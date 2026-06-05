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Capita sempre più spesso di utilizzare lo smartphone in treno, metropolitana, aeroporto o in un bar affollato. In queste situazioni, però, messaggi privati, e-mail di lavoro, password, applicazioni bancarie e dati personali possono diventare facilmente visibili a chi si trova nelle vicinanze. Per questo motivo stanno guadagnando popolarità le cosiddette pellicole privacy, accessori progettati per limitare l’angolo di visualizzazione dello schermo e rendere i contenuti leggibili soltanto a chi osserva il display frontalmente.

Negli ultimi anni il mercato si è ampliato in modo significativo e oggi offre soluzioni compatibili con smartphone Apple, Samsung, Google, Xiaomi e molti altri produttori. Alcuni modelli puntano sulla massima tutela della riservatezza, mentre altri affiancano a questa funzione caratteristiche aggiuntive come il trattamento antiriflesso o una maggiore resistenza agli urti.

Cos’è la pellicola privacy per smartphone?

Una pellicola privacy è una particolare protezione per lo schermo che integra un filtro capace di ridurre l’angolo di visione del display. In pratica, chi osserva lo smartphone lateralmente vede uno schermo scurito o difficilmente leggibile, mentre l’utente che guarda frontalmente continua a visualizzare normalmente i contenuti.

Oltre a tutelare la riservatezza delle informazioni, molte di queste soluzioni svolgono anche la funzione tradizionale di una pellicola protettiva, contribuendo a difendere il display da graffi, impronte, urti accidentali e segni di usura quotidiana.

Le migliori pellicole privacy

Abbiamo selezionato alcune delle migliori pellicole privacy disponibili sul mercato.

New’C

New’C è uno dei marchi che ha costruito la propria reputazione attorno alla precisione costruttiva e alla compatibilità con un ampio numero di dispositivi. L’azienda realizza protezioni dedicate a smartphone Apple, Samsung, Google, Xiaomi, Redmi e molti altri brand, puntando su vetri temperati progettati per adattarsi con precisione ai diversi modelli.

Il produttore dichiara un filtro in grado di limitare la visualizzazione oltre i 28 gradi, contribuendo a mantenere al riparo da sguardi indiscreti informazioni personali e dati sensibili. La protezione è realizzata in vetro temperato con durezza 9H (classificazione che indica la resistenza ai graffi di una superficie, misurata attraverso la cosiddetta scala delle matite) e integra un rivestimento oleofobico studiato per contrastare impronte e residui.

Uno degli aspetti più interessanti della proposta New’C è l’equilibrio tra protezione e praticità. Il marchio pone particolare attenzione alla trasparenza del vetro e alla conservazione dell’esperienza visiva originale, senza compromettere la sensibilità del touchscreen.

New’C per iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max (6,9 pollici)

New’C per Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Pro (6,3 pollici)

New’C per Samsung Galaxy S25

Mothca Privacy

Mothca segue una strada diversa rispetto a molti concorrenti, concentrandosi non soltanto sulla privacy, ma anche sul comfort visivo. Il suo elemento distintivo è infatti la superficie opaca ottenuta attraverso uno specifico processo di lavorazione che, secondo il produttore, permette di mantenere una buona nitidezza riducendo al tempo stesso i riflessi.

La pellicola integra una tecnologia anti-spia che limita la visione laterale a circa 25 gradi. Una caratteristica che la rende particolarmente interessante per chi utilizza spesso lo smartphone all’aperto o in ambienti molto illuminati.

Accanto alla protezione della riservatezza, Mothca punta molto sulla riduzione dei riflessi causati dalla luce artificiale e dai raggi solari. Il trattamento superficiale contribuisce inoltre a limitare la presenza di impronte e macchie, mantenendo più pulito lo schermo nel corso della giornata.

Mothca Privacy per iPhone 17 Pro

Mothca Privacy per iPhone 17 Pro Max

Mothca Privacy per iPhone Air

IMBZBK

IMBZBK si rivolge soprattutto agli utenti che cercano una protezione robusta per smartphone di fascia alta.

La filosofia del marchio è fortemente orientata alla durabilità. Le sue pellicole utilizzano vetro temperato 9H e sono progettate per offrire una protezione efficace contro graffi e piccoli incidenti quotidiani che possono compromettere l’integrità del display.

Tra i punti di forza dichiarati figurano l’elevata trasparenza dell’immagine, la compatibilità con display ad alta definizione e il mantenimento della sensibilità del touchscreen. IMBZBK dedica inoltre particolare attenzione alla fase di installazione, proponendo kit di allineamento studiati per facilitare il corretto posizionamento della protezione.

Per chi utilizza frequentemente lo smartphone in ambito professionale o in contesti particolarmente dinamici, il marchio punta soprattutto sulla combinazione tra affidabilità e resistenza nel lungo periodo.

IMBZBK per iPhone 17

IMBZBK per iPhone 17 Pro

IMBZBK per Samsung Galaxy S25 Ultra

ELYCO

ELYCO propone una soluzione che mette al centro la protezione delle informazioni personali negli spazi pubblici. La sua pellicola utilizza una tecnologia che limita la visibilità laterale a un angolo di 33 gradi, con l’obiettivo di impedire la lettura dello schermo da parte delle persone vicine.

Il prodotto abbina questa funzione a un vetro temperato con durezza 9H e a uno spessore contenuto di 0,33 mm. Secondo il produttore, ciò consente di preservare la reattività del display senza alterare in modo significativo l’esperienza d’uso quotidiana.

Particolare attenzione viene riservata anche al trattamento oleorepellente, progettato per ridurre la presenza di impronte e tracce di unto sulla superficie dello schermo. La confezione include inoltre gli accessori necessari per l’installazione, con un sistema pensato per limitare la formazione di bolle d’aria.

ELYCO per Samsung Galaxy S25

ELYCO per Samsung Galaxy S25 Ultra

ELYCO per Samsung Galaxy A36/A56

Perché le pellicole privacy sono sempre più popolari?

La crescente diffusione dello smart working, delle applicazioni di messaggistica, delle e-mail, dei pagamenti digitali e dei servizi bancari ha trasformato lo smartphone in uno strumento che custodisce una quantità enorme di informazioni personali. Utilizzarlo in un luogo pubblico significa spesso esporre dati che non dovrebbero essere visibili a estranei.

Una pellicola privacy rappresenta una risposta semplice a questa esigenza. Non richiede configurazioni software, non modifica le impostazioni del dispositivo, è facile da installare e continua a svolgere la propria funzione in qualsiasi situazione. Una volta applicata, aggiunge un ulteriore livello di riservatezza durante l’utilizzo quotidiano.

Dov’è nato questo trend?

Le soluzioni per limitare gli angoli di visualizzazione non sono nate nel settore degli smartphone. Tecnologie simili vengono utilizzate da anni su monitor professionali e computer portatili impiegati in banche e ambienti aziendali, dove la protezione delle informazioni rappresenta una priorità.

Con l’aumento delle attività svolte direttamente da smartphone, questi sistemi sono stati progressivamente adattati anche ai display mobili. Oggi il mercato offre un numero crescente di modelli compatibili con i dispositivi più diffusi.

Come scegliere la pellicola privacy perfetta?

La scelta dipende soprattutto dalle proprie abitudini di utilizzo. Chi trascorre molto tempo in viaggio potrebbe preferire una soluzione dotata di un filtro privacy particolarmente efficace. Chi utilizza spesso il telefono all’aperto potrebbe invece trovare vantaggiosa una pellicola opaca capace di ridurre i riflessi.

È inoltre importante verificare la compatibilità con il proprio smartphone e la presenza di un vetro temperato ad alta resistenza. Meritano attenzione anche la qualità dei trattamenti superficiali contro impronte e macchie e la facilità di installazione, un aspetto che può fare la differenza soprattutto per chi non ha esperienza nell’applicazione delle protezioni per lo schermo.

Le pellicole privacy non sostituiscono le normali misure di sicurezza digitali, ma rappresentano uno strumento utile per proteggere la riservatezza delle informazioni quando si utilizza lo smartphone in luoghi pubblici. In un periodo in cui gran parte della nostra vita passa attraverso il display di un telefono, limitare gli sguardi indiscreti è diventata per molti una necessità quotidiana.