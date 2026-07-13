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Garmin non è l’unica opzione per chi si allena con costanza. La guida raccoglie modelli diversi per sport praticato e autonomia.

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Garmin resta uno dei nomi più riconoscibili nel settore degli smartwatch sportivi, ma non è l’unico marchio in grado di offrire strumenti validi a chi si allena con costanza. Negli ultimi anni il mercato si è ampliato e oggi comprende dispositivi molto diversi tra loro. Alcuni sono progettati per la corsa, il nuoto, le camminate o il ciclismo, altri si rivolgono a chi pratica escursionismo oppure vuole semplicemente monitorare attività e recupero senza portare al polso un orologio troppo ingombrante.

Scegliere un’alternativa a Garmin può avere senso per diverse ragioni. C’è chi preferisce un dispositivo più leggero, chi cerca una batteria capace di durare più a lungo e chi, possedendo già altri prodotti Apple o Samsung, desidera un’integrazione più profonda con il proprio smartphone. Anche il livello di analisi cambia sensibilmente da un modello all’altro: alcuni raccolgono metriche avanzate, mentre altri privilegiano un’esperienza più immediata e accessibile.

La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato dieci dispositivi che interpretano il monitoraggio sportivo in modi differenti. Una guida pensata per capire quale possa adattarsi meglio alle proprie abitudini e al tipo di allenamento praticato.

Samsung Galaxy Fit3, per monitorare lo sport senza un orologio ingombrante

Galaxy Fit3 è pensato per chi vuole tenere traccia dell’attività fisica senza indossare un vero smartwatch. Il corpo pesa appena 18,5 grammi, mentre il display AMOLED da 1,6 pollici permette di consultare comodamente dati e informazioni sull’allenamento.

Può monitorare oltre 100 esercizi e riconosce automaticamente alcune delle attività più diffuse, tra cui corsa, ellittica, vogatore e nuoto in piscina. L’autonomia, che può raggiungere i 13 giorni, riduce inoltre la necessità di ricaricarlo di frequente. Il dispositivo esprime il meglio delle proprie possibilità quando viene utilizzato insieme a uno smartphone Samsung Galaxy.

Perché acquistarlo?

Pesa appena 18,5 grammi

Monitora più di 100 allenamenti

Offre fino a 13 giorni di autonomia

Resiste ad acqua e polvere

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Fitbit Versa 4, quando il recupero conta quanto l’allenamento

Allenarsi di più non significa necessariamente allenarsi meglio. Fitbit Versa 4 prova a restituire una visione più completa della giornata, mettendo in relazione l’attività fisica con il riposo e le condizioni generali dell’organismo.

Il GPS integrato consente di registrare i percorsi senza portare con sé lo smartphone, mentre il Punteggio di Recupero Giornaliero aiuta a capire se sia il momento giusto per affrontare una sessione intensa. Le modalità sportive disponibili sono più di 40. L’orologio rileva inoltre il battito cardiaco e altri parametri, consultabili attraverso l’app Fitbit.

Perché acquistarlo?

Integra il GPS

Valuta il recupero giornaliero

Monitora più di 40 attività

Supera i sei giorni di autonomia

Scelto per te Fitbit Versa 4 159,00 € -31% 229,95 € Risparmi 70,95 € Acquista su Amazon

Amazfit Active 3 Premium, una proposta costruita intorno alla corsa

Amazfit Active 3 Premium si rivolge soprattutto a chi corre con un obiettivo preciso e vuole osservare più da vicino l’evoluzione delle proprie prestazioni.

Le mappe offline consentono di seguire il percorso direttamente dal polso, con indicazioni svolta per svolta e ricalcolo automatico dell’itinerario. Zepp Coach propone programmi dedicati a distanze comprese tra i 5 chilometri e la maratona. Non mancano metriche più tecniche, come la potenza di corsa e il tempo di contatto con il suolo.

Perché acquistarlo?

Supporta mappe offline

Offre programmi per la corsa

Analizza metriche tecniche

Ha vetro zaffiro e cassa in acciaio

Amazfit Active Max, per chi non vuole ricaricare spesso

Il nome anticipa bene le due caratteristiche principali del modello: uno schermo ampio e una batteria dalla lunga durata. Amazfit Active Max monta un display AMOLED da 1,5 pollici capace di raggiungere una luminosità di 3.000 nit, rimanendo facilmente leggibile anche durante gli allenamenti sotto il sole.

I 4 GB di memoria possono essere utilizzati per archiviare mappe e musica, mentre l’autonomia dichiarata arriva fino a 25 giorni. Le modalità sportive sono più di 170 e comprendono anche funzioni dedicate all’allenamento con i pesi.

Perché acquistarlo?

Arriva fino a 25 giorni di autonomia

Il display raggiunge 3.000 nit

Conserva mappe e musica

Supporta più di 170 sport

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, leggero e adatto anche all’outdoor

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro rinuncia all’aspetto massiccio che caratterizza molti orologi progettati per le attività all’aperto. La lunetta in lega di titanio ne rafforza la struttura senza appesantire eccessivamente il design.

Il sistema HUAWEI Sunflower segue gli spostamenti durante gli allenamenti outdoor, mentre la modalità Mini Allenamento propone sessioni brevi da svolgere nei momenti liberi della giornata. Sono disponibili anche l’analisi ECG e i pagamenti tramite Curve Pay. Con un utilizzo leggero, la batteria può raggiungere i dieci giorni.

Perché acquistarlo?

Ha una lunetta in lega di titanio

Monitora le attività outdoor

Supporta l’analisi ECG

È compatibile con Android e iPhone

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Amazfit T-Rex 3, per allenamenti ed escursioni in condizioni difficili

T-Rex 3 è il modello da prendere in considerazione quando la palestra e la corsa in città non sono gli unici scenari previsti. La struttura è progettata per resistere a temperature comprese tra -30 e 70 °C, mentre l’impermeabilità raggiunge i 100 metri. Può essere utilizzato anche durante immersioni in apnea fino a 45 metri.

Il GPS a doppia banda si appoggia a sei sistemi satellitari. È inoltre possibile scaricare mappe globali, curve di livello e mappe dedicate alla neve. Nell’utilizzo tipico, la batteria può raggiungere i 27 giorni. Sono presenti anche modalità specifiche pensate per prolungare il tracciamento GPS.

Perché acquistarlo?

Sopporta temperature estreme

Integra GPS a doppia banda

Offre mappe offline gratuite

Raggiunge 27 giorni di autonomia

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Apple Watch Ultra 3, l’alternativa più completa per chi usa iPhone

Per chi possiede un iPhone, Apple Watch Ultra 3 è molto più di una semplice estensione dello smartphone. Le funzioni sportive coprono corsa, ciclismo, nuoto, trekking, immersioni e numerose altre attività, con GPS a doppia frequenza e parametri specifici per ciascuna disciplina.

La cassa in titanio e il vetro in cristallo di zaffiro sono progettati per affrontare un utilizzo intenso. L’elemento più particolare è però rappresentato dalle comunicazioni satellitari, che consentono di contattare i soccorsi e condividere la propria posizione anche in assenza di rete mobile o Wi-Fi.

Perché acquistarlo?

Ha GPS a doppia frequenza

Copre numerose discipline sportive

Integra comunicazioni satellitari

Resiste all’acqua fino a 100 metri

Scelto per te Apple Watch Ultra 3 784,99 € -14% 909,00 € Risparmi 124,01 € Acquista su Amazon

Apple Watch 11, per allenarsi senza rinunciare alla comodità quotidiana

Apple Watch Series 11 è l’alternativa pensata per chi cerca le funzioni sportive dell’ecosistema Apple, ma non ha bisogno della struttura più imponente di Ultra 3. Il design sottile e leggero consente di indossarlo comodamente durante gli allenamenti, nel corso della giornata e anche di notte, quando raccoglie i dati utilizzati dalla funzione Qualità del sonno.

L’app Allenamento offre strumenti come Ritmo definito e Zone di frequenza cardiaca, utili per leggere con maggiore precisione le proprie sessioni e valutare l’impegno sostenuto nel tempo. L’autonomia arriva fino a 24 ore nell’uso normale, mentre 15 minuti di ricarica garantiscono fino a otto ore di utilizzo. Nei modelli in alluminio, inoltre, il vetro Ion-X è due volte più resistente ai graffi rispetto a quello di Series 10.

Perché acquistarlo?

Offre fino a 24 ore di autonomia

Monitora allenamento e parametri vitali

Ha un design sottile, adatto anche all’uso notturno

Integra funzioni di sicurezza per cadute e incidenti

Scelto per te Apple Watch 11 539,00 € -7% 579,00 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

Samsung Galaxy Watch8, un coach per costruire una routine

Galaxy Watch8 prova ad accompagnare l’utente nel tempo. Parte da una valutazione iniziale del livello di preparazione e propone un programma personalizzato della durata compresa tra tre e cinque settimane.

Il Punteggio energetico combina i dati sull’attività con i segnali cardiaci rilevati durante la notte. La Guida al riposo utilizza invece tre giorni di informazioni per suggerire l’orario più adatto in cui andare a letto. È una soluzione particolarmente sensata per chi utilizza già Samsung Health e vuole concentrare i propri dati all’interno dello stesso ecosistema.

Perché acquistarlo?

Crea programmi personalizzati

Valuta il livello di energia

Analizza le abitudini del sonno

Si integra con Samsung Health

Scelto per te Samsung Galaxy Watch8 249,49 € -7% 269,49 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

Xiaomi Smart Band 10, l’alternativa economica con molte modalità sportive

Xiaomi Smart Band 10 costa meno di uno sportwatch, ma non si limita a contare passi e calorie. Supporta più di 150 modalità sportive e raccoglie informazioni come VO₂ max, carico di allenamento, frequenza cardiaca e tempo di recupero.

La modalità nuoto registra la frequenza cardiaca sott’acqua e sfrutta un sensore a nove assi per riconoscere le vasche. Il display AMOLED da 1,72 pollici raggiunge una luminosità di 1.500 nit, mentre il dispositivo pesa 15,95 grammi senza cinturino. Nell’utilizzo tipico, la batteria dovrebbe garantire fino a 21 giorni di autonomia.

Perché acquistarlo?

Ha più di 150 modalità sportive

Registra dati avanzati sull’allenamento

Monitora il battito durante il nuoto

Offre fino a 21 giorni di autonomia