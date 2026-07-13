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Per combattere il caldo ci sono soluzioni diverse: condizionatori per abbassare la temperatura, ventilatori per muovere l'aria e raffrescatori per aumentare il comfort locale.

La scelta dipende dall'uso: monosplit per controllo e deumidificazione costante, portatili per flessibilità, ventilatori per immediatezza e raffrescatori per fresco ravvicinato.

Funzioni come Wi‑Fi, modalità Sleep, pompe di calore e filtri migliorano l'uso quotidiano, mentre rumorosità, consumo e installazione restano fattori decisivi.

Esistono diversi modi per affrontare il caldo estivo, ma non tutte le soluzioni rispondono allo stesso bisogno. Ci sono giornate in cui basta muovere un po’ l’aria per lavorare meglio alla scrivania, sere in cui l’umidità rende pesante anche una stanza non particolarmente calda, pomeriggi in cui serve solo un aiuto leggero e periodi in cui l’unica risposta davvero efficace è abbassare la temperatura con un condizionatore. Per questo, la redazione di Libero Tecnologia ha selezionato i migliori condizionatori, ventilatori e raffrescatori da prendere in considerazione per rendere più vivibili casa e ufficio.

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Il condizionatore resta la scelta più efficace quando il caldo non dà tregua

Il condizionatore è il prodotto da valutare quando il caldo non si risolve con un semplice flusso d’aria. I modelli fissi monosplit sono pensati per climatizzare una stanza in modo stabile e richiedono un’installazione dedicata, ma offrono un controllo più preciso della temperatura. Sono indicati per gli ambienti in cui si trascorrono molte ore al giorno, come camera da letto, soggiorno, ufficio, studio o corridoio.

Prima di scegliere un condizionatore, conviene valutare:

La potenza , in base alla stanza da rinfrescare;

, in base alla stanza da rinfrescare; La presenza della funzione deumidificazione , utile nelle giornate più afose;

, utile nelle giornate più afose; La rumorosità , soprattutto se verrà usato in camera da letto;

, soprattutto se verrà usato in camera da letto; La presenza di Wi-Fi , app , controllo vocale e compatibilità con assistenti virtuali , se si vuole gestirlo anche a distanza;

, , e compatibilità con , se si vuole gestirlo anche a distanza; La disponibilità di una modalità " Sleep ", utile durante la notte;

", utile durante la notte; La differenza tra modello fisso e portatile, perché nel secondo caso serve gestire l’aria calda in uscita.

La deumidificazione è particolarmente importante nelle giornate afose, perché spesso è proprio l’umidità a rendere una stanza più opprimente rispetto alla temperatura reale. I modelli con Wi-Fi, app, controllo vocale e funzioni extra aggiungono un vantaggio pratico: permettono di gestire il clima anche a distanza.

Diverso il discorso per i condizionatori portatili. Non richiedono un impianto fisso, ma devono comunque espellere l’aria calda attraverso un tubo o un kit finestra. Sono una soluzione interessante quando non si può installare uno split o quando serve raffreddare un ambiente preciso senza interventi strutturali.

Samsung Condizionatore AR35 12000 BTU F-AR12ART

Samsung AR35 è un climatizzatore monosplit a parete da 12000 BTU pensato per chi cerca una soluzione domestica completa e tradizionale. Il suo punto di forza è l’equilibrio tra raffrescamento e deumidificazione. Il filtro HD antipolvere e allergeni trattiene le particelle presenti nell’aria e può essere estratto facilmente, semplificando la pulizia periodica.

La funzione Sleep è pensata per l’uso notturno e permette di ridurre la rumorosità fino a 20 dB(A). La modalità di sola ventilazione consente invece di usare l’apparecchio anche nei giorni meno caldi. L’unità esterna utilizza gas R32 e tecnologia inverter, mentre la pompa di calore permette di sfruttarlo sia per il raffrescamento sia per il riscaldamento.

Perché dovresti sceglierlo

ha funzione di deumidificazione per le giornate più afose

integra un filtro HD antipolvere e allergeni

la modalità Sleep riduce la rumorosità fino a 20 dB(A)

usa gas R32 e tecnologia inverter

funziona sia in raffrescamento sia in pompa di calore

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Hisense Easy Smart

Hisense Easy Smart è un condizionatore orientato alla gestione intelligente. Il Wi-Fi incluso consente il controllo tramite app, mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant permette di regolare accensione, spegnimento, temperatura e modalità anche con i comandi vocali. È una funzione utile per chi vuole trovare la stanza già fresca al rientro o gestire il climatizzatore senza dipendere soltanto dal telecomando.

La funzione i-FEEL usa il sensore nel telecomando per rilevare la temperatura vicino all’utente e inviarla all’unità interna, così il funzionamento può adattarsi meglio alla zona della stanza in cui ci si trova. La dotazione comprende timer 24 ore, quattro modalità Sleep, dimmer, funzione antimuffa, Self-Clean, evaporatore antibatterico e filtro ai carboni. La rumorosità indicata arriva a 19 dB(A).

Perché dovresti sceglierlo

ha il Wi-Fi incluso per il controllo tramite app

è compatibile con Alexa e Google Assistant

la funzione i-FEEL rileva la temperatura vicino al telecomando

include timer 24 ore, dimmer, antimuffa e Self-Clean

la rumorosità dichiarata arriva a 19 dB(A)

Scelto per te Hisense Easy Smart 304,00 € -10% 339,00 € Risparmi 35,00 € Acquista su Amazon

LG Win Inverter 12000 Btu R32 S12ER

LG Win Inverter S12ER punta soprattutto sulla stabilità del raffrescamento. Il compressore Dual Inverter è progettato per raffreddare più rapidamente, mantenere il fresco più a lungo, ridurre il rumore e contenere i consumi. È un’impostazione utile quando il climatizzatore viene usato per molte ore e non solo per abbassare la temperatura in tempi rapidi.

La connettività tramite app LG ThinQ permette di accendere, spegnere, regolare il climatizzatore e monitorare l’utilizzo energetico dallo smartphone. Sono presenti anche compatibilità con Google e Amazon Alexa, Sleep Mode, Auto Restart, timer 24 ore e direzione dell’aria a quattro vie. La funzione Smart Diagnosis può aiutare nella lettura degli errori e fornire informazioni utili in caso di assistenza.

Perché dovresti sceglierlo

usa un compressore Dual Inverter

si gestisce da smartphone tramite app LG ThinQ

permette di monitorare l’utilizzo energetico

supporta Google Assistant e Amazon Alexa

include Sleep Mode, Auto Restart e timer 24 ore

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Qlima Climatizzatore Mobile P 3020

Qlima P 3020 è il modello da valutare se serve un vero condizionatore portatile, non un semplice raffrescatore da scrivania. Eroga 2000 W, pari a 7000 BTU, ed è indicato per ambienti fino a 65 m³. Ha quindi senso in singole stanze, camere da letto, piccoli uffici, sale d’attesa o ambienti studio in cui non è possibile installare un climatizzatore fisso.

La deumidificazione arriva fino a 1,75 l/h, un dato utile quando il caldo è aggravato dall’umidità. Modalità Sleep e timer permettono di programmare il funzionamento, mentre pannello di controllo e telecomando semplificano l’uso quotidiano. Il refrigerante utilizzato è R290; il kit finestra incluso serve a gestire correttamente l’aria calda in uscita.

Perché dovresti sceglierlo

è un condizionatore portatile da 7000 BTU

è indicato per ambienti fino a 65 m³

deumidifica fino a 1,75 l/h

include modalità Sleep, timer e telecomando

viene venduto con kit finestra per l’aria di scarico

Scelto per te Qlima Climatizzatore Mobile P 3020 Prodotto non disponibile Prodotti simili

Quando muovere l’aria? I ventilatori più pratici per casa, ufficio e viaggio

Il ventilatore è la scelta più semplice quando non serve abbassare la temperatura, ma rendere l’ambiente più vivibile. Muovendo l’aria, aiuta a sopportare meglio il caldo e può bastare nelle giornate meno torride o durante le ore serali. Ha anche il vantaggio dell’immediatezza: si posiziona e si accende, non richiedendo installazioni.

Prima di scegliere un ventilatore, conviene guardare soprattutto:

Il formato , tra piantana, torre, tavolo o modello portatile;

, tra piantana, torre, tavolo o modello portatile; Il numero di velocità disponibili;

disponibili; La rumorosità , soprattutto per l’uso notturno o alla scrivania;

, soprattutto per l’uso notturno o alla scrivania; La presenza di oscillazione e timer ;

e ; L’autonomia, se si sceglie un modello ricaricabile.

La scelta dipende soprattutto dal formato. Un modello a piantana è più adatto a stanze ampie, perché può essere regolato in altezza e orientare il flusso d’aria. Un ventilatore da tavolo funziona meglio su scrivanie e comodini. I modelli portatili ricaricabili, invece, sono pensati per il fresco personale e risultano utili soprattutto durante gli spostamenti.

Un ventilatore non sostituisce un condizionatore, ma può essere la soluzione più semplice quando il problema principale è l’aria ferma.

Beko EFS6700B

Beko EFS6700B è un ventilatore a piantana essenziale, ma flessibile. Ha una potenza di 50 W, tre velocità e un’altezza regolabile tra 1100 e 1345 mm. Questo permette di adattarlo alla posizione del letto o della scrivania, senza vincolarlo a un solo punto della stanza.

La rumorosità dichiarata è di 56 dBA, mentre il design nero lo rende facile da inserire in ambienti diversi. È adatto a chi vuole un ventilatore tradizionale, senza funzioni superflue, ma abbastanza regolabile da seguire esigenze differenti nel corso della giornata.

Perché dovresti sceglierlo

è un ventilatore a piantana semplice da regolare

ha tre velocità

l’altezza varia da 1100 a 1345 mm

consente di orientare e inclinare il flusso d’aria

la rumorosità dichiarata è di 56 dBA

Scelto per te Beko EFS6700B Prodotto non disponibile Prodotti simili

DR.PREPARE Ventilatore a Torre

DR.PREPARE è un ventilatore compatto da tavolo con doppio sistema di ventilazione, uno nella parte superiore e uno in quella inferiore. Questa soluzione serve ad ampliare la superficie raggiunta dal flusso d’aria rispetto ai piccoli modelli più convenzionali. È pensato per scrivanie, comodini, camper o piccoli ambienti, più che per raffrescare una stanza intera.

Ha tre velocità, timer da 2, 4 e 8 ore e oscillazione orizzontale a 110°. Il motore da 16 W è indicato come a basso consumo (0,38 kWh anche se resta acceso tutto il giorno). La rumorosità è inferiore a 60 dB e la griglia anteriore removibile facilita la pulizia.

Perché dovresti sceglierlo

ha un doppio sistema di ventilazione

offre tre velocità

integra timer da 2, 4 e 8 ore

oscilla orizzontalmente a 110°

la griglia anteriore removibile facilita la pulizia

Scelto per te DR.PREPARE Ventilatore a Torre Prodotto non disponibile Prodotti simili

Ajgvq Mini Ventilatore Portatile 3 in 1

Ajgvq è un ventilatore personale pensato per essere usato ovunque. Il design ribaltabile a 180° permette di tenerlo in mano, appoggiarlo su una superficie o indossarlo al collo tramite il cordino incluso. È quindi più vicino a un accessorio da viaggio che a un ventilatore da stanza.

Le cinque velocità consentono di regolare il flusso d’aria, mentre il display LED mostra la velocità selezionata e la carica residua. La batteria da 4.500 mAh offre fino a 20 ore di autonomia alla velocità più bassa e si ricarica tramite USB-C. Il peso dichiarato è di 194 grammi e la rumorosità arriva fino a 25 dB.

Perché dovresti sceglierlo

può essere usato a mano, sul tavolo o al collo

ha cinque velocità

integra display LED con velocità e carica residua

la batteria da 4.500 mAh offre fino a 20 ore di autonomia

si ricarica tramite USB-C

Scelto per te Ajgvq Mini Ventilatore Portatile 3 in 1 19,99 € Acquista su Amazon

JISULIFE Ventilatore Portatile

JISULIFE punta sulla massima compattezza. Il design pieghevole nasconde le pale e consente di riporlo facilmente in borsa o in tasca. È pensato per spostamenti, eventi, viaggi e situazioni in cui serve un flusso d’aria personale sempre disponibile.

L’autonomia arriva a 19 ore alla prima velocità e a 12 ore alla seconda, con ricarica completa in circa 3 ore. La batteria da 2.000 mAh può funzionare anche come power bank di emergenza, mentre la torcia integrata aggiunge una funzione utile fuori casa. La rumorosità indicata è di 50 dB. Non è potente come un ventilatore da stanza, ma è molto più facile da portare con sé.

Perché dovresti sceglierlo

ha un design pieghevole e compatto

dichiara fino a 19 ore di autonomia alla prima velocità

si ricarica completamente in circa 3 ore

può funzionare come power bank di emergenza da 2.000 mAh

integra anche una torcia

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Raffrescatori e mini cooler: cosa possono fare davvero e quando hanno senso?

I raffrescatori sono la categoria da valutare con maggiore attenzione. Spesso vengono presentati con nomi molto vicini a quelli dei condizionatori, ma il funzionamento è diverso. Non abbassano la temperatura di una stanza come uno split o un portatile con tubo di scarico. Usano acqua, nebulizzazione, ghiaccio o gel refrigerante per rendere il flusso d’aria più fresco e umidificato.

Sono prodotti adatti a un uso ravvicinato, per esempio su una scrivania, un comodino, in un piccolo studio o in una zona relax. Possono migliorare la sensazione di comfort, ma non bisogna aspettarsi che trasformino il clima di un ambiente ampio.

Prima di scegliere un raffrescatore, è utile considerare:

La capacità del serbatoio;

del serbatoio; La presenza di nebulizzazione , ghiaccio o gel refrigerante ;

, o ; Le velocità disponibili e l’eventuale oscillazione ;

e l’eventuale ; Il timer , utile soprattutto di notte;

, utile soprattutto di notte; Il tipo di alimentazione , soprattutto nei modelli USB;

, soprattutto nei modelli USB; Il livello di umidità della stanza, perché non sempre aggiungere umidità è la scelta migliore.

CURVAOP Ventilatore Umidificatore

CURVAOP è un dispositivo compatto, alimentato tramite USB-C, con serbatoio da 900 ml e autonomia dichiarata tra 6 e 8 ore. Non è un condizionatore portatile tradizionale, ma un ventilatore umidificatore personale con doppia modalità di nebulizzazione e tre velocità.

Il timer può essere impostato su 2, 4 o 6 ore, mentre il consumo indicato è di 10 W. È possibile aggiungere ghiaccio per ottenere un flusso più fresco e, quando l’acqua è bassa, il dispositivo passa automaticamente al vento naturale. La luce LED a 7 colori può funzionare da luce notturna o essere spenta. È adatto soprattutto a scrivania, comodino, sale relax, stanza da letto e piccoli spazi.

Perché dovresti sceglierlo

ha serbatoio da 900 ml

offre doppia modalità di nebulizzazione

ha tre velocità

il timer può essere impostato su 2, 4 o 6 ore

si alimenta tramite USB-C

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Terraspire Raffrescatore 5 in 1

Terraspire riunisce ventilatore, umidificatore, purificatore d’aria, luce notturna a LED e funzione di raffrescamento in un apparecchio compatto. È pensato per chi vuole un dispositivo multifunzione da usare vicino alla persona, senza installazione e senza tubo di scarico.

Offre quattro velocità di ventilazione, due modalità di umidificazione e timer da 0 a 8 ore. L’illuminazione a 7 colori può essere usata come luce fissa o luce da comodino. La rotazione a 90° amplia la diffusione del flusso, mentre l’alimentazione USB lo rende facile da usare in casa o in ufficio.

Perché dovresti sceglierlo

combina ventilatore, umidificatore, purificatore d’aria e luce notturna

offre quattro velocità di ventilazione

ha due modalità di umidificazione

il timer è regolabile da 0 a 8 ore

la rotazione a 90° amplia la diffusione del flusso d’aria

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Zenolix Raffrescatore 6 in 1

Zenolix è il raffrescatore più strutturato tra quelli selezionati. Usa contenitori per gel refrigerante riutilizzabili, pensati per rafforzare la sensazione di fresco rispetto alla sola ventilazione. Integra ventilazione, umidificazione, timer, oscillazione e sistema di raffreddamento con gel.

La velocità massima del vento indicata arriva fino a 7 m/s, mentre il serbatoio removibile da 1.200 ml riduce la frequenza dei rabbocchi. L’oscillazione automatica a 120° permette una diffusione più ampia del flusso e il timer può essere regolato da 1 a 12 ore. La nebulizzazione ultrasonica produce una nebbia fine, mentre lo spegnimento automatico interviene in caso di mancanza d’acqua.

Perché dovresti sceglierlo

usa contenitori per gel refrigerante riutilizzabili

ha serbatoio removibile da 1200 ml

la velocità massima del vento indicata arriva fino a 7 m/s

l’oscillazione automatica arriva a 120°

il timer può essere regolato da 1 a 12 ore

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Le offerte da valutare per rinfrescare casa

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Come rinfrescare casa: soluzioni per il caldo

Scegliere tra condizionatore, ventilatore e raffrescatore significa prima di tutto capire qual è il problema da risolvere. Se l’obiettivo è abbassare davvero la temperatura di una stanza, il condizionatore resta la soluzione più efficace, soprattutto negli ambienti vissuti per molte ore al giorno.

Chi non può installare uno split può orientarsi su un modello portatile, tenendo però conto della necessità di espellere l’aria calda verso l’esterno.

Il ventilatore, invece, è l’opzione più immediata e accessibile quando serve rendere più sopportabile l’aria ferma. Non raffredda l’ambiente, ma migliora la percezione del comfort e può bastare nelle giornate meno torride. I modelli portatili aggiungono anche un vantaggio pratico per chi si sposta spesso.

I raffrescatori vanno scelti con aspettative corrette. Sono utili soprattutto a distanza ravvicinata, ad esempio su una scrivania o accanto al letto, ma non sostituiscono un vero climatizzatore.

Valutare bene spazio disponibile, livello di caldo, umidità e modalità d’uso aiuta a scegliere il prodotto più adatto senza acquistare qualcosa di sovradimensionato o poco efficace.

FAQ Quando conviene scegliere un condizionatore fisso monosplit? È la soluzione giusta se passi molte ore in una stanza e vuoi controllo preciso di temperatura, deumidificazione e silenziosità. I condizionatori portatili raffreddano come uno split? Offrono raffrescamento localizzato senza installazione ma richiedono scarico dell'aria calda tramite tubo; sono ideali dove non si può montare uno split. Quale ventilatore scegliere per una stanza ampia? Un modello a piantana, regolabile in altezza, distribuisce meglio l'aria su superfici grandi rispetto ai ventilatori da tavolo. I raffrescatori abbassano la temperatura dell'ambiente? No, migliorano la sensazione di freschezza con umidificazione e nebulizzazione ma non sostituiscono il calo termico di un condizionatore. Quali funzioni dei condizionatori sono utili per il sonno? Modalità Sleep, basso livello di rumore e deumidificazione aiutano il comfort notturno e riducono fastidi legati a calore e umidità.