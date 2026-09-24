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De’Longhi

L’umidità in eccesso può diventare un problema negli ambienti poco ventilati o nelle stanze in cui si forma spesso condensa. Un deumidificatore riduce la quantità d’acqua presente nell’aria, raccogliendola in un serbatoio oppure convogliandola verso uno scarico.

In questa guida abbiamo selezionato modelli adatti a spazi diversi, mettendo in evidenza le caratteristiche da valutare in base all’uso previsto.

A cosa serve un deumidificatore?

Quando l’umidità relativa è troppo elevata, può formarsi condensa sulle superfici e l’ambiente diventa meno confortevole. Il deumidificatore aspira l’aria della stanza per sottrarle parte dell’umidità.

Può essere utile anche per asciugare il bucato in casa. Alcuni modelli hanno una modalità dedicata, mentre altri consentono di impostare un livello di umidità da mantenere automaticamente. La capacità necessaria dipende dallo spazio da trattare: un apparecchio pensato per una piccola stanza risponde a esigenze diverse rispetto a uno destinato ad ambienti più ampi.

Per un uso prolungato è comodo lo scarico continuo. Attraverso un tubicino, l’acqua estratta dall’aria viene convogliata direttamente verso uno scarico esterno, evitando di dover svuotare manualmente il serbatoio.

De’Longhi Tasciugo AriaDry Multi

De’Longhi Tasciugo AriaDry Multi rimuove fino a 14 litri d’acqua al giorno e il produttore lo indica per stanze fino a 65 metri cubi. La rumorosità è di 40 dB(A).

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Il sistema di filtrazione trattiene polvere e allergeni, con filtri rimovibili e lavabili. Il serbatoio estraibile contiene 2,1 litri; per un funzionamento prolungato si può ricorrere al drenaggio continuo. L’apparecchio pesa 9,5 kg e dispone di una maniglia integrata per spostarlo da una stanza all’altra, senza bisogno di un’installazione fissa.

TROTEC TTK 75 E

Trotec TTK 75 E ha una capacità di deumidificazione fino a 20 litri al giorno ed è indicato dal produttore per ambienti fino a 45 metri quadrati o 110 metri cubi. Il serbatoio contiene 3 litri.

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L’igrostato consente di regolare automaticamente l’umidità, ma si può scegliere anche il funzionamento continuo. È presente un timer. TTK 75 E può inoltre aiutare ad asciugare la biancheria, una possibilità utile per chi stende spesso il bucato in casa.

Cosi Home Deumidificatore 12L

Cosi Home da 12 litri si controlla dal pannello digitale, che mostra l’umidità rilevata e permette di gestire il funzionamento automatico. Anche lo sbrinamento del compressore avviene automaticamente quando la temperatura diventa troppo bassa.

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La capacità di estrazione arriva a 12 litri d’acqua al giorno, mentre il serbatoio contiene 2,5 litri. Quando è pieno, l’apparecchio si arresta. Per evitare gli svuotamenti si può utilizzare lo scarico continuo, collegando il tubo da un metro incluso nella confezione. Le quattro ruote consentono di spostare il deumidificatore senza sollevarlo.

Pro Breeze OmniDry

Pro Breeze OmniDry permette di gestire il funzionamento dall’app o attraverso i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Home. La capacità di deumidificazione è di 12 litri al giorno.

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Il sensore integrato misura l’umidità della stanza. Si può impostare un valore compreso tra il 30% e l’80%, al raggiungimento del quale l’apparecchio si spegne automaticamente. La rumorosità è inferiore a 38 dB. L’acqua viene raccolta nel serbatoio da 2 litri, con la possibilità di collegare il deumidificatore a uno scarico continuo. È disponibile anche un timer fino a 24 ore.

Pro Breeze Deumidificatore Casa Smart

Pro Breeze Casa Smart condivide diverse funzioni con OmniDry, ma ha un serbatoio leggermente più piccolo, da 1,8 litri. La capacità di estrazione resta di 12 litri al giorno. Il controllo avviene tramite l’app Pro Breeze oppure con i comandi vocali.

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Il sensore rileva l’umidità e ne mostra il valore sul display: impostando una soglia tra il 30 e l’80%, il deumidificatore si arresta quando la raggiunge. È disponibile anche una modalità notturna. Chi preferisce evitare gli svuotamenti del serbatoio può utilizzare il tubo per il drenaggio continuo.

COMFEE’ Deumidificatore Casa

COMFEE’ da 12 litri è pensato per stanze fino a 20 metri quadrati. In modalità notte, il livello di rumore massimo è pari a 36 dB.

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Il serbatoio contiene fino a 2,5 litri e, quando è pieno, l’apparecchio si spegne per evitare fuoriuscite d’acqua. In alternativa, si può collegare un tubo per lo scarico continuo.

La modalità Dryer agevola l’asciugatura dei vestiti, mentre il funzionamento automatico serve a mantenere l’umidità tra il 45% e il 55%. Sono presenti anche lo sbrinamento automatico e il blocco di sicurezza per bambini.

KNKA Deumidificatore 25L

KNKA raggiunge una capacità massima di 25 litri al giorno nelle condizioni di prova indicate dal produttore: 35 °C e 90% di umidità relativa. È progettato per spazi fino a 50 metri quadrati o 125 metri cubi.

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L’indicatore luminoso cambia colore in base all’umidità rilevata, consentendo di riconoscerne il livello anche a distanza. Per la raccolta dell’acqua si può usare il serbatoio da 4 litri oppure ricorrere al drenaggio continuo con un tubo di scarico lungo un metro. Le ruote girevoli e la maniglia removibile facilitano gli spostamenti. La rumorosità è di 40-45 dB nelle condizioni di laboratorio. Lo sbrinamento automatico aiuta a mantenere stabile il funzionamento quando la temperatura scende.

Come scegliere il deumidificatore perfetto

La capacità di deumidificazione

Il primo dato da guardare è la capacità di deumidificazione, espressa in litri al giorno. Va letta insieme alla superficie o al volume indicato dal produttore: una capacità elevata può essere utile quando l’umidità da gestire è consistente, ma non è necessariamente richiesta in una stanza piccola.

La rumorosità

Il rumore conta soprattutto se l’apparecchio deve funzionare vicino alla zona notte o nello stesso ambiente in cui si lavora. Anche pochi decibel di differenza possono avere un peso nell’uso quotidiano, ma il confronto va fatto tenendo conto delle condizioni di misurazione e della modalità impostata.

Il drenaggio continuo e il serbatoio

Un serbatoio più grande richiede meno svuotamenti, ma occupa più spazio. Il drenaggio continuo è comodo per chi prevede di lasciare il deumidificatore in funzione a lungo, soprattutto se rimane in un punto fisso, per esempio in bagno o in lavanderia.

Il controllo dell’umidità e le funzioni smart

La regolazione tramite igrostato o sensore di umidità permette di gestire automaticamente il funzionamento: raggiunta la soglia impostata, l’apparecchio riduce o interrompe il lavoro.

Le funzioni smart sono utili soprattutto per chi vuole controllare il deumidificatore da remoto. Non aumentano la capacità di estrazione, ma rendono più comoda la gestione quotidiana.

Il peso e il sistema di trasporto

Se l’apparecchio deve essere spostato spesso, conviene valutarne il peso e il sistema di trasporto. Ruote e maniglie agevolano il passaggio da una stanza all’altra.

Chi dovrebbe comprare un deumidificatore?

Un deumidificatore può essere utile soprattutto a chi vive in una casa in cui l’umidità rimane elevata per lunghi periodi, anche con una regolare aerazione. La condensa che compare spesso sui vetri è un segnale da osservare, in particolare nelle stanze poco ventilate. Prima dell’acquisto, conviene capire quanto sia frequente il problema: una situazione che si ripresenta ogni giorno e rende gli ambienti meno confortevoli.

Quando serve un controllo prolungato, può essere comodo un modello che regoli automaticamente il funzionamento in base all’umidità rilevata. Impostando il valore desiderato, l’apparecchio può interrompere il lavoro una volta raggiunta la soglia, riducendo la necessità di intervenire manualmente. Anche la gestione dell’acqua raccolta merita attenzione: chi prevede di usarlo spesso può valutare lo scarico continuo, purché nella stanza sia possibile collegare il tubo a uno scarico esterno.

L’acquisto può avere senso anche per chi asciuga abitualmente il bucato in casa. Durante l’asciugatura, i tessuti rilasciano acqua nell’aria, aumentando l’umidità dell’ambiente. Il deumidificatore ne sottrae una parte e aiuta così l’asciugatura dei capi; alcuni modelli dispongono di una modalità dedicata. Per questo utilizzo va considerata la stanza in cui si trova lo stendino: la capacità dell’apparecchio deve essere adeguata allo spazio da trattare. Se viene utilizzato anche in altri ambienti, ruote e maniglie possono rendere gli spostamenti meno faticosi.

Prima di scegliere un modello, però, è necessario capire da dove proviene l’umidità. Un deumidificatore agisce sull’acqua presente nell’aria, ma non ripara un’infiltrazione e non elimina eventuali problemi strutturali dell’edificio. In questi casi, il suo utilizzo può aiutare a controllare l’umidità nell’ambiente mentre si affronta il problema, senza sostituire l’intervento sulla causa.

Igrometro: perché può essere utile prima di comprare un deumidificatore

Prima di acquistare un deumidificatore e anche dopo, conviene verificare se l’umidità in casa è davvero elevata e quanto a lungo rimane tale. Per farlo si può usare un igrometro, uno strumento che misura l’umidità relativa dell’aria. È generalmente semplice e poco ingombrante: permette di conoscere la situazione della stanza senza affidarsi soltanto alle sensazioni.

Una stanza può sembrare umida, ma una misurazione può mostrare che il valore scende rapidamente dopo aver aperto le finestre. Può succedere anche che l’umidità resti elevata per molte ore senza produrre condensa evidente. Controllare i valori in diversi momenti della giornata aiuta a distinguere un aumento passeggero da una condizione persistente, per la quale può avere senso valutare un deumidificatore.

I modelli digitali più semplici mostrano spesso anche la temperatura della stanza. Alcuni memorizzano i valori minimi e massimi registrati, consentendo di conoscere gli estremi raggiunti nell’intervallo di misurazione. Per capire se il problema si ripresenta regolarmente, è comunque utile seguire le letture nel tempo, senza basarsi su un solo dato.

L’igrometro rimane utile anche dopo l’acquisto del deumidificatore. Confrontare l’umidità prima dell’accensione e durante il funzionamento permette di osservare l’effetto dell’apparecchio nella stanza. Le misurazioni aiutano così a valutare se le impostazioni scelte sono adeguate all’ambiente o se occorre modificarle.

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