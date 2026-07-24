Le action cam che forse non conoscevi: tutte le alternative alla GoPro
Non tutte le action cam offrono la stessa esperienza. Alcune privilegiano la qualità video, altre cercano soprattutto leggerezza e praticità.
Introduzione
Ci sono scene che durano appena pochi secondi, troppo poco per prendere lo smartphone e iniziare a registrare. È proprio in situazioni del genere che una action cam mostra la sua utilità: può essere fissata al casco o alla tuta e continuare a riprendere durante il movimento, anche quando usare un telefono sarebbe poco pratico.
Go pro rimane il marchio più conosciuto, ma oggi non è più l’unica opzione. DJI e Insta360 propongono alternative valide, mentre nella fascia economica si trovano modelli compatti adatti a chi vuole iniziare senza spendere troppo. La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato i modelli più interessanti, cercando di capire quale possa adattarsi meglio alle diverse esigenze.
Cos'è una action cam e come scegliere la migliore?
Una action cam è una videocamera compatta progettata per registrare mentre ci si muove. Può essere montata sul manubrio di una bicicletta oppure indossata sul corpo. Con il supporto adatto si fissa anche al casco, lasciando l’utente libero di concentrarsi sull’attività.
La risoluzione è importante, ma non dovrebbe diventare l’unico criterio di scelta: l’8K concede maggiore libertà quando si vuole ritagliare l’immagine, ma genera file molto pesanti e richiede dispositivi adeguati per il montaggio.
Per gran parte degli utenti, il 4K rimane più semplice da gestire e offre già un livello di definizione elevato.
Prima dell’acquisto conviene controllare:
- La stabilizzazione nella modalità che verrà usata più spesso;
- L’autonomia alla risoluzione preferita;
- La profondità raggiungibile senza custodia;
I supporti disponibili per l’attività prevista;
- Il peso, soprattutto per una camera indossabile;
- L’audio e la compatibilità con microfoni esterni;
- La semplicità dell’app dedicata.
Perché scegliere un'alternativa a GoPro?
Guardare oltre GoPro permette di trovare prodotti sviluppati attorno a necessità specifiche. DJI propone modelli dotati di una buona autonomia e di memoria interna, con la possibilità di collegarsi direttamente ad alcuni microfoni del marchio. Insta360 segue una strada diversa, puntando sulle riprese a 360 gradi oppure su videocamere magnetiche da indossare.
DJI Osmo Action 6
DJI Osmo Action 6è una delle alternative più interessanti tra le action cam tradizionali. Il suo elemento distintivo è l’apertura variabile da f/2,0 a f/4,0, pensata per adattare la ripresa a condizioni di luce differenti senza affidare ogni intervento all’elaborazione digitale.
Il sensore quadrato da 1/1,1 pollici permette di registrare fino a 8K. Questo formato lascia maggiore libertà durante il ritaglio, soprattutto quando lo stesso filmato deve essere adattato sia a
gli schermi orizzontali sia a quelli verticali. I 50 GB di memoria interna utilizzabile riducono anche la dipendenza dalla microSD.
L’autonomia può raggiungere le quattro ore, mentre l’impermeabilità arriva fino a 20 metri senza custodia. La connessione diretta con due trasmettitori DJI compatibili rende Action 6 adatta anche a chi alterna riprese sportive e contenuti parlati.
Perché acquistarla?
- Apertura variabile f/2,0-f/4,0.
- Registrazione video fino a 8K.
- Memoria interna utilizzabile da 50 GB.
- Impermeabilità fino a 20 metri senza custodia.
DJI Osmo Action 5 Pro
Osmo Action 5 Pro punta soprattutto sulla semplicità di utilizzo. I due touchscreen OLED consentono di controllare l’inquadratura da entrambi i lati, anche quando la videocamera è rivolta verso la persona che sta parlando. È una grande comodità per chi registra da solo e non vuole ricorrere continuamente allo smartphone.
Il sensore da 1/1,3 pollici è affiancato da una modalità dedicata alle scene notturne. La funzione di centratura mantiene il soggetto all’interno della composizione, riducendo parte del lavoro necessario durante il montaggio.
L’autonomia dichiarata raggiunge le quattro ore. I 47 GB di memoria interna offrono invece una riserva utile quando la scheda non è disponibile. Rispetto ad Action 6 manca l’apertura variabile, ma il modello conserva un’impostazione pratica e immediata.
Perché acquistarla?
- Due schermi OLED touch.
- Centratura automatica del soggetto.
- Autonomia fino a quattro ore.
- Memoria interna da 47 GB.
Insta360 X5
Insta360 X5 elimina la preoccupazione di puntare la videocamera nella direzione corretta. I due sensori registrano l’intera scena a 360 gradi in 8K a 30 fps, lasciando all’utente la possibilità di decidere soltanto in seguito quale porzione utilizzare.
È un approccio particolarmente efficace quando l’azione risulta imprevedibile. La videocamera riprende ciò che accade sia davanti sia dietro, riducendo il rischio che un movimento improvviso finisca fuori campo. Il software nasconde anche il selfie stick, creando una visuale in terza persona nella quale il supporto non compare.
La stabilizzazione FlowState interviene durante il movimento, mentre il blocco dell’orizzonte mantiene il filmato livellato anche durante una rotazione completa. Gli obiettivi possono essere sostituiti, un bel vantaggio per una videocamera facilmente esposta ai graffi. X5 è impermeabile fino a 15 metri e raggiunge un’autonomia di 208 minuti nella modalità indicata dal produttore.
Perché acquistarla?
- Video a 360 gradi fino a 8K30fps.
- Inquadratura modificabile dopo la registrazione.
- Obiettivi sostituibili.
- Autonomia massima di 208 minuti.
Insta360 GO Ultra
GO Ultra è una action cam estremamente leggera, pensata per essere indossata senza risultare ingombrante. Pesa 53 grammi e può essere agganciata a un cappellino oppure fissata attraverso il ciondolo magnetico. La prospettiva ottenuta si avvicina a quella degli occhi, senza costringere l’utente a impugnare la videocamera.
Registra fino al 4K a 60 fps e utilizza un sensore da 1/1,28 pollici. L’Action Pod aggiunge uno schermo e prolunga l’autonomia, trasformando la piccola videocamera in un sistema più semplice da controllare quando necessario.
Utilizzata da sola, la camera raggiunge 70 minuti nelle condizioni dichiarate. Con il Pod può arrivare a 200 minuti registrando in 1080p. Resiste all’acqua fino a 10 metri e può recuperare l’80% della carica in 12 minuti. Il suo vantaggio principale rimane comunque il formato indossabile, adatto a chi vuole registrare senza modificare i propri movimenti.
Perché acquistarla?
- Corpo leggero da 53 grammi.
- Montaggio magnetico pensato per il POV.
- Registrazione video fino a 4K60fps.
- Ricarica fino all’80% in 12 minuti.
Mini Action Cam 4K
Questa mini action cam economica cerca di rendere la ripresa in soggettiva accessibile anche a chi non vuole investire in un marchio più conosciuto. Pesa 28,9 grammi e misura 5,1 centimetri sul lato lungo. La clip magnetica orientabile consente di fissarla agli abiti o ad altri supporti senza ricorrere a un montaggio complesso.
La scheda tecnica dichiara la registrazione in 4K e una stabilizzazione su sei assi. L’autonomia arriverebbe a 90 minuti utilizzando soltanto la videocamera, mentre la custodia di ricarica porterebbe il tempo complessivo oltre i 270 minuti. È indicata anche una custodia impermeabile fino a 40 metri.
I numeri sono interessanti, ma questo modello richiede maggiore prudenza rispetto alle proposte di DJI o Insta360. Il principale punto di forza rimane il formato ridotto, utile per sperimentare angolazioni difficili da ottenere con una videocamera più ingombrante.
Perché acquistarla?
- Peso di 28,9 grammi.
- Clip magnetica orientabile.
- Custodia di ricarica inclusa nella dotazione indicata.
- Custodia subacquea fino a 40 metri.
2.7K Mini Body Cam
2.7K Mini Body Cam rinuncia alla corsa verso la risoluzione più elevata e punta sulla continuità di registrazione. Integra 32 GB di memoria, evitando così l’acquisto immediato di una scheda. La batteria da 600 mAh promette fino a tre ore di utilizzo.
La piastra posteriore magnetica facilita il fissaggio ai supporti compatibili. Nella confezione sono inclusi diversi accessori per il montaggio sul casco o sullo zaino. Attraverso l’app Wi-Fi è possibile controllare l’anteprima e avviare la ripresa a distanza.
La risoluzione 2.7K concede meno libertà nel ritaglio rispetto al 4K, ma può essere sufficiente per documentare un’attività o realizzare brevi video in prima persona. Anche in questo caso è consigliabile verificare la stabilità dell’applicazione e il tipo di assistenza disponibile.
Perché acquistarla?
- Memoria integrata da 32 GB.
- Autonomia fino a tre ore.
- Piastra magnetica posteriore.
- Controllo remoto tramite app Wi-Fi.
Per chi preferisce GoPro
GoPro continua a essere una scelta sensata per chi conosce già il suo ecosistema o possiede supporti compatibili. Il marchio propone una gamma ampia e ha costruito nel tempo un sistema riconoscibile, nel quale videocamere e accessori possono essere combinati in base al tipo di ripresa.
HERO13 Black conserva l’impostazione che ha reso riconoscibile il marchio. Registra in 5,3K a 60 fps e utilizza HyperSmooth 6.0 per stabilizzare il filmato. Il corpo è impermeabile fino a 10 metri senza custodia.
MISSION 1 è il modello che modifica più profondamente il volto della gamma GoPro. Il sensore da un pollice raccoglie più luce rispetto alle unità di dimensioni inferiori e punta a contenere il rumore nelle riprese notturne. Il processore GP3 supporta la registrazione in 8K a 30 fps, mentre il 4K a 120 fps consente di rallentare l’azione conservando una risoluzione elevata.