Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

I chatbot IA stanno trasformando lo shopping online. Ecco quali sono i migliori e come usarli al meglio per trovare offerte e risparmiare tempo.

ANSA

Entro il 2030, tra il 70% e l’80% di consumatori e commercianti si aspetta che gli agenti basati sull’intelligenza artificiale diventino una componente stabile dell’esperienza d’acquisto. A dirlo è Packlink con lo studio Ecommerce Delivery Benchmark 2026, e non a caso già oggi diverse Big Tech hanno lanciato nei propri chatbot delle funzioni fatte apposta per consigliare gli utenti negli acquisti, analizzando le migliori offerte per lo shopping online e non solo.

Vediamo infatti quali sono, e come si usano.

I migliori chatbot IA per fare shopping online

Il primo è Shopping Research di ChatGPT, una funzione integrata nel chatbot di OpenAI che ti permette di capire cosa comprare, confrontando modelli e valutando anche i prezzi. Così da farti evitare il labirinto di banner e promozioni. Basato su una versione di GPT-5 mini ottimizzata per lo shopping, è progettata per analizzare le pagine prodotto e trasformare informazioni non strutturate in dati più ordinati e confrontabili. Un lavoro che un essere umano fa in mezz’ora con dieci tab aperti, mentre l’IA lo fa in pochi minuti, facendoti così risparmiare tempo.

Altro chatbot IA per fare shopping online è quello di Perplexity, grazie al quale potrai individuare prodotti, offerte e alternative in modo rapido e mirato. Tra l’altro la piattaforma offre anche ricerca visiva, rapidi checkout e informazioni dettagliate ed essenziali. In particolare, le schede prodotto sono interattive, così potrai approfondire caratteristiche e recensioni direttamente nella conversazione. Infine, in alcuni casi ti permette anche di fare gli ordini, portando a termine il checkout con un solo clic.

Da segnalare infine la novità di casa Google: l’Universal Commerce Protocol (UCP), che permetterà agli utenti di acquistare i propri prodotti preferiti ancora più velocemente. Disponibile in futuro su Gemini e AI Mode, consente di individuare prodotti, confrontare le opzioni e completare l’acquisto all’interno dei servizi IA sopramenzionati. E senza passare necessariamente da un sito esterno.

Come si possono usare ChatGPT, Perplexity e Google per gli acquisti

Nel caso di ChatGPT Shopping Research, basta aprire ChatGPT e inserire un prompt generico, come ad esempio “un cellulare sotto i 300 euro”. A quel punto il sistema avvia un dialogo con l’utente, ponendo eventuali domande per definire meglio le esigenze, prima di analizzare il web alla ricerca di prodotti, recensioni e schede tecniche. Il risultato finale è una guida strutturata che mette a confronto le diverse opzioni.

Lo stesso vale per Perplexity: è sufficiente descrivere ciò che stai cercando per ottenere una selezione di prodotti e alternative pertinenti. Il modello raffina progressivamente la richiesta, e dopo poco riceverai schede chiare con recensioni e caratteristiche tecniche e, quando possibile, procederai all’acquisto direttamente da Perplexity attraverso i rivenditori che supportano PayPal. Rispetto però a ChatGPT, l’assistente è in grado di mantenere memoria di alcuni elementi delle ricerche precedenti, così i suggerimenti successivi saranno più coerenti e mirati.

Nel caso del servizio di Google, l’UCP sarà integrato nell’app Gemini e in AI Mode. Se la risposta dell’agente include un elenco di prodotti idonei, basterà dare l’ok per procedere. In questo caso, però, occorrerà creare un account presso il negozio, per poi essere reindirizzati alla pagina di checkout, dove sarà possibile rivedere l’ordine finale. La schermata sarà già precompilata con le informazioni di spedizione e i metodi di pagamento tramite Google Pay.