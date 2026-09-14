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Un computer o un tablet permette di consultare le dispense digitali e consegnare i compiti online anche fuori dall’aula. Per scegliere un modello che resti utile negli anni, conviene pensare a come potrebbero cambiare le esigenze scolastiche, senza spendere per prestazioni che non si sfrutteranno.

Questa guida raccoglie laptop e tablet da scegliere in base alle attività di studio: chi scrive relazioni ha esigenze diverse da chi preferisce annotare le dispense con la penna.

Come abbiamo scelto laptop e tablet pensati per durare?

Abbiamo selezionato prodotti di fasce diverse, valutando l’utilità delle loro caratteristiche nello studio. Per i portatili abbiamo considerato la capacità di affrontare attività più impegnative nel tempo, tenendo conto anche della memoria espandibile, dove prevista. Nei tablet abbiamo dato particolare rilievo alla scrittura a mano sullo schermo.

Le descrizioni si riferiscono alle configurazioni indicate: sotto lo stesso nome commerciale possono esserci differenze rilevanti.

I migliori laptop per la scuola da comprare nel 2026

Un notebook permette di lavorare sui documenti e consultare i materiali didattici con un unico strumento, facile da portare con sé. Per questa selezione abbiamo escluso i laptop da gaming, che possono avere dotazioni costose e non sempre utili per lo studio. La redazione di Libero Tecnologia ha scelto portatili adatti a diversi percorsi, dalle scuole medie all’università.

Apple MacBook Pro con chip M5 Pro

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MacBook Pro con M5 Pro è da valutare soprattutto per chi studia montaggio video o grafica tridimensionale. Il chip è progettato per elaborazioni complesse, mentre il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici si presta al lavoro sui contenuti visivi. L’SSD parte da 1 TB: chi gestisce file di grandi dimensioni dovrà valutare se lo spazio è sufficiente per i propri progetti. Per le sole relazioni scolastiche, invece, sarebbe difficile sfruttare le capacità del computer.

Perché acquistarlo : hardware adatto a progetti creativi impegnativi.

: hardware adatto a progetti creativi impegnativi. A chi lo consigliamo: studenti con esigenze di montaggio o grafica avanzata.

Apple MacBook Air con chip M5

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MacBook Air con M5 non ha ventole: in biblioteca si può quindi lavorare senza il rumore del raffreddamento. Il formato da 13,6 pollici è adatto a chi porta spesso il computer a lezione. L’archiviazione parte da 512 GB, in cui conservare il materiale di studio. Apple indica fino a 18 ore di autonomia, ma la durata effettiva dipende dall’uso.

Perché acquistarlo : funzionamento senza ventole e formato facilmente trasportabile.

: funzionamento senza ventole e formato facilmente trasportabile. A chi lo consigliamo: chi porta spesso il computer a lezione.

Samsung Galaxy Book6

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Le porte HDMI e LAN integrate di Galaxy Book6 permettono di collegare uno schermo esterno o accedere a una rete cablata senza adattatori. È una dotazione utile per chi usa spesso queste connessioni, anche in aula. Il pannello IPS WUXGA in formato 16:10 offre spazio in verticale per i documenti, mentre la finitura antiriflesso aiuta quando si studia vicino a una finestra.

Perché acquistarlo : porte integrate utili anche nelle aule.

: porte integrate utili anche nelle aule. A chi lo consigliamo: chi utilizza spesso monitor esterni o reti cablate.

Samsung Galaxy Book6 Pro

Scelto per te Samsung Galaxy Book6 Pro 1.999,00 € Acquista su Amazon

Il principale motivo per scegliereil Galaxy Book6 Pro è il display Dynamic AMOLED 2X, che consente di interagire con i contenuti anche attraverso il tocco. La frequenza di aggiornamento varia in modo adattivo da 30 a 120 Hz, permettendo allo schermo di consumare meno quando non serve mantenerla al massimo. È un modello da considerare per chi lavora spesso su contenuti visivi; per i progetti più impegnativi si possono valutare le configurazioni con grafica Intel Arc.

Perché acquistarlo : display AMOLED tattile con aggiornamento adattivo.

: display AMOLED tattile con aggiornamento adattivo. A chi lo consigliamo: studenti che lavorano spesso su contenuti visivi.

Lenovo IdeaPad Slim 3

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IdeaPad Slim 3 offre possibilità di aggiornamento interessanti per chi vuole adattare il computer alle esigenze future. Nella configurazione con Intel Core 7 240H dispone di 16 GB di RAM, espandibili fino a 24 GB complessivi. Una parte della memoria, pari a 8 GB, è fissa; il modulo nello slot può invece essere sostituito per aumentare la capacità. Anche l’archiviazione si può ampliare, affiancando all’SSD da 512 GB un’altra unità nello slot M.2 aggiuntivo.

Perché acquistarlo : possibilità di ampliare RAM e archiviazione.

: possibilità di ampliare RAM e archiviazione. A chi lo consigliamo: chi vuole adattare il computer a esigenze future.

HP OmniBook 5 AI PC 16-af1001slx

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Lo schermo da 16 pollici di OmniBook 5 facilita il lavoro con due finestre affiancate, per esempio una dispensa e il documento su cui si scrive. Il pannello è IPS, con trattamento antiriflesso: questa configurazione va quindi distinta dalle versioni OLED della stessa famiglia. Con Intel Core Ultra 5 225U e 16 GB di RAM, lo consideriamo soprattutto un computer principale per lo studio quotidiano, adatto a chi lavora prevalentemente da una postazione fissa.

Perché acquistarlo : schermo ampio per lavorare sui documenti.

: schermo ampio per lavorare sui documenti. A chi lo consigliamo: chi studia prevalentemente da una postazione fissa.

MSI Modern 15 F13MG-676IT

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Chi scrive a lungo può valutare Modern 15 per la tastiera retroilluminata, con una corsa dei tasti di 1,7 mm. La configurazione selezionata abbina Core i5-1334U a 16 GB di RAM DDR4. La memoria è aggiornabile attraverso due slot e può quindi essere aumentata se le attività di studio lo richiederanno.

Perché acquistarlo : tastiera retroilluminata e RAM aggiornabile.

: tastiera retroilluminata e RAM aggiornabile. A chi lo consigliamo: chi usa il portatile soprattutto per scrivere.

Acer Aspire Lite 15

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Aspire Lite 15 può interessare chi segue regolarmente lezioni o ripetizioni online, anche alternandole alla presenza in aula. La webcam Full HD ha un otturatore fisico che permette di coprirla quando non serve. Nella versione selezionata, il processore Core Ultra 5 115U è affiancato da 16 GB di RAM.

Perché acquistarlo : webcam Full HD con chiusura fisica.

: webcam Full HD con chiusura fisica. A chi lo consigliamo: chi segue regolarmente lezioni online.

I migliori tablet per la scuola da comprare nel 2026

Il tablet è una soluzione leggera e facile da portare con sé. I modelli hanno caratteristiche diverse, da valutare in base all’uso: chi vuole disegnare avrà esigenze differenti da chi cerca soprattutto uno schermo su cui leggere. Prima di scegliere, occorre anche decidere quale sistema operativo utilizzare: iPadOS di Apple oppure Android di Google. Per gli appunti a mano, conviene verificare se la penna è compresa nella confezione.

Apple iPad Pro 11" con chip M5

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Per chi segue un percorso artistico, disegnare direttamente sullo schermo può essere parte del lavoro scolastico. iPad Pro abbina il pannello Ultra Retina XDR con tecnologia OLED tandem al supporto per Apple Pencil Pro, una dotazione adatta a chi studia illustrazione o crea contenuti sul tablet. Il chip M5 permette di lavorare con applicazioni creative complesse, comprese quelle per il montaggio video. Sono capacità eccessive, invece, se il tablet serve soltanto a consultare le dispense.

Perché acquistarlo : schermo OLED tandem e supporto ad Apple Pencil Pro.

: schermo OLED tandem e supporto ad Apple Pencil Pro. A chi lo consigliamo: chi studia illustrazione o crea contenuti sul tablet.

Apple iPad con chip A16

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iPad con A16 può affiancare il computer come quaderno digitale. La fotocamera posteriore da 12 MP permette di acquisire documenti cartacei, da annotare poi a mano con Apple Pencil USB-C nelle app compatibili. Lo schermo Liquid Retina misura 11 pollici, mentre l’archiviazione parte da 128 GB.

Perché acquistarlo : strumenti per digitalizzare documenti e prendere appunti.

: strumenti per digitalizzare documenti e prendere appunti. A chi lo consigliamo: chi vuole affiancare un quaderno digitale al computer.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

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Lo schermo da 14,6 pollici di Galaxy Tab S11 Ultra lascia spazio per consultare il materiale mentre si scrivono gli appunti, tenendo i contenuti affiancati. Con Samsung DeX si può lavorare anche su un monitor esterno, organizzando le applicazioni in finestre. È un modello che consigliamo soprattutto per l’uso alla scrivania: la diagonale può invece risultare eccessiva per chi vuole leggere tenendo il tablet in mano.

Perché acquistarlo : ampia superficie di lavoro con Samsung DeX.

: ampia superficie di lavoro con Samsung DeX. A chi lo consigliamo: chi usa il tablet soprattutto alla scrivania.

Samsung Galaxy Tab S11

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La S Pen di Galaxy Tab S11 non richiede ricarica: durante le lezioni si può scrivere senza preoccuparsi della batteria della penna. Il corpo esagonale facilita la presa, mentre il display AMOLED da 11 pollici offre un formato più contenuto rispetto all’Ultra. Lo consigliamo a chi studia spesso fuori casa, soprattutto se prende abitualmente appunti a mano.

Perché acquistarlo : S Pen senza necessità di ricarica.

: S Pen senza necessità di ricarica. A chi lo consigliamo: chi prende abitualmente appunti a mano durante le lezioni.

Xiaomi Pad 8 Pro

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Xiaomi Pad 8 Pro ha uno schermo da 11,2 pollici in formato 3:2, adatto alla lettura dei documenti. L’interfaccia permette di dividere lo schermo disponendo un video in alto e gli appunti in basso: una soluzione utile per chi studia con le videolezioni e vuole rielaborare una spiegazione mentre la segue.

Perché acquistarlo : formato 3:2 e divisione verticale dello schermo.

: formato 3:2 e divisione verticale dello schermo. A chi lo consigliamo: chi studia attraverso videolezioni prendendo appunti.

Lenovo Idea Tab

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Chi comincia a prendere appunti digitali, può considerare Lenovo Idea Tab. Nella configurazione selezionata include la Tab Pen, con cui scrivere sul display da 11 pollici con risoluzione 2.5K. La dotazione varia tra le versioni e va quindi verificata prima dell’acquisto. Lenovo indica aggiornamenti fino ad Android 17 e patch di sicurezza fino al 2029: chi pensa di usarlo a lungo deve tenere conto di questa scadenza.

Perché acquistarlo : penna inclusa nella configurazione selezionata.

: penna inclusa nella configurazione selezionata. A chi lo consigliamo: chi comincia a prendere appunti digitali.

Meglio un laptop o un tablet per studiare?

Per scrivere testi lunghi, consigliamo il laptop. Il tablet può essere utile a chi prende appunti con la penna oppure cerca uno strumento leggero da affiancare al computer per consultare il materiale.

Prima di affidare tutto il lavoro al tablet, però, bisogna verificare che le applicazioni richieste dalla scuola offrano le funzioni necessarie. Una tastiera aggiuntiva, da sola, non garantisce che si possa fare a meno del computer.

Quanto deve durare un buon computer per la scuola?

L’obiettivo è usare lo stesso computer per almeno un intero ciclo di studi. I modelli selezionati possono accompagnare questo percorso, purché siano adatti alle attività previste e vengano trattati con cura. Non è però possibile garantire la stessa durata per tutti.

Aumentare la memoria, dove possibile, può aiutare quando cambiano le necessità. Per i tablet va considerato anche il calendario degli aggiornamenti.

Cosa controllare prima di acquistare un dispositivo per la scuola

Il primo controllo riguarda i programmi indicati dai docenti: sul sistema scelto devono essere disponibili con le funzioni necessarie. È un aspetto più importante della presenza di un assistente AI, la cui utilità va valutata rispetto alle attività di studio.

RAM e archiviazione hanno compiti diversi: la prima è la memoria usata dalle applicazioni in esecuzione, la seconda è lo spazio in cui si conservano i file. Per scegliere la capacità necessaria, considerate quanti programmi userete insieme e quanto materiale terrete sul dispositivo. Se prevedete esigenze crescenti, controllate anche se il modello permette di espandere la RAM o l’archiviazione.

Per lo schermo, pensate a dove studierete. Una superficie ampia facilita il lavoro con documenti affiancati, ma occupa più spazio sul banco. Se dovete trasportare il dispositivo ogni giorno, valutate l’ingombro complessivo, compresi gli accessori da portare con voi.

Un e-reader per chi vuole soltanto leggere

Per chi vuole soltanto leggere, un e-reader può essere una soluzione utile, anche da affiancare al computer. Lo schermo a inchiostro elettronico è pensato per i testi e molti modelli sono abbastanza compatti da entrare facilmente nello zaino. A scuola può servire per consultare libri digitali, purché compatibili con il dispositivo scelto. Le dispense in PDF richiedono invece una valutazione più attenta: su un display piccolo, le pagine con impaginazione fissa possono essere scomode da leggere. Prima dell’acquisto conviene quindi controllare i formati supportati e le dimensioni dello schermo, scegliendo in base al materiale che si userà per lo studio.

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