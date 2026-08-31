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A un concerto il volume fa parte dell’esperienza. Il problema nasce quando l’intensità sonora resta molto elevata per un periodo prolungato, soprattutto se gli eventi dal vivo diventano un’abitudine. Proteggere l’udito, in questi casi, non significa necessariamente trasformare la musica in un suono distante e ovattato. I prodotti progettati appositamente per questo scopo, auricolari e tappi, cercano di abbassare il livello complessivo, mantenendo riconoscibili voci e strumenti.

Non tutto ciò che riduce il rumore, però, può essere considerato automaticamente una protezione per l’udito. Vale soprattutto per gli auricolari Bluetooth con cancellazione attiva: l’ANC può rendere meno intenso ciò che percepiamo, ma non equivale di per sé a una certificazione per la protezione acustica.

Per questo abbiamo diviso la guida in due categorie. Da una parte ci sono auricolari elettronici che integrano funzioni specifiche per la protezione dell’udito. Dall’altra troviamo tappi filtrati progettati espressamente per concerti e ambienti musicali, generalmente più semplici da utilizzare e privi di batteria.

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Perché proteggere l’udito ai concerti e cosa conta davvero nella scelta

In un ambiente musicale molto rumoroso, la protezione serve soprattutto a ridurre la quantità di energia sonora che raggiunge l’orecchio, limitando così il rischio di danni legati all’esposizione.

È anche il motivo per cui i tappi progettati per la musica sono diversi dai classici inserti utilizzati semplicemente per attenuare il più possibile il rumore. I filtri acustici cercano infatti di mantenere una risposta più adatta all’ascolto musicale, riducendo il livello sonoro senza cancellare ciò che accade sul palco.

Anche la vestibilità ha un ruolo importante. Un tappo o un auricolare che non aderisce correttamente può perdere parte della propria efficacia. Per questo molti modelli vengono forniti con inserti di dimensioni differenti. Lo stesso principio vale per le soluzioni elettroniche certificate.

Auricolari con protezione dell’udito per concerti

Partiamo dagli auricolari true wireless, dispositivi da inserire nelle orecchie che funzionano senza cavi e possono essere utilizzati anche per ascoltare musica. Alcuni modelli integrano però funzioni specifiche pensate per ridurre l’esposizione ai suoni molto intensi.

La distinzione rispetto ai comuni auricolari ANC è sostanziale. Galaxy Buds, modelli Sony o Bose e altri prodotti dotati di cancellazione del rumore non diventano automaticamente dispositivi di protezione soltanto perché attenuano ciò che sentiamo. Quando la priorità è la sicurezza acustica, la presenza di una funzione specifica o di una certificazione rappresenta quindi un criterio molto più importante del semplice livello di cancellazione percepita.

Apple AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 sono il modello più vicino al concetto di auricolare per l’uso quotidiano tra quelli selezionati. Possono essere utilizzati normalmente per ascoltare musica e gestire le chiamate, ma Apple ha aggiunto una funzione che ne amplia il ruolo quando l’ambiente diventa particolarmente rumoroso.

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In Italia è disponibile la funzione "Protezione udito" e gli auricolari possono utilizzare la modalità Protezione EN 352, conforme allo standard europeo dedicato alla protezione acustica. È questo elemento, e non la semplice cancellazione attiva del rumore, a renderli interessanti per proteggere l’udito durante un concerto o in discoteca.

In presenza di suoni ambientali molto intensi, il sistema interviene per ridurne il livello continuando a lasciare percepire ciò che accade intorno. Apple indica però un limite importante: la funzione non è progettata per esposizioni prolungate superiori a 110 dBA.

Anche in questo caso l’aderenza è fondamentale. AirPods Pro 3 vengono forniti con cuscinetti in silicone disponibili in cinque taglie e la corretta tenuta contribuisce al funzionamento della protezione. L’autonomia arriva fino a 8 ore con la cancellazione attiva del rumore.

Sono quindi una delle proposte più interessanti della selezione per chi cerca un prodotto utilizzabile ogni giorno, ma vuole anche una funzione certificata da sfruttare negli ambienti rumorosi.

ISOtunes FREE Aware

Con ISOtunes FREE Aware cambia completamente il punto di partenza. Non siamo davanti a normali auricolari consumer ai quali è stata aggiunta una modalità di protezione. Il prodotto nasce per l’utilizzo in ambienti rumorosi ed è certificato secondo lo standard EN 352.

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L’attenuazione raggiunge 32 dB SNR. La tecnologia SafeMax limita inoltre l’uscita audio a 79 dB. La modalità Aware consente invece di continuare a percepire voci e segnali provenienti dall’ambiente.

È proprio questo equilibrio tra isolamento e consapevolezza di ciò che accade intorno a renderli interessanti. Una protezione molto chiusa può infatti costringere a rimuovere continuamente un auricolare quando bisogna comunicare. Qui il passthrough fa invece parte del progetto.

Gli inserti forniti in più misure consentono di trovare una vestibilità adeguata e la dotazione comprende anche elementi in schiuma. L’autonomia arriva a 13 ore con i soli auricolari. Con la custodia di ricarica può raggiungere complessivamente 43 ore. La protezione è IP67.

Rispetto agli AirPods Pro 3, sono quindi molto meno orientati all’impiego consumer tradizionale. Hanno senso soprattutto quando la protezione certificata rappresenta il requisito principale, mentre la connettività Bluetooth assume il ruolo di funzione aggiuntiva.

3M PELTOR EEP-100

3M PELTOR EEP-100 si collocano in un segmento ancora più distante dal mondo degli auricolari convenzionali. 3M specifica infatti che il prodotto è progettato per clienti industriali e professionali e non è destinato all’utilizzo da parte dei consumatori.

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La sua presenza in questa guida serve quindi soprattutto come riferimento per chi cerca una soluzione elettronica nata prima di tutto per proteggere l’udito. Gli inserti utilizzano un sistema di attenuazione controllata che permette di continuare a percepire le conversazioni e i suoni dell’ambiente circostante.

Il funzionamento è volutamente essenziale. Un solo pulsante consente di accendere gli auricolari e modificare il livello di ascolto dell’ambiente. Gli inserti possono inoltre essere sostituiti per ottenere una vestibilità più adatta al grado di protezione richiesto.

Queste cuffie offrono fino a 16 ore di funzionamento continuo. La custodia permette di ricaricare il sistema tramite micro-USB ed è classificata IP54 quando il coperchio e la porta sono correttamente chiusi.

Non è quindi un prodotto da confrontare direttamente con i classici true wireless. Si tratta di una soluzione specialistica che mostra quanto possa diventare sofisticata la protezione elettronica quando la priorità non è ascoltare una playlist, ma controllare l’esposizione al rumore.

Tappi per orecchie per concerti: quali scegliere

I tappi rappresentano una soluzione più semplice ed economica. I modelli progettati per la musica cercano di ridurre il livello sonoro senza compromettere eccessivamente l’esperienza di ascolto.

Loop Experience 2

Per molti spettatori non è necessario affidarsi a elettronica o batterie per proteggere l’udito. Loop Experience 2 segue proprio questa filosofia e utilizza un filtro pensato per abbassare il volume durante gli eventi dal vivo senza compromettere eccessivamente la percezione della musica.

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L’attenuazione è di 17 dB SNR. Non è il valore più elevato tra i prodotti presenti nella guida, ma il punto di forza è un altro: offrire una soluzione semplice da indossare e progettata specificamente per i concerti.

Sono disponibili quattro misure di inserti in silicone, dalla XS alla L. Una volta inseriti, i tappi vengono ruotati per stabilizzarli nell’orecchio. Se posizionati correttamente, rimangono inoltre poco sporgenti.

Sono riutilizzabili e possono essere puliti dopo l’impiego. Per chi cerca qualcosa da portare con sé a ogni concerto senza doversi preoccupare di impostazioni o ricarica, rappresentano probabilmente una delle soluzioni più interessantidella selezione.

Alpine PartyPlug Pro

PartyPlug Pro porta l’attenuazione fino a 21 dB e utilizza un filtro musicale ad alta fedeltà. L’obiettivo rimane quello di ridurre il livello sonoro durante concerti e festival senza trattare la musica come un semplice rumore da eliminare.

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Alpine fornisce adattatori in diverse dimensioni, così da poter scegliere quello più adatto al proprio orecchio. La custodia compatta consente invece di conservarli facilmente tra un utilizzo e l’altro.

Anche PartyPlug Pro sono riutilizzabili e lavabili. Non richiedono configurazioni particolari: basta inserirli e lasciare che sia il filtro acustico a svolgere il proprio lavoro.

Alpine MusicSafe Pro

MusicSafe Pro è il modello che offre maggiore libertà a chi non vuole utilizzare sempre lo stesso livello di attenuazione. Alpine include filtri intercambiabili da 16 e 20 dB. Nella confezione è presente anche un filtro da 22 dB, così da poter adattare la protezione al contesto.

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È una differenza importante rispetto a PartyPlug Pro. In questo caso non si acquista un tappo con un livello fisso, ma un sistema che può essere modificato in base alla quantità di attenuazione desiderata.

Alpine rivolge il prodotto anche ai musicisti e ne cita l’utilizzo durante le prove o sul palco. I filtri sono stati pensati per assorbire le componenti sonore più dannose cercando al tempo stesso di preservare la qualità della musica.

Il modello è testato secondo le regolamentazioni europee e raggiunge un’attenuazione massima di 22 dB. Il materiale utilizzato è inoltre privo di silicone.

Tra i tappi presenti nella guida, è quindi quello più adatto a chi preferisce avere un margine di regolazione. Richiede maggiore attenzione nella scelta del filtro, ma proprio questa possibilità consente di evitare lo stesso livello di isolamento in situazioni sonore differenti.