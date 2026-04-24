Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Le ultime news di tecnologia che, forse, ti sei perso: dai nuovi colori degli iPhone alla verità sulle batterie rimovibili e l'abbonamento di WhatsApp

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Nel mondo della tecnologia, con tutte le sue sfumature, le notizie sono così tante che hai sempre la sensazione d’essere rimasto indietro. Ho perso qualcosa d’importante? Te lo chiedi come fanno tutti quelli interessati al tema, che poi scoprono qualcosa, per puro caso, tramite il post di un account sconosciuto su Instagram mesi dopo. Allora ecco un riassunto della settimana, per goderti il weekend sereno.

Nuove truffe

Non si può mai abbassare l’attenzione quando si parla di truffe. Ti senti pronto a tutto, sei ben informato, ma poi ti basta quel click distratto per mandare tutto all’aria. Se è successo a Galeazzi, diciamo che può succedere un po’ a tutti.

A ciò si aggiunge il fatto di restare aggiornati per i propri cari, magari quelli meno bravi in ambito tecnologico. Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme relativo a una finta comunicazione istituzionale.

In pratica ti contattano per avvisarti del necessario rinnovo della tessera sanitaria. Ovviamente è un tentativo di phishing, considerando come questo documento ti arrivi serenamente a casa, senza alcun bisogno di firme o richieste.

In questo periodo, però, sta circolando con insistenza anche la cosiddetta “truffa del Ceo”, nota anche come “truffa del capo”. Qualcuno si finge un dirigente che collabora con la vittima e, sfruttando richieste credibili e spesso urgenti, spinge a effettuare bonifici o condividere dati sensibili.

Mondo smartphone: iPhone e WhatsApp

Siete in attesa degli iPhone 18 Pro e Pro Max? Buone notizie per voi. Saranno infatti disponibili in nuove colorazioni, il che comprende anche una variante inedita. Se il Cosmic Orange del 17 ha spopolato rapidamente, questa soluzione non sarà da meno. Parliamo del Dark Cherry, che prevedibilmente prenderà d’assalto i social.

Restando in ambito smartphone, come non citare la grande novità di WhatsApp. Tutti ne parlano e molti la temono, anche se non ce n’è ragione. Parliamo dell’abbonamento a pagamento, che offrirà nuove funzioni. Ciò non vuol dire che l’app di messaggistica più usata al mondo avrà un costo, ma che per ottenere opzioni come sticker extra, fissaggi fino a 20 chat e altro, si dovrà sborsare qualche euro ogni mese.

Dai nuovi modelli e dalle app passiamo poi a un tema caro e spinoso: le batterie. Ne parlano un po’ tutti e sembra che dal 2027 si tornerà agli sportellini removibili, o quasi. Ecco, le cose non stanno così. Qualcosa cambierà grazie all’Unione Europea, certo, ma l’apertura dei dispositivi richiederà comunque qualche strumento. Detto ciò, sempre meglio della colla quasi impossibile da rimuovere, che costringe tutti a pagare centinaia di euro per un’operazione che costerebbe un terzo. Su questa scia si inserisce l’ultimo aggiornamento di Google: brevettato un sistema di bloccaggio meccanico della batteria. I nuovi Pixel potrebbero dunque richiedere soltanto un cacciaviti per aprire il case.

I robot del futuro esistono già

Concludiamo il grande recap della settimana con un salto nel mondo degli androidi. Svariate compagnie stanno facendo balzi in avanti notevoli. Da un lato c’è già un inserimento nelle catene di montaggio, dall’altro c’è chi guarda al mondo dello sport.

Voi guardereste le Olimpiadi dei robot? Sarebbe di certo qualcosa di spettacolare e unico, al netto delle prevedibili polemiche. Ecco, in attesa che si arrivi al punto di disturbare Skynet, Unitree ha di fatto sfiorato il record del mondo nei 100 metri piani di Usain Bolt con il suo H1: 10 metri al secondo.