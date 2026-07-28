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Chiudere una chiamata abbassando la scocca regala ancora una soddisfazione che nessun tasto virtuale riesce a imitare. È un gesto netto, quasi liberatorio, legato a un’epoca in cui i cellulari avevano forme riconoscibili.

Nel 2026, i flip phone sono tornati a farsi notare proprio perché sembrano provenire da un altro tempo. Il loro fascino vintage incontra un’esigenza attuale: usare la tecnologia senza essere travolti da un flusso continuo di notifiche. Per molti diventa così un secondo telefono essenziale, da accendere quando serve e lasciare da parte nel resto della giornata.

Il formato a conchiglia conserva inoltre alcuni vantaggi pratici. Da chiuso occupa poco spazio e protegge la tastiera dalle pressioni accidentali. Nei modelli destinati alle persone anziane entrano poi in gioco funzioni di assistenza, comandi semplificati e pulsanti SOS.

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato i migliori flip phone del 2026 tenendo conto di esigenze differenti. Non si tratta di una classifica assoluta: ogni modello presenta caratteristiche che possono renderlo più adatto a un determinato tipo di utente.

I flip phone di questa guida Nokia 2660 - Telefono Cellulare 4G Dual Sim, Display 2.8", Tasti Grandi, Tasto SOS, Fotocamera, Bluetooth, Radio FM Wireless e lettore mp3, Ampia batteria, Blue, Italia 42,46 € -47% 79,99 € Risparmi 37,53 € Acquista su Amazon SPC TITAN - Cellulare Flip per anziani, tasti grandi, Nero 25,10 € -28% 34,90 € Risparmi 9,80 € Acquista su Amazon Panasonic KX-TU400EXC Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Ideale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, Tasto per Chiamata Prioritaria con Vivavoce, Azzurro 49,80 € -17% 59,99 € Risparmi 10,19 € Acquista su Amazon Qubo GSM Telefono Cellulare per Anziani,Flip Telefoni Cellulari Tasti Grandi,Volume alto,Funzione SOS,2.4",Contatti con Immagini,Chiamata Rapida,Cellulare anzian Blu 31,99 € -16% 37,99 € Risparmi 6,00 € Acquista su Amazon WUUM CLAP – Telefono Cellulare con sportello a doppio schermo | Tasti e numeri grandi | 2 Memorie dirette e Pulsante SOS | Bluetooth | Grande batteria 800mAh | USB-C (Titanium) 39,49 € Acquista su Amazon Guwet 2G Telefono Cellulare per Anziani con Tasti Grandi, Flip Phone, Funzione SOS, Batteria da 1600 mAh, 2.4"+1.77" Doppio Display, Doppia SIM con doppio standby, Nero. 39,99 € Acquista su Amazon

Cosa sono i flip phone e perché acquistarli nel 2026?

Un flip phone è composto da due sezioni unite da una cerniera. Nella parte superiore si trova il display, mentre quella inferiore ospita la tastiera. Una volta chiuso, il dispositivo diventa più compatto e impedisce di premere involontariamente i pulsanti.

Questi cellulari non vanno confusi con gli smartphone pieghevoli moderni. I foldable utilizzano schermi flessibili e conservano tutte le funzioni di uno smartphone. I modelli presenti in questa guida sono invece feature phone, progettati soprattutto per chiamare e inviare SMS. A seconda del dispositivo, possono includere anche una fotocamera, la radio, un lettore MP3 o una navigazione Internet molto essenziale.

La semplicità rappresenta il loro vero tratto distintivo. L’assenza dei social network può aiutare a ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo. Un flip phone può accompagnare un viaggio o funzionare come telefono di riserva, soprattutto quando si frequentano luoghi in cui lo smartphone principale rischierebbe di danneggiarsi. È utile anche a chi desidera restare reperibile senza portarsi dietro l’intero ecosistema digitale dello smartphone.

Il formato a conchiglia agevola inoltre chi incontra difficoltà nell’uso del touchscreen, grazie al riferimento concreto offerto dai tasti fisici. In molti modelli è sufficiente aprire la scocca per rispondere e richiuderla per terminare la conversazione.

Come scegliere il flip phone perfetto nel 2026?

La prima verifica riguarda la rete mobile. Alcuni modelli funzionano soltanto in 2G, mentre altri supportano il 4G e le chiamate VoLTE. Prima dell’acquisto è quindi necessario controllare la compatibilità con la propria SIM e con i servizi offerti dall’operatore.

Lo schermo non va valutato soltanto in base alle dimensioni. Contano anche la leggibilità dei caratteri e la chiarezza delle icone. Pulsanti ben distanziati limitano gli errori di digitazione, mentre la retroilluminazione rende più semplice l’utilizzo al buio.

Le funzioni di emergenza possono cambiare sensibilmente da un modello all’altro. Alcuni telefoni chiamano più numeri in sequenza, mentre altri inviano anche un messaggio di aiuto. I dispositivi più evoluti permettono a una persona di fiducia di ricevere avvisi o modificare alcune impostazioni a distanza.

Prima di scegliere conviene controllare:

la rete mobile supportata e la compatibilità con l’operatore;

la leggibilità dello schermo durante l’uso quotidiano;

il funzionamento concreto del tasto SOS ;

il tipo di connettore previsto per la ricarica;

l’ autonomia dichiarata dal produttore;

la resistenza della scocca alle cadute.

La scelta dipende soprattutto dall’utente. Per una persona anziana contano accessibilità e strumenti di assistenza. Nel caso di un bambino diventano più importanti la robustezza e l’assenza di Internet. Chi cerca un telefono per il digital detox privilegerà invece un’esperienza ridotta all’essenziale.

Brondi Stone+

Brondi Stone+ riprende la formula classica del cellulare a conchiglia. Il LED esterno segnala chiamate e messaggi senza bisogno di aprire la scocca, mentre la tastiera gommata utilizza pulsanti in rilievo, più facili da riconoscere al tatto.

Un comando rapido apre la fotocamera e un altro consente di accedere ai messaggi. Anche la torcia dispone di un pulsante dedicato. Il sistema flip permette di rispondere aprendo il telefono e terminare la conversazione richiudendolo. Lo schermo misura 2,4 pollici, mentre la fotocamera posteriore raggiunge 1,3 MP. La porta micro-USB resta l’elemento più datato del dispositivo.

Perché acquistarlo?

Il LED esterno mostra le notifiche.

LED I pulsanti in rilievo facilitano la digitazione.

Il flip rende immediate le chiamate.

I comandi rapidi accorciano i passaggi.

Nokia 2660 Flip

Nokia 2660 Flip recupera l’estetica dei cellulari di un tempo senza affidarsi soltanto alla nostalgia. Il display a colori da 2,8 pollici è ampio, mentre i pulsanti di grandi dimensioni facilitano la composizione dei numeri e dei messaggi.

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La radio FM funziona anche senza collegare gli auricolari. Il lettore MP3 supporta schede microSD fino a 32 GB. La compatibilità con gli apparecchi acustici rappresenta un aspetto importante per gli utenti anziani. Il tasto di emergenza, accessibile anche quando il telefono è chiuso, permette di contattare fino a cinque persone. La base opzionale rende più comoda la ricarica domestica.

Perché acquistarlo?

Lo schermo da 2,8 pollici è ampio.

La radio funziona senza cuffie.

Il tasto SOS resta sempre accessibile.

È compatibile con una base di ricarica.

SPC Titan

SPC Titan è progettato anche per agevolare l’assistenza a distanza. La funzione Smart Help può inviare una notifica quando la batteria scende sotto il 15% o se il dispositivo rimane inattivo per 24 ore. Il sistema segnala inoltre le chiamate perse.

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La configurazione tramite SMS permette di modificare alcune impostazioni da remoto. Smart Ring aumenta temporaneamente il volume quando lo stesso numero richiama entro tre minuti. I pulsanti M1 e M2 consentono invece di contattare immediatamente due persone memorizzate. La presenza della porta USB-C rende la ricarica più agevole rispetto ai modelli dotati di micro-USB.

Perché acquistarlo?

Smart Help invia avvisi automatici.

Alcune impostazioni si gestiscono a distanza.

I tasti M1 e M2 chiamano subito.

Il connettore USB-C facilita la ricarica.

Panasonic KX-TU550EXB

Panasonic KX-TU550EXB abbina funzioni di accessibilità e supporto alla rete 4G. La disponibilità delle chiamate VoLTE dipende comunque dal servizio offerto dall’operatore. Lo schermo TFT da 2,8 pollici utilizza icone grandi ed è affiancato da un tasto centrale rapido.

La compatibilità M3/T4 permette l’utilizzo con apparecchi acustici. Il pulsante posteriore contatta fino a cinque numeri in sequenza e attiva automaticamente il vivavoce. Secondo quanto indicato dal produttore, la scocca resiste a cadute da un’altezza di 1,5 metri. La ricarica avviene tramite USB-C.

Perché acquistarlo?

Supporta il 4G con chiamate VoLTE.

È compatibile con apparecchi acustici.

La scocca resiste alle cadute.

Il tasto prioritario chiama cinque contatti.

Panasonic KX-TU400EXC

Un bambino può avere bisogno di telefonare alla famiglia senza essere ancora pronto per uno smartphone. Panasonic KX-TU400EXC nasce per rispondere a questa esigenza: permette di effettuare chiamate e inviare messaggi, ma non offre accesso a Internet. L’assenza di applicazioni limita inoltre le distrazioni.

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Il display TFT misura 2,4 pollici e i pulsanti sono retroilluminati. Premendo il tasto prioritario, il telefono chiama fino a cinque numeri e attiva il vivavoce. Se nessuno risponde, invia un SMS di aiuto. La scocca è progettata per sopportare cadute da un’altezza massima di 1,5 metri.

Perché acquistarlo?

Non offre l’accesso a internet, diventando ideale per i bambini.

Il formato è adatto a mani piccole.

Il sistema SOS invia anche un messaggio.

La struttura è progettata per durare.

Beghelli Salvalavita Phone SLV18N ECO

In Beghelli Salvalavita Phone SLV18N ECO, l’elemento centrale è il pulsante Salvalavita. È sufficiente tenerlo premuto per due secondi per avviare le chiamate in vivavoce e inviare SMS ai contatti memorizzati. Il sistema può raggiungere fino a dieci numeri.

I tasti sono grandi e il display mostra cifre facilmente leggibili. Il telefono supporta due SIM e può utilizzare una scheda TF fino a 16 GB per la fotocamera con flash. La scocca resiste alle cadute e agli spruzzi.

Perché acquistarlo?

Il tasto Salvalavita raggiunge dieci contatti.

Le chiamate partono subito in vivavoce.

Il dispositivo supporta due SIM.

Compatibile con scheda TF.

Qubo GSM NEONW

Qubo GSM NEONW punta su un’interfaccia essenziale e su un volume elevato. Il display da 2,4 pollici utilizza caratteri grandi, mentre le icone sono pensate per ridurre gli errori durante la navigazione. È indicato per chi non vuole imparare procedure complicate e preferisce raggiungere le funzioni principali attraverso pochi comandi.

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Il pulsante SOS chiama fino a cinque numeri in sequenza e continua finché qualcuno non risponde. La dotazione comprende una radio FM e una fotocamera dalle capacità limitate, ma comunque utile per scatti occasionali. Il lettore multimediale può risultare comodo su un cellulare di riserva. Il modello funziona sulle reti GSM, quindi la compatibilità con il proprio operatore va verificata prima dell’acquisto.

Perché acquistarlo?

Il menu utilizza caratteri molto grandi.

Il volume è pensato per essere chiaro.

Il tasto SOS chiama cinque numeri.

Può diventare un telefono di riserva.

WUUM CLAP

WUUM CLAP interpreta il flip phone come uno strumento di disconnessione. Non tenta di imitare uno smartphone e rinuncia alla connessione Internet. Serve a chiamare e inviare messaggi, lasciando fuori tutto ciò che può trasformarsi in una distrazione.

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Lo schermo esterno consente di vedere chi sta telefonando prima di aprire la scocca. Il pulsante SOS gestisce le emergenze, mentre la radio FM offre una forma di intrattenimento immediata. È presente anche una torcia integrata. Il motivo principale per sceglierlo resta però l’esperienza d’uso: aprirlo quando serve e richiuderlo al termine della conversazione.

Perché acquistarlo?

Non permette di navigare online.

Lo schermo esterno mostra chi chiama.

Il tasto SOS è subito raggiungibile.

Il design accompagna il digital detox.

Guwet flip phone

L’elemento più interessante del flip phone Guwet è il doppio schermo. Il pannello interno misura 2,4 pollici e mostra caratteri di grandi dimensioni. Quello esterno, da 1,77 pollici, permette invece di controllare l’ora e le chiamate in arrivo senza aprire il dispositivo.

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La batteria da 1.600 mAh offre fino a dieci ore di conversazione e oltre 300 ore in standby. Tenendo premuto il tasto SOS per tre secondi, il telefono chiama tre numeri in sequenza e invia un messaggio di aiuto. La ricarica avviene tramite USB-C. Il supporto è limitato alle reti 2G, quindi la verifica della compatibilità con l’operatore è indispensabile.

Perché acquistarlo?