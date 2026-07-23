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Le bodycam registrano ciò che vede chi le indossa e lasciano le mani libere. Scopri come funzionano e quali modelli acquistare per vlog più coinvolgenti.

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Riprendere un’esperienza mentre la si sta vivendo sembra semplice, almeno finché non bisogna tenere lo smartphone davanti al viso. Durante una pedalata basta una buca per compromettere l’inquadratura. Nel corso di un’escursione, invece, avere una mano occupata può diventare scomodo. Le bodycam nascono proprio per superare questi limiti: si fissano agli abiti e registrano ciò che accade davanti a chi le indossa.

Negli ultimi anni, il loro impiego si è esteso anche alla creazione di contenuti. Una videocamera indossabile permette di mostrare un percorso dal punto di vista del protagonista, senza costringerlo a fermarsi o a cambiare il modo in cui si muove. Le immagini risultano così più spontanee e possono affiancare le riprese realizzate con uno smartphone.

Cosa sono le bodycam?

Le bodycam sono videocamere compatte progettate per essere indossate. Alcuni modelli utilizzano una clip da applicare alla maglietta. Altri dispongono di un supporto magnetico che può essere sistemato sul petto oppure su uno zaino.

Una volta avviata la registrazione, la videocamera segue i movimenti del corpo e riprende la scena in prima persona. Questa prospettiva, definita POV, consente allo spettatore di osservare ciò che si trova davanti a chi sta registrando.

Le caratteristiche variano in base al modello. La stabilizzazione aiuta a contenere le vibrazioni durante le attività più movimentate, mentre il collegamento Wi-Fi consente di controllare l’inquadratura dallo smartphone. Per le riprese sott’acqua, invece, è necessario verificare la presenza di una custodia impermeabile.

Perché acquistare una bodycam?

Il vantaggio principale riguarda la libertà di movimento. Una bodycam può continuare a registrare mentre si cammina o si pedala, lasciando entrambe le mani libere. Può rivelarsi utile anche durante un’attività manuale, perché la posizione della videocamera consente di mostrare ogni passaggio dal punto di vista di chi lo esegue.

Per chi realizza vlog, le riprese in prima persona possono rendere il montaggio meno statico. Non devono necessariamente sostituire le inquadrature tradizionali. Possono essere inserite tra una scena e l’altra, avvicinando lo spettatore all’esperienza raccontata.

Prima di scegliere un modello conviene valutare con attenzione la qualità del fissaggio. Una videocamera molto leggera serve a poco quando la clip non riesce a mantenerla stabile. Anche l’autonomia deve essere adeguata alla durata prevista delle registrazioni.

Le migliori bodycam per vlog e riprese in movimento

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato alcuni modelli pensati per chi desidera registrare contenuti senza tenere una videocamera in mano.

Mini Action Cam 4K

Mini Action Cam 4K pesa 28,9 grammi e misura 5,1 x 2,5 x 2,2 centimetri. Registra in 4K e dispone di una stabilizzazione a sei assi. La clip magnetica può essere orientata per modificare la prospettiva, mentre la custodia inclusa consente di raggiungere una profondità massima di 40 metri. La registrazione può proseguire anche durante la ricarica.

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2.7K Mini Body Cam

2.7K Mini Body Cam utilizza un obiettivo con un campo visivo di 130 gradi. Integra una memoria da 32 GB e può essere fissata tramite una piastra magnetica. La connessione Wi-Fi permette di visualizzare l’anteprima sul telefono. Attraverso l’app è inoltre possibile avviare o interrompere la registrazione a distanza.

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Kaysunlink A18

Kaysunlink A18 registra in Full HD 1080p e include una scheda di memoria da 64 GB. La modalità loop sovrascrive automaticamente i filmati meno recenti quando lo spazio disponibile si esaurisce. È presente anche la visione notturna a infrarossi. La batteria da 1.000 mAh assicura tra quattro e sei ore di registrazione.