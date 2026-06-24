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Il fascino di iPod non è sparito. L'idea di ascoltare musica lontano da notifiche e app sta riportando l'attenzione sui lettori dedicati. Ecco i modelli più interessanti in offerta.

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Per anni, iPod è sembrato un oggetto destinato definitivamente alla nostalgia. Poi qualcosa è cambiato. In un’epoca in cui lo smartphone accompagna ogni momento della giornata, il vecchio lettore musicale è tornato a esercitare un fascino inatteso. La ragione è semplice: ascoltare musica senza notifiche, senza applicazioni aperte, senza una connessione a Internet e senza la sensazione di vivere costantemente all’interno dello stesso schermo.

Il Prime Day 2026 di Amazon, in programma dal 23 al 26 giugno, rappresenta l’occasione ideale per acquistare una delle numerose alternative ad iPod. Chi non possiede già un dispositivo Apple dedicato alla musica o non vuole spendere cifre elevate per un modello usato può orientarsi verso i lettori MP3 e i player Hi-Fi portatili oggi disponibili in offerta. Sono prodotti molto diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa filosofia: riportare la musica al centro dell’esperienza, separandola dallo smartphone.

Cos’era iPod e perché oggi se ne parla di nuovo?

iPod è stato uno dei dispositivi più importanti della storia recente di Apple. Prima che iPhone riunisse in un unico prodotto musica, chiamate, messaggi, fotografie e applicazioni, il lettore musicale di Cupertino rappresentava il modo più semplice per portare con sé la propria libreria digitale.

iPod aveva trasformato l’ascolto in un’esperienza personale, quasi fisica. Si sceglievano i brani, si organizzavano le playlist, si collegavano gli auricolari e si usciva di casa con la propria musica in tasca. Era un oggetto intuitivo da utilizzare e dotato di una forte identità culturale.

Apple ha smesso di aggiornare la linea da diversi anni, con l’ultimo iPod Touch arrivato nel 2019. Da allora lo smartphone ha assorbito quasi completamente questo ruolo. Eppure, proprio questa concentrazione di funzioni sembra aver riaperto uno spazio per dispositivi più essenziali. Il rinnovato interesse verso iPod racconta una piccola inversione di tendenza: meno dispositivi tuttofare, più prodotti progettati per svolgere un compito specifico.

I dispositivi di questa guida HIFI WALKER H2 Lettore MP3 Hi-Fi, Player Musicale Lossless con SD 64GB Inclusa, DAC ES9018K2M, Bluetooth 5.2 Bidirezionale, Schermo 2.0" con Tasti Fisici, Supporto DSD128, Lega di Zinco 109,99 € -11% 123,99 € Risparmi 14,00 € Acquista su Amazon MECHEN M30 Lettore MP3 64GB, Hi Res Lettore FLAC Audio Digitale ad alta Risoluzione DSD Senza Perdita, Doppio DAC CUE Equalizzatore Rotella di Scorrimento, Memoria Espandibile a 256GB (Grigio) 85,99 € Acquista su Amazon 64GB Lettore MP3 Bluetooth 5.3 & Altoparlante – Aggiornamento con Tasti Fisici (Indietro, Menu, Volume), Solo 37g con Cuffie, Radio FM, Registratore Vocale, Design Mini, Espandibile fino a 128GB 35,09 € -5% 36,99 € Risparmi 1,90 € Acquista su Amazon Lettore MP3 da 32GB con Bluetooth 5.3, ultraleggero (30 grammi), fino a 80 ore di autonomia, schermo da 1,8 pollici, ideale per sportivi, bambini e adulti, supporta schede TF fino a 128 GB 34,19 € -5% 35,99 € Risparmi 1,80 € Acquista su Amazon 32GB Lettore MP3, Tabmart Metal Hi-Fi Capacità Di Musicale Portatile Lettore MP4 Ad Alta Risoluzione Con 1,8 Pollici Schermo MP3 Lettore Multifunzione 18 Ore Di Riproduzione Continua, Blu 21,84 € -15% 25,80 € Risparmi 3,96 € Acquista su Amazon

Le migliori alternative premium ad iPod

Abbiamo selezionato quelle che, per caratteristiche e qualità costruttiva, rappresentano le migliori alternative premium ad iPod attualmente disponibili in offerta durante il Prime Day 2026.

HiBy R4

HiBy R4 è il modello da prendere in considerazione quando si cerca qualcosa di più evoluto di un semplice lettore MP3. Dispone di un display touch da 4,4 pollici, di un’interfaccia moderna, di un design curato e di Android 12, ma resta un dispositivo progettato innanzitutto per l’ascolto musicale. È una differenza importante, perché mentre lo smartphone tende a frammentare l’attenzione, un player come questo la riporta sulla musica.

Il supporto ai formati DSD, FLAC e MQA lo rende particolarmente interessante per chi conserva file audio di alta qualità e desidera sfruttarli al meglio. Il doppio DAC ESS ES9219C lavora proprio in questa direzione, offrendo una riproduzione più precisa e dettagliata rispetto ai modelli più economici.

La memoria interna da 64 GB consente di iniziare subito a costruire una raccolta musicale importante. Lo slot microSD, compatibile fino a 2 TB, permette invece di gestire librerie molto più ampie, soprattutto nel caso dei file lossless. La batteria da 3.500 mAh garantisce fino a 14 ore di riproduzione continua secondo le specifiche ufficiali.

Il suo principale punto di forza è la completezza. Tra equalizzatore a 10 bande e filtri digitali, HiBy R4 rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi desidera un lettore portatile moderno con una forte vocazione Hi-Fi.

HIFI WALKER H2

HIFI WALKER H2 segue una filosofia diversa. Qui il fascino non passa attraverso un grande schermo o un sistema operativo avanzato, ma attraverso una costruzione più tradizionale. Il telaio in lega di zinco lavorata CNC e i controlli fisici restituiscono la sensazione di avere tra le mani un vero lettore musicale, pensato per essere utilizzato senza distrazioni.

È un aspetto particolarmente interessante per chi cerca un’esperienza vicina a quella dei vecchi player portatili. Cambiare traccia e regolare il volume diventa un’operazione immediata, senza la necessità di interagire continuamente con il display.

Sul piano audio, integra il DAC ES9018K2M e l’amplificatore MAX97220A. Supporta formati come DSD128 e FLAC attraverso una decodifica hardware progettata per mantenere il suono il più fedele possibile alla sorgente. La scheda microSD da 64 GB inclusa rappresenta un vantaggio concreto, mentre l’espansione fino a 512 GB offre spazio sufficiente anche per raccolte molto estese.

Il Bluetooth 5.2 aggiunge una versatilità che un vecchio iPod non era in grado di offrire. HIFI WALKER H2 può essere utilizzato con cuffie wireless, ma anche come ricevitore Hi-Fi. Una scelta ideale per chi desidera un lettore elegante e meno orientato all’approccio tipicamente smart.

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I lettori Hi-Fi per chi mette la qualità audio al primo posto

Chi cerca soprattutto qualità sonora dovrebbe prendere in considerazione questi modelli.

Surfans F20

Surfans F20 è pensato per chi desidera un player compatto senza rinunciare ai formati audio ad alta qualità. Supporta FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSD64 e DSD128, oltre ai formati più diffusi. È quindi una soluzione interessante per chi possiede già una libreria musicale ben organizzata e vuole ascoltarla senza ricorrere allo smartphone.

Il display HD da 2 pollici e la rotella di navigazione gli conferiscono un carattere più classico. Invece di passare continuamente tra applicazioni e notifiche, l’esperienza resta interamente focalizzata sulla musica.

La memoria interna è assente, ma nella confezione è inclusa una scheda microSD da 64 GB. La capacità può essere ampliata fino a 256 GB grazie al supporto USB OTG. L’autonomia supera le 15 ore con cuffie cablate e resta superiore alle 10 ore utilizzando il Bluetooth, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Surfans F20 rappresenta un buon equilibrio tra qualità audio e prezzo. Il suo punto di forza è proprio la volontà di non imitare uno smartphone, mantenendo l’identità di un lettore musicale dedicato.

MECHEN M30

MECHEN M30 percorre una strada ancora più radicale. Non integra il Bluetooth e concentra tutta la propria attenzione sulla riproduzione cablata. Una scelta che può apparire controcorrente, ma che risponde a una logica precisa: eliminare la trasmissione wireless e privilegiare un ascolto stabile, destinato a chi utilizza cuffie con cavo e file archiviati localmente.

Anche il design segue questa filosofia. I pulsanti fisici e la caratteristica manopola frontale gli conferiscono un aspetto retrò che richiama i lettori musicali di un tempo. È un dispositivo che sembra voler recuperare il piacere dell’oggetto dedicato, lontano dalla logica degli schermi dominati dalle applicazioni.

Supporta numerosi formati, tra cui MP3, AAC, FLAC, APE, WMA, ALAC, DSF, DFF e OGG. I file WAV, PCM e AIFF arrivano fino a 32 bit secondo le specifiche del prodotto. La scheda microSD da 64 GB inclusa permette di iniziare immediatamente, mentre l’espansione fino a 1 TB consente di costruire una libreria musicale estremamente ampia.

L’autonomia dichiarata supera le 15 ore di riproduzione continua. MECHEN M30 è indicato per chi non cerca un dispositivo multifunzione, ma un lettore solido e interamente dedicato alla musica.

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I modelli economici da acquistare durante i Prime Day 2026

Per chi dispone di un budget più contenuto, esistono diverse soluzioni interessanti.

X91

X91 è il modello ideale per chi vuole spendere poco senza rinunciare alle funzioni essenziali. Con un peso di appena 37 grammi e un display da 1,8 pollici, è particolarmente pratico per attività sportive, viaggi e utilizzo quotidiano. È il classico lettore da mettere in tasca quando si vuole ascoltare musica senza portare sempre con sé lo smartphone.

La memoria interna da 64 GB è generosa per questa fascia di prezzo e può essere espansa tramite microSD fino a 128 GB. Il supporto ai formati MP3, FLAC, APE e WAV lo rende più versatile rispetto a molti concorrenti entry level. Il Bluetooth 5.3 consente inoltre il collegamento con cuffie e altoparlanti compatibili. Tra le funzioni aggiuntive troviamo radio FM, registratore vocale, sveglia e visualizzatore di immagini.

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Ruizu

Ruizu punta tutto sulla massima portabilità. Con un peso di 30 grammi e uno schermo TFT da 1,8 pollici, è pensato per accompagnare allenamenti, viaggi, passeggiate e spostamenti quotidiani. È una soluzione adatta a chi desidera un lettore estremamente compatto.

L’aspetto più interessante riguarda l’autonomia. Secondo le specifiche, può raggiungere fino a 80 ore di riproduzione con una ricarica completa effettuata in circa 2-3 ore tramite USB-C. Anche la ricarica rapida rappresenta un valore aggiunto: 30 minuti possono garantire fino a 10 ore di utilizzo.

La memoria interna è da 32 GB ed è espandibile fino a 128 GB tramite scheda TF. Supporta formati come MP3, WMA, WAV, APE e FLAC. Il Bluetooth 5.3 permette di utilizzare cuffie wireless, mentre tra le funzioni aggiuntive sono presenti radio FM, registratore vocale, sveglia, contapassi, riproduzione video, visualizzazione di fotografie ed e-book.

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Tabmart Metal

Tabmart Metal è la proposta più semplice della selezione. Secondo le specifiche del produttore, la memoria interna consente di archiviare fino a 6.000 brani.

Supporta i formati MP3, WMA, APE, AAC, WAV e FLAC e integra alcune funzioni aggiuntive, tra cui radio FM, registratore vocale, lettura di e-book e riproduzione video in formato AMV. Per utilizzare la radio è necessario collegare gli auricolari, che svolgono la funzione di antenna.