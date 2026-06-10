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I videogiochi annunciati tra la prima e la seconda settimana di giugno sono tantissimi e faranno parlare di sé a lungo. Ecco una selezione dei titoli più interessanti, che arriveranno tra il 2026 e il 2027

Ufficio stampa Nintendo

L’inizio di giugno ha trasformato il calendario videoludico in una vera e propria maratona di annunci. Ad aprire le danze lo State of Play, seguito poi dal Summer Game Fest di Geoff Keighley, l’Xbox Games Showcase e infine il Nintendo Direct; e tra questi eventi, sicuramente più rumorosi, molte altre dirette hanno presentato anche giochi indie e piccole produzioni che hanno arricchito ancora di più l’offerta.

Sono stati mostrati decine di nuovi giochi, tra sequel attesissimi, remake, nuove proprietà intellettuali e ritorni che i fan aspettavano da anni. Abbiamo raccolto i titoli che più hanno attirato la nostra attenzione, per orientarsi in una settimana ricchissima di novità.

State of Play

Marvel’s Wolverine

L’action di Insomniac Games è stato uno dei protagonisti dello State of Play. Il nuovo trailer ha mostrato combattimenti brutali, un approccio più lineare rispetto a Spider-Man e diversi personaggi dell’universo X-Men, tra cui Jean Grey e Sabretooth. La storia sembra ruotare attorno al salvataggio di alcuni mutanti perseguitati, con un tono più maturo e violento rispetto alle altre produzioni Marvel. Uscita prevista il 15 settembre 2026.

Rayman Legends Retold

Ubisoft riporta in vita una delle sue mascotte più amate con una rielaborazione di Rayman Legends. Il progetto punta a riproporre il celebre platform bidimensionale con grafica aggiornata, nuovi contenuti e alcune aggiunte di gameplay. Il trailer ha puntato soprattutto sulla componente cooperativa e sull’estetica coloratissima che ha reso celebre la serie. L’uscita è prevista il 1° ottobre 2026.

Kemuri

Il nuovo progetto di Unseen, lo studio fondato da Ikumi Nakamura, continua a mostrarsi come un action adventure soprannaturale ambientato in una metropoli giapponese surreale. Creature folkloristiche, combattimenti frenetici e una forte identità artistica sono gli elementi che hanno caratterizzato il nuovo filmato mostrato durante gli eventi estivi. Non ha ancora una data di uscita definitiva ma è atteso nel 2027.

Control Resonant

Remedy espande l’universo di Control con un nuovo capitolo che promette di approfondire ulteriormente i misteri del Federal Bureau of Control. Il gioco è stato mostrato sia durante lo State of Play che durante il Summer Game Fest con due diversi trailer. Le sequenze video erano incentrate su una inquietante Manhattan, fenomeni paranormali e combattimenti frenetici, con una colonna sonora avvincente. Il lancio è previsto per il 24 settembre 2026.

God of War: Laufey

La sorpresa finale dello State of Play è stata God of War: Laufey, un’avventura dedicata a Faye, la moglie di Kratos e madre di Atreus. Il gioco è ambientato in un luogo dove finiscono le divinità dopo essere morte e mette al centro una protagonista finora rimasta in gran parte avvolta nel mistero. Il trailer ha mostrato combattimenti, esplorazione e una forte componente narrativa. Uscita prevista nel 2027.

Summer Game Fest

Resident Evil: Veronica

Capcom ha finalmente riportato sotto i riflettori uno degli episodi più amati dai fan. Questa reinterpretazione moderna di Code Veronica punta a rinnovare grafica e gameplay rimanendo fedele alla storia di Claire e Chris Redfield contro la famiglia Ashford. Il trailer ci riporta nelle atmosfere di una Parigi terrificante. Uscita prevista nel 2027.

gen ATLAS

Tra le nuove IP più intriganti emerse dal Summer Game Fest, gen ATLAS è il nuovo gioco di Fumito Ueda e dello studio genDESIGN, già noto per ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Si tratta di un’avventura action in single player con elementi open world ambientata su un pianeta desolato e misterioso, popolato da enormi strutture e colossi meccanici. Non è stato rivelato alcun periodo d’uscita.

1666: Amsterdam

Il nuovo gioco di Patrice Désilets ci trasporta nella capitale dei Paesi Bassi del XVII secolo, proponendo un’avventura narrativa in terza persona che intreccerà passato e presente. Tra gatti neri, streghe e tematiche soprannaturali, il trailer colpisce per le sue atmosfere ispirate. Arriverà in accesso anticipato su PC quest’anno, mentre per le versioni console bisognerà attendere un po’ di più.

The Wolf Among Us 2

Dopo anni di silenzi, Telltale Games ha finalmente mostrato un nuovo trailer dell’atteso sequel di The Wolf Among Us, annunciando contestualmente anche una remastered del primo capitolo. Bigby Wolf torna protagonista in una nuova avventura investigativa ambientata nel mondo popolato da moderne creature fiabesche. Le scelte del giocatore continueranno a influenzare il racconto, marchio di fabbrica dello studio. Il gioco è atteso nel 2027.

Final Fantasy VII Revelation

Square Enix ha sorpreso il pubblico con una panoramica della terza e ultima parte della trilogia remake di Final Fantasy VII, svelandone il sottotitolo: Revelation. Torneremo a vestire i panni di Cloud e compagni, con l’aggiunta al party di Vincent Valentine e Cid Highwind, preparandoci allo scontro finale contro Sephiroth. Come promesso, avremo il totale controllo dell’aeronave che prende il nome di Cid, con la quale potremo esplorare liberamente il pianeta. Il gioco è atteso nella primavera del 2027.

Xbox Games Showcase

Fable

L’attesissimo reboot di Playground Games è tornato a mostrarsi con nuove sequenze di gameplay. Il tono ironico tipico della serie è stato sostituito da un’atmosfera più cupa e drammatica in questo trailer, mentre il mondo fantasy di Albion appare più vasto e dettagliato che mai. Il gioco promette libertà d’azione, scelte morali e un sistema di combattimento dinamico e completamente rinnovato. Arriverà il 23 febbraio 2027, con cinque giorni di accesso anticipato per chi acquista la versione Premium, che contiene anche il DLC Ordine Eroico e vari contenuti extra.

Persona 4 Revival

Atlus continua il lavoro di modernizzazione della serie Persona con il remake completo del quarto capitolo. Il piccolo villaggio rurale di Inaba, il Midnight Channel e la celebre indagine sui misteriosi omicidi tornano con grafica completamente rifatta e diversi miglioramenti alla formula originale. L’uscita è fissata per il 18 febbraio 2027.

Senua

Il nuovo progetto collegato all’universo di Senua ha confermato la volontà di Ninja Theory di continuare a esplorare tematiche psicologiche, mitologia e introspezione. Il trailer ha mostrato ambientazioni suggestive e una direzione artistica particolarmente ispirata, mostrando netti miglioramenti nelle fasi di combattimento, un aspetto spesso criticato nei precedenti Hellblade: Senua’s Sacrifice e Senua’s Saga: Hellblade II. Arriverà nel 2027.

Castlevania: Belmont’s Curse

Konami rilancia una delle sue serie più amate con un nuovo episodio dedicato alla famiglia Belmont. Il gioco combina esplorazione metroidvania, combattimenti contro creature della notte e una forte componente gotica, i classici elementi della serie. Il gioco uscirà il 15 ottobre 2026.

Vivarium

Tra i progetti indipendenti più originali emersi durante gli showcase, Vivarium propone un’esperienza che mescola simulazione, esplorazione e narrazione. Lo stile visivo ricorda l’animazione giapponese anni ’80, incarnando un’anima vintage che ci riporta indietro nel tempo. L’uscita è prevista nel 2027.

Persona 6

Dopo dieci anni dall’uscita di Persona 5, Atlus ha finalmente annunciato il nuovo capitolo principale della saga. Il primo teaser suggerisce toni più oscuri rispetto al passato, oltre al prevalere del colore verde. L’eredità di Persona 5 pesa sulle spalle di questo sequel, per cui le aspettative sono altissime. Non sono noti altri dettagli oltre al logo.

Spyro: A Realm Beyond

Il draghetto viola è pronto a tornare con una nuova avventura che sembra ampliare notevolmente la struttura classica della serie. Il trailer ha mostrato mondi coloratissimi, una nuova minaccia e una maggiore enfasi sul volo, che sarà una meccanica centrale e implementata meglio. Il gioco è previsto per la primavera 2027.

Clockwork Revolution

L’action RPG di inXile Entertainment dall’estetica steampunk è tornato a mostrarsi. L’esclusiva per console Xbox ricorda atmosfere e dinamiche simili a quelle di Bioshock, con l’aggiunta di una meccanica di viaggio nel tempo che avrà un forte impatto sulla trama e la città di Avalon. L’uscita è prevista nel 2027.

Nintendo Direct

Xenoblade Genesis

Monolith Soft ha fatto tremare il Nintendo Direct con una delle sorprese più importanti dell’evento: Xenoblade Genesis, nuovo capitolo che inaugura una fase inedita della serie dopo la conclusione della trilogia di Xenoblade Chronicles. Il trailer ha mostrato vaste ambientazioni, furiose battaglie e nuovi protagonisti, noti come Vesselai, ovvero guerrieri che combattono usando il potere di pietre speciali. L’uscita è prevista nel 2027, proponendosi come uno dei titoli di punta del futuro catalogo di Switch 2.

Final Fantasy Resonance

Tra le sorprese del Direct spicca Final Fantasy Resonance, descritto come il primo capitolo della saga realizzato interamente con lo stile grafico HD-2D reso celebre da Octopath Traveler. Più che un episodio completamente inedito, si tratta di una reinterpretazione offline dell’universo di Final Fantasy Brave Exvius, con protagonisti Rain, Fina e Lasswell e numerosi richiami ai personaggi storici della serie. Square Enix ha già fissato la data di lancio al 22 ottobre 2026.

Kingdom Hearts IV

Dopo anni di attesa, Kingdom Hearts IV è finalmente tornato a mostrarsi con nuove sequenze di gameplay. Il trailer ha offerto il primo sguardo approfondito al gioco dopo il reveal iniziale del 2022, confermando l’arrivo dell’action RPG anche su Nintendo Switch 2. Per il momento Square Enix non ha comunicato una data di uscita, ma il filmato ha permesso di osservare nuovamente Sora in azione e di intuire l’inizio di una nuova fase narrativa per la saga, con ambientazioni e personaggi inediti.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

L’annuncio che ha fatto più rumore è stato senza dubbio il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che ha chiuso l’evento. Nintendo ha confermato il ritorno dello storico capolavoro del 1998 con una ricostruzione completa pensata per Switch 2. Il teaser ha mostrato ben poco del gioco, limitandosi a introdurci il mondo di Hyrule e presentando un Link dalle fattezze più realistiche rispetto alle precedenti iterazioni della saga. Al momento Nintendo ha confermato genericamente l’uscita nel 2026, senza indicare una data precisa.