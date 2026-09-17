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La televisione accesa nella stanza accanto può bastare a far perdere il filo della lettura. Con il passare delle ore, anche il rumore continuo del traffico diventa difficile da ignorare. Un paio di cuffie con un buon isolamento aiuta a studiare con meno distrazioni, senza dover alzare il volume della musica per coprire i suoni esterni.

C’è chi preferisce affidarsi alla sola cancellazione attiva del rumore e chi si concentra meglio con un sottofondo ambientale o lo-fi. In questa guida abbiamo selezionato auricolari e cuffie over-ear con ANC, tenendo conto anche di quanto forma e vestibilità contribuiscano all’isolamento.

Migliori cuffie per studiare: perché l’isolamento dai rumori fa la differenza

Isolamento passivo e cancellazione attiva del rumore agiscono in modo diverso. Il primo dipende dalla struttura delle cuffie: negli auricolari, un gommino ben aderente al condotto uditivo limita l’ingresso dei suoni esterni; nelle over-ear, questa funzione è affidata ai padiglioni che circondano l’orecchio.

La cancellazione attiva del rumore utilizza invece microfoni e sistemi di elaborazione per attenuare parte dei suoni ambientali. È particolarmente utile contro i rumori continui, come il sottofondo del traffico, mentre le voci vicine sono più difficili da eliminare del tutto. In questi casi l’isolamento fisico diventa ancora più importante.

I migliori auricolari per studiare isolandosi dai rumori e ascoltare musica ambientale

Gli auricolari true wireless occupano poco spazio e sono facili da portare con sé anche quando si studia fuori casa.

Google Pixel Buds Pro 2

Pixel Buds Pro 2 permettono di regolare la vestibilità ruotando lo stabilizzatore, per ottenere un’aderenza più salda oppure indossarli in modo più rilassato.

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Il chip Tensor A1 gestisce la cancellazione attiva Silent Seal 2.0, mentre l’Audio adattivo consente di attenuare le distrazioni senza isolarsi completamente dall’ambiente. Per l’ascolto musicale sono presenti driver da 11 mm e un sistema audio progettato per preservare anche le frequenze più alte.

A chi li consigliamo : a chi utilizza spesso smartphone o tablet Android.

: a chi utilizza spesso smartphone o tablet Android. Perché acquistarli: combinano ANC evoluta e vestibilità regolabile.

Google Pixel Buds 2a

Pixel Buds 2a portano la cancellazione attiva Silent Seal 1.5 sulla serie A, con una dotazione più essenziale rispetto ai Pro.

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Con l’ANC attiva, l’autonomia arriva fino a 7 ore di ascolto. L’equalizzatore a 5 bande permette di regolare la resa musicale, per esempio riducendo l’enfasi sui bassi quando si cerca un sottofondo discreto per la lettura.

A chi li consigliamo : a chi cerca l’esperienza Pixel senza passare al modello Pro.

: a chi cerca l’esperienza Pixel senza passare al modello Pro. Perché acquistarli: offrono ANC e regolazione dell’audio in una proposta più semplice.

Apple AirPods 5

Gli AirPods 5 mantengono una struttura open-ear, senza gommini che chiudano il condotto uditivo, ma includono la cancellazione attiva del rumore.

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Apple ha annunciato una riduzione del rumore fino al 50% maggiore rispetto agli AirPods 4 con ANC. Manca l’isolamento fisico di un in-ear tradizionale, ma questo formato può essere preferibile per chi trova fastidiosi i gommini durante una lunga lettura. L’Audio adattivo regola l’equilibrio tra ANC e suoni esterni.

A chi li consigliamo : a chi non ama gli auricolari con gommino.

: a chi non ama gli auricolari con gommino. Perché acquistarli: portano l’ANC in un design aperto.

Apple AirPods Pro 3

Gli AirPods Pro 3 puntano su un isolamento più marcato. Apple indica una cancellazione attiva fino a due volte più efficace rispetto agli AirPods Pro 2.

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I nuovi gommini, disponibili in cinque misure, sono progettati per migliorare la tenuta nell’orecchio. L’autonomia arriva fino a 8 ore con l’ANC attiva, consentendo di affrontare lunghe sessioni di studio prima della ricarica.

A chi li consigliamo : a chi studia nell’ecosistema Apple e vuole un isolamento più marcato.

: a chi studia nell’ecosistema Apple e vuole un isolamento più marcato. Perché acquistarli: uniscono ANC avanzata e migliore chiusura dell’orecchio.

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Galaxy Buds4 Pro regolano la cancellazione adattiva del rumore in base all’aderenza all’orecchio.

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L’equalizzatore a 9 bande offre ampie possibilità di personalizzare il suono, anche quando si vuole rendere meno invadente la musica ambientale che accompagna lo studio.

A chi li consigliamo : a chi utilizza soprattutto dispositivi Galaxy.

: a chi utilizza soprattutto dispositivi Galaxy. Perché acquistarli: permettono un controllo molto ampio su rumore e resa sonora.

Nothing Ear (3)

Nothing Ear (3) ricalibrano ogni 600 millisecondi la cancellazione adattiva in base all’ambiente, con una riduzione del rumore che può raggiungere i 45 dB.

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Per intervenire sulla resa musicale è disponibile l’equalizzatore a 8 bande nell’app Nothing X, dalla quale si può anche creare un profilo Personal Sound.

A chi li consigliamo : a chi ama intervenire sulla resa dell’audio.

: a chi ama intervenire sulla resa dell’audio. Perché acquistarli: ANC adattiva e ampie possibilità di personalizzazione.

Sony WF-C710N

Per chi studia al computer, ma usa anche lo smartphone, Sony WF-C710N consentono di tenere collegati entrambi i dispositivi grazie al multipoint.

Scelto per te Sony WF-C710N 69,00 € -42% 119,99 € Risparmi 50,99 € Acquista su Amazon

La cancellazione del rumore utilizza due microfoni per auricolare. Con la funzione attiva, l’autonomia complessiva arriva fino a 30 ore con custodia. Attraverso l’app Sony Sound Connect si può modificare l’equalizzazione, adattando alle proprie preferenze anche la musica di sottofondo.

A chi li consigliamo : a chi passa spesso da PC a smartphone.

: a chi passa spesso da PC a smartphone. Perché acquistarli: multipoint e lunga autonomia con ANC.

Beats Studio Buds+

Beats Studio Buds+ affiancano alla cancellazione attiva del rumore funzioni native per Apple e Android, utili a chi usa dispositivi di entrambi gli ecosistemi.

Scelto per te Beats Studio Buds+ 119,00 €(66,11 € / unità) -40% 199,95 € Risparmi 80,95 € Acquista su Amazon

Per trovare la giusta aderenza si può scegliere tra quattro misure di gommini, dalla cui tenuta dipendono sia l’isolamento sia la resa sonora. Con le ricariche della custodia, l’autonomia complessiva raggiunge le 36 ore.

A chi li consigliamo : a chi usa dispositivi Apple e Android.

: a chi usa dispositivi Apple e Android. Perché acquistarli: non legano l’esperienza a un solo ecosistema.

JBL Wave Beam 2

JBL Wave Beam 2 si rivolgono a chi cerca auricolari semplici da usare. Alla cancellazione attiva affiancano Smart Ambient, da attivare quando si vuole sentire ciò che accade intorno.

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Il multipoint permette di collegarli a più dispositivi, mentre l’app JBL Headphones consente di regolare il suono. Con l’ANC disattivata, l’autonomia complessiva arriva fino a 40 ore.

A chi li consigliamo : a chi preferisce un utilizzo immediato.

: a chi preferisce un utilizzo immediato. Perché acquistarli: mettono insieme ANC e funzioni quotidiane senza complicazioni.

REDMI Buds 8 Pro

Qui la cancellazione del rumore è chiaramente al centro del progetto. Xiaomi annuncia una profondità massima di 55 dB e un intervento su frequenze fino a 5 kHz. Il sistema può inoltre adattarsi automaticamente all’ambiente.

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Il supporto LDAC si accompagna alla certificazione Hi-Res Audio Wireless. Per modificare la resa musicale si può intervenire sull’equalizzazione attraverso l’app Xiaomi Earbuds.

A chi li consigliamo : a chi studia spesso in ambienti rumorosi.

: a chi studia spesso in ambienti rumorosi. Perché acquistarli: puntano con decisione sulla cancellazione adattiva.

Cuffie over-ear per studiare

Apple AirPods Max 2

I padiglioni delle AirPods Max 2 avvolgono completamente l’orecchio. Apple indica una cancellazione attiva fino a 1,5 volte più efficace rispetto alla generazione precedente.

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I cuscinetti in memory foam e la fascia traforata contribuiscono al comfort durante l’uso alla scrivania. Il collegamento USB-C consente l’ascolto di audio lossless a 24 bit e 48 kHz.

A chi li consigliamo : a chi lavora principalmente con dispositivi Apple.

: a chi lavora principalmente con dispositivi Apple. Perché acquistarli: offrono un isolamento molto strutturato in formato over-ear.

Beats Studio Pro

Beats Studio Pro si possono usare con piattaforme diverse e hanno una struttura pensata per l’ascolto prolungato. L’ANC è adattiva, mentre la modalità Trasparenza permette di tornare rapidamente a sentire l’ambiente circostante.

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L’autonomia arriva fino a 40 ore. Alla scrivania si può utilizzare anche il collegamento USB-C per riprodurre audio lossless via cavo.

A chi li consigliamo : a chi cerca una over-ear utilizzabile con piattaforme diverse.

: a chi cerca una over-ear utilizzabile con piattaforme diverse. Perché acquistarli: funzionano bene anche come cuffie da scrivania cablate.

Bose QuietComfort SC

Con Bose QuietComfort SC si può passare dalla modalità Quiet, che riduce il rumore circostante, ad Aware quando serve ascoltare ciò che succede nella stanza.

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I cuscinetti morbidi e l’archetto stabile favoriscono il comfort durante le lunghe sessioni sui libri. L’autonomia raggiunge le 24 ore.

A chi li consigliamo : a chi passa molte ore alla scrivania.

: a chi passa molte ore alla scrivania. Perché acquistarli: mettono isolamento e comfort al centro dell’esperienza.

Redmi Headphones Neo

Redmi Headphones Neo combinano il formato over-ear con una cancellazione attiva fino a 42 dB. L’ANC si può regolare su diversi livelli oppure lasciare in modalità automatica, perché si adatti all’ambiente.

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Xiaomi anticipa un massimo di 72 ore di autonomia con la cancellazione disattivata. Il collegamento USB permette anche la riproduzione cablata certificata Hi-Res.

A chi li consigliamo : a chi vuole ricaricare le cuffie il meno possibile.

: a chi vuole ricaricare le cuffie il meno possibile. Perché acquistarli: autonomia molto lunga e ANC regolabile.

Perché ascoltare musica ambientale mentre si studia?

Per alcune persone è sufficiente attivare l’ANC: una volta attenuati i rumori, studiano meglio senza musica. Altre preferiscono accompagnare la lettura con un sottofondo ambientale o lo-fi.

Un brano senza parole può risultare meno invadente di una canzone cantata mentre si legge, ma la scelta rimane personale. Se la musica finisce per attirare più attenzione della pagina, il silenzio è probabilmente preferibile.

Un buon isolamento consente comunque di mantenere il volume contenuto, senza doverlo alzare per coprire i rumori della stanza.

Cuffie over-ear o auricolari: cosa conviene per studiare?

Chi studia soprattutto alla propria scrivania può preferire le over-ear, i cui padiglioni avvolgono l’orecchio e aggiungono isolamento passivo alla cancellazione attiva. Nei modelli più comodi, la pressione si distribuisce su una superficie più ampia rispetto agli auricolari inseriti nel condotto uditivo.

Gli auricolari sono più pratici per chi cambia spesso ambiente: occupano poco spazio e, quando dispongono del multipoint, permettono di passare rapidamente dallo smartphone al computer. Se aderiscono bene, anche i modelli in-ear isolano efficacemente dai rumori esterni. La scelta dipende soprattutto da quanto a lungo si riescono a indossare senza fastidio.