Questi "vecchi" gadget tech sono ancora ottimi per l'intrattenimento

In un periodo storico in cui la maggior parte dei dispositivi è concepita per essere “smart”, integrata con l’intelligenza artificiale o gestita tramite applicazioni, è facile dimenticare che esistono delle “tecnologie del passato” che, nonostante il passare del tempo, sono ancora funzionali.

Non tutto ciò che appartiene al passato, quindi, deve essere considerato meno efficace rispetto ai dispositivi attuali e i gadget retrò che vedremo nei prossimi paragrafi ne sono la prova evidente.

Fotocamere dedicate, la scelta migliore per i fotografi

Nonostante l’avvento di smartphone con sensori fotografici sempre più di fascia alta, le fotocamere analogiche e quelle digitali conservano ancora una posizione di tutto rispetto nel settore della fotografia.

Del resto, la qualità d’immagine e il livello di controllo offerti da una macchinetta fotografica professionale o semi-professionale rimangono nettamente superiori a quello di qualsiasi smartphone sul mercato.

L’acquisto di una fotocamera dedicata nel 2025, dunque, può rappresentare un vero e proprio cambio di prospettiva rispetto a smartphone, ma è importante notare che l’efficacia di tale attrezzatura “del passato” dipende principalmente dalle abilità del fotografo e nessun “aiutino” digitale potrà salvare una foto venuta male.

Un vecchio stereo è ancora l’ideale per ascoltare musica

Il mondo dell’audio domestico è orientato ormai verso altoparlanti Bluetooth e soundbar, ma i veri audiofili sanno bene che i vecchi sistemi stereo modulari offrono una qualità nell’ascolto superiore.

Oltretutto, questi sistemi composti da componenti separati come amplificatori, sintonizzatori e lettori di vario tipo, consentono di costruire un impianto personalizzato a costi (relativamente) contenuti.

Questi dispositivi, rispetto a quelli moderni totalmente digitali, offrono un suono più ricco e avvolgente e sono anche molto apprezzati per il loro design, molto più riconoscibile rispetto ai moderni device “costruiti in serie” e che, di base, sono tutti uguali.

Lettori MP3, CD e MiniDisc, perfetti per portare in giro la propria musica preferita

In un momento storico dove le piattaforme di streaming hanno praticamente annientato i CD, scegliere un lettore musicale portatile basato su file o supporti fisici rimane ancora un’opzione valida per l’ascolto offline. Soprattutto per chi vuole ascolta la propria musica preferita senza dipendere dalla connettività dati

Inoltre, sembra anche che supporti fisici stanno vivendo una sorta di “rinascita” tra il pubblico più giovane, attratto dalla qualità del suono e dall’esperienza “tattile” offerta dalla musica su CD o vinile.

DVD e lettori DVD, il cinema prima dello streaming

Un discorso simile a quello appena fatto si adatta anche ai DVD e lettori DVD, che al pari delle vecchie VHS (che oggi sono davvero troppo datate e poco adatte ai moderni sistemi di visione) hanno caratterizzato l’epoca d’oro del cinema.

Impianti più o meno sofisticati si potevano trovare dentro ogni casa, con annessa la collezione dei propri film preferiti, da guardar più e più volte, ma senza perdersi nei meandri delle piattaforme di streaming, ben più fornite ma che spesso puntano più sulla quantità che sulla qualità.

Console portatili, dispositivi che non passano mai di moda

Le vecchie console portatili conservano ancora il loro fascino e, naturalmente, per i collezionisti e gli appassionati non passano mai di moda.

A differenza delle console moderne, che hanno bisogno in continuazione di aggiornamenti e, quindi, di essere connesse in rete, i vecchi device sono pronti all’uso e basta solo avere giochi che si vogliono provare.

Vecchie glorie come il Game Boy non solo offrono un’esperienza di gioco d’altri tempi, ma rappresentano anche un vero e proprio oggetto di culto, appartenente a un’epoca del gaming ormai scomparsa, che non aveva bisogno di effetti speciali e si “accontentava” di raccontare grandi storie.