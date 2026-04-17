Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Dati esposti e truffe sempre più credibili: la settimana digitale mostra un equilibrio fragile tra innovazione e sicurezza.

iStock

La settimana che si chiude il 19 aprile 2026 è stata attraversata da temi ormai ricorrenti nel panorama digitale: sicurezza dei dati, truffe sempre più sofisticate, cambiamenti nei servizi tecnologici e una serie di novità rilevanti. Dalle criticità emerse nel settore dei viaggi alle evoluzioni nello streaming e nella connettività, ecco cosa è successo negli ultimi giorni.

Booking nel mirino: dati esposti e rischio truffe

Un accesso non autorizzato ha coinvolto parte dei sistemi di Booking, esponendo informazioni come dettagli delle prenotazioni e messaggi scambiati con le strutture. I dati di pagamento non risultano coinvolti, ma le informazioni sottratte possono essere utilizzate per costruire comunicazioni credibili e favorire truffe difficili da riconoscere. L’azienda ha avviato misure di contenimento, informando gli utenti potenzialmente interessati e proseguendo le verifiche tecniche.

La truffa dell’app inesistente e il problema della vulnerabilità digitale

Una donna di 80 anni avrebbe versato oltre 200.000 euro per un’app mai realizzata, presentata come un investimento. A rendere plausibile la proposta è stato soprattutto il rapporto personale con i responsabili, che ha attenuato i segnali di allarme. Le indagini hanno portato al sequestro della somma.

Il caso mette in evidenza una vulnerabilità diffusa, in particolare tra gli anziani, spesso meno preparati a riconoscere i rischi digitali. Supporto e maggiore attenzione nell’uso di applicazioni e sistemi di pagamento restano elementi centrali per ridurre l’esposizione a queste truffe.

Windows 11, il falso aggiornamento che nasconde malware

Una campagna segnalata da Malwarebytes sfrutta un sito che imita il supporto Microsoft per diffondere un falso aggiornamento di Windows 11. Il file appare autentico, ma contiene malware progettato per sottrarre dati sensibili, tra cui password e informazioni di pagamento.

L’attacco utilizza strumenti legittimi per rendere più difficile il rilevamento. Il rischio nasce soprattutto dal download da fonti non ufficiali, considerando che gli aggiornamenti di Windows vengono distribuiti esclusivamente attraverso i canali integrati nel sistema.

Fastweb e Starlink Mobile: verso una rete sempre più ibrida

Nel settore delle telecomunicazioni prende forma con maggiore chiarezza il modello ibrido tra rete terrestre e satellitare, con Fastweb tra i partner di Starlink Mobile, sviluppato da SpaceX.

La tecnologia Direct To Cell consente ai satelliti di collegarsi direttamente agli smartphone, estendendo la copertura nelle aree prive di segnale. Non ci sono ancora dettagli operativi per l’Italia, ma la collaborazione lascia intravedere possibili sviluppi nel breve periodo.

Prime Video cambia strategia con il piano Ultra

Amazon introduce Prime Video Ultra, un piano premium che punta su streaming in 4K senza pubblicità. Alcune funzionalità avanzate, tra cui la qualità video più elevata, diventano esclusive di questo livello.

Il servizio include anche miglioramenti legati ai dispositivi e al download offline. Il lancio negli Stati Uniti riflette una strategia sempre più diffusa, basata sulla differenziazione dell’offerta in funzione di prezzo e prestazioni.

Google investe sull’AI in Italia

Google investe 2 milioni di dollari in programmi formativi dedicati all’intelligenza artificiale, rivolti ad almeno 13.000 studenti universitari prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro.

L’iniziativa rientra in “AI Works for Italy” e prevede percorsi pratici sviluppati in collaborazione con università e organizzazioni. L’obiettivo è rafforzare competenze ormai centrali nel mercato occupazionale.

WhatsApp aggiorna il design su iPhone

WhatsApp introduce su iPhone un nuovo design ispirato al linguaggio visivo di Apple, con trasparenze e animazioni più fluide. Le modifiche riguardano soprattutto l’estetica, con interventi su barra, pulsanti e menu, insieme a piccoli miglioramenti nell’esperienza d’uso.

L’aggiornamento viene distribuito gradualmente lato server e non è ancora disponibile per tutti gli utenti.