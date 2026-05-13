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Sempre più giovani scelgono fotocamere vintage e digicam rétro per vivere la fotografia in modo più spontaneo e personale.

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Le macchine fotografiche dal look vintage stanno vivendo una nuova fase di popolarità, soprattutto tra i più giovani. Negli ultimi mesi è diventato sempre più comune vedere fotocamere istantanee durante concerti, feste universitarie, viaggi o serate in discoteca. Parallelamente sono tornate a circolare compatte digitali ispirate ai primi anni Duemila e modelli analogici a pellicola.

Perché le camere vintage sono tornate di moda?

Il ritorno delle fotocamere vintage nasce anche da un cambiamento nel modo in cui vengono vissute le immagini. Negli ultimi anni la fotografia da smartphone è diventata rapidissima, ma molti scatti finiscono per essere dimenticati dopo poche ore. Le macchine vintage riportano invece l’attenzione sul momento stesso della fotografia.

Le fotocamere istantanee, ad esempio, permettono di stampare immediatamente una fotografia fisica. Non resta soltanto un file salvato sul telefono, ma un ricordo concreto da conservare o regalare.

Anche le fotocamere analogiche e usa e getta stanno tornando popolari perché impongono un ritmo diverso. Il numero limitato di scatti porta a fotografare con maggiore attenzione, mentre l’attesa dello sviluppo crea un rapporto più lento e meno immediato con le immagini.

Accanto a questo aspetto esiste poi una componente estetica molto forte. Le fotografie realizzate con questi dispositivi hanno spesso un carattere meno "perfetto" rispetto agli smartphone moderni. Alcuni giovani cercano proprio quell’effetto vintage fatto di luci bruciate, grana evidente, colori morbidi e flash diretto.

Molte di queste macchine fotografiche sono diventate parte di una tendenza che coinvolge anche moda e social network. Alcuni modelli vengono scelti tanto per il loro stile quanto per il tipo di fotografie che producono. Portare con sé una compatta rétro o una istantanea colorata è diventato parte dell’esperienza stessa.

Le tipologie di fotocamere vintage più diffuse

Le categorie più popolari sono diverse e rispondono a esigenze differenti. Le fotocamere istantanee restano tra le più richieste perché consentono di stampare subito le immagini. Sono molto diffuse durante feste, matrimoni, vacanze e uscite tra amici.

Continuano poi a essere apprezzate le usa e getta, amate soprattutto per il loro stile spontaneo e per il risultato volutamente imperfetto. Parallelamente stanno tornando di moda anche le compatte digitali semplici, spesso ispirate alle "digicam" dei primi anni Duemila.

Esistono poi modelli analogici riutilizzabili con pellicole 35 mm. In questo caso, l’esperienza fotografica diventa più tradizionale e legata allo sviluppo del rullino.

Negli ultimi mesi stanno infine comparendo mini fotocamere digitali dal design rétro, pensate soprattutto per il pubblico più giovane.

Le migliori fotocamere vintage moderne nel 2026

Ecco i migliori modelli disponibili!

Kodak Pixpro FZ55

Kodak Pixpro FZ55 è una delle compatte digitali che meglio rappresentano il ritorno delle "point and shoot". Il suo principale punto di forza è la semplicità. Ha un corpo sottile, uno zoom ottico 5x, sensore CMOS da 16 megapixel e registrazione video in Full HD 1080p.

A renderla interessante è soprattutto il modo in cui recupera l’esperienza delle vecchie compatte digitali senza risultare complicata. È una macchina fotografica pensata per essere utilizzata rapidamente durante viaggi o serate con amici. L’obiettivo grandangolare da 28 mm aiuta inoltre negli scatti di gruppo e nelle fotografie urbane.

Il fascino di FZ55 passa proprio dalla sua immediatezza. Non cerca di imitare uno smartphone avanzato, ma punta su un’esperienza più leggera e diretta.

Kodak Pixpro FZ55

Fujifilm instax mini 41

Fujifilm instax mini 41 è una delle istantanee più riconoscibili del momento. Combina un design rétro con dettagli moderni, puntando soprattutto sull’esperienza della stampa immediata.

Uno degli elementi più apprezzati è la modalità selfie con specchietto integrato, accompagnata dalla modalità Close-up che migliora gli scatti ravvicinati. La fotocamera gestisce automaticamente esposizione e flash, permettendo di fotografare senza interventi manuali.

Quello che la distingue davvero è però il valore "sociale" della stampa istantanea. Le fotografie diventano piccoli oggetti fisici da scambiare e conservare, trasformando ogni scatto in qualcosa di più personale rispetto a una semplice immagine digitale.

Fujifilm instax mini 41

Kodak M35

Kodak M35 recupera il fascino delle fotocamere analogiche più essenziali. Utilizza pellicole 35 mm e propone un’esperienza completamente diversa rispetto alla fotografia moderna.

Ha un obiettivo fisso da 31 mm, avanzamento manuale della pellicola, flash integrato e un design minimale. Tutto è ridotto all’essenziale e proprio questa semplicità rappresenta uno dei motivi del suo ritorno.

M35 piace perché restituisce la sensazione di una fotografia più istintiva e meno controllata. Non esiste la possibilità di correggere immediatamente l’immagine e questo rende ogni scatto imprevedibile. Anche il design, chiaramente ispirato alle compatte degli anni Settanta, contribuisce alla sua identità.

Kodak M35

Kodak FunSaver

Kodak FunSaver resta una delle usa e getta più iconiche ancora oggi in circolazione. È una fotocamera pensata per fotografare senza complicazioni: si inquadra, si scatta e basta, sperando che la fotografia sia venuta bene.

Negli ultimi anni è tornata molto presente durante feste e vacanze grazie alla sua estetica fortemente nostalgica. Il flash integrato produce immagini riconoscibili, con luci dirette e colori che ricordano gli album fotografici degli anni Novanta.

Dopo aver terminato il rullino, la fotocamera viene sviluppata e l’esperienza si conclude lì. È un approccio completamente diverso rispetto alla fotografia infinita degli smartphone. Il corpo macchina può poi trasformarsi anche in un piccolo oggetto da collezione.

Kodak FunSaver

Fujifilm instax mini 12

Fujifilm instax mini 12 punta invece su un’estetica più colorata e giocosa. Disponibile in diverse tonalità pastello, è diventata molto popolare soprattutto tra chi cerca una fotocamera immediata e semplice da utilizzare.

Il funzionamento è estremamente intuitivo. Basta ruotare l’obiettivo per attivare la macchina e passare alla modalità Close-up. L’esposizione automatica e il controllo del flash permettono di scattare rapidamente anche in condizioni di luce differenti.

Il successo di mini 12 dipende molto dal suo carattere conviviale. È una macchina fotografica che trasforma lo scatto in un momento condiviso, quasi parte dell’evento stesso.

Fujifilm instax mini 12

Canon PowerShot SX740 HS

Canon PowerShot SX740 HS rappresenta una soluzione più avanzata, ma continua a inserirsi nel ritorno delle compatte digitali. Il suo elemento distintivo è lo zoom ottico 40x, accompagnato da sensore CMOS da 20,3 megapixel e registrazione video 4K.

Nonostante le specifiche più evolute, mantiene una filosofia distante dalle fotocamere professionali più ingombranti. È pratica e veloce, progettata per essere trasportata ovunque con facilità.

Il display inclinabile a 180 gradi la rende inoltre adatta a selfie e contenuti social, mentre Wi-Fi e Bluetooth facilitano il trasferimento rapido delle immagini.

Canon PowerShot SX740 HS

Kodak Charmera

Kodak Charmera è uno dei prodotti più particolari di questa nuova ondata vintage. Ispirata a Kodak Fling degli anni Ottanta, è una mini fotocamera digitale abbastanza compatta da poter essere utilizzata persino come portachiavi.

Supporta foto e video, integra filtri vintage, cornici rétro e funzione data. Il suo obiettivo non è competere con le fotocamere tradizionali sul piano tecnico, ma offrire un’esperienza immediata e divertente.

Il design gioca un ruolo centrale. Le diverse varianti disponibili e la presenza di una versione "Secret Edition" trasformano Charmera quasi in un oggetto da collezione. È una fotocamera pensata soprattutto per chi vuole catturare momenti quotidiani in modo spontaneo e senza troppi filtri digitali.