Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Spotify è un punto di riferimento per milioni di utenti ma ci sono tante alternative molto interessanti: ecco quali app provare per sostituire o affiancare Spotify

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Per ascoltare musica e podcast non c’è solo Spotify, nonostante il servizio sia, da anni, un punto di riferimento assoluto del settore e possa contare su centinaia di milioni di utenti (tra abbonati e utenti Free).

Le alternative a Spotify non mancano. Ci sono, infatti, tante opzioni da valutare per ascoltare musica e podcast in streaming, in alcuni casi anche in modo gratuito (e completamente legale).

Andiamo a scoprire, quindi, quali sono le migliori alternative a Spotify disponibili in questo momento.

Per provare qualcosa di diverso

Molti utenti utilizzano da anni Spotify come servizio di musica in streaming, anche perché è stato il primo a riuscire ad affermarsi su scala globale, anche grazie a continui aggiornamenti. Spotify offre una piattaforma ricca di funzionalità (come la possibilità di creare cover e remix con l’AI) ma che, in alcuni casi, può non soddisfare appieno tutti gli utenti, sia per quanto riguarda la qualità dell’audio (alcune piattaforme offrono un’esperienza d’ascolto superiore) che per la selezione di contenuti, soprattutto per quanto riguarda la musica indipendente e la possibilità di supportare direttamente i propri artisti preferiti. Per questo motivo, provare qualcosa di nuovo, che non vuol dire abbandonare completamente Spotify, può rappresentare un’opzione sicuramente interessante e da tenere in considerazione.

Le migliori alternative a Spotify

Ci sono tanti servizi da utilizzare in alternativa a Spotify e alcuni sono molto famosi e utilizzati. Una delle principali alternative è, senza dubbio, YouTube Music, che rappresenta uno dei principali servizi proposti da Google. Il servizio è disponibile anche come parte di YouTube Premium, l’abbonamento che elimina la pubblicità dalla piattaforma.

Da segnalare Amazon Music. La piattaforma di Amazon è disponibile in varie versioni. L’alternativa principale a Spotify è il piano Music Unlimited, che offre musica e podcast con un prezzo di 10,99 euro al mese. C’è anche Music Prime, una versione ridotta di Unlimited a cui è possibile accedere con un abbonamento Amazon Prime e senza costi aggiuntivi.

Tra i servizi di streaming più noti troviamo anche Apple Music, che da anni rappresenta uno dei servizi principali di Apple e che può essere utilizzato anche su Android e PC Windows, senza limitazioni, a condizione di attivare l’abbonamento da 10,99 euro al mese.

Sulla stessa linea troviamo Deezer e Tidal, due servizi di streaming che puntano molto sull’audio hi-fi, per offrire un’esperienza d’ascolto di alta qualità ai propri utenti. Da non dimenticare è SoundCloud, piattaforma che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la musica indie e underground, con possibilità per gli utenti di uploadare i propri brani.

Per ascoltare musica gratis, inoltre, è possibile puntare su Musicful, piattaforma online gratuita e con poca pubblicità che offre un’ampia selezione di brani e musiche, con tanti contenuti privi di copyright che possono soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti.

Per scoprire e supportare direttamente gli artisti indipendenti, inoltre, c’è la possibilità di puntare su Bandcamp, piattaforma che permette agli artisti di vendere direttamente i propri brani e oggi è punto di riferimento della musica indie.