bank può ricaricare fino a cinque dispositivi contemporaneamente grazie ai tre cavi integrati, alla porta USB A e alla porta USB C. Ogni porta ha un’uscita massima di 5V/2A. È una configurazione pensata per chi vuole avere tutto a portata di mano, senza dover cercare ogni volta il cavo giusto nello zaino.

Le dimensioni sono 15,9 x 7,4 x 2,48 cm, mentre il display LED digitale permette di controllare il livello residuo della batteria con più precisione rispetto ai semplici indicatori a tacche. Il cordino integrato aggiunge un altro elemento pratico, perché permette di agganciarla allo zaino e tenerla più facilmente a portata di mano durante gli spostamenti. È il modello più adatto a chi privilegia ordine e immediatezza, senza voler portare con sé un set di cavi separati.

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Baseus Qpow3 45W 20000mAh

Baseus Qpow3 da 20.000 mAh si colloca a metà tra la power bank da smartphone e quella più ambiziosa per altri dispositivi. La ricarica bidirezionale fino a 45W permette di alimentare dispositivi compatibili con una velocità superiore rispetto ai modelli più semplici, mantenendo però un’impostazione ancora adatta al viaggio.

Il valore aggiunto sta nella gestione dei collegamenti. La power bank dispone di due cavi USB C, un connettore USB C e un connettore USB A, con la possibilità di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. È una configurazione pensata per chi vuole viaggiare con meno accessori, ma senza rinunciare alla compatibilità con smartphone, tablet, dispositivi USB C e accessori USB A.

La power bank può essere ricaricata fino a 30W e integra protezioni contro sovralimentazione, scarica profonda, cortocircuiti e problemi termici. Il produttore indica anche una resistenza del cavo USB C superiore a 10.000 pieghe, un dettaglio interessante per un accessorio destinato a essere usato spesso e trasportato senza troppe attenzioni.

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Perché acquistare una power bank e come scegliere il modello giusto per aereo

La power bank giusta non è necessariamente quella con più mAh. In aereo, e più in generale in viaggio, conta soprattutto l’equilibrio tra capacità, peso, ingombro e velocità di ricarica. Un modello da 10.000 mAh può bastare a chi vuole solo una riserva per lo smartphone durante una giornata intensa. È la scelta più leggera, entra facilmente in una tasca o in una borsa piccola e non aggiunge troppo peso al bagaglio.

Salendo a 20.000 mAh si entra in una fascia più adatta ai viaggi di più giorni, agli scali lunghi, a chi ha bisogno spesso delle indicazioni stradali e a chi usa più dispositivi. I modelli da 25.000 mAh, invece, hanno senso per chi porta con sé anche un computer portatile compatibile, ma richiedono maggiore attenzione sia al peso sia ai limiti previsti per il trasporto aereo.

Oltre alla capacità, bisogna guardare anche le porte disponibili. La USB C con ingresso e uscita è ormai una delle caratteristiche più utili, perché consente di usare lo stesso cavo per ricaricare la power bank e per alimentare lo smartphone. La potenza di uscita fa la differenza quando si ha poco tempo: durante uno scalo, anche mezz’ora di ricarica può bastare per recuperare parecchia autonomia.