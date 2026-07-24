Ci sono scene che durano appena pochi secondi, troppo poco per prendere lo smartphone e iniziare a registrare. È proprio in situazioni del genere che una action cam mostra la sua utilità: può essere fissata al casco o alla tuta e continuare a riprendere durante il movimento, anche quando usare un telefono sarebbe poco pratico.

Go pro rimane il marchio più conosciuto, ma oggi non è più l’unica opzione. DJI e Insta360 propongono alternative valide, mentre nella fascia economica si trovano modelli compatti adatti a chi vuole iniziare senza spendere troppo. La redazione di Libero Tecnologia ha selezionato i modelli più interessanti, cercando di capire quale possa adattarsi meglio alle diverse esigenze.